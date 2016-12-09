Тотальная бедность в послесталинском СССР

В современной России у значительной части россиян принято мечтать о возвращении времени Сталина. Но к концу его правления советское общество подошло в тотальной бедности. Расходы на питание, одежду и оплату жилья составляли 70% доходов. Норма жилья у 60% людей была 3-5 кв. м. Письма в ЦК КПСС показывали постоянный рост цен на еду и её дефицит.

Существовавший в советском обществе в первой половине 1950-х уровень потребления минимальных жизненных благ (питание, одежда, жилищные условия, отдых) позволяет говорить об абсолютной бедности основной части населения. Бюджетные обследования семей рабочих, проведенные ЦСУ СССР в первых кварталах 1954 и 1955 годов, показывали, что доля среднемесячных расходов на питание, одежду и оплату жилья составляла в совокупном доходе семьи рабочего 70%, а среднемесячный остаток наличных денег равнялся нулю.

В наиболее трудном материальном положении оказывались неполные и многодетные семьи. В 1950-е матерям-одиночкам выплачивалось пособие на одного ребёнка 50 руб. в месяц, на двух детей — 75 руб., на трёх и более — 100 рублей. Выплата пособий прекращалась по достижении детьми 12-летнего возраста.

Конечно, такая система выплаты пособий не могла способствовать снижению дифференциации в доходах и ликвидации бедности многодетных и неполных семей. В ноябре 1954 году персонально Хрущёву была направлена подборка писем, полученных редакцией газеты «Правда». Авторы этих писем приводили многочисленные примеры социального неравенства, указывали на недопустимость растущего имущественного расслоения общества. Чувствовалось, что в обществе назревал осознанный социальный протест, народ требовал элементарной социальной справедливости. С точки зрения большинства советских граждан, сложившаяся в стране система заработной платы не соответствовала социалистическим принципам оплаты по труду, массовое возмущение вызывал огромный разрыв в доходах высоко и низкооплачиваемых категорий работников.

Более того, первые 2-3 года после смерти Сталина (до 1956 года) преемники Сталина продолжали политику ухудшения жизненных условий основной массы населения. Так, в январе 1955 года вышло постановление Совета Министров СССР № 113 «Об упорядочении выплаты пособий по временной нетрудоспособности и выдачи больничных листков». По сравнению с прежним аналогичным постановлением, принятым в 1938-м, значительно повышались требования к непрерывному стажу на одном и том же предприятии, отменялись все существовавшие ранее основания для получения пособия в размере полного заработка, вводился целый ряд других ограничений, в результате которых отдельные категории граждан вообще лишались права на пособие по болезни.

Постановление 1955 года не только значительно (в среднем на 30%) уменьшало размер пособий по временной нетрудоспособности, но и частично перекладывало на плечи рабочих и служащих расходы по пребыванию в больнице. По сути, стационарное лечение становилось платным, и, следовательно, недоступным для многих категорий граждан. О резко отрицательном отношении рабочих и служащих к этому нововведению свидетельствовали протестные письма граждан, которые в 1955 году потоком хлынули в ЦК КПСС.

Нередко потеря работы вела к потере права на жилую площадь. Это происходило во всех случаях, когда рабочий или служащий жил в общежитии или занимал служебную жилплощадь. Острый дефицит жилья был одной из причин, заставлявших граждан искать работу по месту жительства, а не в других регионах, где они могли бы получить работу, но не имели бы крыши над головой. Жилищный вопрос, всегда сохранявший в России свою актуальность, к середине 1950-х превратился в острейшую социальную проблему.

Предметом особой гордости советских руководителей была низкая квартирная плата. Доля всех расходов на оплату жилища, топлива и коммунальных услуг составляла в семейном бюджете промышленных рабочих в 1954 году в среднем 4,5 %. Но это только в том случае, если речь шла о государственном жилищном фонде. Те рабочие и служащие, которые не имели государственной жилплощади, были вынуждены снимать помещения (комнату или часть комнаты) у частных лиц. В этом случае квартплата была в 5–6 раз выше, и у многих нанимателей на оплату единственной комнаты уходило до 50% семейного бюджета. 4% семей рабочих не имели вообще отдельной комнаты, а занимали «угол», то есть делили комнату ещё с одной или двумя семьями.

В начале 1957 года ЦСУ СССР провело крупномасштабное обследование жилищных условий рабочих и служащих. Было изучено положение около 20 тысяч семей, всего более 64 тысяч человек. Обследование показало, что 16% семей имели до 3 кв. м на человека и 42% семей — от 3 до 5 кв. м. В ещё более стесненных условиях жили многодетные семьи. 23 % детей, имевшихся в обследованных семьях, проживали на площади до 3 кв. м. на человека, а 48% — от 3 до 5 кв. м.

Одним из важных источников доходов советского бюджета до начала 1958 года являлись государственные займы, размещаемые по подписке среди населения. Ежегодно свыше 70 млн. человек участвовали в подписке на займы. У 50 млн. рабочих и служащих ежемесячно удерживалось по подписке на заем 7–8% их месячной заработной платы (фактически, это был скрытый налог). По Государственному займу 1956 года в бюджет страны поступило 33 млрд. рублей, что составило 5,6% от общей суммы доходов госбюджета.

Многие иностранцы, побывавшие в СССР в середине 1950-х, отмечали, что советский человек «привык жить плохо».

Блефом оказалось и «регулярное сталинское снижение цен». Как показывают письма рабочих в ЦК КПСС, цены на основные продукты питания в первой половине 1950-х, наоборот только росли. Об этом рассказывает «Обзор писем в ЦК КПСС, в которых указывается на тяжелые материальные условия» от 25.04.1955. Письма приводятся в «Документы РГАНИ о социальном кризисе в СССР в середине 1950-х».

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«В нашем Институте Новочеркасском политехническом осмотрели 1200 студентов и 250 из них имеют очаги в лёгких. Детей жалко, что они бедные растут и всегда лишены даже самого необходимого. Пишу и плачу, уж больно жаль мне, как детишки растут, как студенты впроголодь по 15–16 час. в день занимаются, стипендию получают 140 руб. в техникуме, а 300 р. в институте, а купить на неё нечего».

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«Основная масса народа живет ещё очень плохо. Я, например, живу сравнительно хорошо. Бюджет моей семьи 2000 руб. в месяц. По современным ценам это тот минимум, который необходим для нормальной жизни средней семьи. Но такой бюджет имеет сравнительно незначительное число наших людей. Многие имеют месячный бюджет 500–600, ну и до 1000 руб. Наш народ много пережил и пора ему создать нормальные условия жизни. А у нас получается так, что живут хорошо, обеспеченно как раз не те, кто являются непосредственными созидателями всех ценностей».

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«Я имею троих детей, возраст их — дочь 16 лет, дочь 4 года, сын 9 месяцев и четвёртый — сын в Советской Армии. Я рядовой рабочий, такелажник, 5-го разряда. Зарабатываю в лучшем случае 800 руб. в месяц. На моём иждивении четверо, сам пятый. И вот может ли с такой семьёй отец семьи хорошо воспитать своих детей при любом желании. Из этих 800 руб. вычет: квартплата, подоходный налог, заем, профсоюз и в результате от 800 руб. остаётся на питание 5 человек всего 4–5 руб. в день. Кроме того, надо всех обуть, одеть, а обувь и одежда ещё очень дорого стоят. Вот если вникнуть в эту вышеуказанную таблицу расхода, то можно без ошибки сказать, что на одном заработке жить пяти человекам трудно и даже невозможно, но жить-то нужно».

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В настоящий момент в Ульяновске создалось неважное положение с продовольствием. Наш жизненный уровень с каждым днём падает. По радио и в печати передают, что с каждым годом увеличивается выпуск продукции по сравнению с предыдущими годами, но жизнь наша, наоборот, ухудшается с каждым годом. Это можно проиллюстрировать примерами. В 1952 г. ведро картофеля стоило 3–4 руб., в 1953 — 7 руб., в 1954 оно стоило 10 руб. В 1952 в магазинах были любые жиры, кроме сливочного масла, в 1953 был один маргарин и говяжий жир, в 1954 иногда появлялся говяжий жир и маргарин, а сейчас вообще никаких жиров нет. Но не только продовольственных товаров нет, но и промышленных. Магазины совершенно пустые».

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«В магазинах нашего города масла животного не бывает совсем, растительное очень редко, сахар — редкостное явление, папирос дешёвых не бывает совсем, мяса нет, даже хлеба не в достатке. Из одежды и обуви также мало, чего можно купить в Александрове. Средний заработок рабочего в основном составляет, как и довоенный, — 400–500 руб. в месяц, а цены на товары и продукты таковы: если сахар до войны стоил 4 р. 30 к. кг, то сейчас 11 руб., печенье стоило 4 р. 20 к., то сейчас 9–14 руб.

Если до войны средний мужской костюм можно было купить за 300–400 р., то сейчас такой же за 800–1000 руб. Да хотя бы по этой цене всего было в достатке, а то ведь всё приходится покупать у спекулянтов. Поскольку в магазинах ничего нет, то сильно поднялись цены на рынке. Если до войны самую хорошую баранину можно было купить по 6–9 руб. за кг., то сейчас — 25–30 руб. Очень прискорбно слушать, что каждый коммунист в лице трудящихся стал болтуном».

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