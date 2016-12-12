Как в США либерализм в госуправлении превратился в корпоративизм

12.12.2016

обама-1

Начиная с администрации Клинтона, с 1990-х, в США начала реализовываться новая стратегия госуправления. Старый аппарат стал заменяться либеральными контрактниками, к концу правления Обамы их соотношение достигло 1:4. Фактически госуправление перешло от бюрократов к эскпертократии. Маркетизация госуслуг в США сегодня рассматривается как угроза демократии и конституционализму.

Статья американиста Александра Оболонского » Бюрократия: в поисках новой модели» была написана ещё в 2014 году (журнал «Общественные науки и современность», №3, 2014), то есть задолго до победы Трампа. Однако в ней описана одна из причин, которая привела к поражению представителя Демпартии — это отторжение значительной части избирателей стратегии работы бюрократии при Обаме. Несмотря на декларируемый либерализм, государства в жизни Америки становилось всё больше, но его эффективности — всё меньше.

Эта история должна стать уроком и для либеральных, модернистских сил России, которые справедливо указывают на архаизм и коррупцию госаппарата. Взамен ему они предлагают прозрачность, контрактность госуслуг, замену госаппарата экспертами и НКО. Часть этих новаций мы видим в «новой» Москве при Собянине, когда его «урбанизм» отдан на откуп либеральным проектным организациям. Можно привести пример и Сколково, когда эта государственная институция живёт независимой жизнью.

К концу XX века Первый мир осознал, что для нового технологического уклада старая, индустриальная бюрократия является анахронизмом (принцип её работы — профессиональные бюрократы соединены в цепь, а граждане превращены в беспомощных дилетантов, целиком зависящих от своих «политических хозяев»).

Основателем школы «нового государственного управления» (new public management –NPM) стал фанат классического либерализма (в духе «автрийской школы») Нисканен. Не случайно в 1980-е он был председателем Института Катона. Его идея состояла в замене государства управления (good governance), на «государство обслуживающее», «государство конкуренции», на государство открытого доступа.

обама-2

На практике эта теория NPM начала реализовываться с 1992 года, со времени победы на выборах демократа Билла Клинтона. В политическом плане она была связана прежде всего с деятельностью Комиссии «Reinventing Government» под председательством и при реальном активном участии в её повседневной работе вице-президента Альберта Гора. В плане идейном её основой стала вышедшая в 1992 году и сразу возведенная в ранг «классики» книга Осборна и Геблера «Реорганизация управления». Симптоматично, что ни один из её авторов не имел ни практики в области государственного управления, ни научной компетенции. Осборн – бывший менеджер городского уровня, Геблер – журналист. Обоих сегодня называли бы «урбанист».

Осборн и Геблер, в частности, сформулировали десять шагов, призванных стать приоритетами реформы госуправления:

– перестройка правительства в направлении восстановления фундаментальных ценностей публичной службы;

– повышение гибкости в его работе;

– ориентация на тех, кто способны обеспечить лучшее предоставление услуг, независимо от того, являются ли они частью государственной машины или же внешними агентами;

– требование ответственности за результат;

– введение контрактной системы для предоставляющих услуги;

– поощрение хорошей работы стимулами, основанными на оценке исполнения и достижения результата;

– формирование в правительстве мощного эффективного ядра из квалифицированных менеджеров;

– построение системы карьеры, основанной на культуре достижения результата и ротации кадров, предполагающей периодическую смену работ, позиций и учреждений;

– воспитание культуры публичной службы;

—  более тесная интеграция государственной службы с другими системами менеджмента.

Эта либеральная реформа госуправления шла даже при республиканском президенте Джордже Буше (пусть и не такими высокими темпами, как при Клинтоне). Но подлинного апогея она достигла при демократическом президенте Бараке Обаме. В эти десять пунктов «эффективности» он добавил ещё один — позитивную дискриминацию, когда по квотам в госуправление приходили разного рода меньшинства (инвалиды, ЛГБТ, цветные и т.д.)

обама-3

Была ещё одна группа «позитивно дискриминируемых», которая обычно ускользала от консервативных критиков Обамы: в госаппарат усилился приток ветеранов-отставников, то есть людей, прошедших армейскую службу и порой имеющих боевые заслуги, но при этом зачастую не обладающих необходимой квалификацией для службы гражданской (чем-то это похоже на реалии позднепутинской России, когда в госуправление потоком пошли представители силовиков).

Лавинообразный рост количества и стоимости государственно-частных контрактов стал «золотым полем для коррупции», а маркетизация государственных услуг стала рассматриваться в США как угроза демократии и конституционализму. Госаппарат при Обаме даже часто стали называть «корпоративным государством», поскольку крупные корпорации фактически сливаются с государственными учреждениями, образуя «железный треугольник» (iron triangle), а все остальные как бы выталкиваются на обочину и маргинализируются, что подрывает социальную справедливость и ведёт к нарастанию разрыва между верхушкой и обществом.

Возникший в результате устойчивых связей и переплетения интересов правительственных служб и крупных корпораций «железный треугольник» превратился в самодовлеющую силу, оказывающую решающее влияние на принятие решений, по крайней мере в финансово-экономической сфере, особенно в области государственных закупок и контрактов.

Значительная часть кадров государственной бюрократии превратилась в контрактников. По подсчетам политолога П.Лайта, это выражается в следующих цифрах: если общий штат федеральных органов гражданской службы составлял при Обаме 1,7 млн человек, то число работающих по государственным контрактам – 5 млн. По другим данным (Shorrock, 2009), соотношение ещё больше – 1 к 4; при этом отмечается, что аутсорсинг из средства превратился в самоцель, и теперь он определяет новое лицо госслужбы]. Так, по данным политолога Лайта, общее число работников на контрактах и государственных грантах составило 10,5 млн.

К тому же в организации-контракторы (экспертократию и НКО) начала перетекать не только бóльшая, но и лучшая часть кадров госаппарата, поскольку те предлагают значительно более высокий уровень оплаты труда. И это тоже привело к понижению качества государственной бюрократии, то есть профессионального уровня тех, кто остаются на госслужбе. С начала 1990-х непрерывно шёл процесс утечки мозгов из публичного сектора. Либертаризм в данном случае парадоксальным образом обернулся корпоративизмом, то есть результатом, прямо противоположным базовым основаниям либеральной идеологии.

обама-5

Возникла достаточно мощная прослойка «привилегированных» контракторов, тесно переплетшихся с государственными и ведущими финансовыми структурами и фактически поставившая под свой контроль финансовые потоки распределения значительной части бюджетных средств. Механизмы же свободной конкуренции, борьбы за них на основе рыночных принципов оказались значительно ослаблены. А менеджмент этих структур стал работать не на поддержку рынка, а на его монополизацию, «корпоративизацию». Таким образом, NPM сработал в этом отношении противоположно идеям и принципам, заложенным в его исходной концепции.

Каким может быть ответ республиканцев и вообще недовольных реформой госаппарата при управленцах-демократах? Главный — это откат к духу «самодостаточности» управления, т.е. резкому сокращению полномочий Центра и его аппарата, особенно в сфере внутренней политики.

В целом же мы являемся свидетелями процесса глубоких перемен в самой философии госуправления как части процесса ещё более общего – изменения соотношения государства и общества. Очевидно, что бюрократия в её современном виде неспособна выполнять роль интегратора общественных интересов и ожиданий. Но до стадии кристаллизации обновленного институционального дизайна государственных институтов даже ведущие в этом плане государства ещё не дошли. Пока понятно одно: общество не доверяет тому, что делается от его имени, если оно не может это само увидеть, проверить и при необходимости оспорить.

+++

Уважаемые друзья! Приглашаю вас на авторский курс журналистики «Практикум Павла Пряникова»
Курс состоит из шести занятий. Каждое из них сочетает в себе теоретическую и практическую части. По итогам каждой изученной темы лучшие работы слушателей будут опубликованы на сайтах информационных партнеров моего курса: «Медиазона», «Такие дела», «Блог Толкователя», «Мел» и др.

Занятия пройдут с 13 по 24 декабря, три раза в неделю, в вечернее время в центре Москвы.
Стоимость курса составляет 6 тысяч рублей.

Подробности и запись на курс :
pppracticum@yandex.ru
+7 916 679 40 87 Ольга

Страница во ВКонтакте

Страница в Фейсбуке

+++

Ещё в Блоге Толкователя о системе управления в США:

Аграрный рай ранних США

После обретения независимости, отцы-основатели США Франклин и Джефферсон рисовали будущее страны как аграрную цивилизацию. По их мнению, только человек, работающий на своей земле, может быть свободным. Тогда как фабрики и торговля – это «носители пороков и орудия, служащие разрушению свободы личности и государства».

ферма-гл

***

Плантаторы и пуритане: два типа английской колонизации Америки

Юг и Север современных США колонизировался двумя разными способами. Юг заселялся плантаторами, которым вскоре потребовались «крепостные», а затем и рабы. Север же – религиозными фанатиками и протокапиталистами, разбогатевшими на ловле рыбы. Этот дуализм определяет жизнь США и сегодня.

массачусетс-0

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.

 

Tags: , , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор выборы вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография