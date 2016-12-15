Как наказывали в ВОВ расхитителей еды у солдат

Во время Великой Отечественной расхищение низовым начальством еды и обмундирования у бойцов не считалось тяжким преступлением. На примере 3-го Белорусского фронта в 1944 году видно, что они отделывались арестом на несколько суток, понижением в должности и, самое строгое, отправкой в штрафбат на несколько месяцев.

В российском коллективном сознании до сих пор жив миф о «сталинском порядке и жёсткости наказаний». Между тем, как и сегодня, в сталинское время к наказаниям был социальный подход: в отличие от подозреваемых в оппозиции режиму, социально близкие часто отделывались незначительными сроками.

В качестве примера приведём «Приказ начальника тыла 3-го Белорусского фронта о «Фактах бездушного отношения и материально-бытовому обслуживанию личного состава и незаконного расходования имущества», №7, 13 мая 1944 года.

«Произведённой проверкой контролёрами Народного Комиссариата Государственного контроля СССР в марте 1944 года организации питания, материально-бытового обслуживания личного состава и правильности расходования интендантского имущества в частях 39-й армии, 202-го и 208-го запасных стрелковых полках фронта, вскрыты грубейшие нарушения приказов НКО №053, 0374—1943 года.

Продукты в котёл закладываются не полностью и имеются факты хищения их, виновные в ряде случаев остаются безнаказанными. Например: в 202-м запасном стр. полку только за 6 дней марта 1944 года недодано на котёл 1326 кг мяса. В учебном батальоне 231-го зап. стр. полка 39-й армии на 585 чел. 18 марта 1944 г. недодано консерв мясных 8,2 кг, муки соевой 4,3 кг, макарон 2,4 кг, жиров 1,1 кг и др.

На трёх проверенных кухнях 208-го зап. стр. полка обнаружено не числящегося по учету — чая 11,37 кг, а на кухне 3-го батальона 11,25 кг перца, что составляло пятисуточную обеспеченность всего полка, тогда как на кухнях, в столовой других батальонов и в складе полка перца в наличии не имелось.

В сан. роте 56-го гвард. стрелкового полка после ужина 11 марта 1944 года обнаружены спрятанные поваром рядовым Макаренко: мяса 5,25 кг, муки под-болточной — 4,9 кг. Весами пищеблоки не обеспечены и продукты в котёл закладываются на «глазок».

Санитарное состояние пищеблоков неудовлетворительное.

Наряду с этим установлены факты незаконного расходования продуктов. Бывший начальник интендантского снабжения отд. лыжного батальона 19-й гв. стр. дивизии лейтенант и/с Лупицкий без основания израсходовал и списал 29,8 кг сахара, 57,5 л водки, 17,3 кг жиров, 65 кг мяса копченого, 11,5 кг махорки, 21,4 кг сельдей и др.

Начальник ПФС 61 гв. лейтенант Прокофьев израсходовал сверх норм 17,1 л водки.

В 202 зап. стр. полку сверх норм израсходовано 397 кг крупы разной, 132,3 кг сахара, 132 тысячи 367 кг хлеба и 66,2 кг жиров. В 208-м зап. стр. полку. Остатки продфуража на 1-е число каждого месяца не снимались и продукты списывались в расход без основания, путём составления выдуманных актов и истребования инспекторских свидетельств. В результате этого у зав. продскладом старшины Митрофанова на день проверки контролёрами установлены недостачи: 2320 кг муки, сахару 51 кг, папирос 12 тысяч 550 шт. В этом же 202-м зсп при внутрискладских перевозках из подсобного хозяйства в полк расхищено овощей разных 87 тысяч 275 кг — на сумму 63 тысячи 426 руб. Пом. начальника ПФС полка лейтенант Кузьмин взял для себя 160 кг свежих помидор на сумму 800 руб. таким образом государству нанесен ущерб по сметным ценам на сумму 70 тысяч229 руб., а виновники хищений и разбазаривания продуктов остались безнаказанными.

Вопреки приказов НКО № 200—1943 г. и приказа начальника тыла Красной Армии № 40—1944 г. — командир 231-го зсп полковник Багреев, не имея на то право выдавал инспекторские свидетельства на списание продовольствия (228 кг сахара, 154,7 кг сала-шпиг, 204,8 кг мясных консервов).

При полной обеспеченности нательным бельем в 48-м и 56-м сп личному составу смена производилась один раз в 20-30 дней. Мытьё в бане производилось нерегулярно. В минометной роте 48 гсп обнаружено 100% вшивости. В 1-й роте 52-го гсп вшивость — 38% и 80% личного состава этой роты не имели полотенец. Красноармейцы проверенных частей не острижены и не бриты.

Приказываю:

Бывшего начальника интендантского снабжения отд. лыжного батальона 19 гвард. стр. дивизии лейтенанты и/с Лупицкого — за незаконное расходование продовольствия привлечь к судебной ответственности. Помощника командира 202-го запасного стрелкового полка по МТО — майора и/с Жигальцова — за недодачу личному составу продовольствия, перерасход норм и отсутствия контроля за работой ПФС, — арестовать на 5 суток с удержанием 50% зарплаты за дни ареста. За незаконный расход 17,1 л водки с начальника ПФС 61-го гвард. стр. полка лейтенанта Прокофьева — взыскать полуторамесячный оклад содержания. За самоустранение от своих прямых обязанностей, отсутствие контроля за пищеблоками и недостачу продуктов — начальника ПФС 208 зап. стр. полка — ст. техника-лейтенанта Малярова — от занимаемой должности отстранить и назначить с понижением. За халатное отношение к своим обязанностям и недостачу продуктов — зав. продскладом 208-го зап. стр. полка — старшину Митрофанова Я.С. отправить в штрафной батальон сроком на два месяца. За использование служебного положения и присвоения овощей — помощника начальника ПФС 208-го зап. стр. полка — лейтенанта Кузьмина — арестовать на 10 суток с удержанием 50% оклада за дни ареста. Повара сан. роты 56-го гвард. сп. — гвардии рядового Макаренко и повара 1-го батальона 61-го гвард. сп — старшего сержанта Ерастова за хищение продовольствия направить в штрафной батальон сроком на два месяца каждого. Интенданту 39-й армии — подполковнику Павлову — в десятидневный срок проверить все инспекторские свидетельства, выданные в 1944 году, неправильно выданные отменить и материал на виновных передать Военному прокурору для привлечения к ответственности.

Зам. комвойсками — начальник тыла 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант и/с ВИНОГРАДОВ. Начальник штаба тыла 3-го Белорусского фронта Полковник и/с БЕЛОУСОВ.

(ЦАМО РФ)

+++

Ещё в Блоге Толкователя о «сталинском порядке»:

Разгул коррупции при позднем сталинизме

После окончания ВОВ страну поразила коррупция в советских, партийных и хозяйственных органах. На примере Ленинграда видно, что чинуши не гнушались обирать даже инвалидов и фронтовиков. В подавляющем числе случаев коррупционеров не наказывали за преступления.

***

Коррупция и «социально-близкие» силовики в сталинском МГБ

После окончания Великой Отечественной Министерство госбезопасности было поражено массовой коррупцией. Гебешники воровали вагонами, открывали подпольные цеха, за взятки закрывали дела. Глава МГБ Абакумов в итоге был арестован. На этом примере хорошо видно, насколько важно иметь конкуренцию среди силовых ведомств.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.