Золотой шар диаметром 700 метров в Замоскворечье в Дворце Ленина

19.12.2016

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В 1972 году большая группа архитекторов предложила построить в Москве большой Дворец Ленинизма. Он должен был располагаться в Замоскворечье. Дворец представлял собой шар диаметром 700 метров на сооружении высотой 1000 метров. В этом здании предполагалось разместить все гуманитарные учреждения СССР, зал на 100 тысяч мест. Постоянно работали бы в нём 80-100 тысяч человек. Для Дворца предполагалось построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Кремля.

Письмо большой группы архитекторов было направлено в ноябре 1972 года в адрес секретаря ЦК КПСС А.П. Кириленко. В нём они кратко описывали, что из себя должен представлять Дворец Ленинизма.

Это была одна из самых последних (а по масштабу — и последняя) Утопий советского строя.

«В преддверии полувекового юбилея нашего государства у каждого советского человека рождается желание достойно отметить знаменательную дату.

В представлении всего человечества Москва давно стала не только столицей Страны Советов, но и столицей мирового коммунизма, колыбелью и хранилищем ленинских идей. Это ее новое историческое назначение все еще не нашло своего воплощения в архитектурно-пластических формах застройки города. Сооружение рядом с Кремлем здания, способного стать идейным и архитектурным центром столицы, стало насущной задачей нашего времени.

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Коллектив авторов, участвовавших в открытом конкурсе на проект эскиз-идеи Музея В..Ленина, хотел бы предложить эскиз-идею Дворца Ленинизма как художественно-пластическое выражение демократического, всенародного характера учения Ленина, всепобеждающей силы ленинских идей, образ, способный стать символом новой Москвы — столицы мирового коммунизма.

Современная фаза развития научно-технической революции предполагает новое качество труда — ведущую роль в нём творческого качала. Этот принцип един и для рабочих, и для тружеников деревни, и для представителей интеллигенции, будь то инженерно-технические работники, учёные или деятели культуры.

Ориентированный на Кремль и Красную площадь встаёт в перспективе Замоскворечья колоссальный золотой шар, поднятый пятью могучими знамёнами-пилонами. Высота сооружения — 1.000 метров. Диаметр выполненного в стальной конструкции шара — 700 метров. Каждый пилон представляет собой самостоятельное здание общественного назначения, в два раза превосходящее по высоте самое высокое здание США.

Видимое изо всех точек города, в любое время суток искрящееся золотыми лучами, это сооружение явится грандиозным, единственным в своем роде памятником-апофеозом учения Ленина, художественно-пластически воплощающим идею победы коммунизма во всем мире. Обращённый ко всем сторонам света, ко всем народам, Дворец Ленинизма выражает тем самым всенародный демократический характер ленинского учения и будет восприниматься как символ новой Москвы — столицы мирового коммунизма и может стать коммунистическим символом планеты Земля.

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Гигантский золотой шар как бы парит над Москвой на высоте 200 метров на знаменах-пилонах. Каждый из пяти пилонов — по числу континентов нашей планеты— образуется из множества сливающихся воедино стягов освобожденных народов земли, символизирующих всемирную победу коммунизма.

В пяти пилонах имеется в виду разместить все находящиеся в Москве научно-исследовательские учреждения, связанные с разработкой истории, вопросов теории марксизма-ленинизма, современного международного рабочего и революционного движения, Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Академию общественных наук, Высшую Партийную Школу, Университет марксизма-ленинизма, учебные заведения сети партийного просвещения, фондовые библиотеки общественных наук и т. д. Все они получат идеально отвечающие условиям их работы помещения, которые не будут нуждаться в модернизации в ближайшие сто лет. Все эти учреждения вместе с Музеем В. И. Ленина составят единый научно-идеологический центр мирового коммунистического движения.

Центральная его часть — шар — вмещает три гигантских взаимосвязанных помещения. Нижнюю половину шара занимает зал всенародных собраний на 100.000 мест. Свободно располагающиеся трибуны зала, как и вся его конструкция, обеспечивают идеальные условия для проведения разнообразных массово-политических мероприятий. Зал оснащён всеми самыми современными техническими вспомогательными средствами для этих целей — телевизионными установками, кино, стереофоническим звуком, новейшей системой радиофикации, циркорамой.

Оболочка шара, имеющая в сечении 20 метров, позволяет рационально разместить систему скоростных лифтов, монорельсовых дорог, экскурсионных подвижных тротуаров, благодаря которым участники собраний будут доставляться непосредственно на нужные трибуны. Здесь же находятся подсобные помещения, связанные с техническим обслуживанием центральной части дворца, фойе, буфеты, комнаты отдыха, обзорные площадки и т. д.

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Над залом всенародных собраний, на его своеобразном по форме потолке, находится гигантская роспись, представляющая Ленина на фоне земного шара, в пламени революций и победной поступи коммунизма. Роспись как бы парит над тысячами людей. Ленин, коммунистическая партия Советского Союза как авангард коммунистических партий всего мира — такова идея росписи, которая должна вызывать у зрителей радостное торжественное чувство полной победы ленинизма на нашей планете.

Как сердце народа возникает в верхней части зала всенародных собраний зал съездов Партии. На его расположенных в виде серпа и молота трибунах могут разместиться 25.000 человек. Система безопасных монорельсовых дорог позволит делегатам быстро попадать на нужные трибуны.

Внутри оболочки зала съездов, имеющей в сечении 60 метров, спроектированы залы для пленарных заседаний, приемов, пресс-конференций, комнаты отдыха, кинозалы и т. д.

Как мозг Партии возникает в верхней части зала съездов хранилище реликвий и памяти вождя — Музей В.И.Ленина.

Предлагаем устроить специальный траурный зал, в центре которого будет помещен куб с гранью в один метр, изготовленный из платины, а на него возложен партийный билет основателя Коммунистической партии Советского Союза.

Ленинская экспозиция заканчивается траурным залом. Сквозь золотистое стекло потолка светится небо и под ним по всему периметру помещения разворачиваются грандиозные монументальные росписи — похороны Ленина народами России и застывшие в скорби народы всего земного шара. В центре зала — платиновый куб, на котором лежит партбилет Ленина.

Следующей идет группа помещений постоянной выставки, посвященной победам и свершениям ленинизма. Достижения советской науки, техники, сельского хозяйства, победное шествие пятилеток, подвиг народа в Великой Отечественной войне, завоевание космоса, воспитание нового человека — все доказывает и утверждает правоту и величие дела Ленина.

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В экспозиции музея предполагается широкое использование всех новейших технических средств воздействия на зрителя — телевидение, кино, стереофонический звук, показ видеозаписей, широкая радиофикация, цвет, свет. В экспозиции активная роль отводится монументальной живописи.

Музей рассчитан на обслуживание 100.000 посетителей в день.

Пилоны представляют собой здания высотой более 800 метров, состоящие из отдельных многоэтажных зданий, расположенных вдоль опорных конструкций центральной части Дворца — шара. Несмотря на изолированность друг от друга, пилоны имеют хорошую взаимосвязь через центральную часть Дворца, осуществляемую посредством многочисленных лифтов и монорельсовых дорог, и являют собой единое архитектоническое целое.

На вершинах пилонов располагаются вертолетные площадки.

В подземной части Дворца Ленинизма находятся помещения технического обслуживания здания и пульты автоматического управления его хозяйством. Там же располагается гараж на 50.000 автомашин и путепроводы от кольцевой дороги, окружающей Дворец.

В непосредственной близости от пилонов проектируется кольцевая автострада, которая разгрузит от транспорта территорию под Дворцом и создаст хороший обзор здания.

Территория, ограниченная кольцевой автострадой, планируется как Парк Памяти Ленина. Здесь имеется в виду разместить многочисленные произведения монументального искусства, посвященные Ленину и революции. В сохраняющихся памятниках архитектуры могут быть развернуты экспозиции, посвященные историко-революционному прошлому нашей страны. Проектируется размещение целиком перенесенных из других городов историко-революционных памятников — зданий, где жил и бывал Ленин, происходили партийные конференции, памятные собрания и т. д. В результате общее архитектурное решение Дворца Ленинизма, как и всей прилегающей к нему территории, позволит образно раскрыть величие ленинских идей.

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Размещение на магистральной оси улица Горького — Красная площадь — Большая Ордынка с последующим выходом на Ленинский проспект органически включает Дворец в ансамбль города. Предлагаемое место постройки обеспечивает Дворцу Ленинизма обособленное пространство в пределах Садового кольца — Москвы-реки, решая одновременно архитектурно-планировочную проблему Замоскворечья.

Проектирование Дворца Ленинизма с полной разработкой его внутреннего решения и оформления интерьеров, как и практическое его строительство, авторский коллектив архитекторов, художников, скульпторов, дизайнеров считает возможным осуществить за 4-5 лет. Создание подобного памятника В. И. Ленину — наглядный пример превосходства социалистической системы в ее соревновании с капитализмом.

(архитекторы: Грищенко В. П., Голышка Р. Ф., Панкин А. Ф., Осипова О., Крамаренко Г. С., искусствовед Молева Н. М. и т.д. — всего около 100 подписей).

(Проект был рассмотрен на заседании ЦК КПСС в декабре 1972 года и сдан в архив с резолюцией «вернуться к нему со временем»)

(Журнал «Источник» №4, 1994)

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