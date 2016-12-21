Изобретатель газовой душегубки НКВД Исай Берг: палач и жертва

На пике сталинских репрессий в 1937-м сотрудник НКВД Исай Берг изобрёл способ усовершенствовать процесс: приговорённых к расстрелу сначала душить выхлопными газами в машине. Но случай Берга интересен и другим: сначала он променял 3 года заключения за хищения на расстрел, а затем усилиями родственников стал в Оттепель одним из первых реабилитированных палачей НКВД.

Исай Давидович Берг родился в 1905 году. В 15 лет записался в Красную Армию и затем, несмотря на 4 класса образования, сделал быструю карьеру. В начале 1930-х — он работник Кунцевского райотдела НКВД — района, где размещалась дача Сталина. Летом 1937 года он получил завидный пост начальника административно-хозяйственного отдела (АХО) УНКВД МО. Другими словами — завхоза НКВД Московской области.

На посту завхоза Берг сразу выступил с рацпредложением — модернизировать процесс приведения смертных казней в исполнение. В ведении НКВД Московской области оказался Бутовский полигон — туда привозили на казнь не только из области и Москвы. В 1937-38 годах туда ежедневно на расстрел привозили 350-400 человек, пиковое значение — 28 февраля 1938 года, когда за день было расстреляно 562 человека. Казнью занимались сначала 6 человек, потом 8, в начале 1938 года — уже 12 человек. Но орудием труда был обычный револьвер, на каждого палача приходилось по 30-40 расстрелянных за день. Но ещё труднее им давался не сам процесс казни, а предшествующая ей обстановка — кричащие люди, слёзы, истерики, попытки к бегству. Только за ноябрь и декабрь 1937 года 3 человека из расстрельной команды попали из-за «перегрузок» в психические или неврологические клиники.

(Исай Берг)

Вот тогда на помощь и пришло рационализаторство Исая Берга. Он предложил использовать передвижную газовую камеру — на базе фургона для перевозки хлеба, созданного на основе шасси стандартного грузовика ГАЗ-АА (лицензионной копии американского грузовика Форд модели АА образца 1929 года). В кузов, обшитый изнутри оцинкованным железом, проделывалось отверстие, в которое с помощью резинового шланга, надетого на выхлопную трубу грузовика, подавались выхлопные газы.

Приговорённых тройками к казни связывали, затыкали им рты и запихивали в фургон – как селёдок в бочку (набивалось по 35-40 человек). Двери плотно закрывали — и отправляли в последний путь. Рычаг переключали в рабочее положение, после чего выхлопные газы начинали нагнетаться в фургон. Через 20-30 минут все пассажиры фургона теряли сознание, через 40-60 минут — умирали.

В Бутово, если поездка была долгой, доставляли уже трупы, которые не могли кричать или бежать, и раздражать этим палачей. Далее работники НКВД вытаскивали умерших и сваливали в братскую могилу. У изобретения Берга был только один недостаток: после каждого рабочего рейса душегубку приходилось отмывать водой из шланга, потому что убиваемых выхлопными газами людей рвало.

Получается, нацисты создали и использовали первую душегубку только спустя два года после «изобретения» Берга — в сентябре 1939 года– для умерщвления душевнобольных в рамках «программы эвтаназии» (т.н. «Акции Т4»). Принцип действия немецкого варианта был несколько иным – в герметичный фургон с надписью «Kaisers-Kaffe» («Кофе Кайзера») подавался чистый моноксид углерода (СО) из специальных баллонов.

Берга арестовали его коллеги по НКВД в рамках расследования по знаменитому «квартирному делу» Кунцевского райотдела НКВД. Блог Толкователя писал об этом деле — сотрудники этого райотдела репрессировали советских граждан, чтобы заполучить их квартиры.

Исайю Берга уговаривали признать моральное разложение и «самоснабжение», обещая за это срок всего в три года. Позднее Берг описывал, как шло следствие:

«Тительман вызывал меня на допросы и уговаривал, чтобы я признался в злоупотреблениях. Говорил, что я воровал деньги, что я жулик, а не контрреволюционер. Закупал незаконно Заковскому мебель и т.д. Я категорически свою вину в присвоении денег отрицал, но Тительман мне говорил, что признавайся в этом и ты уедешь работать в лагеря, а то смотри, из тебя сделают троцкиста и тогда будешь отвечать за контрреволюционные дела».

В общем, Берг не согласился на 3 года заключения. Но во время следствия по «кунцевскому делу» с поста комиссара НКВД снимают Ежова, на его место приходит Берия. И начинается вал процессов над бывшими работниками НКВД, участвовавшими в репрессиях. Попал под этот каток и Берг. Ему переквалифицировали дело на участие в контрреволюционной троцкистской организации. В эту же «группу» включили и его следователя Тительмана. В феврале 1939 года Берг был расстрелян.

(2-минутное видео об «изобретении» Берга)

Сразу после смерти Сталина и ареста Берии, в июле 1953 году семья Берга была первый раз подала документы на реабилитацию своего изобретательного родича как жертвы сталинских репрессий. Это прошение стало в числе первых от семей работников НКВД. Семье тогда отказали – слишком свежи были в памяти следы «работы» Берга, и всплыли документы об изобретении им душегубки. Но родственники не унимались, второй раз прошение о реабилитации они подали в 1956 году. Дело стали неспешно рассматривать, и в итоге 6 июня 1962 года Исай Берг был посмертно реабилитирован как незаконно репрессированный по надуманному обвинению – в «контрреволюционном троцкизме».

В итоге изобретатель передвижной газовой камеры Исай Берг сегодня считается незаконно репрессированным политзаключённым, его дело размещено на странице Сахаровского центра.

+++

Ещё в Блоге Толкователя о репрессиях НКВД:

Сталинские палачи-рекордсмены

Сталинисты и советские патриоты незаслуженно умалчивают о ещё одном типе «стахановцев» — палачах НКВД. Среди них есть настоящие рекордсмены: генерал Василий Блохин лично расстрелял 20 тыс. человек, Пётр Магго — 10 тыс. Большинство из палачей умерли своей смертью, похоронены с почестями и до сих пор чтимы силовиками.

***

Как НКВД превратилась из хозрасчётной организации в мародёрную

В 1920-е в ОГПУ ещё вёлся учёт конфискованных вещей у приговорённых к расстрелу. В годы же Большого террора в 1937-38 годах НКВД превратилась в мародёрскую организацию: чекисты обирали у смертников вещи и деньги, и пропивали их; снимали золотые коронки; занимались приписками – якобы этапированным на расстрел нужны деньги на питание – деньги присваивались.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.