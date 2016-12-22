Англия или Голландия: где капитализм появился первым?

Голландские политэкономисты де Врис и ван дер Вуд говорят о том, что первой страной, осуществившей переход от традиционного общества к обществу современного типа, была Голландия, а не Англия, как это обычно принято считать. Именно в Голландии впервые сформировались все три рынка факторов производства и, что особенно важно, промышленность начала функционировать на конкурентной основе.

О причинах, породивших капиталистическую революцию в Голландии, рассказывается в статье экономиста Натальи Розинской «Истоки современной экономической системы: Англия или Голландия» («Журнал институциональных исследований», №3, 2015).

На протяжении многих десятилетий в работах по экономической истории право именоваться первой страной, создавшей общество современного типа, было закреплено за Англией – родиной промышленной революции. Так считали нобелевские лауреаты С.Кузнец и Д. орт, автор концепции стадий экономического роста У. Ростоу, создатель популярного учебника Р.Кэмерон и многие другие ученые. Считалось, что именно Англия первая совершила переход от традиционного общества к обществу современного типа на рубеже XVIII и XIX веков.

В 1997 году была предпринята попытка оспорить этот сложившийся в науке постулат. Вышла работа голландцев де Вриса и ван дер Вуда «Первая современная экономика: успех, провал и устойчивость голландской экономики». По мнению этих авторов, первенство принадлежит их родине – Голландии: именно в этой стране, доказывали они, впервые сложилась социально- экономическая структура, принципиально соответствующая современному обществу и сущностно отличающаяся от всех предшествующих обществ.

Критерии современного общества

Аргументируя свою позицию, де Врис и ван дер Вуд пользуются следующими критериями отнесения общества к современному типу:

— Всеобъемлющие и достаточно свободные рынки, как товаров, так и факторов производства (земли, труда и капитала);

— Производительность аграрного сектора достаточна для поддержания сложной социальной и профессиональной структуры с высоким уровнем разделения труда;

— Государственная политика, обеспечивающая права собственности, свободу передвижения и контрактов и в то же время не пренебрегающая заботой о материальных жизненных условиях своих граждан;

— Технологический и организационный уровень, достаточный для устойчивого развития и подержания разнообразия материальной культуры, необходимой для рыночно-ориентированного потребителя»

У.Ростоу, который одним из первых продемонстрировал отличие традиционного общества от всех последующих стадий развития, а также С.Кузнец и Дж.Эдвардс составили критерии трансформации общества из традиционного в общество современного типа:

— Появился мотивированный на зарабатывание прибыли класс предпринимателей;

— Появление финансовых институтов для аккумулирования финансов;

— Значительное расширение сферы внутренней и внешней торговли;

— Появление нового типа предприятий, использующих новые методы производства;

— Одновременный рост ВВП на душу населения и рост населения, сопровождающийся структурными изменениями в экономической системе;

— Высокий уровень урбанизации, при котором структура экономики изменилась таким образом, что доля аграрного сектора в экономике стала меньше половины;

— Коммерциализация аграрного сектора;

— Развитая региональная специализация;

— Конкурентные отношения превратились в основу функционирования экономики, существуют развитые рынки факторов производства.

Урбанизация

В Англии долгое время вплоть до XVII века уровень урбанизации являлся достаточно высоким для традиционного общества – 15-20%, но был значительно ниже, чем в Нидерландах. Существовало несколько крупных городов – Лондон, Йорк и др., несколько средних и много мелких с населением не более 2000 жителей, где проживало более 40% городского населения. В Голландии в начале XVI века проживало 275 тысяч человек (в Англии в – в 10 раз больше, 2,8 млн.), 140 тысяч из которых проживали в городах и 135 тысяч в сельской местности. Городов с населением более 2500 человек в этот период насчитывалось около 40. К середине XVII века население увеличилось почти в три раза. Особенно быстро стали расти города в конце XVI века после поражения Южных Нидерландов (Фландрия и Брабант) в войне с Испанией, когда огромное количество жителей этих регионов вынуждено было бежать от религиозных преследований и ужасов войны. Большинство этих людей вместе со своими деньгами, знаниями, торговыми связями эмигрировало в Голландию, в том числе в Амстердам, что явилось одним из важнейших драйверов для развития городов Северных Нидерландов.

Таким образом, уже с начала XVI века Голландия опережает Англию по уровню урбанизации. И, что ещё более важно, высокий уровень урбанизации способствовал изменению структуры экономики: доля занятых в аграрном секторе в 1700 в Голландии была меньше половины – 40% — и продолжала уменьшаться. В Англии в этот период доля занятых в аграрном секторе составляла 56%.

Коммерческая деятельность

Бурный рост коммерческой деятельности начался в Голландии во второй половине XV века. Это было связано, во-первых, с природно-климатическими проблемами, начавшимися ещё в XIV веке — повышением уровня моря и затоплением полей в зимний период. Начавшиеся регулярные наводнения не позволяли крестьянам выращивать зимние культуры, как они это делали раньше, и крестьяне, чтобы выжить, вынуждены были переориентироваться на другие виды деятельности: рыболовство, скотоводство, добычу торфа, что вело к необходимости активнее включаться как во внутреннюю, так и во внешнюю торговлю.

Природный шок способствовал трансформации аграрного общества и росту неаграрной активности в сельской местности. В классическом традиционном обществе такого рода проблемы обычно вели к голоду и сокращению населения, здесь же сокращение обрабатываемых земель привело к интенсификации экономической активности и росту конкурентоспособности

В экономически более развитых регионах – Зеландии, Голландии, Утрехте, Фрисландии и др. – XVI-XVII века были периодом бурного развития сельского хозяйства. Крестьяне в основной массе здесь были свободными и владели землёй на праве частной собственности. Удовлетворяя быстро растущий в этот период спрос городского среднего класса, крестьяне активно занимались разведением крупного рогатого скота, которое являлось основой для маслоделия и производства сыра. Производство сыра, будучи в технологическом отношении гораздо сложнее других видов сельскохозяйственной деятельности, являлось одним из важнейших источников дохода в аграрном секторе. Кроме разведения крупного рогатого скота, сельские жители занимались овцеводством для поставок шерсти на текстильные мануфактуры, а также свиноводством, продукты которого играли важную роль в рационе моряков. Помимо животноводства, доходной отраслью было коневодство: фризские и утрехтские породы лошадей очень высоко ценились, давая существенный доход жителям этих провинций.

Ещё в средние века в Голландии начинает развиваться овощное и цветоводческое хозяйство. Что касается выращивания зерновых культур, то нигде, кроме Зеландии, которая являлась главным хлебопроизводящим регионом Нидерландов, эта отрасль не являлась преобладающей. Зато активно разводились технические растения – марена, лён, конопля, рапс. Выращивание рапса заложило основы маслобойной промышленности: наряду со сливочным маслом рапсовое стало важным источником дохода сельских жителей. Специализация активно способствовала развитию торговли, причем не только внутренней, но и внешней (необходимый критерий по Ростоу).

Росту торговли способствовало то, что в результате ряда монархических браков Нидерланды оказались с Испанией под властью одного монарха. Будучи частью империи Габсбургов, нидерландские купцы имели серьёзные привилегии в торговле в недавно появившихся испанских владениях за океаном, что делало их более конкурентоспособными по сравнению с итальянскими, английскими, французскими и другими торговцами. Испания закупала у Нидерландов корабли, мебель, строительные материалы, продукцию суконной промышленности, сельского хозяйства и рыболовства. Англия, Дания, балтийские и немецкие регионы закупали кирпич, сельдь, текстиль, сыр, пиво и другие товары. 50% общего выпуска пива шло на экспорт; в текстильной отрасли доля экспорта превышала 30%. Постепенно Голландия превращается в мировой «супермаркет».

Институциональные характеристики

Высокая степень коммерциализации общества создавала условия для формирования рынков факторов производства. Рынок земли в Голландии начал формироваться рано. Это было связано с тем, что основная масса крестьян обладала личной свободой и владела землей фактически на основе частной собственности. В то же время в Англии для заключения большинства сделок с землёй требовалось разрешение местного лорда. Кроме того, в Голландии практически не существовало общинных, сословных или статусных ограничений на куплю-продажу земли. Доля фермерской собственности в Голландии в начале XVI века оценивается в 40-50%, горожане владели 20-30% земли, 5-10% принадлежало дворянам, а остальная часть — религиозным организациям.

Большую роль в развитии рынка земли сыграла Реформация. Как и в других странах, в частности, в Англии, Реформация в Нидерландах способствовала переходу большого количества земли из монастырской собственности в частную, что увеличивало мощь зажиточных земельных собственников, производящих продукцию на рынок. В этот период в Голландии начинает активно развиваться ипотека, так как из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию земля становится привлекательным объектом инвестирования для горожан.

В основе раннего формирования рынка труда также лежал фактор личной свободы крестьян: они могли свободно перемещаться и менять виды экономической деятельности, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Под давлением климатических проблем, ведущих к сокращению пригодных для возделывания земель, сельские жители уходили в моряки, поденщики, грузчики, рыбаки, обслуживая интересы торговли и флота. Этому также способствовала политика, проводимая городами по отношению к деревне, ограничивавшая развитие там ремесла и промыслов.

Всё это способствовало тому, что уже в начале XVI века большая часть крестьян превращается в наёмных рабочих. Часть из них перемещается в города, часть остаётся работать по найму в деревне. В целом по экономике доля наемного труда в Голландии уже в XVI веке преобладала, тогда как в Англии доля наёмного труда в этот период была не более четверти.

Рынок капитала

Помимо рынков труда и земли в этот период в Голландии формируется и рынок капитала. В его основе также лежала частная собственность крестьян на землю. Земля как залог долгое время была главным источником долгосрочных кредитов. В XV веке мощный толчок развитию рынка капитала дала торговля. Относительно современный рынок капиталов появляется в Голландии в XVII веке. В 1602 году была создана первая в истории корпорация, финансируемая за счет выпуска акций, ставшая крупнейшим коммерческим предприятием в мире в XVII веке — голландская Ост-Индская компания (ГОК). Главными новациями в создании ГОК было то, что подписаться на акции мог любой гражданин Соединенных Провинций, ограничений по величине вложенного в акции капитала не было, а главным документом компании был реестр акционеров. В первый же год компании удалось собрать 6,45 млн. гульденов, в то время как английская Ост-Индская компания, созданная в 1600 году и проводившая закрытую подписку среди ограниченного количества участников, смогла собрать только 820 тысяч гульденов.

Для финансирования роста торговли и упорядочения денежного обращения в 1609 году был создан Банк Амстердама. В Европе в тот период уже существовали подобного рода расчётные банки в Генуе, Венеции, Барселоне. Однако, в отличие от южно-европейских банков, чьей основной целью было избежание кризиса ликвидности, для амстердамского банка главной задачей было снизить вызванные хаосом в денежной системе транзакционные издержки торговых операций.

Ещё в 1561 году была создана Амстердамская товарная биржа. С 1608 года на ней проводятся не только товарные, но и валютные сделки, а с появлением акций Ост-Индской и Вест-Индской компаний – сделки с ценными бумагами, то есть начинает формироваться фондовый рынок. Так как проведённые сделки с акциями регистрировались в реестре акционеров не чаще, чем раз в месяц, ценные бумаги начинают приобретать с поставкой в будущем, то есть идет формирование рынка фьючерсных контрактов (первых деривативов). Кроме того, купцы начинают выдавать кредиты под залог акций, акции, соответственно, становится возможным покупать в кредит. Это ведёт к взаимопроникновению фондового и кредитного рынков, то есть к формированию полноценного рынка капитала. Таким образом, реализуется одно из важнейших условий современной экономики по Ростоу – появление финансовых институтов для аккумулирования финансовых средств.

Следовательно, в Голландии в XVII веке уже функционировали относительно свободные рынки земли, труда и капитала. В то время как в Англии Статут о ремесленниках 1562 года, Закон о бедных 1601 года, Акт об оседлости 1662 года препятствовали, а Спинхемленд 1795 года только деформировал формирующийся рынок труда. О полноценном рынке капитала в Англии можно говорить только после Славной революции 1688 года, когда разделение королевских и государственных финансов способствовало снижению процентной ставки, появился Банк Англии, которому дали ряд привилегий, в том числе, управлять государственным долгом, когда активно появляются региональные банки и т.д.

Конкуренция и отмирание цехов

В сформировавшейся рыночной среде с развитыми товарными и факторными рынками появляется новый слой – мотивированный на зарабатывание прибыли класс предпринимателей (важнейший критерий по Ростоу). Благодаря росту спроса городов росли возможности для инвестирования (например, в строительство мельниц, в новые виды кораблей для рыбной ловли, лесопилки) в условиях отсутствия или относительно слабого развития таких средневековых институтов, как сеньоральные или городские привилегии, государственное регулирование цен и торговли.

Конкурентные отношения становятся основой функционирования экономики. Цеховой строй, являющийся основой системы институтов стабильности в средневековом городском обществе, трансформировался в систему с постепенно развивающейся конкурентной средой. Одной из главных целей цеховой организации, предполагающей жёсткую и подробную регламентацию процесса производства, было стремление избежать конкуренции и при этом сохранить качество товаров. Кроме того, цеховая система обеспечивала социальную защищенность её членов.

В тот период в голландских городах существовало «общество всеобщего благосостояния» (welfare state), то есть существовали институты, обеспечивающие систему социальной защиты. Цеховые организации осуществляли регулярные выплаты своим членам в случае продолжительной болезни, травмы, потери трудоспособности, природных бедствий, вдовам, если муж был членом цеха и т.д.

Таким образом, цеховая система, с одной стороны, обеспечивала определённый уровень благосостояния, предотвращала расслоение общества и, следовательно, социальную напряженность, но, с другой стороны, являлась институтом, препятствующим техническому прогрессу и развитию экономики в целом. Однако с середины XVI века цеховая система начинает разрушаться. Прежде всего, это происходит под влиянием двух факторов. Во-первых, появления новых отраслей: винокурения, сахарной и табачной промышленности (в страну начали завозиться колониальный сахар и табак), фаянсовой, бумажной промышленности и др. Некоторые из этих отраслей формируются в рамках свободного рынка, в некоторых возникают гильдии. Но эти новые гильдии уже сильно отличаются от средневековой степени своего влияния на жизнь в городе, и, главное, они предполагают больше внутренней конкуренции между членами одного цеха.

Во-вторых, цеховая система приходит в упадок из-за появления в городах мигрантов. В связи с военными действиями и испанским террором в Южных Нидерландах в Амстердам, Лейден, Гарлем, Гауду и другие города Северных Нидерландов переезжают в большом количестве торговцы и ремесленники, преимущественно из среднезажиточных и богатых слоёв населения. Они привозят с собой знания, профессиональный опыт и деньги. Местные власти и население встречают их доброжелательно, причем не только из-за человеколюбия или чувства солидарности со своими единоверцами, но и в силу экономических соображений. Быстро становится понятно, что, если вновь прибывшим разрешить заниматься ремеслом и торговлей, то это даст мощный толчок для развития экономики и роста доходов за счет налогообложения Республики Соединенных провинций, так как регионы, из которых они переселялись (Фландрия и Брабант), были высокоразвитыми.

Особенно от эмиграции выиграл Амстердам, куда после разгрома Антверпена стали стекаться коммерсанты со всей Европы: не только южные нидерландцы, но также евреи, итальянцы, португальцы и др. Иммигранты способствовали появлению в Северных Нидерландах совершенно новых отраслей промышленности и, кроме того, обогатили старые отрасли лучшими средствами производства и новыми методами работы. В ряде отраслей это привело к полному перевороту в производстве. Так, в текстильной промышленности был налажен выпуск новых видов тканей, стали применяться сукновалки, новые красильные вещества, которые произвели переворот в технике крашения. Улучшилась прессовка и лощение тканей, так как для этих операций стали использовать машины. В Гарлеме фламандцами были устроены мануфактуры по отбеливанию пряжи и холста, производству батиста, салфеток, кружев, тесьмы, бархата и т.д. В Лейдене и Роттердаме возникли фабрики по производству плюша, шёлка, полульняных тканей (бомбазина).

Все эти новые отрасли не были организованы в цеха, как старая суконная промышленность, и, соответственно, пользовались гораздо большей свободой, разрушая цеховую систему в целом. Это способствовало появлению в Голландии первых относительно крупных предприятий не только в торговле, но и в промышленности, прежде всего – в новых отраслях суконной промышленности, где в этот период уже начинают использоваться машины. Фабрика по производству кружев в самом начале XVIII века насчитывала более 600 ленточных ткацких станков. Рабочие ткацкой фабрики в Амстердаме в 1682 году работали на 110 станках. В Утрехте шёлковая фабрика насчитывала 500 рабочих.

Количественные показатели

Таким образом, в Голландии в начале XVIII века уже были сформированы рынки факторов производства; существовало относительно большое количество крупных предприятий, использовавших машины, предприятия не были обременены цеховой регламентацией и функционировали в конкурентной среде. Все эти изменения способствовали бурному росту экономики и, главное, происходит одновременный рост ВВП на душу населения и рост населения. Темпы роста ВВП превышают темпы роста населения, что С.Кузнец назвал главным показателем современного экономического роста. Основными драйверами экономического роста являлись переход от трудоинтенсивных технологий к капиталоинтенсивным, введение новых технологий (усовершенствование дамб; широкое использование ветряных мельниц, в том числе для дренажных работ; новый вид судна – флайт; лесопилки; новые способы очистки и засолки рыбы на корабле; появление механизированных сукновалок; ленточные рамки в текстильной отрасли и многое другое), использование дешёвой энергии.

Ряд учёных объясняют этот процесс относительно высокой заработной платой. Доля заработной платы в ВВП составляла 67%, поэтому реакцией на внешние шоки был переход от трудоинтенсивных способов ведения хозяйства к капиталоинтенсивным. Институты имели важное значение для создания условий перехода, но сам переход начался именно тогда, когда произошел рос зарплат, т.е. во второй половине XV века.

Экономический рост был для того периода высоким: производительность труда в аграрном секторе к началу XVI веке выросла на 30%. Что особенно важно, экономический рост сопровождался структурными изменениями в экономике. В XVI веке в первичном секторе создавалось 30% ВВП, из них 19% — в сельском хозяйстве; промышленность была наиболее крупным сектором экономики с долей 39%; услуги составляли 30% ВВП, то есть мы видим структуру современной рыночной экономической системы.

Англии удалось достичь подобных показателей темпов экономического роста и структуры экономики только в XVIII-XIX веках. Тот факт, что промышленная революция произошла в конце XVIII века в Англии, а не в Голландии, объясняется многими факторами: наличием в Англии научной среды и духа научного эксперимента, высокой заработной платой и запасами дешёвого каменного угля; специфической демографической структурой общества и др.

Голландцы, однако, также сыграли немалую роль в развитии капитализма в Англии. В конце XVII – начале XVIII веков в Англию приезжает большое количество голландских финансистов и предпринимателей, и именно они активно участвуют там в формировании рынка капитала. Их переезду во многом способствовали политические события. Если бы не Славная революция в Англии, эти предприниматели, оставшись у себя на родине, в поисках приложения своих капиталов, весьма вероятно, добрались бы до бельгийского каменного угля, дав старт промышленному перевороту на континенте. Мировая экономическая история могла в результате пойти иначе.

+++

Ещё в Блоге Толкователя о развитии капитализма в Европе:

Как чай помог сделать Англию процветающей страной

Чай в Англии не только стал частью её культуры, но и способствовал независимости СМИ, появлению дизайна и был пристежным ремнём промышленной революции. Чай же во многом и определил внешнюю политику Англии, вогнав Китай в хаос и одновременно создав индустрию Индии.

***

Почему Европа?

Американский политолог Джек Голдстоун попытался найти объяснение превращению Европы в XIX веке из периферийного и отсталого региона в территорию, где создавались величайшие инновации, богатства и сильная власть. Как и почему это произошло? Голдстоун называет причиной случайную цепь из шести событий, произошедших тогда в Англии, среди которых одна из главных – веротерпимость.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.