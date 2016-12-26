Анализ бизнес-плана Чичикова

26.12.2016

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«Мёртвые души» Гоголя — редкий случай в русской литературе, когда в подробностях описывается бизнес-план финансовой операции эпохи Николая I. Проект Чичикова по скупке мёртвых душ был суперуспешен: в среднем одна мёртвая душа обошлась ему в 70 копеек при залоговой цене в банке в 200 рублей.

Русская литература в XIX веке почти не интересовалась предпринимателями — внимание уделялось дворянам, лишним людям, нигилистам. Единственное исключение — Николай Гоголь. Известен сюжет поэмы — Чичиков скупает мёртвые души. Опросы показывают, что немногие знают, зачем он это делает. Между тем, проект Чичикова представляет значительный интерес и для современного бизнеса.

Чичикову нужен стартовый капитал, и основа его бизнес-плана — получение кредита под фиктивный залог умерших крепостных крестьян. Эту инновационную идею (как основу для сюжета) подарил Н.В. Гоголю А.С. Пушкин. Сведения о крестьянах находились в ревизских сказках — переписях населения. В промежутках между переписями умершие по документам считались живыми, а банки работали с документами. Поэтому скупка мёртвых душ — процесс формирования залоговой массы. Правда, в залог можно было отдавать крестьян с землей, а земли у Чичикова не было. Но в то время для освоения Херсонской и Таврической губерний земли помещикам предоставлялись бесплатно, поэтому Чичиков покупает крестьян «на вывод», с переселением.

Для банка он предоставил бы свидетельства о собственности на землю, должным образом зарегистрированные купчие крепости (договоры о покупке крестьян), судебные решения о переселении крестьян. При необходимости он был готов предоставлять дополнительные справки о крестьянах от капитана-исправника (несомненно, за взятки). Кредит Чичиков собирался брать в Опекунском совете Воспитательного дома — небанковском финансовом институте, осуществлявшем, в том числе, ломбардное кредитование.

Попробуем оценить эффективность проекта, исходя из данных, приведенных в книге. Цена ревизской души — до 500 руб., залоговая стоимость — 200 руб. Издержки Чичикова нельзя точно оценить — нет данных о структуре покупки. У Коробочки он купил 18 душ всего за 15 руб., у Плюшкина — 198 душ по 32 коп. за штуку. Манилов души подарил, но цифра не приведена, нет данных и по Собакевичу, известна лишь цена – 2,5 руб. за душу. Разумно считать, что у них куплено по 100 душ (нет данных о различиях в смертности в двух поместьях) — это дает 416 душ (из текста известно, что всего душ было более 400). Тогда средняя цена — 70 коп. за душу при залоговой стоимости в 200 руб. Блестящий результат, но высокая прибыль, как известно, связана с высоким риском.

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Чичиков совершает крупную ошибку — его маркетинг слишком агрессивен. Совершенно не нужно было пытаться покупать души у Ноздрева и Коробочки. Ноздрев просто не надежен, а у Коробочки куплено всего 18 душ — 4.5% от общей суммы. Самый сильный переговорщик — Собакевич, по-видимому, сразу понял бизнес-идею Чичикова, поскольку предложил стартовую цену в 100 руб., то есть половину залоговой стоимости. Однако, пользуясь монопольным положением покупателя, Чичиков жёстко ведет переговоры с Собакевичем и сбивает цену до 2,5 руб. Кстати, в последующих обсуждениях именно Собакевич высказал аргумент, которым защищался бы и Чичиков — в момент покупки крестьяне были живы, но вполне могут умереть от болезней при переселении.

Вторая крупная ошибка — временные рамки проекта. Первый этап прошел хорошо — неделя в городе на предварительное изучение рынка, три дня поездок для переговоров с помещиками, завершение оформления документов на следующий день. Транспортные проблемы (пьяный кучер, поиск дороги) были несущественными. Однако Чичиков остаётся в городе ещё на несколько недель и теряет контроль над рисками — о скупке мертвых душ становится известно как от Ноздрева, так и от Коробочки. Проект вступил в кризисную фазу, но Чичикову повезло. Во-первых, провинциальные чиновники не были знакомы с банковскими операциями и не могли понять, зачем нужны мёртвые души. Во-вторых, российская судебная система была нерасторопна по отношению к предпринимателям. Более того, прокурор, вместо оперативного заведения уголовного дела против Чичикова, думал-думал да и умер от сомнений. Случай, бесспорно, уникальный в истории бизнеса.

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Чиновники, озабоченные изменениями в вертикали власти (в губернию ехал новый генерал-губернатор), вряд ли будут вспоминать об истории с мёртвыми душами. В финале птица-тройка несётся по российской равнине, увозя Чичикова с комплектом документов. Он едет в банк за кредитом в 80 тыс. руб. на стандартных для того времени условиях — 6% годовых на 24 года. Уроки этой истории просты. Предпринимателям надобно правильно выбирать контрагентов и не терять времени, а банкам следует внимательно изучать заёмщиков и тщательно оценивать и проверять залоги.

(Цитаты: Доктор экономических наук Андрей Белых, «Уроки Гоголя — анализ бизнес-плана Чичикова», («Экономическая политика», №2, 2009)

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