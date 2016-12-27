Деды голосовали

Выборы для большинства россиян — карго-культ — они ходят на них, потому что ходят все. Выборы рассматриваются ими как важная церемония, относящаяся к процессу воспроизводства властной иерархии. Попытка уклониться от выборов приравнивается людьми к протестному поведению. Речь идет о предзаданном комплексе, аккумулирующем предшествующий опыт и не зависящем от конкретной ситуации. Только 20% россиян приходят на выборы для того, чтобы осознанно поддержать какого-либо кандидата. Осознанный выбор за власть — только у 6-7%. Рациональная гражданская культура относительно представлена лишь в Москве и Петербурге.

Исследование об электоральной культуре россиян (ссылка открывается в файле word) «Влияние структурных факторов на распространенность типов гражданской культуры в РФ» представил на XVII Конференции НИУ ВШЭ в апреле 2017 года сотрудник Института социологии РАН Михаил Черныш.

Для значительной части населения, примерно 40%, участие в любых выборах обязательно. Для примерно 20% участие в выборах под вопросом. Для этой части населения оно может быть желательно, но точно не несет в себе обязательности для каждого гражданина. Подобные настроения могут находиться во взаимосвязи с комплексом «низкого влияния»: если гражданин не имеет способов влиять на власть, то выборы становятся процедурой, не имеющей содержания.

Представления об обязательности выборов не зависят от того, когда и где выбирают. Выборы признаются заведомо обязательным, желательными или бесполезными независимо от того, какова предвыборная ситуация, каков действительный накал предвыборной борьбы. Речь идет о предзаданном комплексе, аккумулирующем предшествующий опыт и не зависящем от конкретной ситуации.

Только одна переменная способна существенно влиять на индекс отношения к выборам – тип поселения. Чем крупнее населённый пункт, тем менее обязательным является отношение его жителей к выборной процедуре. Наименее низкий уровень обязательности наблюдается в столичных городах – Москве и С.-Петербурге, а наиболее высокий – в сельской местности. На отношение сельских жителей к выборам влияет в большей степени, чем в городах, культура советского гражданства. В этой культуре участие в выборах рассматривалось как священный долг, а попытка уклониться от выборов приравнивалась к протестному поведению. Старые советские стереотипы сохранили своё влияние в сельских населенных пунктах и, отчасти, в малых городах, где структура властных отношений, если и претерпела изменения, то незначительные, не затрагивающие глубинных основ отношений власти и населения.

В больших городах выборы чаще понимаются как способ обозначить свою позицию, заявить о своей поддержке или недовольстве действующей властью. Горожанин чаще дифференцирует между выборами разного уровня: в выборах президента РФ он скорее всего примет участие, сочтя их важными, от выборов депутатов местного самоуправления уклонится потому, что не видит реальных плодов их деятельности, а их место во властной иерархии сочтёт малозначимым. Для больших городов характерен иной тип гражданской культуры, в которой политическое действие чаще воспринимается как пространство выбора.

В исследовании респондентам задавался вопрос о том, как часто они участвовали в выборах за последние десять лет.

Примерно треть всех респондентов считает, что принимала участие во всех выборах без исключения. Около четверти опрошенных принимали участие в большинстве выборов и приблизительно 10% — в половине выборов. Доля «уклонистов», то есть тех, кто участвовал в меньшинстве выборов или в принципе не ходил ни на одни выборы, оказалась равной примерно трети опрошенных.

Есть и поколенческие различия. В старшем поколении, живущем в городах, присутствует та же советская установка на участие в выборах (как на селе). Однако в городах, тем более столичных или больших, данная установка не воспроизводит себя в следующих

Шестеро из десяти опрошенных обосновывают своё участие тем, что выборы – это общественный долг каждого гражданина. В той же категории находятся тех, кто видит в выборах «семейное мероприятие». Процедурным аргументом можно считать помимо всего прочего и ссылку на начальство, принуждающее к участию в выборах.

Содержательная аргументация приводилась меньшинством опрошенных. Около одной пятой всей совокупности признались в том, что участвуют в выборах для того, чтобы поддержать понравившихся кандидатов, 6,4% увидели в них возможность поддержать одну из политических партий. В этой же категории находится группа твёрдых сторонников действующей власти (6,6%). В некоторых случаях содержательная аргументация носила «апофатический» характер: граждане приходили на выборы не для того, чтобы отдать свой голос тем силам, которые им импонируют, а для того, чтобы проголосовать против, выразить свой протест. Данный мотив открыто заявлен 3% опрошенных (7,7% в больших городах) и примерно одной пятой граждан, желающих выразить свое отношение «к тому, что происходит».

В столицах, в отличие от других типов поселений, более всего тех, кто обосновывает своё участие в выборах содержательными моментами. Так, доля тех, кто голосует для того, чтобы поддержать кого-то из кандидатов, равна в столицах 28,7%. В столицах больше, чем в других типах поселений доля тех, кто голосует на выборах за определённые партии. И, наконец, в столицах больше, чем в других населенных пунктах граждан, которые приходят на избирательный участок для того, чтобы выразить протест против того, что происходит в стране.

У большинства опрошенных происходящее во время выборов вызывало чувство оптимизма, у меньшинства – чувство разочарования. Женщины заметно чаще мужчин испытывают во время выборов воодушевление. В столицах оказалась наибольшей доля людей, которые во время выборов испытывают разочарование (20%) и наименьшая доля тех, кто воодушевляется происходящим (48,7%). В столицах доля настроенных оптимистично и доля тех, кто либо воспринимает происходящее без эмоций, либо настроен пессимистично, примерно равны. То есть в столичных городах созрел особый «критический» тип гражданской культуры, ориентированной на критику власти и скептическое, недоверчивое отношение к самой выборной процедуре.

В современном российском обществе уживаются вместе несколько типов восприятия гражданских процедур. Во-первых, в обширных сегментах российского общественного сознания сохраняется квази-советское отношение к выборам как карнавальному мероприятию. Люди голосуют потому, что считают этот акт своим гражданским долгом и не особенно задумываются о том, насколько приемлема для них нынешняя программа власти, в какой степени достойны находиться на своих должностях современные политики. Наиболее широко данный тип участия представлен в электоральном поведении сельских жителей. Местная бюрократия заинтересована в том, чтобы сохранять подобные стереотипы отношения к выборам как можно дольше. Для неё подобный тип участия означает отсутствие проблем в сохранении привычных руководящих должностей.

Во-вторых, в относительно небольшом сегменте общественного сознания вызревает скептическое отношение к процедурным моментам легитимации. Эта часть населения либо не участвует в выборах, либо выбирает те выборы, в которых, как она полагает, имеет смысл участвовать. Данный тип культуры присутствует во всех измерениях социальной структуры, но наиболее широко он представлен в столичном населении.

В-третьих, в общественном сознании отмечен и так называемый «рациональный» тип гражданской культуры, культивирующий разумное, выверенное отношение к процедуре, лишённое эйфорических или чрезмерно скептических эмоций. В этой части гражданской культуры участие в выборах считается допустимым. Однако в самой процедуре усматривается возможность действительно влиять на власть, выбирать тех кандидатов, которые имеют прозрачные программы и способны действовать в интересах своих избирателей.

+++

Ещё в Блоге Толкователя о выборах в России:

Ради поддержки власти на выборы ходят только 3% россиян

Больших различий между российскими оппозиционными активистами и лоялистами нет. Обе группы выступают за верховенство закона, активно участвуют в выборах. При этом для оппозиционеров изменение сложившегося порядка в направлении большей демократичности оказывается более значимым, чем реализация своего идеологического проекта.

***

Зачем Путин проводит выборы?

Иван Крастев и Стив Холмс показывают, что у выборов любого уровня в России есть лишь две настоящие задачи: оценка лояльности бюрократии на местах и имитация единения нации. Государство в России отсутствует, а выборы призваны игнорировать и умиротворять россиян, пока элита скапливает неслыханные барыши от продажи за рубеж природных ресурсов.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.