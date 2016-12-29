Гуру американских неоконов Лео Штраус: «Жизнь есть безрадостный поиск радости»

У российского общества (видимо, даже у Путина) большие ожидания к Трампу. Попробуем понять, что же исповедует команда нового президента США. Во многом американский консерватизм зиждется на идеях философа Лео Штрауса. Его основная мысль — «просвещённая тирания» лучше либерализма и демократии, а идеал правления — «умные советники при тиране».

Ашкеназ Лео Штраус родился в Германии в 1899 году, успел повоевать в Первую мировую. Окончил философский факультет в Гамбургском университете. Своим учителем считал другого немецкого идеолога «цивилизованного тоталитаризма», философа Карла Шмитта. Успел уехать из Германии до прихода Гитлера (все его родственники, оставшиеся в Германии погибли в концлагере).

Заочный спор между Штраусом и Шмиттом касался критики либерализма, а также идей Гоббса. Согласно Гоббсу, государство имеет право требовать от индивидуума только условного повиновения, т. е. такого, которое не идет вразрез с безусловным правом индивидуума на жизнь, так как безопасность жизни — последнее основание государства. «Поэтому человек хотя и обязан безусловно повиноваться, но не ценой своей жизни; ведь смерть является самым большим злом. Гоббс не боится сделать отсюда вывод, фактически означающий отрицание за мужеством добродетельного характера», — писал Штраус. Этим понимание политического Гоббсом принципиально отличается от понимания политического Шмиттом, для которого политическое конституируется «реальной возможностью физического убийства людей людьми, а потому сущность политического объединения, по Шмитту, предполагает, что оно может требовать от тех, кто принадлежит к собственному народу, готовности к смерти».

Такой взгляд на отношения государства и его граждан развёл в начале 1930-х Штрауса и Шмитта по разные стороны: первый в итоге выбрал Америку как образец «лучшего государства», а второй начал конструировать основы нацистской Германии (хотя до конца Шмитт никогда не был нацистом и тем более фанатом Гитлера).

Штраус искал основы идеального государства в античности. Но образцом там для него была не демократия, а «просвещённая тирания». Одна из самых известных его работ — разбор небольшого трактата в виде диалога сицилийского тирана Гиерона и поэта Симонида.

Поэт Симонид пришел к тирану Гиерону по собственной воле, и в процессе разговора подводит своего собеседника к тому, чтобы тот признал неэффективность тиранического правления и сам попросил совета, как ему улучшить власть без трансформации политического режима в какой-то иной. Идея Симонида — как сделать, чтобы тиран, несмотря на то, что он преследует личные интересы, привёл управляемый им город к общему благу, пусть и материальному по большей части. Тирания тем и отличается от царской власти, что последняя исходит из стремления к общему благу — т.е. выбирает добродетель вместо порока, в то время как первая исходит из стремления к удовольствию и избеганию страдания — т. е. выбирает удовольствие, оставаясь «порочным» режимом.

Штраус приходил к выводу, что, стремясь к собственному удовольствию, тиран всё же может реализовать в управляемом им обществе общее благо.

Лео Штраус в 1949-1967 годах возглавлял кафедру политической философии Чикагского университета, которая стала кузницей кадров для неоконсерваторов, ставших определять политику ещё при Рейгане, но в наибольшей мере — при Джордже Буше-мл. Учениками Штрауса стали Алан Блум, Пол Вулфовиц (при Буше-мл. занимал должность замминистра обороны, затем возглавлял Всемирный банк), Абрам Шульски (глава армейской разведки) и др. — ястребы из ястребов американской внешней политики. Также почти всех учеников Штрауса роднит то, что как и их учитель, они были евреями-ашкеназами. Дональд Трамп в этом отношении наследует Штраусу и его ученикам — его называют самым произраильским президентом со времени Рейгана.

Штраус не был ни либералом, ни демократом (в письме Карлу Левиту в 1946 году философ писал, что Платон и Аристотель остаются образцовыми мыслителями, давшими набросок совершенного политического устройства). Его философия строится на том, критически важном, с его точки зрения, основании, что власть имущие должны постоянно обманывать своих граждан, нуждающихся в руководстве и сильных правителях, которые говорили бы им, что для них хорошо. Главной идеей всей политической философии является дух моральной терпимости, который присутствует в интеллектуальной жизни Запада. Либеральная модель общества уходит в прошлое и, более того, деградирует. Поэтому Штраус полагал, что нужна совершенно новая элитная группа советников (республика Платона), которая должна убеждать политического лидера и массы в необходимости моральных оценок, в назывании добра добром, а зла злом, в необходимости бороться с тиранией. Фашизм, как и коммунизм, по Л. Штраусу, — это не просто абсолютное, а библейское зло.

Штраус говорит в одной из своих лекций конца 1940-х:

«Поскольку нет чистых удовольствий, то нет неизбежного противоречия между гражданским обществом в качестве могущественного Левиафана или принудительного общества, с одной стороны, и хорошей жизни, с другой: гедонизм становится утилитаризмом или политическим гедонизмом. Болезненное освобождение от боли достигает кульминации не столько в величайших удовольствиях, сколько в «обладании теми вещами, которые доставляют величайшие удовольствия». Жизнь есть безрадостный поиск радости».

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