Гуру американских неоконов Лео Штраус: «Жизнь есть безрадостный поиск радости»

29.12.2016

лео-1

У российского общества (видимо, даже у Путина) большие ожидания к Трампу. Попробуем понять, что же исповедует команда нового президента США. Во многом американский консерватизм зиждется на идеях философа Лео Штрауса. Его основная мысль — «просвещённая тирания» лучше либерализма и демократии, а идеал правления — «умные советники при тиране».

Ашкеназ Лео Штраус родился в Германии в 1899 году, успел повоевать в Первую мировую. Окончил философский факультет в Гамбургском университете. Своим учителем считал другого немецкого идеолога «цивилизованного тоталитаризма», философа Карла Шмитта. Успел уехать из Германии до прихода Гитлера (все его родственники, оставшиеся в Германии погибли в концлагере).

Заочный спор между Штраусом и Шмиттом касался критики либерализма, а также идей Гоббса. Согласно Гоббсу, государство имеет право требовать от индивидуума только условного повиновения, т. е. такого, которое не идет вразрез с безусловным правом индивидуума на жизнь, так как безопасность жизни — последнее основание государства. «Поэтому человек хотя и обязан безусловно повиноваться, но не ценой своей жизни; ведь смерть является самым большим злом. Гоббс не боится сделать отсюда вывод, фактически означающий отрицание за мужеством добродетельного характера», — писал Штраус. Этим понимание политического Гоббсом принципиально отличается от понимания политического Шмиттом, для которого политическое конституируется «реальной возможностью физического убийства людей людьми, а потому сущность политического объединения, по Шмитту, предполагает, что оно может требовать от тех, кто принадлежит к собственному народу, готовности к смерти».

Такой взгляд на отношения государства и его граждан развёл в начале 1930-х Штрауса и Шмитта по разные стороны: первый в итоге выбрал Америку как образец «лучшего государства», а второй начал конструировать основы нацистской Германии (хотя до конца Шмитт никогда не был нацистом и тем более фанатом Гитлера).

штраус-гл

Штраус искал основы идеального государства в античности. Но образцом там для него была не демократия, а «просвещённая тирания». Одна из самых известных его работ — разбор небольшого трактата в виде диалога сицилийского тирана Гиерона и поэта Симонида.

Поэт Симонид пришел к тирану Гиерону по собственной воле, и в процессе разговора подводит своего собеседника к тому, чтобы тот признал неэффективность тиранического правления и сам попросил совета, как ему улучшить власть без трансформации политического режима в какой-то иной. Идея Симонида — как сделать, чтобы тиран, несмотря на то, что он преследует личные интересы, привёл управляемый им город к общему благу, пусть и материальному по большей части. Тирания тем и отличается от царской власти, что последняя исходит из стремления к общему благу — т.е. выбирает добродетель вместо порока, в то время как первая исходит из стремления к удовольствию и избеганию страдания — т. е. выбирает удовольствие, оставаясь «порочным» режимом.

Штраус приходил к выводу, что, стремясь к собственному удовольствию, тиран всё же может реализовать в управляемом им обществе общее благо.

Лео Штраус в 1949-1967 годах возглавлял кафедру политической философии Чикагского университета, которая стала кузницей кадров для неоконсерваторов, ставших определять политику ещё при Рейгане, но в наибольшей мере — при Джордже Буше-мл. Учениками Штрауса стали Алан Блум, Пол Вулфовиц (при Буше-мл. занимал должность замминистра обороны, затем возглавлял Всемирный банк), Абрам Шульски (глава армейской разведки) и др. — ястребы из ястребов американской внешней политики. Также почти всех учеников Штрауса роднит то, что как и их учитель, они были евреями-ашкеназами. Дональд Трамп в этом отношении наследует Штраусу и его ученикам — его называют самым произраильским президентом со времени Рейгана.

Штраус не был ни либералом, ни демократом (в письме Карлу Левиту в 1946 году философ писал, что Платон и Аристотель остаются образцовыми мыслителями, давшими набросок совершенного политического устройства). Его философия строится на том, критически важном, с его точки зрения, основании, что власть имущие должны постоянно обманывать своих граждан, нуждающихся в руководстве и сильных правителях, которые говорили бы им, что для них хорошо. Главной идеей всей политической философии является дух моральной терпимости, который присутствует в интеллектуальной жизни Запада. Либеральная модель общества уходит в прошлое и, более того, деградирует. Поэтому Штраус полагал, что нужна совершенно новая элитная группа советников (республика Платона), которая должна убеждать политического лидера и массы в необходимости моральных оценок, в назывании добра добром, а зла злом, в необходимости бороться с тиранией. Фашизм, как и коммунизм, по Л. Штраусу, — это не просто абсолютное, а библейское зло.

штраус-2

Штраус говорит в одной из своих лекций конца 1940-х:

«Поскольку нет чистых удовольствий, то нет неизбежного противоречия между гражданским обществом в качестве могущественного Левиафана или принудительного общества, с одной стороны, и хорошей жизни, с другой: гедонизм становится утилитаризмом или политическим гедонизмом. Болезненное освобождение от боли достигает кульминации не столько в величайших удовольствиях, сколько в «обладании теми вещами, которые доставляют величайшие удовольствия». Жизнь есть безрадостный поиск радости».

+++

Ещё в Блоге Толкователя о философских концепциях:

Типы гражданских обществ. Что выберет Россия?

Социально-активная часть российского общества понимает необходимость построения гражданского общества. Однако какой его тип может прижиться в России? Всего существует три типа таких обществ – маккиаввеллистский, немецкий и англо-американский, и у каждого из них – свои подтипы.

го-гл

***

«Ловушка Вебера» для России: почему либерализм здесь всегда будет проигрывать архаике

Немецкий экономист Макс Вебер пессимистически оценивал шансы России на модернизацию. Причины её отсталости он видел в отсутствии Реформации в XVI-XVII веках, огромной массы архаизированного населения и всевластии бюрократии.

вебер-гл

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.

 

Tags: , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор выборы вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография