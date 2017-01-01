Три с половиной тренда внутренней политики — 2016

01.01.2017

тренд-1

Приход методологов, конец русского национализма, бунт регионов. Три главных тренда в политике в 2016 году.

Главное событие 2016-го — приход методологов к рычагам власти. Когда-то это было полумаргинальное учение технической интеллигенции из 1970-х. Методологов власти начали активно привлекать к управлению на среднем уровне (в крупных производствах, Министерствах) в первой половине 1980-х, в расцвет либерал-чекизма Андропова. В перестройку их снова задвинули, т.к. появилась россыпь альтернативных практик и идеологий. И новый приход методологов во власть, в первую очередь в АП — это стадиально новый 1983 год.

Ещё один тренд уходящего года — продолжение активного выписывания русских националистов из русских. В основном русские активные националисты уходят в ислам, какая-то часть — в украинцы, ещё меньшая часть — в общеевропейцы. В целом тренд понятен, я о нём писал неоднократно: в России есть только три группы с солидарной поддержкой и традициями длительностью 2-4 поколения — спецслужбы, старые московские либералы и ислам. Но первые две — закрытые, туда сейчас вход по праву рождения. А самая демократичная — как раз ислам.

Третий тренд года — демарш регионов. Самый сильный звонок — заявление президента Татарстана, что он против дележа местных доходов с Москвой. Звонок и вправду сильный. Разрушение СССР тоже начиналось с фронды национальных режимов. Ну и звонок потише — ещё один национальный режим, в Забайкалье. Похоже, эта территория почти окончательно брошена Центром как «проклятая». Там целый год бунты бюджетников, которым не платят зарплаты, низовая власть перешла к движению АУЕ — воровскому сообществу.

Ещё один тренд, который можно назвать пока полутрендом. Это — размывание верховной власти. Приход методологов Вайно и Кириенко в АП и одновременно сохранение властного статуса команды Володина. У Володина остались рычаги воздействия на «Единую Россию» и губернаторов. У методологов — воздействие на медиа и ресурс АП. Третий, пока главный полюс силы — удержание Путиным рычага воздействия на силовиков. Вроде напоминает систему «сдержек и противовесов» при Ельцине. За одним «но». Удержит ли Путин такую сложную игру стравливания и примирения групп при нём?

тренд-3

Путин уже реально дедушка, пенсионер, ему 65-й год — Ельцину столько было в 1997-м, год, когда он стал стремительно терять рычаги управления за сдержками и противовесами. В Перестройку эта же игра погубила Горбачёва, когда он пытался стравливать группы «коммунистов-сталинцев» и сислибов, КГБ и МВД, аппарат Центра и регионов, интеллигенцию и «ватников». В общем, посмотрим, разовьёт ли 2017-й этот полутренд в тренд.

+++

Ещё в Блоге Толкователя о трендах:

Крымнаш, «спираль молчания», Украина как Россия-2 и Новороссия

Несмотря на кажущийся консервативный реванш, большинство россиян не имеют никакой идеологии. А вот для активного меньшинства с событиями на Украине произошёл раскол старого «русского мира» на два субэтноса, между старороссами из «России-1» и новороссами из «России-2», ядром которой стала центральная и восточная Украина.

новоросс-гл

***

Россия и Европа в 2030 году в представлении простых людей

Автоматизация труда не снизит рабочую нагрузку, на пенсию придётся выходить в 75 лет, средний класс почти исчезнет, в традиционном брак будет жить меньшинство. В 2008 году простые европейцы – и россияне в их числе – сделали прогноз, каким будет их мир в 2030 году.

буд-гл

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.

 

Tags: , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор выборы вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография