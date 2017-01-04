Как выглядел коттедж-хрущёвка

В 1961 году в Ленинграде был возведён первый и единственный индивидуальный дом-хрущёвка. Он делался из пластика, с цокольным этажом. Площадь «коттеджа» составляла 48 кв. м, его себестоимость была всего 850 рублей. Но эксперимент на единственном доме был завершён: индивидуальный дом шёл вразрез с советским образом жизни, так как воспитывал в людях индивидуальность, а не коллективизм.

С началом правления Хрущёва в центре внимания власти впервые за всю историю страны оказался человек. Оказалось, что советским людям нужны одежда, еда, жильё, медицина и досуг — в Российской империи и при сталинизме крестьянин (составлявший большинство населения) обеспечивал всем этим себя сам. Стремительная урбанизация (в 1940 году численность горожан была 55 млн. человек, а в 1956 году уже 90 млн.; население Москвы выросло за это время вообще в два раза, только в бараках лагерного типа в столице проживали 400 тысяч человек) заставила государство взять обеспечение людей на себя.

СССР в 1950-70-е не мог себе позволить массово производить качественное жильё. Максимум, на что он был способен — строить временное жильё, хрущёвки, рассчитанные на 25-летний срок эксплуатации. Идею стандартизированного, дешёвого домостроения подсмотрели за границей — во Франции. Оттуда же пришла и идея индивидуального дома-хрущёвки, сделанного из пластмассы.

Первый пластмассовый дом в 1956 году разработал французский архитектор Жан Маневаль. Себестоимость квадратного метра в нём была в 3 раза ниже, чем в бетонном панельном доме. Вот этот дом:

В 1957 году пластиковый «Дом будущего» построили в американском Диснейленде. Предполагалось, что такими домами застроят социальные кварталы в районах чёрной бедноты — в Чикаго и Детройте. Его себестоимость также, как во французском аналоге, была в 3 раза ниже, чем в бетонных домах. Вот этот голливудский пластиковый дом:

Наконец, в 1960 году фирма «Моторола» заказала набор работ американскому художнику-иллюстратору Чарльзу Шридде на тему «Дома будущего». Среди них были и пластмассовые дома, вот один из таких:

Похожие пластмассовые дома для бедняков («социальное жильё») примерно в это же время разрабатывали в Германии, Голландии и Швеции.

Наконец, в 1961 году первый пластмассовый дом был возведён в СССР — в Ленинграде, между первым и вторым корпусами дома №24 по улице Торжковской. Его разработали архитектор Алексей Щербенок и инженер Леонид Левинский.

Первый этаж высотой 2,2 м был выполнен из стеклоблоков и занимал площадь 6 кв. м — он исполнял роль защиты вентиляции и инженерных систем. Второй этаж был сделан из армированного пластика, с толщиной стен 14 см (по теплоизоляции это соответствовало кладке в 4 кирпича). На этаже были большие окна, тоже из пластика (оргстекла). Общая площадь второго этажа составляла 49 кв. м. В нём была 1 комната, кухня, совмещённый санузел, кладовка и терраса.

Себестоимость дома выходила 850 рублей. Двухкомнатная квартира в стандартной, блочной хрущёвке даже меньшей площади (40-44 кв. м) была около 3 тысяч рублей. Кстати, получалось то же соотношение экономии, что и у французского и американского аналога пластмассового дома — 1:3-3,5.

Основной целью экспериментального дома была проверка возможностей изготовления различных строительных изделий из пластмасс, а также изучение эксплуатационных показателей пластмассовых зданий. На основе этих наблюдений в Москве в 4-м Вятском переулке была построена пластмассовая пятиэтажка (тоже единственная).

Но в серию такие индивидуальные пластмассовые дома-хрущёвки не пошли. Позже архитектор Щербенок объяснял, почему этого не случилось: «на верху» сказали, что такое жильё будет воспитывать в советском человеке индивидуализм. Кроме того, проектировщики посчитали, что на 25-летнем промежутке инженерное обслуживание квартала таких домов, равных по площади блочным хрущёвкам, обойдётся в 2,5 раза дороже, и это нивелировало бы их разницу в себестоимости.

Не стали серийными такие дома и за границей. Даже в богатых и социальных Германии, Швеции, Франции и Голландии власти предпочти вариант стандартных многоэтажек.

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