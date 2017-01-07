Советский евгеник Николай Кольцов: Инопланетяне превратили бы человека в домашнее животное

Марсианин, желая быстро провести подчинение человечества, сразу истребил бы всех непокорных. Затем пришельцы вывели бы три породы людей: мускулистых животных, людей искусства и уродцев для наслаждения взора. Таким увидел завоевание Земли инопланетянами советский евгеник Николай Кольцов в 1923 году. Антисоветчики считали, что он описывал советский мир.

Николай Константинович Кольцов был не только великим биологом, но и известным визионером (как сказали бы сегодня, футурологом). После революции 1905 года он — активист партии кадетов, разработчик программы «улучшения русского народа с помощью биологии». Приход к власти большевиков Кольцов не принял, за что по делу т.н. «Тактического центра» в 1920 году приговорен к расстрелу. Впрочем, по ходатайству князя Кропоткина и писателя Горького освобождён от наказания. Кольцов возглавляет «Русское евгеническое общество», чьими трудами в 1920-е вдохновляются большевики в надежде вывести новую расу сверхлюдей (Кольцов называл её Homo creator). В 1923 году выходит его книга «Улучшение человеческой породы». В частности, в ней он описывает, какую селекционную работу по улучшению человека вели бы инопланетяне. Недоброжелатели из антисоветской эмиграции считали, что Кольцов в этом отрывке описал методы, с помощью которых большевики собирались выводить идеальных рабов.

«Если бы они действительно со всей своей культурой появились на Земле, то, конечно, сместили бы человека с того пьедестала «царя природы», на который человек сам себя ставит, и отнеслись бы к человеку точно так же, как современный человек относится к своим домашним животным. Марсиане прежде всего подчинили бы себе человека, сделали бы его «домашним», пользуясь тем же методом, которым шёл человек, когда из дикого волка сделал себе собаку. Отличие было бы только в одном — во времени: первобытный человек приручал собаку, идя ощупью, бессознательно оставляя у своего дома тех волков, которые по наследственным свойствам оказывались наименее дикими, и только от них сохраняя потомство. Марсианин, вооруженный знанием законов наследственности и желая быстро провести подчинение человечества, сразу истребил бы всех непокорных, не желающих подчиниться тяжелым условиям рабства, и не только их самих, но и всех их детей.

Систематически истребляя всех особей с врождённым фактором независимости, марсиане взяли бы в свои руки размножение людей, отобрали бы пригодных с их точки зрения производителей-мужчин и распределили бы между ними всех пригодных женщин, конечно, широко используя многожёнство, так как и человек своих домашних животных держит в многоженстве.

Вероятно, марсиане захотели бы прежде всего развести сильных физических работников и быстро справились бы с этой задачей, подбирая особенно крупных, крепкого телосложения производителей, вместе с тем покорного характера. Понадобились бы искусные ловкие техники; вместо того, чтобы тратить время на обучение всех и каждого, марсиане выделили бы группу производителей, отличающихся наследственной гибкостью и ловкостью членов и, не допуская их скрещивания с группой грубых физических работников, вывели бы особую группу наследственно приспособленных ремесленников.

Если бы марсиане интересовались музыкальными и художественными способностями своих домашних людей, то, зная наследственные или, как мы говорим, генетические формулы музыкальной или художественной одарённости, они быстро создали бы путём подбора производителей породу людей, одаренных музыкальностью, и другие породы — художников, скульпторов и т.д.

Породу учёных исследователей с большим мозгом марсиане, вероятно, создавать не стали бы, так как они полагались бы более на свой собственный мозг и не захотели бы создавать себе конкурентов.

Нашлись бы, конечно, среди марсиан и любители декоративных пород, и путём того же метода подбора производителей, они создали бы особые расы, особенно красивых — по их вкусу — людей или особенно безобразных, гигантов и карликов и т.д. Учёные марсиане для изучения законов наследственности вывели бы породы всяких редкостей — чистых рыжеволосых, альбиносов, шестипалых или пораженных наследственными болезнями: гемофиликов, эпилептиков и т.д. Были бы получены такие уродливые комбинации, которые в настоящее время рисуются только людям с пылким воображениям. В течение какого-нибудь века вместо единого человечества было бы создано бесконечное число отдельных рас одомашненного человека, столь же резко отличающихся друг от друга, как мопс или болонка отличаются от дога или сен-бернарской собаки.

И марсиане также строго относились бы к чистоте своих пород, как современный птицевод-любитель.

Пусть нас не смущает слишком далёкий взлет нашей фантазии. Повторяю, для нашей утопии вместо того, чтобы выдумывать несуществующих марсиан, было бы достаточно предположить, что законы Менделя были бы открыты всего веком ранее: русские помещики и американские рабовладельцы, имевшие власть над браками своих крепостных и рабов, могли бы достигнуть, применяя учение о наследственности, очень крупных результатов по выведению специальных желательных пород людей ко времени освобождения крестьян и негров».

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