Солженицын в 1994 году: Независимость Украины ослабит Россию

В 1994 году до возвращения Солженицына в Россию он дал интервью американскому Forbes. В нём писатель прогнозировал неизбежный конфликт с Украиной, которая должна отдать России южные и восточные земли, Крым и «подаренный Госдепом США (!)» Севастополь. Также Солженицын прогнозировал отделение от Казахстана северных и восточных областей. Несмотря на это Европа и США должны утереться, так как они будут нуждаться в России как союзнике.

Это интервью у Александра Солженицына брал в 1994 году Пол Хлебников, позже — первый главный редактор русского Forbes (интервью вышло 9 мая 1994 года). В сентябре 2008 года его перевод был напечатан в бумажном русском Forbes. Мы приводим его в сокращении.

— Напряжение в отношениях между Россией и обретшей независимость Украиной нарастает на глазах. При этом Запад полностью поддерживает территориальную целостность Украины. По мнению Генри Киссинджера, Россия всегда будет оставаться угрозой интересам Запада — независимо от того, кто ей правит.

— Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс, многие другие американские публицисты и политики — никто их них не может отделаться от привычного для них, но давно устаревшего образа мыслей. Ослеплённые своим упрямством, они бесконечно повторяют свою теорию агрессивности, присущей России на протяжении всей истории, не желая принять сегодняшнюю реальность.

— А как же Украина? Разве от России не исходили угрозы в адрес некоторых бывших советских республик?

— Вообразите такую картину: в один не слишком прекрасный день два или три штата на юго-западе США одновременно объявляют о своей независимости. они становятся суверенными государствами и принимают испанский язык в качестве единственного официального. Все англоговорящие жители этих областей — пусть их предки жили на этом месте более двухсот лет — обязаны в течение года или двух сдать экзамен по испанскому и присягнуть на верность новому государству. В противном случае им не видать гражданства, они будут лишены прав собственности, гражданских свобод и права на трудоустройство. Какова будет реакция США? У меня нет никаких сомнений: ответом будет немедленное вторжение.

Сегодня Россия находится в точно такой же ситуации. За 24 часа она потеряла от 8 до 10 исконно русских областей, 25 млн. этнических русских, которые в одночасье оказались в незавидном положении «нежелательных чужаков». Там, где жили поколения их предков — отцы, деды, прадеды и многие до них начиная с XVII века, они становятся жертвами преследований на работе и дома, а их культура и язык нещадно подавляются.

Вот в таких обстоятельствах «империалистическая Россия» даже не сделала серьёзной попытки разгрести возникшие завалы. Она не то что не переходила на крик — она могла лишь шептать, в то время как 25 млн. её граждан, крупнейшая диаспора в мире, ускользала из её рук.

— По-вашему, Россия является жертвой агрессии, но никак не агрессором.

— Вы можете мне назвать ещё хотя бы один пример такого мирного поведения? И если Россия идёт на мир в вопросах первостепенной важности, то стоит ли ждать от неё агрессии в вопросах менее судьбоносных? Россия находится во власти хаоса, и видеть в ней агрессора было бы слишком сильным допущением. Но имейте же совесть и не просите, чтобы Россия — исключительно на потребу Америке — и вовсе прекратила переживать по поводу своей безопасности и беспрецедентного крушения, постигшего нашу страну. В конце концов, эти переживания вряд ли могут создавать угрозу для США.

— Збигнев Бжезинский придерживается иного мнения. Он считает, что США должны защищать независимость Украины.

— Когда в 1919 году Ленин распространял большевистский режим на Украину, он, словно пытаясь смягчить чувство обиды, передал ей несколько русских областей. Исторически эти области никогда не принадлежали Украине. Я имею в виду южные и восточные области сегодняшней Украины.

Затем, в 1954 году, Хрущёв, повинуясь характерному для этого царька капризу, «подарил» Крым Украине. Но даже ему не пришло в голову «подарить» Украине Севастополь — он оставался вольным городом в юрисдикции правительства СССР. Это удалось Госдепартаменту США, сначала на уровне заявлений посла в Киеве, а затем и в более официальной манере.

С какой стати Госдепартамент решает, кому достанется Севастополь? Если вспомнить совершенно бестактные заявления президента Буша в поддержку суверенитета Украины ещё до референдума по этому вопросу, вывод напрашивается: главной целью всей этой активности является ослабление России — любыми доступными способами и не задумываясь о последствиях.

— Почему же независимость Украины ослабит Россию?

— В результате внезапного и грубого установления границ внутри славянских народов миллионы семейных и дружеских связей оказались разрушены. Разве это можно принять безропотно? Недавние выборы на Украине явно демонстрируют предпочтения жителей Крыма и Донецка. А демократическая страна обязана уважать мнение своих граждан.

Я сам почти наполовину украинец. Я люблю эту культуру и искренне желаю Украине всяческих успехов, но только в её истинных этнических границах — без прихваченных по дороге российских территорий. И уж точно не в качестве «великой державы», на что сейчас сделали ставку украинские националисты. Они всячески кривляются и приветствуют создание культа силы, убеждённо стараясь слепить из России врага. Повсюду звучат агрессивные лозунги. В украинской армии вовсю пропагандируется неизбежность войны с Россией.

Украина не способна пройти даже культурное испытание на соискание статуса великой державы: 63% населения Украины в её нынешних границах считают своим родным языком русский — это в три раза превышает количество этнически русских на той же территории. Эту огромную людскую массу придётся заново обучать украинскому языку, в то время как самому языку придётся подняться до международных стандартов. Выполнение этого задания займёт более ста лет.

— Как по-вашему, есть ли среди территорий, ранее входивших в состав СССР, территории российские в той же степени, как восточная и южная Украина?

— Да, весь север и восток Казахстана на самом деле является частью юга Сибири. Эти территории в основном населены русскими, которые, так же как другие этнические меньшинства, вместе составляющие 60% населения Казахстана, подвергаются притеснениям как народ со своей культурой и встречают препятствия в деловой и личной жизни. Каким образом меньшинство может управлять большинством? Только с помощью лжи и силы. Именно это мы наблюдали на прошедших в Казахстане «выборах». Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев считается на Западе великом демократом. В реальности он уже стал диктатором…

…- И ничто из этого не представляет собой угрозы для США?

— Если вы заглянете в не самое ближайшее будущее, то увидите: в XXI веке настанет время, когда США и Европа будут остро нуждаться в России как союзнике.

— Должен признаться, это заявление приводит меня в замешательство.

— Оно сбивает с толку лишь тех, кто не желает смотреть в будущее и не видит зарождения новых сил в настоящем.

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