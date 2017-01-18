Новое Средневековье, которое нам обещают, ставит вопрос: а как будут различаться права между коренными горожанами и чужаками? История средневековых городов показывает, что «чужие» ограничивались в правах собственности, уголовного и арбитражного права, участии в жизни общины. Горожанину позволялось мстить «чужому» за преступление против него, в случае, если он оповестит власти о готовящейся мести. «Чужой» не мог свидетельствовать против горожанина, пользоваться городскими весами. Но лучшие из «чужих» могли стать членами общины.

Блог Толкователя писал о прогнозе Ханна Парага о наступлении эры «нового средневековья», где мегаполисы будут отделены от остальных территорий и станут жить по собственным законам. Будут ли в таких городах ограничены права чужаков? Опыт нынешней Москвы, во многом живущей по средневековым законам, показывает, что приезжие лишены части прав москвичей, например, права участия в местных и федеральных выборах. Чужаки лишены прав и в Дубае (ОАЭ).

Как же различались права коренных горожан и чужаков в средневековом городе? О таких различиях на примере немецкого Фрайбурга XIII-XIV веков говорится в исследовании историка Павла Блохина («Чужие в средневековом городе», Вестник Волгоградского госуниверситета, №1, 2014).

Горожане (burgensis) и «чужие» (aliensis) — две значительные группы субъектов фрайбургского средневекового законодательства. Горожанином считался человек, получивший от сеньора города участок земли под строительство дома размером 100 на 50 футов (30 на 15 метров) и застроивший его. Обязательным условием для горожанина была уплата ежегодного чинша в размере солида (или 12 денариев) за право пользования таким домовым участком. Указывалось, что даже в случае, если дом сгорит, но фрайбуржец сохранит за собой участок и будет выплачивать чинш, такой человек сохранит все привилегии полноправного горожанина. От уплаты чинша освобождались только присяжные рынка (консулы) и то на срок выполнения ими своих обязательств.

В начале XIII века появилась норма: для того, чтобы быть полноправным горожанином, необходимо было владеть имуществом стоимостью в марку.

Выделяются следующие группы «негорожан», то есть лиц, не пользовавшихся городским правом в полном объёме:

Министериалы сеньора города. Министериалы могли свободно проживать в городе, но права и привилегии на них не распространялись. Министериалы и рыцари имели право проживать во Фрайбурге только с согласия горожан. Люди сеньора не могли входить, например, в состав городского суда или иных органов городской власти, если того не захотят сами горожане. Но министериалы были освобождены от уплаты торговой пошлины. Зависимые сеньора города. Им было запрещено постоянно проживать в городе. Однако, если сеньор давал свободу такому жителю Фрайбурга, то получивший освобождение имел возможность пользоваться городским правом. Монахи и клирики, которые не отправляли службу в городской церкви/церквях. Зависимые сторонних сеньоров. Прожив во Фрайбурге в течение года и дня, они получили право проживать в пределах городских стен. Затем новопоселенец должен был предстать перед собранием горожан, которые, в случае отсутствия к приезжему каких-либо претензий, признавали его горожанином. Исключение делалось только для беглого вора владений сеньора, на которого этот закон не распространялся

Если же в течение года на собрании горожан новопоселенец опознавался каким-либо сеньором как его беглый зависимый, то такой сеньор должен привести в качестве свидетелей семь ближайших родственников по отцовской или материнской линии. В таком случае несостоявшийся горожанин переходил под власть законного господина. Такая сложная процедура опознания беглого зависимого сеньором (но не господином города) доказывает, что для магистрата было необходимо привлекать во Фрайбург новых горожан. «Другой» сеньор не всегда был способен привести семь родственников во Фрайбург с тем, чтобы доказать зависимость от себя беглого человека.

Однако признание права свободного проживания во Фрайбурге за новопоселенцем и невыдачу его по истечении года и дня не давал человеку автоматической возможности стать полноправным горожанином. Он по-прежнему оставался «чужим».

Вдовы зависимых, проживавших в городе. Они освобождались от уплаты посмертного побора сеньору. Но вдовы таких зависимых становились лично свободными. Несовершеннолетние дети (до 12 лет). Они исключались из правового поля Фрайбурга, а также были лишены имущественной самостоятельности. В законах говорится, что ребенок, не достигший совершеннолетия (12 лет), ограничивался в гражданских правах. Также было сказано, что муж имеет право свободно распоряжаться всей совместной семейной собственностью. Однако если жена горожанина умрёт, и в семье останутся дети, то вдовец до наступления совершеннолетия детей без их согласия не может отчуждать какое-либо семейное имущество. Исключение делалось для случая, когда горожанин подавал заявление в суд и приносил «присягу собственной руки» — т.е. когда он настолько обеднел, что не имел более средств к существованию, и продажа его имущества -единственный способ свести концы с концами.

Но, если горожанин собирался жениться повторно, то имущество, совместно нажитое с предыдущей женой, не могло перейти в другие руки, а должно было достаться впоследствии детям от первого брака.

Также детям было запрещено играть в азартные игры (а при проигрыше все возвращалось родителям), закладывать или продавать имущество родителей.

7. Несовершеннолетние дети, находившиеся под опекой посторонних лиц. Такие дети и их имущество были под особой защитой городской общины. Нарушивший права сирот выдавался на расправу горожанам.

Также имеются законы, обращавшиеся ко всем «чужим». Их можно поделить на блоки: процессуальное право; уголовное право; торговое право.

Процессуальное право. Город был освобожден от так называемого суда фогта — земского сеньориального судьи. Во Фрайбурге был установлен местный суд шультгейса — выборного верховного судьи. Обращение в любой чужой суд карался штрафом. Чужаку за преступление вне города, совершенное горожанином против него, запрещалось обращаться за справедливостью к фрайбургскому судье. Также фрайбуржцу позволялось мстить чужому за преступление против него, в случае, если горожанин оповестит власти о готовящейся мести. Подобное дело представлялось как частный конфликт, к которому город не имел никакого отношения.

Чужому запрещалось вступать с горожанином в судебный поединок и выступать свидетелем в деле против горожан. Запрещался поединок чужака с горожанином, кроме случая, если горожанин сам не настаивал бы на проведении поединка. Норма явно защищает горожанина. Фрайбуржец получал возможность защищать себя в городском суде при помощи рациональных судебных процедур. Торговцам был более выгоден суд с привлечением свидетелей, нежели слепой случай — судебный поединок. А если учитывать, что в городе действовал закон о запрете свидетельств чужака против горожанина, то процент дел, выигранных иногородними, был невысок.

Уголовное право. Ряд законов ужесточал обычное наказание за совершенное преступление против личности и собственности, если оно было совершено «чужим». Жизнь, безопасность и собственность «чужих» защищались так же, как и горожан. Было сказано, что если горожанин нанесет побои или вырвет волосы чужаку, то заплатит штраф в 60 солидов. В данном случае речь может идти об убийстве чужака горожанином. Термин, который используется в законе -percusserit — может означать и побои, и убийство. Высокий штраф, назначенный за это преступление, должен был, по мнению составителей законов, уменьшить число конфликтов, которые возникали между горожанами и не-горожанами.

Законы о взыскивании долга с «чужого» и с горожанина были различны — иногороднему было сложнее получить долг с фрайбуржца. Если горожанин задолжал чужаку, то последний должен был в течение трёх дней подать фрайбургскому судье три иска. Если долг не был взыскан, то следующий иск «чужак» мог подать только по истечении 14 дней. Если же и в этот раз горожанин не отдавал долга, то новый иск должен был быть предъявлен через семь дней, а ещё один — через три дня. Последний иск предъявлялся на следующий день. Таким образом, с момента подачи первого иска проходило 28 дней.

Только если «чужак» в установленные сроки подал семь исковых заявлений, шультгейс и, как записано в законе, «другие» должны продать движимое имущество должника и вернуть долг. Если стоимость проданного имущества не покрывала задолженность, то продавался дом, однако с возвратом горожанину-должнику 60 солидов. Если всё движимое и недвижимое имущество горожанина не компенсировало сумму долга, кредитор всё равно должен был удовлетвориться такой выплатой.

Подать семь исков в течение 28 дней было не удобно для приезжего человека. Причём если «чужак» не смог участвовать хотя бы в одном из семи судебных заседаний по делу о взыскании долга, то само дело либо прекращалось, либо юридическая машина запускалась вновь с самого начала. Этот закон в максимальной степени защищал горожанина и его собственность от посягательств извне. Однако же, если «чужак» имел терпение и выполнил процедуру, то закон был строг и долг взыскивался.

Если иногородний признавал законность иска о взыскании с него долга фрайбуржцем, то городской судья должен был держать под стражей должника 6 недель. За это время иногородний должен был послать за деньгами к себе на родину или попытаться изыскать средства другими способами. Плата за содержание под стражей назначалась в один солид и платить должен был кредитор. По истечении шести недель должник передавался в руки кредитору, а последний обязан был поклясться, что никакого зла он иногороднему не причинит. Обращает на себя внимание, что личность иногороднего защищалась, а сам закон ориентировал стороны на мирное разрешение конфликта.

Торговое право. Все «чужие», за исключением привилегированных групп, должны были платить торговую пошлину, кроме случая, когда товар был куплен у горожанина. Тогда нужно было платить половинную пошлину. «Чужой» не мог пользоваться эталонными мерами веса, а за право пользования обычными городскими весами должен был платить обол (мелкая медная монета) за каждый взвешенный фунт. «Чужим» вменялось в обязанность использовать городские весы.

Изучение фрайбургских законов показывает, что развитие города в Средние века требовало от горожан осмысления понятия «чужой». «Чужих» было много и с каждым из них нужно было выстраивать свои взаимоотношения. Одних — ограничивать в правах, насколько это возможно (министериалы, рыцари, монахи, священники), других — защищать (новопоселенцы, несовершеннолетние), с третьими надо было торговать с выгодой для себя. В любом случае, городское право средневекового Фрайбурга пытается в конечном счете прочно взаимодействовать с «чужими» и постепенно лучших из них вводить в состав города.

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