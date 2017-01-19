«За гранью ХХ века» из 1962 года и «русская партия фантастов»

В 1962 году в СССР вышла детская книга «За гранью ХХ века». В описании мира победившего социализма акцент сделан на двух трендах: освоение космоса и «удобные города». Это взгляд «партии Прогрессоров», которых олицетворяли братья Стругацкие. В 1970-80-е их потеснила партия других фантастов — «русская партия» во главе с Юрием Медведевым, который видел в научной фантастике заговор «сионистов и мировой закулисы».

После смерти Сталина советская фантастика в 1950-60-е продемонстрировала резкий взлёт. Почти все авторы в своих футуристических проектах писали о коммунистическом обществе, наделяя его чертами постиндустриальной цивилизации. Они считали, что социалистическое общество способно осуществить научно-техническую революцию гораздо успешнее, чем развитые западные страны. Олицетворением этой волны стали произведения Аркадия и Бориса Стругацких.

О популярности научной фантастики в то время говорит такой факт. В 1961 году на семинаре молодых фантастов секретарь ЦК ВЛКСМ Лён Карпинский приводил цифры: «Мы смотрели по библиотекам и установили, что пять лет тому назад по запросам молодежи на каждые 226 детективных произведений 90 запросов приходилось на научно-фантастические произведения. Теперь, в частности по библиотеке имени Ленина, количество запросов колеблется так: на каждые 250 запросов на научно-фантастические произведения приходится около 100 запросов на детективные произведения, т.е. научно-фантастическая литература за последнее время (это радостное событие) вытесняет детектив».

Научная фантастика в 1960-е имела успех не только в среде интеллигенции, множество книг в этом жанре выпускалось и для детей. Одна из них — книга «За гранью ХХ века», вышедшая в 1962 году. Две основные темы в ней — космос и (как сказали бы сегодня) — урбанистика. Если первой теме толчок дал запуск первог спутника и первого человека в космос, то второй — стремительный рост городского населения в СССР. В конце 1950-х численность горожан превысила 50%, и планировалось, что в течение 25-30 лет в городах будут проживать уже 85-90% советских людей. Т.е. при жизни одного поколения предполагалось построить новые и расширить старые города ещё для 80-90 млн. человек.

Ниже — сканы нескольких страниц из этой книги.

В 1970-е в связи с политической заморозкой в стране начинаются гонения на фантастов-«шестидесятников». Их книги перестают печататься или выходят мизерными тиражами. Зато на первый план выходит т.н. «партия русских фантастов», которую возглавляли писатели Александр Казанцев и Юрий Медведев. Себя они относили к «школе Ивана Ефремова».

Связующим звеном между «русской партией» и школой Ефремова было издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», и одноименный журнал, выпускавшийся этим издательством.

Доктор исторических наук Владимир Комиссаров в своей работе «Советская интеллигенция в сфере научной фантастики: общественно-политический дискурс и практическая деятельность. 1950-е — начало 1980-х» пишет:

«Именно вокруг него (издательства) и группировались основные участники «русской партии», и именно данное издательство дало трибуну школе Ефремова и регулярно печатало их сборники. Раскол среди писателей-фантастов носил по преимуществу верхушечный характер и практически не затронул широкие слои любителей фантастики в провинции. Например, активист Ивановского клуба любителей фантастики «Аэлита» В. И. Окулов вспоминал следующий эпизод: в январе 1987 году в Иваново по приглашению клуба приезжал известный фантаст Е.Я.Гуляковский. В беседе с В.И.Окуловым, когда речь зашла о братьях Стругацких, писатель заявил: «Да как может русский читать этих Стругацких». Чем совершенно ошарашил своего собеседника, не подозревавшего о напряжённой атмосфере среди советских писателей-фантастов.

Под прицелом «русской партии» оказались и братья Стругацкие. Например, в 1979 году среди общественных и культурных деятелей Москвы, Ленинграда и Киева было распространено т. н. «письмо Рязанова», размноженное на ротаторе. Причём инициатором создания письма был Сергей Семанов, в то время — главный редактор журнала «Человек и закон». Авторы этого документа призывали поставить надёжный заслон действиям сионистской агентуры. А среди примеров сионистско-диссидентского влияния упоминались и «известные фантасты с пахучим подтекстом братья Стругацкие».

А в середине 1980-х один из активных участников «школы Ефремова» обвинил братьев в доносе на Ивана Ефремова, в результате которого тот и стал объектом оперативной разработки КГБ, завершившейся таинственным обыском сразу после смерти писателя. Речь идет о фантасте Юрии Медведеве. Во второй половине 1980-х он был заведующим отделом прозы журнала «Москва». В научно-фантастической повести «Протей» Медведев использовал сюжет с посмертным обыском у некого известного писателя и учёного, который и был воспринят Стругацкими, как намёк на себя. Текст выглядел так:

«И увидел я тех, кто подтолкнул подлый розыск. Двух увидел, состоящих в родстве. Один, худой, желчный, точь-в-точь инквизитор. Изощрённый в подлости, даже звёздное небо в окуляре телескопа населявший мордобоем галактических масштабов (Борис Стругацкий по специальности астроном). Другой грузный, с зобом, как у индюка, крикун, доносчик, стравливатель всех со всеми, пьяница, представитель племени вселенских бродяг, борзописец, беллетрист, переводчик (Аркадий Стругацкий закончил Военный институт иностранных языков). При жизни всемирно прославленного гения оба слыли его учениками».

Это был не первый литературный скандал, связанный с именем Юрия Медведева. В 1977 году он напечатал фантастический рассказ «Чёртова дюжина «Оскаров» (имелась в виду американская кинематографическая премия). Центральным персонажем рассказа был известный кинорежиссер Михаил Барковский, снимавший фантастический фильм «Десант на Сатурн» и выведенный в весьма неприглядном свете. Многие наблюдатели углядели в этой публикации удар по Андрею Тарковскому и его «Солярису».

Скрытые обвинения в свой адрес Стругацкие отрицали резко и жестко. Медведев не получил поддержки и среди широких кругов фэнов. На церемонии вручения премии «Аэлита- 89» большинство любителей фантастики носили перевернутый значок с изображением олимпийского мишки именно в знак презрения к Медведеву. А на III Ефремовских чтениях ему устроили обструкцию во время выступления».

Фантастика «русской партии» уже не грезила построением коммунизма и освоением космоса. Основным её устремлением стало обустройство жизни здесь и сейчас. Вот один из образцов такой фантастики из книги «Наш дом» 1984 года выпуска:

В нынешнее время партия «русской фантастики» выродилась в два течения — попаданцев и арийских мифологов. Юрий Медведев сегодня — лидер второго направления. Свой путь теперь он описывает так:

«Славянская мифология началась, когда я, ещё будучи студентом Литературного института им. Горького, в Ленинской библиотеке прочитал три тома «Поэтических воззрений славян на природу» А.Н.Афанасьева. Я прочитал, понял, что это наши и Махабхарата, и Старшая и Младшая Эдда, и Беовульф, и ирландские саги. И подготовил 3-томное переиздание, впервые с 1864-1869 гг. Стал ходить с этим предложением по издательствам, в культуре я занимал высокую должность, в издательстве «Молодая гвардия» я был зав. отделом фантастики. Но ничего у меня не вышло. В ту пору в нашем Политбюро даже не было русского человека. Но тут мне стали за мои мытарства помогать славянские Боги».

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