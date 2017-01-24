Гитлер как защитник прав животных

Нацисты предвосхитили нынешний нью-эйдж. Наряду с гонениями на курильщиков и пропагандой вегетарианства, при Гитлере были приняты строгие законы по охране прав животных. Так, уже в середине 1930-х вышли законы о гуманном забое скота, были запрещены все опыты с животными. Вместо животных медицинские опыты в германском нью-эйдже ставились на евреях и цыганах. По иронии судьбы сегодня подобные законы, принятые во многих странах, в своей основе имеют именно закон нацистской Германии.

Закон о гуманном отношении к животным был подан НСДАП на рассмотрение в Рейхстаг ещё в 1927 году. Лидеры нацистов Герман Геринг, Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер были обеспокоены плохим обращением с животными, а особенно процессом вивисекции. Геринг тогда говорил, что запрет вивисекции — это не только сочувствие животным, а прежде всего, он направлен на самого человека, так как воспитывает в последнем гуманность.

После взятия власти нацистами их законы о гуманном отношении принимались один за другим:

1)21 апреля 1933 года был принят Закон о скотобойнях, запрещавший ритуальный забой животных, совершаемый с особой жестокостью (искромсанное животное оставляли умирать в мучениях, пока не стечёт вся кровь, для получения кошерного мяса, так как Тора запрещает употреблять в пищу кровь).

2)24 ноября 1933 года — принят свод законов о защите животных «Tierschutzgesetz». Запрещал жестокое обращение и эксперименты над животными, ограничивал использование животных в кинематографических целях и представлениях. Запрещались операции без анестезии или наркоза. Недопустимой считалось травля собаками лис и прочих животных. Запрещалось отделение конечностей от живых лягушек. Адольф Гитлер прокомментировал закон: «В новом Рейхе жестокость к животным будет запрещена». Исследования на животных рассматривались как часть «еврейской науки».

(Однако, личный врач Гитлера убедил его, что вивисекция важна для науки Германии, особенно для оборонных исследований. Поэтому запрет был пересмотрен, и были представлены 8 условий для экспериментов с животными (в том числе обязательное обезболивание и ограничение излишних экспериментов). Приматы, лошади, собаки и кошки получили особый статус, запрещавший использовать их в экспериментах, а лицензию на вивисекцию мог получить только институт, а не частное лицо).

3)3 июля 1934 года принят Reichsjagdgesetz, вводивший жесткие ограничения на охоту.

4)В 1934 году в Берлине прошла международная конференция по защите животных. Английская и американская делегации пообещали бороться за принятие таких же законов об охране животных, как при Гитлере, в их странах.

5)1 июля 1935 года принят «Закон рейха об охране природы» (Naturschutzgesetz). Запрещалось рвать редкие растения, устраивать пикники в лесу, ловить птиц и т.п.

6)В 1936 году обещание Геринга отправить в концлагеря тех, кто «не научится относиться с уважением к животным» было выполнено на практике — около 200 браконьеров и истребителей животных таки отправлены в концлагеря.

7)13 ноября 1937 года — закон о гуманной перевозке животных в автомобилях, 8 сентября 1938 года — поездом.

8)В 1938 году в немецких школах и университетах введён в программу обучения обязательный предмет «Защита животных» (32 учебных часа).

За эти и другие законы Немецкий союз обществ защиты животных направил Гитлеру просьбу взять организацию под свой патронаж, а также представил его к медали Пернера в золоте (Игнатиус Пернер — основатель общества защиты животных в Мюнхене в 1842 году). Гитлер это приглашение принял, и стал покровителем всех животных Рейха.

Кроме этого, в 1935 году был принят еще один закон Reichsnaturschutzgesetz. Он защищал несколько видов животных, включая волка и рысь. Позже к нему были приняты дополнения, которые касались защиты рыбы (к примеру, запрет на вылов форели).

Также в ноябре 1933 года Имперский союз немецких обществ защиты животных принял решение учредить «Медаль Гитлера», которой бы награждались немцы за особые заслуги в деле защиты животных.

Документ об учреждении гласил:

«С чувством глубокой благодарности и преданности фюреру новой Германии Адольфу Гитлеру, Имперский союз немецких обществ защиты животных учреждает изготовленную на Майсенской государственной фарфоровой мануфактуре медаль с портретом канцлера.

Медаль является знаком неугасимой благодарности немецких друзей животных за ту энергию, с которой канцлер Адольф Гитлер узаконил право животных на защиту. Она должна стать свидетельством того, что именно Адольф Гитлер в 1933 году законодательно сделал защиту животных общим достоянием немецкого народа. Она должна стать стимулом нынешнему и будущим поколениям к подражанию, и выразить основанное на глубочайших чувствах немецкого народа уважение к Адольфу Гитлеру».

В 1938 году был выпущен закон о безболезненном способе подковки лошадей и способе приготовления лобстера, исключающий его кипячение живьем. Гиммлер тогда же выпустил предписания для старших офицеров СС о переходе к вегетарианской диете.

Так как животные в Рейхе стали частью арийской общности, поэтому медицинские эксперименты в дальнейшем проводились на евреях и цыганах в концентрационных лагерях, особенно в Освенциме под руководством д-ра Иозефа Менгеле, и на других людях, считавшихся «неполноценными» (гомосексуалистах, журналистах, коммунистах и т.д.). Так как состояние здоровья подопытных часто было плохим, исследователи иногда перепроверяли эксперименты на животных, опасаясь неверных результатов, т.е. шли на нарушение законов Рейха. Например, доктор Ганс Нахтсхайм вызывал эпилептический припадок у взрослых и детей с помощью инъекции пентилентетразола, после чего повторял эксперимент на кроликах для проверки результатов. Свои эксперименты на кроликах в концлагерях он держал в тайне, так как рисковал получить три года лагерей за жестокое обращение с животными.

Считалось, что некоторые животные смогут преодолеть «эволюционный груз» под воздействием арийской науки, и опровергнуть теорию Дарвина, что такой путь занимает сотни и тысячи лет. Так, одним из излюбленных проектов Гитлера стала Звериная школа языков (Tiersprachschule ASRA). Руководитель школы Маргарет Шмидт с середины 1930- пыталась привить навыки речи, чтения и письма своим четвероногим питомцам.

Наиболее известным достижением Шмидт стало то, что несколько её питомцев якобы научились распознавать буквы немецкого алфавита и составлять слова и предложения, указывая на нужные буквы лапой. Одна овчарка даже научилась имитировать человеческий голос и на вопрос «Кто такой Адольф Гитлер?» отвечала: «Мой фюрер!» Самой большой знаменитостью школы был эрдельтерьер Ральф. Дескать, пёс с помощью вышеуказанного метода был в состоянии вести философские дискуссии, изучать иностранные языки и сочинять поэзию. Патриотический эрдельтерьер также желал вступить в вермахт. Причиной была испытываемая им ненависть к французам.

Во время войны проект «Говорящая собака» перешёл в ведение СС. Руководство рейха надеялось, что на говорящих и пишущих собак можно будет возложить задачу по охране концлагерей, а высвободившихся эсэсовцев перебросить на фронт.

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, пришедшая к власти в январе 1933 года, выпустила наиболее полный свод законов о защите животных в Европе. Это была первая известная попытка правительства преодолеть межвидовой барьер (традиционное разделение людей и животных) в законодательстве. Люди как вид потеряли свой уникальный статус, вершину новой иерархии заняли арийцы, за которыми следовали волки, орлы, собаки, а самый низ эволюционной лестницы занимали евреи, цыгане, сексуальные меньшинства, умалишённые и т.п.

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