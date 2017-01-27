Деньги, поздний брак, серийная моногамия: как выглядит современная семья

Наибольший дискомфорт дети испытывают у матерей-одиночек. Социал-демократия способствует повышению рождаемости. Чем больше детей в семье, тем ниже их IQ. Продолжительность жизни влияет на разнообразие видов сожительств. Социолог Татьяна Гурко анализирует подходы к изучению современной семьи.

Доктор социологических наук Татьяна Гурко написала книгу «Теоретические подходы к изучению семьи» (изд-во Института социологии РАН, 2016 год). В ней исследователь приводит основные теоретические подходы в изучении семьи, принятые на Западе и в России. Мы приводим небольшие выдержки из книги, в которых показано, как сегодня меняется семья.

Важны деньги, а не состав семьи

В России нет работ о влиянии структуры семьи на развитие ребёнка, основанных на представительных общероссийских выборках. Можно лишь привести пример повторного «трендового» исследования семей с детьми-подростками, проведённого в 1994-1995 ив 2010-2011 годах на выборках более 1000 подростков в ЦФО. Было установлено, что влияние структуры семейной ячейки: нормативная, сводная, с одним родителем (материнская) — малозначимо с точки зрения измеряемых психологических и социальных характеристик подростков в сравнении с материальным благополучием семьи. Исключение составляли сводные семьи (в эту группу включались и ячейки, в которых отчим являлся сожителем матери), в которых девочки чаще других «испытывали дома дискомфорт», чаще имели сексуальные контакты, мальчики хуже учились и чаще других подростков пили пиво. Развитие мальчиков в материнских семьях не отличалось ни по одному из измеряемых индикаторов в сравнении с мальчиками из нормативных семей, девушки из материнских семей лишь ниже оценивали свое здоровье.

В тоже время подростки из семей, различающихся по материально-жилищной обеспеченности, отличались по одиннадцати индикаторам, т.е. материальная обеспеченность семьи оказалась более значимой, нежели структура семьи. Причём зависимости изменились, т.е. структура семьи стала ещё меньше влиять на развитие подростков спустя 16 лет (1995-2011 годы), а фактор материальной обеспеченности стал более значимым, что объясняется дальнейшей социальной дифференциацией среди семей подростков и, одновременно, важностью для подростков материального статуса своей семьи в обществе потребления.

Наибольший дискомфорт дети испытывают у матерей-одиночек

На основе данных исследования 600 матерей с ребёнком от 3-х до 7-ми лет было установлено, что больше мальчиков в полных сводных семейных ячейках обладают низкой социальной компетентностью в сравнении с мальчиками из нормативных и материнских семей. Среди семей с одним родителем (материнскими) больше дружелюбных детей в разведённых семьях в сравнении с детьми, которых воспитывают «матери-одиночки» или в случаях, когда отцовство установлено по совместному заявлению, но родители не проживают вместе.

Таким образом, несколько чаще негативные практики обращения с детьми зафиксированы среди семей «матерей-одиночек» и в сводных семьях (в этот тип семей были включены и сожительства матерей не с биологическим отцом ребёнка)1. То есть принятая дихотомия «полные» − «неполные» семейные структуры уже не конструктивна с точки зрения анализа развития детей, важно качество родительства, т.е. практики материнства и отцовства.

В американском исследовании «хрупких» (fragile) семей, т.е. сожителей с ребёнком, была выделена структура, в которой дети в действительности проживают с бабушками/дедушками (прародительская семья). Было установлено, что по индикаторам успеваемости и социально- эмоционального благополучия дети в прародительских семьях были несколько менее успешны, хотя и незначительно, в сравнении с «хрупкими» семьями сожительствующих матерей.

Можно утверждать, что по мере того, как распространяются новые семейные структуры (семейные ячейки с несовершеннолетними детьми), например, сводные семьи, сожительствующие, прародительские семьи с внуками («skipped generation families»), опекунские — по крайней мере, на определённом жизненном пути детей эти семьи какое-то время «дисфункциональны» с точки зрения развития детей. Негативное влияние может быть реакцией ребёнка на изменение привычного образа жизни. А также в силу негативного стереотипного отношения ближайшего социального окружения к таким семьям. Очевидно, сам развод или смерть отца/матери как ненормативные стрессоры негативно влияют на детей, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Социал-демократия способствует повышению рождаемости

В США и европейских странах жёны работают практически наравне с мужьями, за исключением непродолжительного периода ухода за детьми. Одна из гипотез, которая вытекает из подхода функционализма – по мере нуклеаризации семьи и универсализации супружеских функций число детей в семьях будет снижаться. Судя по ряду показателей в развитых странах, так и происходит, но по-разному в странах с различными социальными режимами.

Уход отца за первым ребёнком повышает шансы на появление второго

На фоне перестройки супружеских ролей, в странах, по крайней мере с социал-демократическими режимами, рождаемость не сокращается. Например, в исследовании немецких пар с одним ребёнком в семьях, где жёны зарабатывали больше мужей, они в качестве «альтернативы» по уходу за ребёнком использовали два варианта. Либо работу по дому и уход за ребёнком выполнял муж, либо использовались рыночные услуги нянь, помощниц по хозяйству. Причём выяснилось, что именно участие отца в домашнем хозяйстве и уходе за первым ребёнком связано с вероятностью того, что у пары будет второй ребёнок.

Чем больше детей в семье, тем ниже их IQ

Чем больше мать работает до поступления ребёнка в школу, тем меньше она занимается с ребёнком и тем меньше социальный капитал ребёнка и, соответственно, его/её человеческий капитал. Социальный капитал ребёнка меньше, если в семье много братьев и сестёр, ибо он распределяется между детьми, дети как бы «распыляют» внимание родителей. «Это подтверждается результатами исследования относительно успехов в учёбе и теста IQ, которые показывают, что результаты теста ниже у тех детей, которые имеют родных братьев и сестёр, даже в тех случаях, когда контролируется семейная структура (полная-неполная), и результаты детей по тесту тем ниже, чем больше детей в семье»

Продолжительность жизни влияет на разнообразие видов сожительств

Увеличение продолжительности жизни повлекло за собой серийную моногамию, т. е. несколько браков в течение жизни и образование сводных семей. Распространение длительных сожительств, использование репродуктивных технологий, в том числе, суррогатного материнства, добровольное фиктивное родство, распространение гомосексуальных браков, союзов и сожительств, различные практики принятия детей в семьи — всё это не только результат либерализации, но и увеличения продолжительности жизни людей.

Повышение требований к супругу

В ряде вузов Москвы и Чебоксар были проведены исследования студентов. Выяснилось, что не только возраст имеет значение для готовности вступить в брак. До вступления в брак и девушки, и юноши считают необходимым многого достичь. Из предложенных вариантов, чаще всего отмечались: завершить образование (76% и 72% соответственно), иметь свое жильё (62% и 71%), найти работу, где будут хорошо платить (54% и 58%), причём ранги ответов были одинаковы для Москвы и региона. В графе другое девушки писали – «быть независимой и в состоянии обеспечить саму себя», «завершить образование за рубежом», «определиться, что мне нужно в жизни», «попутешествовать по миру».

Что касается ожиданий от будущего супруга/супруги, то девушки чаще всего отмечали: он должен найти работу, где будут хорошо платить, иметь свое жильё и завершить образования. Для юношей наиболее важным было наличие у будущей супруги образования, хорошей работы по специальности.

Пятая часть девушек (22%) придавали службе в армии будущего мужа важное значение. При обсуждении этого вопроса на фокус-группе, девушки говорили о том, что, после службы в армии юноши становятся более дисциплинированными, к ним лучше относятся работодатели. Правда, сами юноши спорили, утверждая, что армия − это «зря потраченное время, которое можно использовать на то, чтобы заработать деньги» (только 8% юношей предполагали прохождение службы в армии).

Бабушки и дедушки больше не воспитатели

Среди образованных групп в США и брак, и рождение детей откладывается на более позднее время и число детей в таких браках меньше. Среди менее образованных групп дети рождаются рано, часто вне брака и нередко растут без обоих биологических родителей. В таких социальных группах отсутствие второго родителя часто возмещается помощью со стороны бабушек и дедушек, которые оформляют опеку. Часть детей, родители которых лишены опеки над ними, попадают в учреждения (обычно подростки), но преимущественно усыновляются. В результате снижения рождаемости изменилась «поколенческая пирамида» – число бабушек и дедушек больше, нежели число их детей и намного больше, чем внуков. Кроме того, из-за откладывания рождения детей бабушки и дедушки долго пребывают в ожидании внуков и независимы в данный период. А когда внуки появляются, им самим уже нужна помощь со стороны детей.

+++

Приглашаем вас на двухдневный курс Павла Пряникова «Авторская журналистика». На этом курсе мы рассмотрим ведение соцсетей, блогов, внештатное сотрудничество со СМИ. Осталось всего два места. Подробную программу курса — на почту по запросу. Занятия пройдут 30 января и 1 февраля в центре Москвы с 19.30 до 21.30. Подробнее:

ВКонтакте

Фейсбук

+++

Ещё в Блоге Толкователя о семейных отношениях:

Семья настоящего и будущего

Семьи сегодня совершают переход от пары «ребёнок-король с родителями» к паре «короли с ребёнком». Но главная особенность современных пар – это их зацикленность на работе и «супермаркете», что не оставляет сил на эмоции. Особый мир российской семьи: женщина снимает ответственность за свой доход, но хочет контролировать мужчину и детей.

***

Меньше сна и ухода за собой, больше работы

Научно-технический прогресс не принес простым россиянам никакого облегчения. Наоборот, сегодня они больше, чем 40 лет назад, работают (в неделю)– на 6 часов, и меньше отдыхают – на 4 часа. На 2-3 часа в неделю у них меньше стало и сна, время приема пищи в обед – до 20 минут.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.