Как КГБ в 1960-е помогал в работе собкору английского издания в Москве

30.01.2017

ср-гл

Журналистка Глория Стюарт в начале 1960-х стала собкором английского издания New Statesman. Ещё в Англии она увлеклась борьбой за мир и попала на прицел советского посольства. Вскоре в Москве у неё появился куратор из КГБ, благодаря которому Стюарт сделала несколько громких материалов. Но КГБ ей не помог, когда Стюарт написала статью о диссидентах, и её выслали из СССР. В своих воспоминаниях она также описывает Москву того времени — с дороговизной и сословностью.

Записки Глории Стюарт о её пребывании в 1960-е Москве в качестве собкора New Statesman опубликованы на сайте Meridian103, в нескольких поездках по СССР вместе с ней принимала участие фотограф Ив Арнольд, её фото опубликованы на сайте Magnum.

«Я вряд ли бы получила награду за вклад в журналистику, если бы не помощь КГБ. Да, КГБ мне помог сориентироваться в СССР, когда я начала работать корреспондентом британского еженедельника левого толка New Statesman в начале 60-х.

Я закончила факультет славянских и восточноевропейских наук Лондонского университета по специальности «русский язык». Я тогда придерживалась радикально левых взглядов: не состояла в компартии, но заигрывала со сторонниками ядерного разоружения и «Комитетом ста», возглавляемым Бертраном Расселом и его заместителем Ральфом Шонманом.

глория

(Глория Стюарт)

В годы моего студенчества посольство СССР очень активно развлекало всех левых, кто только попадал в их поле зрения. Бесплатные «Советское шампанское» и канапе с чёрной икрой привлекали безденежных бунтарей. Я свела дружбу с третьим секретарём. Я поняла способ действия советского правительства, которое опутывало своими щупальцами всё вокруг, гораздо позже. Через год третий секретарь Советского посольства в Лондоне устроил для меня в Москве встречу с представителем КГБ.

Москва того времени была очень серым городом. Неоновых огней не было. Старушки, с ног до головы одетые во всё чёрное, часами стояли в очередях к прилавкам за дефицитными продуктами. Едущие по улице Горького, да и по другим улицам, троллейбусы были битком набиты.

+++

В ресторане «Арагви» неподалёку от Пушкинской площади за алкогольным шестичасовым обедом моим контактом стал Вячеслав Иванович. Как это водится у КГБ, я никогда не узнала его фамилии даже по прошествии многих лет. Со своим знакомцем из советского посольства в Лондоне я больше не встречалась ни разу. Меня тихо передали с рук на руки его коллеге.

Вячеслав Иванович сам мне ничего не рассказывал: он либо подтверждал, либо опровергал предлагаемый мною материал. Он обеспечивал подлинность информации, полученной из слухов и шушуканий. МИД выделил мне как корреспонденту квартиру. Она мне не нравилась – была далеко. Вячеслав Иванович помог поменять её на другую, неподалёку от офиса Рейтера и Центрального рынка на улице Садовой-Самотёчной.

+++

Перед Новым годом помидоры на Центральном рынке стоили по сегодняшним ценам 30 евро за килограмм. Это было яркое место, полное грузин, армян и узбеков, с горами экзотических овощей. Реальность этого некоммунистического базара была такова: либо раскошеливайся, либо простаивай вечность в очередях государственных магазинов. Я была настроена политически благожелательно к советскому режиму. Однако мои взгляды стали быстро меняться, когда я обнаружила, что в Москве не было ни шпилек для волос, , ни «тампакса». До этого я не знала, что в советском мире ущемляются права женщин. Так мне явились неблаговидные стороны коммунизма.

ср-1

+++

Британский министр внутренних дел прилетел в Москву с дипломатическим визитом. На пресс-конференции он сказал: «О том, что произойдёт за время моего пребывания в Москве, расспросите мисс Стюарт. Она и газета New Statesman знают гораздо больше моего». Это потому, что ещё до его приезда я написала статью о переговорах после инструктажа Вячеслава Ивановича. С ним мы всегда встречались на 11-м этаже гостиницы «Москва», в коктейль-баре. Даже в 10 часов утра он неизменно заказывал коктейли и сам платил за них.

+++

Я обнаружила, что поесть в советском ресторане походило на испытание на прочность. Это занимало 2–3 часа – обслуживание было таким медленным. Еда была отвратительна. С помощью разных русских друзей я стала со временем питаться в специализированных советских заведениях: в Доме актёров, Доме кино, Доме журналистов. Они были только для советских людей. Иностранцам вход был строго запрещён. Мне советовали говорить в Доме журналистов, что я латышка. Это объясняло ошибки в моём русском. Я часто туда ходила c одним русским журналистом и его друзьями.

В этих Домах я собирала много историй. Я шла в дамскую комнату и всё записывала в блокнот, пока водка, за которой следовал бокал за бокалом вина, не успел замутнить мой разум. Спустя несколько месяцев после приезда в Москву я стала писать и для лондонской Evening Standard. Это удвоило мой доход.

+++

Русскими был арестован британец Джералд Брук. Благодаря Вячеславу Ивановичу в Evening Standard на первой полосе появилась моя сенсационная статья. Я была единственным журналистом, кто владел мельчайшими подробностями. Британские журналисты пришли в ярость. Я была фрилансером со сдельной оплатой. Им же платили колоссальные зарплаты и издержки. Я их оставила в дураках. Но ведь они и не владели русским в моём объёме. Один из них – корреспондент Daily Express – русского языка не знал вовсе.

+++

Газета Sunday People – таблоид того времени тиражом в пять миллионов – вышла со мной на связь и сообщила, что посланный ею в Москву журналист Билл Гарднер не смог выполнить редакционного задания. Ему была нужна помощь. Он должен был записывать мемуары Гордона Лонсдейля, шпиона, недавно выданного Советскому Союзу, но в назначенный час и в назначенном месте гостиницы «Москва» Лонсдейля не оказалось. Никто не знал его номера телефона. Мне предложили внушительную сумму за поиски Лонсдейля. Я объяснила, что мне придётся обратиться к моим информантам за помощью в розыске, так как шпион сменил имя.

ср-2

Я знала его псевдоним. Я прошлась с верхнего этажа гостиницы «Москва» до нижнего. На каждом была женщина средних лет – дежурная, присматривавшая за гостями своего этажа. Она также шпионила за ними и доносила об их действиях. На втором или третьем этаже по счёту я нашла Лонсдейля. Я постучалась в его дверь и сказала: «Я вас ищу для мистера Гарднера из Sunday People, он сам вас найти не смог». Успех.

+++

Когда мне в Москве было нечем заняться, я готовила закадровые тексты для одной из московских киностудий. Благодаря этому у меня появились новые друзья и рубли. Что было очень кстати, так как официальный курс обмена фунтов на рубли был один к одному. Я также делала переводы с русского на английский для издательства «Иностранный язык». Оно стало домом для британских перебежчиков-шпионов: Бёргеса, Филби и Маклина. В этом издательстве работали и многие мои друзья из числа британских коммунистов.

Однажды после вечера в Американском клубе мне и фотографу из информационного агентства Associated Press довелось проезжать мимо гостиницы «Москва». Через улицу мужчины переносили гигантский портрет. Мой друг-фотограф попросил таксиста высадить нас. Он стал снимать, как из вестибюля гостиницы выносили портрет Хрущёва. В ту же ночь друг-фотограф отослал снимки. На следующее утро я, справившись с моим источником, написала статью об отставке Хрущёва. Это был 1964 год.

+++

Тем временем я всё больше узнавала о КПСС, о правящей элите. Для неё существовали свои клубы с любыми напитками мира. Обслуживание там было сродни сервису в баре лондонского отеля «Савой». У элиты были свои закрытые распределители, где продавались произведённые на Западе телевизоры, холодильники и всевозможные продукты, недоступные рядовым людям. За всё это расплачивались спецталонами, которые выдавались только членам Центрального комитета.

ср-3

«Сарафанное радио» сообщило о скором суде над двумя советскими диссидентами. Это были Андрей Синявский и Юрий Даниэль. Процесс был закрытым, но мой друг из КГБ достал мне пропуск. Обоих судили за антисоветскую пропаганду. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Я попала под следствие за обмен валюты на чёрном рынке – страшное преступление в те времена, хотя все иностранцы так поступали. Дело было выставлено в том свете, что с них довольно этой корреспондентки New Statesman в Москве. Мой верный друг из КГБ выдернул из отпуска генерала армии, чтобы он «затерял» заведённое на меня дело. Я приготовилась к отъезду.

+++

Ещё в Блоге Толкователя записки иностранцев об СССР:

Путешествие норвежской писательницы Унсет по Транссибу в СССР в 1940 году

В 1940 году норвежская писательница, нобелевский лауреат Сигрид Унсет провела две недели в СССР, следуя по пути в США. По пути по Транссибу её поразила нищета, безысходность и антисанитария Страны Советов. Она считала, что в таких условиях белый человек через два поколения одичает, и тогда миссионерами в Россию придёт черная и жёлтая расы.

ср-1 (1)

***

Поездка Бернарда Шоу в Москву в 1931 году

В июле 1931 года великий драматург Бернард Шоу решил отпраздновать своё 75-летие в Москве. В Мавзолее он разглядел в Ленине аристократа, Сталина он посчитал настоящим джентльменом, русских он призвал активнее разрушать церкви. В целом же СССР он считал обществом будущего.

шоу-1

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.

 

Tags: , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор выборы вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография