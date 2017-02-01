Крайний индивидуализм россиян и Москва как будущее Палермо

01.02.2017

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Активных россиян в обществе 40%, инертных — 37%. 56% россиян на первое место ставят личное благополучие, и только 36% — благополучие государства. Российское общество — крайне индивидуалистическое, где граждане все силы тратят на решение проблем выживания своей семьи. Этот тип индивидуализма способствует усилению как межличностного, так и институционального недоверия.

Есть ли у России шансы перейти к демократии или общество окончательно увязнет в консервативно-тираническом застое? Исследования социологов неутешительны: в среднесрочной перспективе пока ничто не указывает на то, что в стране будет сформировано большинство, предъявляющее спрос на перемены. В ежегоднике Института социологии РАН (11-й выпуск, 2016) Лариса Никовская в статье «Особенности консолидации российского общества (на основе анализа различных срезов общественного сознания)» показывает, что препятствует модернизации российского общества.

«(В России есть) два типа социальной адаптации: активный и инертный. Активный тип характеризуется ориентацией на инициативность, предприимчивость, готовность к переменам в жизни, внутренний локус-контроль. Инертный тип, напротив, стремится к закреплению статус-кво, внешнему локус-контролю, к устойчивости и воспроизводству себя в неизменном виде. Активный тип составляет 40% населения, инертный – 37%. В смешанный тип вошли 23% респондентов.

Содержательное наполнение общих идейно-смысловых доминант российского общества существенно зависит от принадлежности к выделенным двум типам социальной адаптации. Так, для россиян активного типа социальная справедливость достигается через обеспечение прав человека, демократию и свободу самовыражения личности, а Россия интерпретируется как держава, объединяющая разные народы. Для представителей инертного типа более характерен запрос на твёрдую власть, которая сможет обеспечить порядок, а также возврат к традиционным ценностям. При этом проблематика социальной справедливости является одной из «осевых» «точек сборки» современного российского социума, которая затрагивает всех без исключения российских граждан.

Однако, в оценке значимости соотношения личных и общественных интересов российское население более склоняется к тому, чтобы на первое место поставить весомость личных интересов и личного благополучия – 56%. Только чуть более трети населения (36%) готовы пожертвовать своим собственным благополучием ради общественных целей. Таким образом, для большинства россиян личные интересы имеют явный приоритет перед общественными, и данная установка устойчива во времени.

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Современное российское общество можно рассматривать как крайне индивидуалистическое в том смысле, что граждане все силы тратят на решение проблем выживания своей семьи, понимая, что «в этом жестоком мире каждый за себя и выживает сильнейший». Можно говорить, что синдром «негативного фамилизма» снова воспроизводится в условиях нынешнего затяжного финансово-экономического кризиса.

Данная тенденция способствовала формированию в современном российском обществе нового типа индивидуализма, в котором высокий уровень автономии по отношению к социуму и его институтам сочетается с противопоставлением им собственных правил, норм и ценностей. По справедливому замечанию В.В.Петухова, «российский индивидуализм — это индивидуализм людей, столкнувшихся с тяжелыми проблемами выживания, поэтому он и не дает пока импульсов к различным формам гражданской и профессиональной консолидации и солидаризма». Данная ситуация не изменится в лучшую сторону, если власть на макроуровне «будет замкнута на саму себя, решать свои проблемы в ущерб общественным. Тогда и на микроуровне наиболее ярко будет проявляться адаптационный индивидуализм, не считающийся ни с чем, кроме собственной выгоды».

Опасность распространения данного типа индивидуализма в обществе кроется в том, что он способствует усилению как межличностного, так и институционального недоверия. К тому же, как считает американский политолог Р.Д.Патнем, «при отсутствии в обществе взаимности и структур гражданской вовлеченности вариант итальянского Юга – аморальная семейственность, клиентела, беззаконие, неэффективное управление и экономическая стагнация – представляется более вероятным исходом, чем успешная демократизация и экономический прогресс. В Палермо просматривается будущее Москвы».

В таких условиях говорить о «накоплении» национального, солидаризирующего общество социального капитала, не приходится, поскольку россияне не стремятся к объединению друг с другом ради решения общих проблем. Как следствие, они постепенно утрачивают способность к коллективному сопротивлению тем силам, которые грубо нарушают их права и свободы, не учитывают, не отстаивают их интересов».

(Иллюстрации — Игорь Смирнов и Виктор Скрылев)

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