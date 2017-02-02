Кто же такие хазары?

02.02.2017

хазар-1

История Хазарского каганата, крупнейшего и сильнейшего государства Восточной Европы в VIII-IX веках до сих пор вызывает много вопросов. Каганат был поликонфессиональным государством, в котором на равных существовали иудаистские, мусульманские, языческие и христианские общины. Возможно, это было связано и с полиэтническом составом Хазарии, чьё население представляло собой пёструю смесь различных этносов. Угры, тюрки, ираноязычные аланы — они были и завоевателями этих территорий, и побеждёнными. На эти и другие вопросы отвечает книга востоковеда Новосельцева «Хазарский каганат».

В издательстве «Ломоносовъ» вышла книга известного востоковеда Анатолия Новосельцева «Хазарский каганат». Новосельцев (1933-1995) известен как крупнейший отечественный востоковед, в том числе — один из лучших исследователей хазар.

В книге «Хазарский каганат» он рассматривает версии происхождения этого этноса, устройство их государства и как оно повлияло на историю Восточной Европы.

Новосельцев, в частности, приводит мнения зарубежных и отечественных историков и археологов. Например, историк Грушевский отмечал роль Хазарии(до Х века) как заслона Европы от новых кочевых азиатских орд, справедливо считая Хазарскую державу в VIII-IX веках сильнейшим государством Восточной Европы. А американский историк Данлоп считал, что Хазарское государство существовало вплоть до XIII века (хотя его разгром русами в конце Х века сильно ослабил и фрагментировал каганат).

Интересна идея венгерского историка Барта о том, что Хазария была торговым государством (а не кочевым или полукочевым). Примечательно его наблюдение, что практически все поселения каганата были расположены в бассейнах рек. Это, кстати, общая характерная черта для Восточной Европы той поры, в том числе и для Руси.

хазарский каганат

Один из разделов книги Новосельцева касается вопроса этнического происхождения хазар. Как известно, каганат был поликонфессиональным государством, в котором на равных существовали иудаистские, мусульманские, языческие и христианские общины. Возможно, это было связано и с полиэтническом составом Хазарии, чьё население представляло собой пёструю смесь различных этносов. С разрешения издательства «Ломоносовъ» мы публикуем отрывок из книги Анатолия Новосельцева, в котором рассказывается об этническом составе Хазарии.

«С IV века вместе с племенами Гуннского союза в Восточную Европу хлынул из Сибири и более отдалённых районов (Алтая, Монголии) поток финно-угорских и прототюркских племен. Они застали в степных районах Восточной Европы преимущественно иранское (сарматское)население, с которым и вступили в этнические контакты. На всём протяжении IV-IX веков в этой части Европы шло смешение, взаимовлияние трех этносов: иранского, угорского и тюркского. В конечном счете возобладал последний, но это случилось довольно поздно.

Кочевники гуннского объединения в первую очередь занимали земли, удобные для скотоводства. Однако своих предшественников — алан, роксолан и т.д. — они не могли, да и не хотели полностью согнать с этих земель и какое-то время кочевали вместе с ними или рядом. В Восточном Предкавказье были как раз такие земли, удобные для скотоводства, и сюда кочевники гуннского объединения устремились сразу после разгрома своих главных врагов — алан. Аланы понесли в этой борьбе большой урон, но сохранились на Северном Кавказе, правда в основном в его центральной части, а их ближайшие родственники массагеты-маскуты — в приморской полосе современного Дагестана и соседних районах нынешнего Азербайджана. Именно здесь, очевидно, происходил интенсивный синтез местных иранцев (а возможно, и кавказцев)с пришельцами, которые в этом районе довольно долго именовались гуннами, возможно, и потому, что среди них гуннский элемент был очень влиятелен.

Однако не гунны сыграли главную роль в этногенезе хазар, а прежде всего племя савиров — тех самых савиров (сабиров), чьим именем, по свидетельству ал-Мас’уди, тюрки называли хазар.

хазар-карта

Впервые сабиры-савиры появляются в источниках для Восточной Европы в связи с событиями 516/517 года, когда, пройдя Каспийские ворота, они вторглись в Армению и далее в Малую Азию. Современные исследователи единодушно считают их выходцами из Западной Сибири.

Можно с большим основанием считать, что савирами назывались финно-угорские племена юга Сибири, и, возможно, само название Сибирь восходит именно к ним. Создается впечатление, что это было значительное племенное объединение юга Западной Сибири. Однако продвижение с востока тюркских орд теснило савиров и заставляло их группами покидать исконную территорию. Так савиры вместе с гуннами или позже, под нажимом каких-то врагов, перешли в Восточную Европу и, оказавшись на Северном Кавказе, вступили в контакты с разноэтническим местным населением. Они входили в различные племенные объединения и порой их возглавляли.

В период приблизительно со второго десятилетия до 70-х годов VI века о савирах в этом районе особенно часто упоминают византийские авторы, прежде всего Прокопий Кесарийский, а также Агафий. Как правило, савиры находились в союзе с Византией и воевали против Ирана, а это свидетельство того, что обитали они вблизи знаменитых укреплений Чоклы-Чоры (Дербента), которые как раз в первой половине VI века были заново укреплены и приняли форму, сохранившуюся до наших дней.

А затем савиры как-то сразу исчезают почти из всех источников о Северном Кавказе, хотя память о них сохранилась в хазарских преданиях, изложенных царем Иосифом. В то же время в «Армянской географии» савиры присутствуют среди племён Азиатской Сарматии к востоку от хонов (гуннов), чунгаров и менд (?) до реки Талд, которая отделяет азиатских сармат от страны апахтарков. Известие это содержится в разделе «Ашхарацуйца», который производит впечатление сложной комбинации разновременных источников. Здесь много неясного, в том числе этнонимы «чунгары» и «менд»; непросто идентифицировать и реку Талд (возможно, это Тобол).Но слово «апахтарк» объяснимо из среднеперсидского языка как «северные», а потому возможно предположить, что эта часть текста восходит к несохранившимся вариантам сасанидских географий, которыми автор «Ашхарацуйца», несомненно, пользовался. И тогда это известие относимо к VI веку. Правда, продолжение этого текста опять выглядит странным, ибо там сказано, что эти апахтарк (мн. число) — туркестанцы,у них царь («таговар») хакан, а хатун — жена хакана. Эта часть явно искусственно «пристёгнута» к предыдущей и появиться могла в связи с Тюркским каганатом, обитатели которого были «северными» жителями по отношению к Ирану.

хазар-2

Вполне возможно, что именно Тюркский каганат стал виновником гибели Савирского союза. Вероятно, с этим событием связано переселение части савир в Закавказье, о котором говорит византийский историк VI века Менандр Протектор. Это, очевидно, те самые «сабартойаспалой», об уходе которых в Персию пишет Константин Багрянородный, хотя он ошибочно связывает их переселение с событиями IX века (войной«турок» и печенегов).

То, что Константин Багрянородный ошибается, доказать несложно. Писавший в начале Х века Ибн ал-Факих упоминает савир как ас-савардийа. Ал-Мас’уди по реке Куре ниже Тифлиса помещает сийавурдийа, указывая, что они — ветвь армян. Армянский историк первой половины Х века Иованнес Драсханакертци помещает севордик (мн. число, ед. число — севорди) недалеко от города Гянджа. Если севардийцы в первой половине Х века были арменизированы, как полагает В.Ф.Минорский, то это не могло произойти при жизни двух-трёх поколений, так что переселение их в Закавказье имело место задолго до IX века, скорее всего в VI-VII веках.

Крушение Савирского союза было, по-видимому, заметным событием в истории Восточной Европы той поры, и лишь ограниченность наших источников не позволяет определить его масштабы. После этого савиры, помимо Закавказья, появляются под названием савар в Среднем Поволжье, где возникла Волжская Булгария.

Но какая-то часть савиров осталась в Восточном Предкавказье, когда сюда хлынул поток тюркских племен. Среди них могло быть и тюркское племя коса, известное из китайских источников. Исследователи с ним связывают этноним «хазары», хотя можно предположить и другие варианты. Возможно, именно это тюркское племя затем, в течение второй половины VI века и позже, ассимилировало остатки савир в Предкавказье, а также некоторые другие местные племена, в результате чего и сложился хазарский этнос.

Среди этих ассимилированных племён была, несомненно, и часть (северная) маскутов, а также некоторые другие племена, в частности басилы (барсилии), баланджар и др. Баланджар упоминаются в Приморском Дагестане в арабских источниках, а для начала Х века — и в Среднем Поволжье(в форме баранджар). С этим этнонимом связан город Баланджар, который, очевидно, идентичен Варачану. Что касается басилов, то на них стоит остановиться особо, хотя не исключено, что басилы и баланджар — одно и то же.

хазар-монета

(Хазарская монета)

Басилы несколько раз упоминаются Мовсесом Хоренаци в разделах его истории, связанных с полулегендарным изложением деятельности древнеармянских царей (Валаршака,Хосрова и Трдата III), причём один раз они выступают вместес хазарами, что для II-III веков, конечно, нереально. Эти сведения не поддаются точному комментированию, они разве только свидетельствуют о том, что в Армении V-VI веков знали племя басилов. В «Ашхарацуйце» сильный народ басилов («амранайбаслацазгн») помещён на реке Атиль, очевидно, в её низовьях.

Но вспомним, что Михаил Сириец называет Барсилию страной алан. Из этого можно предположить, что первоначально барсилии (басилы) — аланское (иранское)племя, которое затем было тюркизировано и в Восточном Предкавказье слилось с хазарами, а в Западном — с булгарами. Последнее подтверждается сведениями Ибн Русте и Гардизи о булгарском племени (в тексте Ибн Русте «синф» — «вид, разряд», у Гардизи «горух» — «группа») барсула (у Гардизи —дарсула). Всего у этих авторов три группы (вида) булгар: барсула, эсгал (аскал) и блкар, то есть собственно булгары. Если сопоставить это с делением волжских булгар у Ибн Фадлана, то обнаружим любопытную вещь. Ибн Фадлан, кроме собственно булгар, называет племя аскал, но не упоминает барсилиев. Зато у него есть род ал-баранджар, и это, возможно, подтверждает идентичность тюркизированных басилов (барсилов) и баланджар.

Источники дают довольно противоречивые сведения об этнической принадлежности хазар. Часто их причисляют к тюркам, однако само применение этнонима «тюрки» было вплоть до XI века не всегда определённым. Разумеется, в Средней Азии, да и в халифате IX-Х веков хорошо знали тюрок, из которых формировалась гвардия халифов. Но одно дело знать«своих» тюрок, а другое — разобраться в пестроте этносов, гулявших в буквальном смысле этого слова по обширным степным пространствам Евразии. Среди этих орд тюрки в IX-Х веках безусловно преобладали, поглощая не только остатки иранцев, но и угров. Последние частью входили в политические объединения, в которых главную роль играли тюрки, и когда те же угры от них откалывались, название тюрок могло какое-то время за ними оставаться, как было с венграми в первой половине Х века.

В целом же писатели того времени ясно видели текучесть степного населения и его преемственность. Например, Менандр Протектор писал, что турки прежде назывались саками. В этом его утверждении, как и в упорном наименовании армянскими источниками северокавказских кочевников гуннами или арабскими источниками хазар в VIII веке тюрками, надо видеть не только дань исторической традиции, но и осознание того факта, что жившие прежде на Северном Кавказе гунны или тюрки не исчезли, а слились с теми же хазарами и потому могли с ними отождествляться. В период, когда тюрки стали господствующим этническим элементом в степях от Алтая до Дона (IX-Х века), мусульманские авторы часто включали в их число и финно-угров, и даже иногда славян.

хазар-итиль

(Реконструкция столицы Хазарии — города Итиль)

Но некоторые арабские писатели IX-Х веков всё же отделяли хазар от тюрок. Хазарский язык, как доказано лингвистами, тюркский, но он вместе с булгарским относился к обособленной группе, довольно сильно отличаясь от других тюркских языков, наиболее распространенных в IX-Х веках(огузского, кимакского, кыпчакского и др.), хорошо известных в мусульманском мире. Этим, очевидно, и объясняется тот на первый взгляд странный факт, что мусульманские авторы дают противоречивые данные о языке хазар. В XI веке, когда Махмуд Кашгарский составлял свой знаменитый «Словарь тюркского языка», хазарский язык уже исчезал, и его лексику учёный не фиксировал. Но язык булгар Махмуд в своём лексиконе использует, а это твёрдое доказательство принадлежности к тюркской семье и хазарского языка, ближайшего родственника языка булгар. Отличия между ними, конечно, существовали, но при нынешнем нашем уровне знания они неуловимы.

+++

Ещё в Блоге Толкователя об этническом разнообразии Восточно-европейской равнины в VI-X веках:

Аланы, готы и англосаксы как истоки «русского»

Во времена хрущёвской «Оттепели» в советской исторической науке набирала силу теория, опровергавшая варягское начало Руси. Согласно ей, правящий субстрат «русских» в IX-XI века составили аланы и готы, угнетавший холопов-славян (само слово «русский» — тоже аланское). А теорию о норманнах придумал англосаксонский двор жены Владимира Мономаха – Гиты Уэссекской.

сарматы-4

***

Варяги, мадьяры, хазары, Византия и пути торговли славянскими рабами в IX-X веках

По потокам славянских рабов из «Руси» на рынки Византии и арабского халифата можно хорошо рассмотреть исторические процессы в этом регионе. Скандинавы пришли в земли славян за рабами не ранее середины IX века — когда после долгого упадка в Византии в ней возник спрос на этот товар. Но до конца IX века через Чёрное море до Византии было не пробиться из-за «мадьярского заслона». Потому вторым путём доставки рабов стала Волга — через земли хазар — на арабские рынки.

варяги-гл

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

Редакция Блога Толкователя обязуется перечислять 10% благодарственных платежей от своих читателей на помощь политзаключённым. Отчёт об этих средствах мы будем публиковать.

 

Tags: , , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор выборы вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография