Кто же такие хазары?

История Хазарского каганата, крупнейшего и сильнейшего государства Восточной Европы в VIII-IX веках до сих пор вызывает много вопросов. Каганат был поликонфессиональным государством, в котором на равных существовали иудаистские, мусульманские, языческие и христианские общины. Возможно, это было связано и с полиэтническом составом Хазарии, чьё население представляло собой пёструю смесь различных этносов. Угры, тюрки, ираноязычные аланы — они были и завоевателями этих территорий, и побеждёнными. На эти и другие вопросы отвечает книга востоковеда Новосельцева «Хазарский каганат».

В издательстве «Ломоносовъ» вышла книга известного востоковеда Анатолия Новосельцева «Хазарский каганат». Новосельцев (1933-1995) известен как крупнейший отечественный востоковед, в том числе — один из лучших исследователей хазар.

В книге «Хазарский каганат» он рассматривает версии происхождения этого этноса, устройство их государства и как оно повлияло на историю Восточной Европы.

Новосельцев, в частности, приводит мнения зарубежных и отечественных историков и археологов. Например, историк Грушевский отмечал роль Хазарии(до Х века) как заслона Европы от новых кочевых азиатских орд, справедливо считая Хазарскую державу в VIII-IX веках сильнейшим государством Восточной Европы. А американский историк Данлоп считал, что Хазарское государство существовало вплоть до XIII века (хотя его разгром русами в конце Х века сильно ослабил и фрагментировал каганат).

Интересна идея венгерского историка Барта о том, что Хазария была торговым государством (а не кочевым или полукочевым). Примечательно его наблюдение, что практически все поселения каганата были расположены в бассейнах рек. Это, кстати, общая характерная черта для Восточной Европы той поры, в том числе и для Руси.

Один из разделов книги Новосельцева касается вопроса этнического происхождения хазар. Как известно, каганат был поликонфессиональным государством, в котором на равных существовали иудаистские, мусульманские, языческие и христианские общины. Возможно, это было связано и с полиэтническом составом Хазарии, чьё население представляло собой пёструю смесь различных этносов. С разрешения издательства «Ломоносовъ» мы публикуем отрывок из книги Анатолия Новосельцева, в котором рассказывается об этническом составе Хазарии.

«С IV века вместе с племенами Гуннского союза в Восточную Европу хлынул из Сибири и более отдалённых районов (Алтая, Монголии) поток финно-угорских и прототюркских племен. Они застали в степных районах Восточной Европы преимущественно иранское (сарматское)население, с которым и вступили в этнические контакты. На всём протяжении IV-IX веков в этой части Европы шло смешение, взаимовлияние трех этносов: иранского, угорского и тюркского. В конечном счете возобладал последний, но это случилось довольно поздно.

Кочевники гуннского объединения в первую очередь занимали земли, удобные для скотоводства. Однако своих предшественников — алан, роксолан и т.д. — они не могли, да и не хотели полностью согнать с этих земель и какое-то время кочевали вместе с ними или рядом. В Восточном Предкавказье были как раз такие земли, удобные для скотоводства, и сюда кочевники гуннского объединения устремились сразу после разгрома своих главных врагов — алан. Аланы понесли в этой борьбе большой урон, но сохранились на Северном Кавказе, правда в основном в его центральной части, а их ближайшие родственники массагеты-маскуты — в приморской полосе современного Дагестана и соседних районах нынешнего Азербайджана. Именно здесь, очевидно, происходил интенсивный синтез местных иранцев (а возможно, и кавказцев)с пришельцами, которые в этом районе довольно долго именовались гуннами, возможно, и потому, что среди них гуннский элемент был очень влиятелен.

Однако не гунны сыграли главную роль в этногенезе хазар, а прежде всего племя савиров — тех самых савиров (сабиров), чьим именем, по свидетельству ал-Мас’уди, тюрки называли хазар.

Впервые сабиры-савиры появляются в источниках для Восточной Европы в связи с событиями 516/517 года, когда, пройдя Каспийские ворота, они вторглись в Армению и далее в Малую Азию. Современные исследователи единодушно считают их выходцами из Западной Сибири.

Можно с большим основанием считать, что савирами назывались финно-угорские племена юга Сибири, и, возможно, само название Сибирь восходит именно к ним. Создается впечатление, что это было значительное племенное объединение юга Западной Сибири. Однако продвижение с востока тюркских орд теснило савиров и заставляло их группами покидать исконную территорию. Так савиры вместе с гуннами или позже, под нажимом каких-то врагов, перешли в Восточную Европу и, оказавшись на Северном Кавказе, вступили в контакты с разноэтническим местным населением. Они входили в различные племенные объединения и порой их возглавляли.

В период приблизительно со второго десятилетия до 70-х годов VI века о савирах в этом районе особенно часто упоминают византийские авторы, прежде всего Прокопий Кесарийский, а также Агафий. Как правило, савиры находились в союзе с Византией и воевали против Ирана, а это свидетельство того, что обитали они вблизи знаменитых укреплений Чоклы-Чоры (Дербента), которые как раз в первой половине VI века были заново укреплены и приняли форму, сохранившуюся до наших дней.

А затем савиры как-то сразу исчезают почти из всех источников о Северном Кавказе, хотя память о них сохранилась в хазарских преданиях, изложенных царем Иосифом. В то же время в «Армянской географии» савиры присутствуют среди племён Азиатской Сарматии к востоку от хонов (гуннов), чунгаров и менд (?) до реки Талд, которая отделяет азиатских сармат от страны апахтарков. Известие это содержится в разделе «Ашхарацуйца», который производит впечатление сложной комбинации разновременных источников. Здесь много неясного, в том числе этнонимы «чунгары» и «менд»; непросто идентифицировать и реку Талд (возможно, это Тобол).Но слово «апахтарк» объяснимо из среднеперсидского языка как «северные», а потому возможно предположить, что эта часть текста восходит к несохранившимся вариантам сасанидских географий, которыми автор «Ашхарацуйца», несомненно, пользовался. И тогда это известие относимо к VI веку. Правда, продолжение этого текста опять выглядит странным, ибо там сказано, что эти апахтарк (мн. число) — туркестанцы,у них царь («таговар») хакан, а хатун — жена хакана. Эта часть явно искусственно «пристёгнута» к предыдущей и появиться могла в связи с Тюркским каганатом, обитатели которого были «северными» жителями по отношению к Ирану.

Вполне возможно, что именно Тюркский каганат стал виновником гибели Савирского союза. Вероятно, с этим событием связано переселение части савир в Закавказье, о котором говорит византийский историк VI века Менандр Протектор. Это, очевидно, те самые «сабартойаспалой», об уходе которых в Персию пишет Константин Багрянородный, хотя он ошибочно связывает их переселение с событиями IX века (войной«турок» и печенегов).

То, что Константин Багрянородный ошибается, доказать несложно. Писавший в начале Х века Ибн ал-Факих упоминает савир как ас-савардийа. Ал-Мас’уди по реке Куре ниже Тифлиса помещает сийавурдийа, указывая, что они — ветвь армян. Армянский историк первой половины Х века Иованнес Драсханакертци помещает севордик (мн. число, ед. число — севорди) недалеко от города Гянджа. Если севардийцы в первой половине Х века были арменизированы, как полагает В.Ф.Минорский, то это не могло произойти при жизни двух-трёх поколений, так что переселение их в Закавказье имело место задолго до IX века, скорее всего в VI-VII веках.

Крушение Савирского союза было, по-видимому, заметным событием в истории Восточной Европы той поры, и лишь ограниченность наших источников не позволяет определить его масштабы. После этого савиры, помимо Закавказья, появляются под названием савар в Среднем Поволжье, где возникла Волжская Булгария.

Но какая-то часть савиров осталась в Восточном Предкавказье, когда сюда хлынул поток тюркских племен. Среди них могло быть и тюркское племя коса, известное из китайских источников. Исследователи с ним связывают этноним «хазары», хотя можно предположить и другие варианты. Возможно, именно это тюркское племя затем, в течение второй половины VI века и позже, ассимилировало остатки савир в Предкавказье, а также некоторые другие местные племена, в результате чего и сложился хазарский этнос.

Среди этих ассимилированных племён была, несомненно, и часть (северная) маскутов, а также некоторые другие племена, в частности басилы (барсилии), баланджар и др. Баланджар упоминаются в Приморском Дагестане в арабских источниках, а для начала Х века — и в Среднем Поволжье(в форме баранджар). С этим этнонимом связан город Баланджар, который, очевидно, идентичен Варачану. Что касается басилов, то на них стоит остановиться особо, хотя не исключено, что басилы и баланджар — одно и то же.

(Хазарская монета)

Басилы несколько раз упоминаются Мовсесом Хоренаци в разделах его истории, связанных с полулегендарным изложением деятельности древнеармянских царей (Валаршака,Хосрова и Трдата III), причём один раз они выступают вместес хазарами, что для II-III веков, конечно, нереально. Эти сведения не поддаются точному комментированию, они разве только свидетельствуют о том, что в Армении V-VI веков знали племя басилов. В «Ашхарацуйце» сильный народ басилов («амранайбаслацазгн») помещён на реке Атиль, очевидно, в её низовьях.

Но вспомним, что Михаил Сириец называет Барсилию страной алан. Из этого можно предположить, что первоначально барсилии (басилы) — аланское (иранское)племя, которое затем было тюркизировано и в Восточном Предкавказье слилось с хазарами, а в Западном — с булгарами. Последнее подтверждается сведениями Ибн Русте и Гардизи о булгарском племени (в тексте Ибн Русте «синф» — «вид, разряд», у Гардизи «горух» — «группа») барсула (у Гардизи —дарсула). Всего у этих авторов три группы (вида) булгар: барсула, эсгал (аскал) и блкар, то есть собственно булгары. Если сопоставить это с делением волжских булгар у Ибн Фадлана, то обнаружим любопытную вещь. Ибн Фадлан, кроме собственно булгар, называет племя аскал, но не упоминает барсилиев. Зато у него есть род ал-баранджар, и это, возможно, подтверждает идентичность тюркизированных басилов (барсилов) и баланджар.

Источники дают довольно противоречивые сведения об этнической принадлежности хазар. Часто их причисляют к тюркам, однако само применение этнонима «тюрки» было вплоть до XI века не всегда определённым. Разумеется, в Средней Азии, да и в халифате IX-Х веков хорошо знали тюрок, из которых формировалась гвардия халифов. Но одно дело знать«своих» тюрок, а другое — разобраться в пестроте этносов, гулявших в буквальном смысле этого слова по обширным степным пространствам Евразии. Среди этих орд тюрки в IX-Х веках безусловно преобладали, поглощая не только остатки иранцев, но и угров. Последние частью входили в политические объединения, в которых главную роль играли тюрки, и когда те же угры от них откалывались, название тюрок могло какое-то время за ними оставаться, как было с венграми в первой половине Х века.

В целом же писатели того времени ясно видели текучесть степного населения и его преемственность. Например, Менандр Протектор писал, что турки прежде назывались саками. В этом его утверждении, как и в упорном наименовании армянскими источниками северокавказских кочевников гуннами или арабскими источниками хазар в VIII веке тюрками, надо видеть не только дань исторической традиции, но и осознание того факта, что жившие прежде на Северном Кавказе гунны или тюрки не исчезли, а слились с теми же хазарами и потому могли с ними отождествляться. В период, когда тюрки стали господствующим этническим элементом в степях от Алтая до Дона (IX-Х века), мусульманские авторы часто включали в их число и финно-угров, и даже иногда славян.

(Реконструкция столицы Хазарии — города Итиль)

Но некоторые арабские писатели IX-Х веков всё же отделяли хазар от тюрок. Хазарский язык, как доказано лингвистами, тюркский, но он вместе с булгарским относился к обособленной группе, довольно сильно отличаясь от других тюркских языков, наиболее распространенных в IX-Х веках(огузского, кимакского, кыпчакского и др.), хорошо известных в мусульманском мире. Этим, очевидно, и объясняется тот на первый взгляд странный факт, что мусульманские авторы дают противоречивые данные о языке хазар. В XI веке, когда Махмуд Кашгарский составлял свой знаменитый «Словарь тюркского языка», хазарский язык уже исчезал, и его лексику учёный не фиксировал. Но язык булгар Махмуд в своём лексиконе использует, а это твёрдое доказательство принадлежности к тюркской семье и хазарского языка, ближайшего родственника языка булгар. Отличия между ними, конечно, существовали, но при нынешнем нашем уровне знания они неуловимы.

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