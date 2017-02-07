След викингов в Суздале XI века

07.02.2017

суздаль-схема

С 1960-х в Суздале проходили масштабные археологические раскопки. Они показали много интересных фактов о жизни в Северо-Восточной Руси в X-XI веках. Так, как минимум до начала XII века сюда шёл приток варяжских воинов из Скандинавии. Площадь избы простонародья была всего 16-20 кв. м, а дружинника или богатого купца — 60 кв. м, основные торговые партнёры Суздаля находились в Восточном Срежиземноморье.

К началу 1980-х двадцать лет работы археологов на раскопках Суздаля были систематизированы ими, и результаты опубликованы в журнале «Наука и жизнь», №9, 1983 (статья начальника суздальской экспедиции Института археологии АН СССР М.Седовой «Новое о древнем Суздале»). Эта работа, пожалуй, ставила окончательную точку в споре норманистов и антинорманистов. Раскопки показали огромную роль выходцев из Скандинавии (варягов/викингов) в становлении Руси. Статья в журнале занимает 6 страниц, и мы приведём основные тезисы из неё.

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К концу Х века площадь поселения Суздаль была всего 1,5 га. Его населяли славяне и автохтоны — финно-угорское племя меря. Такая площадь поселения говорит о том, что население Суздаля было максимум 1 тыс. человек. Кстати, само слово «Суздаль» с финских наречий переводится как «смородина». До конца Х века местное население не знало гончарного круга.

(вверху на фото — реконструкция Суздаля в X-XII веках)

суздаль

(Разворот журнала «Наука и жизнь», №9, 1983 со статьёй о раскопках в Суздале)

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С обособление Ростово-Суздальской земли от Киева в 1120-30-х годах площадь Суздаля разрастается (вместе с посадом) до 35 га. Вероятно, к этому времени в нём могло жить до 15 тыс. человек. Город становится важной торговой факторией.

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Площадь избы простонародья была всего 16-20 кв. м. При среднем числе домочадцев в 5-6 человек на одного человека приходилось не более 2-2,5 кв. м (следует также вычесть площадь печи.

Изба знатных воинов-скандинавов была площадью около 60 кв. м. При закладке дома под углы положены черепа лошадей. При раскопках в избе также найдена личная свинцовая печать.

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Для первой половины Х века характерны клады византийских монет, в слоях раскопок середины XI века находят монеты с территории современной Германии. Но основные монеты и дорогостоящие импортные товары (женские украшения) прибыли в Суздаль из Восточного Средиземноморья, в частности из Египта и Сирии. По всем этим находкам можно судить об основных торговых партнёрах Суздаля.

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Во время раскопок была найдены каменные литейные формы для отливок различных изделий. На одной из них были вырезаны две круглые бляхи. На одной изображена фигура сидящего человека с двумя птицами на плечах. Такого сюжета нет в славянских древностях. Но он хорошо известен в скандинавских памятниках. Так изображался бог Один.

суздаль-кресть

(Древнерусские нательные кресты скандинавских типов, XI-XIII века)

Второе изображение состоит из кольца пожирающих друг друга драконов. По краю бляхи проходит орнаментальная кайма и вырезаны скандинавские руны. Надпись гласит «Этот Олавов». Вероятно, бляха принадлежала скандинаву Олаву. По-видимому, и мастер, и хозяин усадьбы были выходцами из Скандинавии. Данные вещи датируются 1070-ми годами.

Затем воины-скандинавы вступали в брак со славянками, обрусевали, и потому в обиходе обитателей усадьбы появляются славянские украшения. К этому же времени относятся и т.н. гибридные вещи: рукоять в виде головы дракона, привеска с изображением птиц, и т.п. В этих вещах переплелись скандинавские сюжеты со славянскими орнаментальными мотивами.

По-видимому, эти скандинавы в Суздале были счленами рода Шимона, варяга из Скандинавии, находившемся на службе у Ярослава Мудрого, который сделал его «старейшим» при своём сыне Всеволоде. Между 1069 и 1074 годами Шимон со своим родом принял православие. «Киево-Печёрский Патерик» говорит о 3 тысячах члена рода/клана Шимона, но, скорее всего, эта цифра включала и его рабов и зависимых людей (самих скандинавов скорее всего было несколько сотен).

суздаль-один

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Сын Шимона, Георгия, князь Владимир Мономах, посылает как раз в Суздальскую землю, на службу к своему сыну Юрию Долгорукому. Т.е. большая группа скандинавов должна была прибыть в Суздаль не позднее 1090-х годов, и по имени Олав мы видим, что не все из них приняли православие, и скорее всего, вообще недавно прибыли на Русь. То есть приток скандинавских воинов на Русь продолжался как минимум до начала XII века. Когда же Юрий Долгорукий занял княжеский стол в Киеве, он передал в управление Суздальскую землю скандинавскому роду Георгия Шимоновича.

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