Больше всего активных борцов за свои права — в посёлках

Наиболее конформистское население проживает в российских мегаполисах, а активные борцы за свои права — в посёлках городского типа. В социальном отношении самые протестные россияне — с высшим образованием и обеспеченные, в профессиональном — чиновники и работники банков. Лишь 12% россиян верят, что могут как-то влиять на политику. Но к радикальным мерам защиты своих прав готовы прибегнуть только 5% россиян.

Правоконсервативная «заморозка» России не задавила протестные настроения россиян, она сместила их из политической сферы в социально-экономическую. Социолог Ирина Трофимова из Института социологии РАН в статье «Защита прав и справедливое общество в представлении россиян» (Материалы V Всероссийского социологического конгресса) приводит результаты исследований о потенциале протестной активности россиян. Мы даём основные тезисы.

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Сторонники активной борьбы за свои права – это, прежде всего, молодые люди в возрасте до 30 лет, респонденты с высшим образованием, хорошим материальным положением и с субъективным отнесением себя к высшему социальному слою. Из всех факторов наибольшее влияние оказывают поколенческий и статусный фактор. По мере повышения возраста сокращается доля сторонников активной борьбы за свои права – с 72% в возрасте до 30 лет, до 58% в возрасте от 60 лет.

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Чем выше уровень образования и лучше материальное положение, тем выше готовность к активному отстаиванию своих прав.

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Примечательно также мнение представителей не русской национальности, 75% которых подчеркивают необходимость активной борьбы за свои права, среди русских таких меньше – 64%.

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Вопреки распространенному мнению о концентрации гражданской активности в мегаполисах на них приходится меньше всего сторонников активной борьбы за свои права (59%), в то время как их наибольшая доля (71%) относится к жителям поселков городского типа (ПГТ). Жители ПГТ по сравнению с жителями других типов поселений в целом демонстрируют более критическое отношение к власти и проводимой государством политике. ПГТ часто складывались как искусственные узкофункциональные поселения. В процессе осуществления рыночных реформ, перевода территорий на принципы самофинансирования ПГТ оказались самым слабым звеном в территориальной организации общества, а их жители перед лицом значительных трудностей.

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Самыми активными сторонниками борьбы за свои права выступают студенты: 82% из них высказались «за» и 18% «против». Примечательно, что 75% работников финансовых компаний также высказались за активную борьбу за свои права.

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Ожидаемо низкое число сторонников активной борьбы за свои права оказалось среди военнослужащих и работников правоохранительных структур – 60%, но неожиданно много – среди государственных и муниципальных служащих – 79%. Это, отнюдь, не связано с проявлением лояльности одних и оппозиционности других. Скорее речь идет об оценке институциональных возможностей в отстаивании своих прав.

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Жить в более справедливом и разумно устроенном обществе хотят 57% россиян. В наибольшей степени россияне озабочены достижением финансового благополучия – данную позицию отметили 70% респондентов (как не раз писал Блог Толкователя, главная идеология россиян — деньги).

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Важность жизни в более справедливом и разумно устроенном обществе в наибольшей степени воспринимается жителями ПГТ (62%), и в наименьшей – жителями мегаполисов (47%).

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Наименее всего жить в справедливом обществе хотят респонденты, занятые в сфере информационных и коммуникационных технологий (не хотят этого 72%). На другом полюсе заинтересованности в данной перспективе находятся работники органов государственного и муниципального управления, 95% которых считают это «очень важным» и «важным».

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Готовность россиян к защите своих социальных и экономических прав относительно не велика. Всего 6% респондентов отметили безусловную готовность участвовать в митингах и демонстрациях, ещё 26% — «скорее готовы». 68% россиян выражают неготовность участвовать в митингах и демонстрациях по защите своих прав. Россияне не столько отказываются от борьбы за свои права, сколько сомневаются в ее эффективности.

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— Всего 12% россиян отмечают наличие у них возможности влиять на политику государства и 71% — отсутствие таковой.

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При этом к радикальным мерам защиты своих прав готовы прибегнуть незначительное число граждан: к вооруженному сопротивлению 3%, к обращению в криминальные структуры – 2%.

(Источник иллюстраций)

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Объявляем набор на новый курс «Фоторепортаж». Он будет полезен фотолюбителям, которые стремятся расширить свои возможности и обладают хотя бы минимальными представлениями о принципах фотосъемки.

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Занятия пройдут в выходные дни 25 февраля и 4 марта в центре Москвы.

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Малые и средние города России: на грани выживания

Разрушение систем ЖКХ, массовая бедность, рост политического протеста, масштабная коррупция, возвращение криминала в духе 90-х, захват власти мафиозными кланами, резкое падение популярности «Единой России» и рост – у КПРФ. Так выглядит жизнь в малых и средних городах в исследовании ИС РАН.

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