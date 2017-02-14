Есть ли польза от империи?

В 1910 году английский политик Ральф Норман Энджелл выпустил книгу «Великая иллюзия», в которой разоблачал миф об экономическом процветании в результате войны. Позднее, в 1950-е, он не только говорил о том, как оказался прав полвека назад, но и анализировал, насколько эффективны империи. Энджелл приходил к выводу, что империи экономически убыточны для метрополии, и приводил в пример родную Англию, которая имела больше выгод от торговли и инвестиций со своей бывшей колонией — США, чем от зависимой Индии. Но империи важны для больших войн.

Ральф Норман Энджелл родился в 1872 году. По меркам того времени рано, в 1900-е, пришёл в политику, являясь приверженцем умеренно левых идей. В 1920-е — он член парламента от Лейбористской партии, в это же время Энджелл — один из организаторов помощи голодающей Советской России. В 1933 году он — лауреат Нобелевской премии мира. Произведён королевой в рыцари.

Энджелл — автор нескольких книг, среди которых самая знаменитая — «Великая иллюзия». Она заложила основы теории, получившей по имени автора название «норман-энджелизм». Согласно этой теории, военная и политическая власть не приносят нации никакой коммерческой выгоды, экономически невозможно одной нации покорить или уничтожить богатство другой или одной нации нажиться за счёт подчинения другой. Другими словами, в условиях экономической взаимозависимости война, обогащая агрессора, угрожает как победителям, так и побежденным. Особенно популярной книга стала после Первой Мировой, её совокупный тираж к середине 1920-х составил 2 млн. экземпляров.

С 1939-го по 1951-й Энджелл был представителем английской разведки в США (он покинул этот пост в 79 лет). Умер он в 1967 году в возрасте 95 лет.

В одном из поздних, в 1951 году, переизданий его книги «Великая иллюзия», Энджелл анализировал эффективность империй (как раз в это время начинала рушиться Британская империя). Мы публикуем его мысли на этот счёт, составленные в форме интервью с самим собой.

(Ральф Норман Энджелл)

«Критик: Я понимаю, что ваш тезис состоял в том, что война не окупается, и что победа сама по себе экономически разорительна. Если ни один противник не получает преимущества от победы, которая разорит его, с чего бы ему ввязываться в такое невыгодное предприятие? Разумеется, следует заключить, что он не станет нападать, и что с войной покончено.

Энджелл: Это вовсе не мой вывод, как я и настаивал столь решительно и неоднократно в почти всех написанных мною работах. Вы в самом деле уверены, что люди руководствуются лишь разумными суждениями? Факты определяют человеческое поведение лишь тогда, когда люди воспринимают их как факты.

Критик: Так вы полагали, что если убедить людей в том, что война не окупается, они прекратят воевать? Должно быть вы отводите экономическому мотиву куда больше места, чем я.

Энджелл: Напротив, я отвожу мало места экономическим мотивам как таковым. И хотя я не считаю, что люди воюют из-за выгоды в том смысле, который вкладывает в это слово биржевой маклер, я совершенно уверен, что люди не смогут жить в мире, если не рассеять обсуждаемые мной экономические заблуждения.

В данный момент, в 1951 году весь западный мир, и мы все согласны с этим, подвергается смертельному риску потерять свою с таким трудом завоёванную свободу, потому что другая половина мира впала в грубое экономическое заблуждение, превратившееся в новую религию. Адепты этой религии умирают в Корее и в других местах с фанатическим героизмом Эта угроза, эта перспектива ужасов, описанная Кестлером и Оруэллом, — прямой результат приверженности экономическому заблуждению.

Критик: Позиция России есть результат второй войны, которая произошла из-за того, что европейские союзники заключили плохой мир. Версаль привёл к еще более худшему противоречию. Британия с населением в 50 млн. человек владела почти четвертью мира, в то время как Германии с её 80 млн. осталась всего с одной-единственной колонией. Разве вы не считаете, что мировые ресурсы следовало распределить более справедливо?

Энджелл: Мне представляется, что для человека, который начал с отрицания идеи об экономике как одной из причин войны, вы приписываете экономике слишком многое. Но это экономика Алисы в Стране Чудес. Я не согласен с объяснением Линдберга, согласно которому война началась оттого, что Британия владела слишком большой частью земли, а Германия слишком маленькой, потому что бессмысленны сами слова, которые он использует. Британия вовсе не «владеет» своей империей, и не «владела» ею даже во времена британского владычества над Индией.

Критик: Вы серьёзно говорите о том, что, когда страна аннексирует территорию, то этот факт ничего не добавляет к ее богатству? Точно так же можно сказать, что, когда умирает моя богатая тетушка и оставляет мне усадьбу на Лонг-Айленде, я не становлюсь богаче.

Энджелл: Когда страна аннексирует провинцию, как было, когда Германия аннексировала Эльзас и когда Франция вернула его обратно, происходит смена правительства, которое может быть хорошим, плохим или никаким. Но при этом не происходит никакой передачи собственности от одной группы собственников к другой: дома, сады, поля, мебель после аннексии остаются в тех же руках, что и до неё. Тезис Линдберга свидетельствует о грубой путанице между понятиями «владение» и «правление». Британия правила Индией, но не владела ею.

Критик: Но, разумеется, благодаря правлению в Индии с её 400 млн. миллионами населения, существовали огромные преимущества для британских промышленников, инвесторов, финансистов?

Энджелл: Хорошо, просто рассмотрите конкретные факты, поддающиеся проверке. В течение всего XIX столетия британская торговля и инвестиции в Северной и южной Америках, которыми она не «владела» в вашем смысле слова, были куда больше, чем в Индии, которой она «владела». Когда Британия в XVIII веке «потеряла» свои американские колонии, её торговля и инвестиции в них не прекратились, а стали намного больше.

Критик: Итак, вы полагаете, что империя была чистым убытком, тяжким бременем? Что ж, исцелиться просто. Избавьтесь от её остатков.

Энджелл: Империя не обязательно всегда является тяжким бременем. Трагическая путаница, искажающая этот предмет, состоит в том, что либералы и прогрессисты, похоже, столь заворожены картиной империи как орудия капиталистического угнетения и эксплуатации (которым она, строго говоря, не является), что мы не в состоянии постичь причины возникновения империи и в чём состоит альтернатива, которую нам следует попытаться найти. В XIX веке империя зачастую была средством обеспечить необходимое международное правление на огромных пространствах, где такого правления не существовало.

Для британской торговли отнюдь не требовалось устанавливать британское правление в Индии, что доказывается тем фактом, что британская торговля процветала там на протяжении 150 лет до завоевания страны, а старая Ост-Индская компания неоднократно приказывала своим служащим избегать политического вмешательства. Британское правительство взяло власть в свои руки лишь тогда, когда стали нарастать беспорядок и хаос, и возникло опасение, что если Франция, заполнив вакуум, захватит ресурсы Индии и сделает их элементом продолжающейся мировой борьбы, европейский баланс сил окажется нарушен.

Если бы Британия потерпела поражение в Индии, она, вероятно, потерпела бы поражение в Канаде и долине Огайо, а французская империя простерлась бы от реки Св. Лаврентия до Миссисипи, и существование США в том виде, как мы их знаем сегодня, стало бы невозможным. Верно, что в XVIII веке сыграла определённую роль схватка за власть, торговлю и монопольные привилегии. Но, когда эта борьба завершилась изгнанием Франции и Испании с территорий, на которых сегодня располагаются США, и в результате возникла единая 150-миллионная нация, а не множество отдельных независимых государств по образцу Латинской Америки, то для западной цивилизации это имеет гораздо большее значение, чем простое обогащение некоторого числа капиталистов.

И в любом случае тип империи XVIII века радикально отличается от того, что представляло собой Британское Содружество в XIX веке. Если бы такое Содружество не существовало в 1940 году, после падения Франции, если бы не было британских Гибралтара и Мальты, если бы не было ни войск в Египте, чтобы встретить Роммеля, ни защиты Суэцкого канала, то Гитлер выиграл бы Вторую мировую войну. Британская империя имела недостатки, которые были столь же велики, как недостатки Римской империи. Но когда эта последняя распалась на части, лучше от этого не стало, зато наступили «темные века».

Вполне возможно, что нечто подобное произойдет вслед за распадом Британской империи, если нам не хватит мудрости создать альтернативный инструмент порядка и правления, который выполнит эту работу лучше».

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