Графики дня: Исторические циклы насилия и убийств

В США и Европе с начала 1990-х идёт резкое уменьшение числа насильственных преступлений. Однако это — долгосрочный тренд Нового Времени. К примеру, уровень убийств на территории северо-востока США с 1650-го по 1800 год упал в четыре раза. Что неизменно — среди убийц исторически мало женщин, их максимум зарегистрирован в Германии в конце XIX века — 16% среди всех убийц. Так же неизменен со Средневековья возрастной пик убийц — 20-29 лет.

Блог Толкователя уже писал об основных причинах насильственных преступлений в США: » Статистика показывает, что убийства в США преимущественно происходят в населённых пунктах с преобладанием бедных и рабочих, а также там, где наименее строгий контроль за оружием. Наименьший их уровень – среди образованных и мигрантов». С начала 1990-х в Америке происходит ежегодное снижение масштабов таких видов преступности. Её уровень к началу 2010-х снизился на 33,4%, в т. ч., убийств –на 36,7%, изнасилований- на 18%, грабежей на 40%. К 2011 году масштабы насильственной преступности сравнялись с показателями 1968, а уровень убийств — с показателями 1964 года.

Кроме объективных факторов — старения населения, увеличения числа абортов среди афроамериканцев — в резком снижении уровня преступности сработал ещё один фактор — система «нулевой толерантности». Она была разработана на основе известной теории социальных психологов Дж.Уилсона и Дж.Келлинга «Разбитые окна». Они связывали истоки преступности с элементарной формулой: если в доме не застеклялось хотя бы одно разбитое окно, то вскоре будут разбиты другие окна, а сам дом станет приютом для беспризорных, бомжей и преступников. Теория «разбитые окна» позволила создать концепцию борьбы с новым типом правонарушений — тех, которые не связаны с насилием, но направлены на ухудшение качества жизни. Ими стали слишком громкая музыка, выбрасывание мусора в неположенном месте, неубранные отходы после выгуливания собак, курение на открытой платформе метро и другие, казалось бы, мелкие правонарушения. Суть такого подхода в том, чтобы преступные элементы и потенциальные правонарушители ощущали постоянное присутствие полиции, готовой немедленно и жёстко пресечь любое правонарушение. Так рождалась практика «нулевой толерантности» — немедленной и жесткой реакции на любые, даже мало опасные правонарушения.

Она коренным образом изменила улицы и окраины крупных городов. К концу 90-х, т. е., буквально за несколько лет, число арестов за мелкие правонарушения на основании Административного кодекса в том же Нью-Йорке выросло на 70%; одновременно проводилась «зачистка» неблагополучных районов и окраин города с целью вытеснения торговцев наркотиками, проституции. Большое значение придавалось при этом и количественному росту присутствия полицейских на улицах города; за второе половину 90х годов их число выросло на 35%.

Также в США был введён принцип «останови и обыщи» (stop and frisk). При этом новый регламент, расширивший понятие «веских оснований», дал полиции практически неограниченные возможности. Если же правомерность обыска оспаривается в суде, то суды в большинстве случаев становятся на сторону полицейских. Такую практику поддержал и Верховный Суд США, посчитавший обыски правомерными, если у полиции возникло «веское подозрение, что преступник вооружен и опасен». Верховный Суд, отметил, что такое решение исходит из здравого смысла, поскольку обязанность полиции –защищать людей от криминала.

Однако снижение уровня насильственной преступности — долгосрочный тренд Нового Времени. Ниже мы даём картину, как изменялся этот показатель за последние несколько веков. Статистика была приведена на сайте Ourworldindata.

Историк Эйснер описывает динамику уровня убийств в Европе Он построил данные для нескольких европейских регионов. Европейские показатели убийств резко сократились за последнее тысячелетие и оставались стабильно низким на протяжении последних 50 лет. К примеру, Италия исторически имела более высокие показатели убийств, чем в других европейских странах, но сегодня эти показатели достигли уровня Северной Европы.

Интересно, что в XIX веке в Италии и Испании был очень высокий уровень убийств, но спустя столетие он сильно снизился. А вот в России и странах бывшей Российской империи и СССР этот показатель так и остался очень высоким:

Ещё один график убийств по четырём странам за XIX и ХХ века. Исторически этот показатель довольно низким в Германии, остаётся таковым он и сегодня:

Уровень убийств в Японии неуклонно снижался в течение прошлого столетия. Интересно отметить, что этот показатель значительно упал во время и сразу после Второй мировой войны:

На графике ниже показано падение уровня убийств в Новой Англии (когда она была колонией Британии) и США в 1630-1800 годах. Стоит отметить, что начале колониальных времен в Америке уровень убийств был невероятно высок — в разы выше, чем где-либо в Европе.

А этот график показывает разницу в уровне убийств в городах в ранних США и в сельской местности:

На графике ниже хорошо видно, насколько различался уровень убийств в США и соседней Канаде:

График сравнения уровня убийств в США и Англии:

Карта убийств в современных США (на 2007 год). Видно, в штатах с низкой плотностью населения (на севере) этот показатель в разы ниже, чем в штатах с высокой плотностью населения и высоким уровнем урбанизации.

Социологи Келлерман и Мерси изучили 215.273 убийства в США в период с 1976 по 1987 год. Женщин среди убийц было всего 14,7%.Точно так же неравным было распределение пола среди жертв: 77% из них были мужчинами.

В Европе наивысший процент женщин среди убийц был в Германии в конце XIX века — 16%. В среднем же до начала ХХ века убийц среди женщин в Европе было 3-6%.

На графике ниже показано возрастное распределение среди убийц в пяти регионах Европы в разное время. Возрастной пик убийц — 20-29 лет. Эта же тенденция сохранилась и до нынешнего времени.

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