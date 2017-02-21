Реформы Косыгина предполагали сокращение половины рабочих мест в экономике СССР

Одной из причин быстрого свёртывания реформ Косыгина в начале 1970-х была не только опасность введения рыночного социализма вместо казённого, но и сокращение 30-50% рабочих мест в экономике СССР. Один из экспериментов такой «перестройки» был проведён Иваном Худенко в казахском совхозе. Два года работы при хозрасчёте показали, что из 800 работников совхоза оставили только 80 человек, в том числе с работой прежних 110 управленцев справлялись 2 человека. Уволенных работников хозрасчётный совхоз посадил на вэлфер 30 рублей в месяц. При этом производительность труда у Худенко выросла в 3 раза, а зарплаты — в 2,5 раза.

Реформы Косыгина (на Западе их называли «реформами Либермана» по имени экономиста, советника Косыгина) предполагали введение в советской экономике хозрасчёта и самоуправления предприятий. Основные идеи такой «перестройки» председатель Совета министров СССР почерпнул в работах видных русских учёных 1920-х — бывших эсеров Чаянова и Кондратьева. Во время НЭПа, с 1921 по 1928 годы, Косыгин работал в потребкооперации, а кооперативное движение в то время было вотчиной бывших эсеров (как разработчиков этой программы, ещё до Революции). За это за глаза Косыгина даже в 1970-е называли «наш эсер».

Косыгину позволили осуществить лишь малую часть задуманного, но даже этой малости хватило резко увеличить темпы роста советской экономики. 8-я пятилетка (1966-1970 годы) оказалась самым успешным периодом для послевоенной советской экономики. Так, в эти годы среднегодовой рост ВВП составлял 7,7% (примерно как в нынешнем Китае). Для сравнения: в пятилетку 1975-79 годов этот показатель был 4,4%.

(Премьер-министр Алексей Косыгин — в центре)

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Комплектование трудового коллектива осуществляет сам коллектив. Основной, первоначальной ячейкой является хозрасчётное звено, входящее составной частью коллектива хозрасчетного предприятия. Звеньевые и руководители хозяйства выборные и отчитываются перед коллективом. Управление предприятием осуществляет совет звеньевых, текущее управление — хозрасчётное управленческое звено, существующее на уставной (договорной) процент с дохода. План по труду или лимит численности не устанавливается.

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По подобной методике ксперимент в совхозе «Илийский» проводился с марта 1963 года до конца года. Основные итоги. С работой в полеводстве, с которой до эксперимента не справлялись 800 человек (на уборку из Алма-Аты привлекалось 500 человек) выполнили 80 человек. Рост производительности труда впечатляющ.

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Единовременное высвобождение более 700 человек породило проблему трудоустройства. Трудоустроить 700 человек — это в крупном городе не просто, а где найти работу на селе? Помощи экспериментальному хозяйству оказано не было. Хозяйство было вынуждено выплачивать минимальную плату, существовавшую в то время — 30 рублей, как пособие по безработице. Это породило социальный конфликт: многие, большинство требовали работу, а не пособия. Но тем не менее пособия легли на экономику экспериментального хозяйства.

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В новом хозяйстве Худенко «контора» умещалась в комнате, в которой жил он сам. Зато дома для рабочих в селе Акший строились пятикомнатные, площадью свыше 90 квадратных метров, с горячей водой, электроотоплением. В системе Худенко зримый материальный фундамент демократии сочетался со свободным трудом и достатком.

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Во главе Опытного хозяйства стояло координационное звено из двух человек. Директором был Михаил Ли, а экономистом-бухгалтером Иван Худенко. Все решения принимали коллегиально, на совете хозяйства, а потому управленческое звено было исполнительным органом. Управленцы существовали на 10% от общей зарплаты хозяйства. Все накладные расходы руководителей, а также их оклады входили в эту сумму. Ли и Худенко были вынуждены сокращать непроизводительные расходы, чтобы больше получить в день зарплаты.

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В совхозах Казахстана (как и в целом по всех совхозам и колхозам СССР) был чрезвычайно раздут административно-хозяйственный аппарат. В среднем на совхоз приходилось 110 работников этого аппарата. В течение одного месяца в совхозе требовалось составить только по учёту и оплате труда 15 тысяч различных накладных, учетных листов и других расчетных документов, содержащих 1800 показателей.

Новая система Худенко предельно сокращала непроизводительные затраты. В Опытном хозяйстве пятилетний план производства продукции и сдачи её государству, численности работников и фонда заработной платы, с объёмом капитальных вложений и кредитных вложений размещался на двух страницах, а годовой бухгалтерский отчет о его выполнении — на одной странице.

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Итоги работы в экспериментальном хозяйстве Худенко за 1969 год были таковы. Размер вновь созданного продукта на одного работника — 5140 рублей в год. В обычных совхозах Казахстана — 840 рублей. Годовая зарплата одного работника у Худенко — 3000 рублей, в совхозах Казахстана — 1268. Цифры говорят сами за себя: в Опытном хозяйстве производительность труда опережала зарплату, а в совхозах, зарплата в полтора раза превышала размер вновь созданного продукта.

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В середине 1970 года эксперимент был прерван, а Опытное хозяйство по производству витаминно-травяной муки ликвидировано. В Министерстве сельского хозяйства писали, что если эксперимент Худенко распространить на всю республику, то работу в колхозах и совхозах потеряли бы 40-55% работников.

Похожие эксперименты по обкатке «реформ Косыгина» были проведены и в других отраслях советской экономики.

Так, в 1967 годуна Щёкинском химическом комбинате был начат экономический эксперимент по проверке основных положений реформы, получивший известность как Щёкинский эксперимент.

Суть эксперимента заключалась во внедрении на предприятии элементов хозрасчёта. Предприятию был определён стабильный фонд зарплаты на 1967-1970 годы, а вся экономия этого фонда при повышении производительности труда и при сокращении числа работников оставалась в распоряжении коллектива предприятия. За два года эксперимента число рабочих на комбинате сократилось на 870 человек (с 2 тысяч), объём выпускаемой продукции вырос в 2,7 раза, производительность труда в 3,4 раза, почти в 4 раза повысилась рентабельность, расходы заработной платы на рубль товарной продукции снизились с 13,9 до 5 копеек. В 1976 году этот эксперимент был прекращён.

Похожий эксперимент проводился в Дальневосточном морском пароходстве. К 1975 году на 140 судах было высвобождено 730 человек.

Эти эксперименты показали, что через 10-12 лет косыгинских реформ в советской экономике было бы сокращено 30-55% работников (в зависимости от отрасли). В частности, в начале 1970-х была свёрнута идея Косыгина о замене магазинов супермаркетами, которая позволила бы высвободить до 40% торговых работников.

В руководстве СССР не понимали, куда пришлось бы девать десятки миллионов безработных. Так, старцы из Политбюро пожертвовали прогрессом, выбрав вместо него стабильность — которой хватило всего на 10-15 лет.

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