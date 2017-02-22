17% россиян демонстрируют промискуинное поведение

22.02.2017

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Сексуальная свобода присуща современным россиянам больше, чем европейцам. 24% россиян имеют больше трех партнёров за год, 17,5% — более 10 партнёров для одноразового секса, 50% соглашаются с утверждением, что «секс без любви — это нормально». 16,7% выборки демонстрируют промикуинное поведение (5 и более сексуальных партнеров в год), что близко к аналогичным показателям европейских стран. Процент лиц с пограничным расстройством личности среди людей, попадающих под критерий неограниченного сексуального поведения, не превышает таковой в общей популяции (2%).

Исследование сексуального поведения россиян проводили доктор психологических наук, заведующая лабораторией клинической психологии и психотерапии им.Сербского А.Холмогорова, доктор педагогических наук М.Сорокова. Результаты работы опубликованы в журнале «Консультативная психология и психотерапия», №2, 2014 (статья «Феномен неограниченного сексуального поведения в современном обществе: патологические тенденции культуры или патология личности?»).

Исследователи опросили 492 человека. Из них — 235 (47,7%) мужчин и 257 (52,3%) женщин в возрасте от 18 до 55 года, средний возраст испытуемых 29 лет.

В современных классификаторах промискуитет является одним из критериев диагностики пограничного расстройства личности (ПРЛ). Возможные механизмы формирования промискуитета у пограничной личности таковы:

1.Расщепление, поляризация, идеализация/обесценивание. Опыт пренебрежения в детстве («ненадёжная детская привязанность») проявляется в нарушениях личностной идентичности пограничной личности, личности, ведет к проблемам в построении межличностных отношений.

2.Страх быть покинутым — страх быть поглощённым. Потребности опереться на партнёра противостоит амбивалентный страх быть покинутым (а также страх поглощения, связанный с представлениями о полном контроле со стороны другого человека).

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3 Фиксация на «переходных объектах»: «переходными объектами» для пограничной личности могут являться деструктивные формы поведения (например, случайный секс) или места для реализации случайных связей.

4.«Эмоциональная амнезия»: не существует прошлого, поэтому необходимо постоянное положительное подкрепление, негативные моменты в отношениях (на фоне отсутствия эмоциональной памяти на хорошее в прошлом) воспринимаются как крах отношений, что провоцирует разрыв отношений.

5.Эмоциональная неустойчивость, импульсивность. Пограничные пациенты в повседневной жизни часто испытывают такие чувства, которые обычные люди обнаруживают лишь в ситуации стресса. Быстрая смена настроения, неконтролируемые вспышки гнева, диффузная импульсивность. Возбудимость и эмоциональная лабильность ведут также к поверхностности восприятия и понимания партнера. Выбор сексуального партнёра пограничной личности часто совершенно неадекватен.

6.Травматизация, ретравматизация. Путь «обрывания» сексуальных отношений, хаотичного перебирания партнёров, может быть одним из способов символического повторения и переработки травматического опыта.

7.Деструктивное поведение как попытки контроля над окружающими, достижения близости со значимым другим. При этом самоповреждение может быть и сознательной или бессознательной попыткой контролировать своего сексуального партнёра, а разрыв отношений — средством манипуляции, попыткой обратить на себя внимания или удержать партнёра, вызвав у него чувство вины.

8 «Диссоциация». Диссоциативные особенности сексуальной жизни пограничной личности могут выражаться в чередовании противоречивых инфантильных сексуальных фантазий и неограниченного сексуального поведения. Уровень патологичности сексуальных отношений зависит от степени вовлеченности, промискуитет с большой долей вероятности будет сочетаться с зависимыми и эксгибиционистскими чертами, могут проявляться мазохистические склонности, бисексуальное поведение.

Результаты исследования показали, что показатели неограниченной сексуальной активности россиян являются очень высокими. Наиболее высока доля испытуемых, имеющих установки в области приемлемости неограниченного сексуального поведения. Более половины от общего числа обследованных людей полагают, что секс без любви — это нормально, а сексуальные связи без серьёзных отношений приемлемы.

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Из общего числа обследованных респондентов экспериментаторы выделили тех, поведение которых может быть охарактеризовано как промискуитет (5 сексуальных партнёров в год и выше), а также установили, у скольких из обследованных может быть предположительно диагностировано пограничное расстройство личности. 16,7% общей выборки склонны к неограниченному сексуальному поведению, что является высоким показателем и подтверждает гипотезу о распространённости неограниченного сексуального поведения в российской выборке. При этом выраженность пограничных черт в популяции условно здоровых людей можно считать низкой, близкой к нормативному значению распространённости этого расстройства в популяции. Всего для 2% людей из общей выборки характерна выраженность дисфункциональных установок, которая может быть отнесена к пограничному расстройству.

Для большинства россиян главная причина неограниченного сексуального поведения — «защита с возможностью импульсивного прерывания отношений». Импульсивное поведение «работает» на прерывание отношений и провоцирует неограниченное сексуальное поведение, тогда как «зависимость» удерживает от перебора партнёров.

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