Ипотека по-сталински

06.03.2017

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После окончания ВОВ у советского государства не было денег на жилищное строительство, и ему пришлось пойти в этой сфере на некоторую демократизацию. До трети нового жилья в городах в 1946-1951 годах составили индивидуальные дома (небольшой площадью 23-39 кв. м). Кредиты по 7-12 тыс. руб. на срок до 12 лет выделялись под 1% годовых. На этих стройках использовались две ударные силы: зеки ГУЛАГа и сборные дома из Германии и Финляндии по репарациям.

О том, как выглядела программа индивидуального жилищного строительства поле окончания Великой Отечественной, на примере Кемеровской области показывает историк Наталья Головань в статье «Из опыта строительства индивидуальных жилых домов в Кемеровской области (1946-1950 гг.)» («Вестник Кемеровского госуниверситета», №3-1, 2015).

Первое постановление об индивидуальном жилищном строительстве в СССР было принято в 1939 году. Его реализации помешала война. 29 мая 1944 года был принято ещё одно Постановление СНК СССР, оно дополняло прежний документ 1939 года. Постановление продлевало срок ссуды с 5 до 7 лет, размер ссуды был увеличен с 5 до 10 тыс. руб., процентная ставка осталась неизменной — 2 % годовых. Подобное строительство предполагалось вести силами застройщиков (т. н. ссудозаемщиков) с оказанием помощи со стороны предприятий строительными материалами, транспортом, инструментами.

Анализ архивных источников свидетельствует о том, что ссуды выделялись работникам на равных условиях, независимо от должности. Их оформление происходило под жёстким контролем партийно-государственных и хозяйственных органов. Нарушения при распределении ссуд происходили крайне редко, что сразу становилось предметом критики со стороны периодической печати.

Постановление Совета Министров СССР «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке» от 25 августа 1946 года обязало Министерство финансов СССР ассигновать на жилищное строительство до 1 млрд. руб. Но главное — были вновь улучшены условия получения кредитов. Так, Центральный Коммунальный Банк был обязан предоставить ссуду уже от 8 до 12 тыс. рублей под 1 % годовых (вместо прежних 2%) со сроком погашения 10-12 лет (вместо прежних 7 лет).

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Правительство поручило Главному управлению по проектированию жилых зданий разработать типовые проекты индивидуальных домов. Были подготовлены проекты двух серий: серия деревянных рубленных и серия каменных домов. Дом был рассчитан на 1-2 квартиры. В каждой квартире предполагалось 2-3 комнаты. Жилая площадь (с учётом площади кухни) одноквартирного дома составляла от 23 до 30 кв. м., двухквартирного -от 30 до 39 кв. м. Строительство жилья и передача (продажа) его работнику осуществлялась в рамках предприятия, на котором он трудился — в этом заключалась сущность производственно-отраслевого принципа советской жилищной политики.

Возведение индивидуальных домов для продажи рабочим осуществлялось как силами строительного подразделения самого предприятия (т. н. хозспособ), так и подрядными строительными организациями. К примеру, комбинат «Кемерово-уголь» по плану в 1946 году должен был построить для продажи рабочим 330 домов, в 1947-м — 1850, в том числе хозспособом 800, в 1948 году — 1766 и 660 соответственно. Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) организовал непосредственно на заводе изготовление хозспособом основных деталей для домов. Строители были разделены на группы из 5 человек, каждая группа должна была возводить один дом в срок не больше чем за 4 дня.

Однако в послевоенное время на заводах катастрофически не хватало рабочих, тем более тех, что можно было отвлечь на жилищное строительство. В этих условиях для жилищного строительства в качестве подрядчиков были задействованы лагеря ГУЛАГа, находившиеся в подчинении МВД. По заявкам Госстроя в 1946 года на территории крупных городов Кемеровской области было создано два исправительно-трудовых лагеря: «Кемеровожилстрой» и «Кузбассжилстрой». Управление первого было переведено из «Севдвинлага» после его ликвидации, второго — частично из «Белбалтлага». Общая численность заключенных в этих «жилищных организациях» к началу 1948 года составила свыше 15 тысяч человек.

В функции заключенных входило изготовление деревянных деталей для домов, подготовка шлакоблочных камней и непосредственное строительство домов. «Кузбассжилстрой» по плану 1947 года должен был построить 2250 домов общей площадью 75 тыс. кв. м: в Сталинске — 1150, в Прокопьевске — 600 домов, Киселевске — 500. Предполагалось также, что заключённые должны были участвовать в благоустройстве Точилинского поселка рабочих КМК.

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Однако ГУЛАГ не справлялся с планом жилищного строительства. В 1947 году работы были выполнены только на 27,6 % (фундаменты были заложены для всех домов, из запланированных 75 домов введено в эксплуатацию -15, в строительстве находилось — 2). 1948 году для Кемеровского азотно-тукового завода трест «Кемеровожилстрой» возвёл стены 32 домов, в эксплуатацию было сдано всего 99 кв. м, вместо запланированных 2340 кв. м.

Неожиданное закрытие 15 сентября 1948 года обоих лагерей поставило на грань провала реализацию жилищной программы в Кемеровской области. В результате чего, например,только в одном Сталинске было приостановлено строительство 400 домов.

Ликвидация лагерей привела к самовольному заселению горожан в недостроенное жилье. Так, накануне расформирования «Кузбассжилстроя» 50 домов, построенных им для треста «Кузнецкуголь» в поселке Байдаевка (Сталинск), были самовольно заселены без приёма Госкомиссией.

Спасли ситуацию репарации из побеждённых Германии и Финляндии. 20 октября 1948 года вышло постановление СМ о разрешении использовать в индивидуальном жилищном строительстве комплекты стандартных немецких и финских домов.

Финские дома были рассчитаны на одного хозяина. Жилая площадь одноквартирного дома составляла 24,4 кв. м при общей площади 31,4 кв. м; двухкомнатная в одноквартирном доме занимала 38,2 кв. м при общей площади 53,6 кв. м. Высота потолков 2,6 м и 2,8 м. Дома возводились сборно-щитовыми, одноэтажными, с печным отоплением. Стены дома были цельные, деревянные двухслойные. Дерево в основном использовалось хвойное.

Стандартные финские и немецкие дома вводились в эксплуатацию быстро, это было связано с ненужностью проектной документации и с готовностью строительных деталей. Все необходимые комплектующие будущего дома: шпингалеты, замки, деревянные ручки — были упакованы в один большой деревянный ящик. Заготовки для пола и потолка были связаны и собраны металлической нержавеющей пластиной. В общем, во всём был североевропейский порядок.

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К возведению домов были привлечены не только строительные подразделения предприятий, подрядные организации, но и будущие жильцы. Заинтересованные в своем быстром заселении владельцы домов вместе с родственниками, друзьями, нанятыми работниками перевозили из железнодорожных тупиков комплекты домов на гужевом транспорте, своими силами дома собирали в течение 2-3 недель.

Интенсивное строительство финских и немецких домов осуществлялось с 1948-го по 1951 год. Удельный вес сборных домов в жилищном строительстве Кузбасса достигал 35%. К примеру, в В 1949-1950 годах только один трест «Прокопьевскшахтострой» ввёл в эксплуатацию 40,6 тыс. кв. м, за счет сборного домостроения -29,8 тыс. кв. м (73% от всего объёма выполненных работ). В результате финскими домами были застроены целые улицы в Кемерове, Сталинске, Киселевске, Ленинск-Кузнецком, Осинниках; появились одноименные поселки в Прокопьевске, Белове, Ленинск-Кузнецком.

Наряду со строительством индивидуального жилья на кредиты государства, население само активно вело жилищное строительство за счет собственных средств. Так, в Сталинске в 1947 году силами трудящихся «в порядке самодеятельности» строилось 276 домов на общую сумму 3 млн. руб. (т.е. в среднем дом обходился в 12 тыс. рублей — это примерно годовой заработок рабочего в то время в Кемерово). Самодеятельный (самостоятельный) способ индивидуального жилищного строительства был легализован Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов» от 26 августа 1948 г.

В период с 1946-го по 1950 год в городах региона было построено 30 тысяч752 дома, находившихся в личной собственности, общей жилой площадью 780,3 тыс. кв. м.

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В послевоенные годы советское правительство, понимая остроту жилищной проблемы, было вынуждено отклониться от идеологических установок и пойти на дальнейшее расширение практики предоставления в личную собственность жилых домов. Правительство, делая ставку на жилищное строительство, задействовало не только директивные рычаги управления, что проявилось в использовании принудительного труда заключенных и домах при репарации, но и активно поддерживало инициативу будущих домовладельцев.

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