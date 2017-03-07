«Китайская карта» Киссинджера

Конфликт СССР и Китая на Даманском в марте 1969 года послужил началом дрейфа КНР к США. Уже в начале 1970-х Китай — союзник Америки против их общего врага, Советского Союза. Большую роль в разыгрывании «китайской карты» сыграл Киссинджер. Все договорённости о совместном, США и Китая, сдерживании СССР действенны и сегодня: в отношении правопреемника Советского Союза — России.

2 и 15 марта 1969 года на острове Даманском, что на реке Уссури, произошли боевые столкновения между Китаем и СССР (58 убитых советских солдат и от 700 до 1000 — китайских). Блог Толкователя уже писал, что этот конфликт чуть не поставил две страны на грань ядерной войны. Интересно, что победу на Даманском китайцы приписывают себе. Уже осенью 1969 года остров был отдан КНР, и скоро они его соединили с берегом (просто засыпав 47-метровую протоку). Подбитый советский танк Т-62 был отправлен в Военный музей Пекина, и посмотреть на него как на символ победы водят китайских детей.

Результатом этого и другой череды военных столкновений на советско-китайской границе в 1969 году стало оформление союза между Китаем и США против их общего врага — СССР. Как происходило формирование этого союза в начале 1970-х, рассказывается в книге историков Лавренова и Попова «Советский Союз в локальных войнах и конфликтах» (ACT; Астрель, 2003).

Раскол советского монолита

Для США сближение с коммунистическим Китаем обеспечивало окончательный раскол советско-китайского «монолита», устранение опасности совместных, скоординированных действий двух социалистических государств на мировой арене, и прежде всего против Вашингтона.

В КНР сближение с США рассматривалось как форма борьбы с СССР. Не случайно антисоветская составляющая шагов Вашингтона и Пекина превалировала над всеми иными.

(Киссинджер и Чжоу Эньлай)

Решение о сближении с Вашингтоном было утверждено на пленуме ЦК КПК в октябре 1968 года. Через месяц Китай предложил США возобновление переговоров в Варшаве и заключение соглашения о пяти принципах мирного сосуществования. Вашингтон в 1969–1971 годах предпринял целую серию ответных жестов в политической, военной и экономической областях. Начался зондаж по поводу контактов на высшем политическом уровне, и вскоре Пекин передал президенту США Р. Никсону приглашение посетить Китай.

В апреле 1971 года Китай официально пригласил высокопоставленного американского посланника посетить КНР. В качестве такого посланника китайцы просили прислать помощника президента по национальной безопасности Г.Киссинджера, госсекретаря У.Роджерса или «даже самого президента США лично. Никсон в мае направил свое решение в Пекин: сперва в КНР прибудет с секретной миссией Киссинджер, а затем туда прибудет он сам.

2 июня 1971 года Пекин направил свой ответ в Вашингтон: китайцы заявляли о своей готовности принять обоих американских посланцев, а Никсону обещали организовать встречу с самим Мао Цзэдуном. Получив эту новость, Никсон так приободрился, что открыл «очень старую бутылку бренди «Корвуазьер» и вместе с Киссинджером поднял тост «за поколения, которые придут нам на смену и которые будут иметь возможность жить в мире благодаря тому, что мы сделали».

Китайскому партийному активу в документах ЦК Китайской компартии доводился главный вывод: «Наша борьба против двух гегемонов — это лозунг. По существу, мы выступаем главным образом против того самого реального врага, каким является социал-империализм советских ревизионистов, мы нападаем главным образом на этот социал-империализм. В данном вопросе у нас полная ясность, и США также прекрасно понимают ситуацию… из двух гегемонов мира, в конечном счете, один — Советский Союз — является самым прямым, самым опасным и самым реальным в настоящее время».

Официальное начало развитию американо-китайского диалога положила секретная поездка в Пекин помощника президента США по вопросам национальной безопасности Киссинджера. В июле 1971 года, находясь с официальным визитом в Пакистане, он неожиданно под предлогом болезни «исчез» из поля зрения журналистов. По предварительной договоренности с китайскими лидерами Киссинджер тайно посетил Пекин, где встретился с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем.

(Киссинджер и Дэн Сяопин)

Это был прорыв в американо-китайских отношениях, «замороженных» после победы народной революции в Китае. Во время переговоров Киссинджер заявил, что «США более не являются врагом Китая, не будут более изолировать Китай, поддержат предложение о восстановлении членства КНР в ООН, но выступают против изгнания из ООН представителей Чан Кайши».

Кто придумал термин «гегемонизм»

В своих мемуарах Киссинджер неоднократно отмечал, что американо-китайское сотрудничество с самого начала мыслилось в Вашингтоне, а равно и в Пекине, как направленное против СССР. Взаимодействие между США и КНР, подчеркивал Киссинджер, «отражало геополитическую реальность, проистекавшую из беспокойства в связи с увеличением советской мощи», и должно было побудить Советский Союз к «сдержанности и сотрудничеству». Именно Киссинджеру принадлежит авторство термина «гегемонизм», который вскоре вошел в политический язык Пекина для обозначения Советского Союза.

Во время своего визита Киссинджер намекнул китайским лидерам на возможность развития некоторых форм сотрудничества двух стран в сфере безопасности и представил им разведывательную информацию о советском военном развертывании на Дальнем Востоке, а также пообещал проинформировать их обо всех договоренностях США с СССР, которые так или иначе затрагивают интересы Китая.

Вслед за секретным визитом Киссинджера в Пекин отношения между двумя странами активизировались и стали наполняться реальным содержанием.

28 июля 1971 года американское правительство объявило о временном прекращении полетов разведывательных самолетов SR-71 и беспилотных летательных аппаратов ВВС США в воздушном пространстве КНР с разведывательными целями. В октябре 1971 года Киссинджер во время своего второго рабочего визита в КНР в знак особо доверительных отношений с Пекином передал китайской стороне фотоснимок советских военных объектов, сделанный из космоса.

В это же самое время на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН КНР была восстановлена — или скорее принята — в Организацию Объединенных Наций. Длительная американская блокада этого решения ООН закончилась, Тайвань лишился места в этой организации, а КНР получила фактически статус великой державы. Это была великая победа китайской дипломатии, которая, однако, стала возможной только благодаря изменившейся позиции Вашингтона.

(Никсон и Брежнев)

В феврале 1972 года с официальным визитом в Пекин прибыл президент США Никсон. Общность позиций двух стран проявилась прежде всего в явно антисоветской направленности совместного коммюнике, что было закодировано термином «борьбы против гегемонизма». Китайские источники прямо отмечают, что это положение «в действительности провозгласило борьбу против советского гегемонизма стратегической основой китайско-американских отношений».

Игра США с Москвой

Разыграв «китайскую карту», Вашингтон приступил к «игре» с Москвой по крупному. Первый ход в этой «игре» был сделан американцами, и был он как две капли воды похож на начало «китайской партии».

В апреле 1972 года, всего через два месяца после официального визита Никсона в Пекин, в Москву тайно приехал Генри Киссинджер. О пребывании Киссинджера в СССР до самого его отъезда в США не знал даже американский посол в Москве Дж.Бим.

Состоявшиеся переговоры Брежнева с Киссинджером были продуктивны: уже 22 мая 1972 года в Москву впервые в истории США с официальным визитом прибыл президент США Ричард Никсон. В прямой постановке на тех переговорах скорее всего проблемы советско-китайских отношений не обсуждались.

В мае 1973 года в Москву для подготовки ответного визита советского лидера в США вновь прибыл Киссинджер. На этот раз встреча американского посланника с Брежневым происходила в Завидово. Именно там, в один из дней после успешной охоты на кабанов, в неформальной обстановке охотничьего домика состоялся доверительный обмен мнениями между Брежневым и Киссинджером по китайской проблеме.

В.Суходрев, личный переводчик Брежнева, описывает в своих мемуарах тот разговор и связанные с ним проблемы:

«Дело в том, что проблема развивающихся отношений между США и Китаем была для советского руководства крайне важной и острой. Существовали большие опасения, что США могут, как тогда говорили, разыграть «китайскую карту», то есть шантажировать СССР перспективой установления особых отношений с Китаем в ущерб нашим интересам. Отношения СССР и КНР тогда были обострены до крайности.

(Киссинджер на охоте с Брежневым)

Брежнев прямо спросил Киссинджера:

— Как объяснить политику сближения с Китаем, которую проводит президент США? Как совместить её с заявлениями Никсона о желании развивать и укреплять дружественные отношения с СССР?

Киссинджер внимательно выслушал генсека и стал пространно объяснять, что политика США в отношении КНР никоим образом не направлена против интересов СССР, отношениям с которым США придают приоритетное значение. Что же касается упомянутого заявления президента Никсона в Шанхае, то, мол, сделано оно было на банкете, без подготовленного текста, экспромтом, да еще после хорошей дозы китайской рисовой водки маотай.

Брежнев, казалось, был удовлетворен ответом Киссинджера, и дальнейшая беседа уже не носила политического характера».

И все же, несмотря на удовлетворение Брежнева ответом Киссинджера по поводу американской политики в отношении Китая, опасения у Москвы остались. Эти опасения были не беспочвенны.

«Мудрая обезьяна» — Америка

В 1975 году Киссинджер, уже будучи госсекретарем США, откровенно высказался о целях американо-китайского сближения: «Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика вновь сблизились после двух десятилетий по прагматическим соображениям. Обеими нашими странами руководил взаимный интерес, без иллюзий, в стремлении открыть новое начало. Мы и КНР заинтересованы в том, чтобы мир был свободен от доминирования посредством военной силы и угроз, того, что наше совместное коммюнике охарактеризовало в качестве «гегемонии». Мы заявили, что наши страны не будут стремиться к гегемонии и каждая из них будет противостоять попыткам других добиваться гегемонии».

С этого времени борьба против «гегемонизма», под которой в Пекине однозначно понимали Советский Союз, стала превалирующей тенденцией внешней политики Китая. В официальных китайских источниках отмечалось: «Советский социал-империализм является империалистической державой, следующей по пятам США и являющейся потому более агрессивной и авантюристической. Из двух сверхдержав СССР — самый свирепый, наиболее безрассудный, наиболее предательский и наиболее опасный источник мировой войны».

(Киссинджер и Путин)

Обстановка была уникальна для Вашингтона. Кризис в советско-китайских взаимоотношениях позволил ему занять место «мудрой обезьяны», наблюдающей с высокой горы за схваткой двух «тигров». Сам Киссинджер, касаясь политики США в отношении Москвы и Пекина, в своём докладе президенту Никсону по итогам визита в КНР в феврале 1973 года, перефразируя известную американскую пословицу, отмечал: «Нам нужно иметь наш «маотай» и пить нашу водку». Суть такой политики заключалась во взвешенном подходе по отношению к двум другим сторонам «треугольника». Киссинджер, как главный архитектор внешней политики США, с самого начала считал, что «геополитическим интересам Америки отвечает обеспечение независимости и территориальной целостности Китая перед лицом советской угрозы.

«Китайская карта» в конечном счете помогла Вашингтону выиграть «холодную войну» и устранить главную угрозу своим интересам, политике и ценностям со стороны некогда мощной сверхдержавы — СССР.

И что самое важное — все договорённости о совместном, США и Китая, сдерживании СССР действенны и сегодня: в отношении правопреемника Советского Союза — России.

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