Бестужев-Лада: Космизм и наша победа в Третьей Мировой

08.03.2017

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В середине 1950-х известный советский социолог Игорь Бестужев-Лада познакомился с космизмом Циолковского. На основе этого космизма Бестужев-Лада в 1958 году написал для властей 1800 страниц футурологии о том, как социализм победит капитализм. Одна из глав была посвящена ходу Третьей мировой и победе в ней Советского Союза: советские танки должны были дойти до Кейптауна в ЮАР.

Игорь Васильевич Бестужев-Лада — один из самых значительных социологов советского времени. Блог Толкователя приводил воспоминания автора этих строк о встрече с Бестужевым-Ладой, на которой тот размышлял о «Москве как раковой опухоли, населённой больными людьми». Также Игорь Васильевич был и футурологом. В книге «Альтернативная цивилизация», написанной в 1950-60-е, но увидевшей свет только в 1996 году, он размышлял об идеальном устройстве мира. В частности, Бестужев-Лада описывал, как будет достигнута победа СССР в Третьей мировой войне.

«В Ленинской библиотеке рядом с каталожным ящичком, на котором красовалось привычное словосочетание «Утопический социализм», обнаружился ещё один, с загадочным «Социальные утопии». Какие ещё могут быть утопии, кроме тех, что проходили в институте? Раскрыл наугад картотеку, и первое, что бросилось в глаза: «Циолковский К. Э. Будущее Земли и человечества. Калуга. 1928 г.» Это ещё что такое? Ведь Циолковский — что-то там про ракетные двигатели. Нет, оказывается не про двигатели. Про иное человеческое на иной планете в ином времени.

Так я впервые познакомился с альтернативной цивилизацией.

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Правду сказать, большинство современных читателей ужаснулись бы, заглянув в такое будущее. Но в те времена (и много позднее) оно просто завораживало.

(Далее Бестужев-Лада пишет о себе в третьем лице — БТ)

В один прекрасный солнечный день золотой осени 1958 года к главному редактору одного из центральных московских издательств вошёл молодой автор и выложил перед ним на стол три толстенные папки с рукописями по шестьсот страниц в каждой — плоды титанических трудов целых трех лет. Рукопись была озаглавлена «Контуры будущего» и содержала подробнейшие сведения о человечестве XXI и последующих веков.

В рукописи подробно доказывалось, что социалистический Ахиллес, развивающийся с умопомрачительной скоростью более 10% в год, обязательно догонит и перегонит капиталистическую черепаху, которая плетётся жалкими шажками менее 2-3% в год. Несложные расчеты показывали, что уже к 1985 году — менее, чем через 30 лет — Советский Союз обойдёт Соединенные Штаты по производству чугуна, зерна, хлопка и множеству других столь же важных продуктов. И тогда капитализм ждет жалкий конец: все народы мира увидят, что при социализме разных доступных всем металлоизделий, буханок, трусиков — хоть завались, а при капитализме — только постоянный кризис перепроизводства, когда всё есть, а купить никому не на что, и ничего более, хоть умри. И лакеев акул капитализма в правительствах буржуазных стран с позором прогонят.

Третья глава называлась «Третья мировая война». В ней подробно рассказывалось, как СССР одержал в этой грядущей войне решительную победу над США.

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Итак, после очередной провокации оголтелых американских империалистов побудили миролюбивое советское правительство вторгнуться с помощью марионеточных, подставных армий в Грецию, Южный Азербайджан, наконец, в Южную Корею, спровоцировали осаду Западного Берлина и заставили предъявить претензии на черноморские проливы. Терпение прогрессивных сил мира лопнуло, и они стали ждать советскую власть. 30 тысяч советских танков, поддержанные с воздуха десятком тысяч самолетов, смели символические заслоны США и их сателлитов, прошли Западную Германию, Францию, Испанию, заняли воздушными десантами Великобританию и ещё много месяцев двигались к Кейптауну по западному побережью Африки.

В это же время 10 тысяч танков, поддержанные авиацией, прошли с севера на юг Австрию, Италию и высадились десантом в Ливию. Ещё 10 тысяч танков прошли Грецию и через Стамбул устремились в Египет, а там соединились ещё с 10 тысячами танков, двинувшимися туда из Закавказья, и совместно тоже начали двигаться к Кейптауну по восточному побережью Африки. В это же время советские подводные лодки с ядерными зарядами подошли к восточному побережью США и ультимативно потребовали безоговорочной капитуляции под страхом превращения страны в руины. Американские империалисты, долго кричавшие, что лучше быть мертвым, чем красным, тут же струсили и изменили этот лозунг на прямо противоположный, а американские рабочие и крестьяне с восторгом встретили своих избавителей от акул Уолл-стрита и приступили совместно со всем прогрессивным человечеством к строительству социализма».

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Позднее, в 1990-е Игорь Бестужев-Лада в предисловии к переработанной книге написал: «Но никакого чуда не произошло. Россия как была Индией с германской армией столетие назад, так ею и осталась».

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В 1959 году генерал Ирошников составил план возведения вокруг США 20-25 искусственных островов, на которых были бы размещены ядерные ракеты. План предусматривал и дизинформационную работу: острова были бы объявлены рыболовецкими базами, на них провели бы выборы в поселковые советы. Но Генштаб отверг этот проект.

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