Почему по «закону Ципфа» в России нет третьего мегаполиса

09.03.2017

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Закон Ципфа гласит, что второй город в стране должен быть по численности в два раз меньше, а третий — в три. В России это правило действует только для Москвы и Питера: второй меньше столицы в два раза. Третий город в России «по Ципфу» должен иметь население 4 млн. человек, такого города в стране нет. Американский социолог Ричард Флорида объясняет это тем, что в империях и плановых экономиках «закон Ципфа» не работает.

«Закон Ципфа» был впервые применён для описания распределения размеров городов немецким физиком Феликсом Ауэрбахом в работе «Закон концентрации населения» в 1913 году. Он носит имя американского лингвиста Джорджа Ципфа, который в 1949 году активно популяризировал данную закономерность, впервые предложив использовать её для описания распределения экономических сил и социального статуса.

По этому закону город с самым большим населением в любой стране в два раза больше, чем следующий по размеру город. Третий город меньше первого в три раза, четвёртый — в четыре, и т.д. Это правило работает в большинстве развитых, урбанизированных стран. К примеру, в СШАнаселение самого большого города, Нью-Йорка, составляет 8,1 млн. человек. Город номер два –Лос-Анджелес с населением в 3,8 млн. человек. Следующие три города, Чикаго, Хьюстон и Филадельфия, имеют 2,7, 2,1 и 1,5 млн. человек соответственно. Очевидно, эти числа не совсем точны (они не учитывают всю агломерацию с пригородами), но, тем не менее, они соответствуют «закону Ципфа».

В России население самого крупного города, Москвы, официально составляет около 11,5 млн. человек. Численность второго города, Санкт-Петербурга, — 5,2 млн. Как мы видим, соотношение численности населения двух городов примерно соответствует «закону Ципфа». По нему третий по численности город в России должен иметь около 4 млн. человек, а четвёртый — около 3 млн. Однако таких городов в России нет. В реальности третий город в России, Новосибирск, имеет численность 1,6 млн. человек (в 2,5 раза меньше нормы), а четвёртый, Новосибирск, 1,4 млн., что тоже в 2 раза ниже нормы «по Ципфу».

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Почему «закон Ципфа» не работает в России? Американский социолог Ричард Флорида в книге «Креативный класс» даёт ответ на этот вопрос. Он пишет, что «закон Ципфа» не работает в империях (или странах, имеющих рецидив империй) и плановых экономиках. Он называет три таких страны-исключения: Англию (где после Лондона нет даже второго города, меньшего по населению в 2 раза), Россию и Китай.

Исследование по «закону Ципфа» проводилось и Финансовым университетом при правительстве России. Вывод в нём был таков:

«Реальное распределение городов России по численности населения не в полной мере соответствует кривой Ципфа ни для развитых, ни для развивающихся стран. Часть реальной кривой Ципфа для России расположена выше идеальной, что соответствует распределению городов в развитых странах, а часть ниже – соответствует распределению городов в развивающихся странах. Таким образом, по правилу Ципфа получается, что в России доминирующую роль играют крупнейшие города и города-миллионники. Отклонение реальной кривой от идеальной связано с обширной территорией страны и различными социально-экономическими и природно-климатическими факторами».

Два мегаполиса и малые и средние города (до 250 тыс. человек) вполне укладываются в тип западной урбанизации. А вот крупные города и города-миллионники — нет.

Вывод ещё одного исследования:

«Выявленные тенденции не соответствуют высказанным в литературе предположениям, что причиной отклонения России от закономерности Ципфа является централизованное планирование пространственного развития, которое включало поддержку средних и малых городов в советский период. Переход к рынку должен был устранить эти искажения и приблизить зависимость ранг – размер к канонической форме, однако, несмотря на подключение рыночных механизмов к формированию пространства экономической активности, в стране наблюдалось дальнейшее отклонение от неё».

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(Кружками обозначена численность населения областей России)

Т.е. отклонение от «закона Ципфа» в России не результат плановой экономики (как в Китае), а следствие имперскости страны (когда один или два города играют роль метрополии).

Исходя из этих тенденций, вероятность развития/регресса городов в России такова:

— Большинство городов России лежит выше идеальной кривой Ципфа, поэтому ожидаемая тенденция — продолжение сокращения численности и людности средних и малых городов за счёт миграции в крупные города.

— 7 городов-миллионников (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск), находящиеся ниже идеальной кривой Ципфа, имеют существенный резерв роста населения и ожидают прирост населения.

— Существуют риски депопуляции первого города в ранге (Москвы), поскольку второй город (Санкт-Петербург) и последующие крупные города сильно отстают от идеальной кривой Ципфа в связи со снижением спроса на рабочую силу при одновременном росте стоимости проживания, включая, прежде всего, стоимость покупки и аренды жилья».

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(В СССР «закон Ципфа» тоже не работал — видно отклонение городов от кривой Ципфа, где они должны были бы находиться)

Ричард Флорида в книге «Креативный класс» замечает ещё одно отличие американских и российских городов. В США концентрация креативного класса — в средних городах, разбросанных по всей территории страны. Так, наивысшая доля креативного класса в таких города, как Сан-Хосе, Боулдер (штат Колорадо), Хантсвилл (штат Алабама), Корваллис (штат Орегон) и т.д. — в них эта доля составляет 40-48%. А вот самый крупный город США, Нью-Йорк в числе середняков по доле креативного класса — 35% от общего числа работников и 34-е место в рейтинге, второй город страны, Лос-Анджелес — вообще 60-е место. Похожая тенденция наблюдается и в других странах, где работает «закон Ципфа» (Германия, Франция, Италия, Швеция и т.д.).

В России же почти весь креативный класс страны сосредоточен в Москве, а остальные города так и остаются зоной индустриального времени образца середины ХХ века.

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