Почти победа Клинтон — если бы не директор ФБР Коми

Российско-американский социолог Борис Докторов в течение 2016 года вёл в своём блоге ежедневное наблюдение за ходом кампании президентских выборов в США. В блоге видно, как все социологи до последнего дня были уверены в победе Хиллари Клинтон. Доктороу показывает, что существенное влияние на кампанию оказала вскрытая хакерами электронная почта Клинтон, но ещё больше — странная активность главы ФБР Коми, который нарушил давнее правило свой организации: в течении 60 дней до выборов не публиковать материалы, которые могут повлиять на мнение избирателей.

После окончания выборов в США Докторов свёл свои записи в книгу «Хроника президентской избирательной кампании США 2016 года. Опыт социологического наблюдения социального процесса» (ЦСПиМ, 2017). Мы публикуем записи Докторова за последние две недели до выборов президента США.

27 ОКТЯБРЯ 2016. Я уже размещал «карту Ларри Сабато», показывающую, какие штаты проголосуют за Демократического и Республиканского кандидатов в президенты. Сегодняшняя карта – особенно интересна в нашем анализе, до выборов осталось 11 дней, и картина установок американского электората в целом определилась. Согласно Сабато, в электоральной коллегии, сформированной по итогам общенационального голосования, будет около 352 выборщика, которые отдадут свои голоса Хиллари Клинтон, и вдвое меньшее (173) число выборщиков – на стороне Дональда Трампа. Есть ещё 17 выборщиков от «колеблющихся» штатов, их позиции пока не известны.

Замечу, оценки состава электоральной коллегии, сделанные Сабато, самые оптимистичные среди других аналитиков. В рассматриваемом посте собраны прогнозы 14 аналитиков. Разброс прогнозов значителен. Демократическая часть электоральной коллегии – от 272 до 352 выборщиков, Республиканская – от 163 до 197. Выделю прогноз Н. Сильвера: 322 выборщика — «за» Клинтон и 179 — «за» Трампа. Поскольку президентом США становится тот из кандидатов, за которого проголосует 271 и более выборщиков, то общий вывод из приведённых данных – однозначный. Все аналитики предсказывают победу Хиллари Клинтон и никто не говорит о победе Дональда Трампа.

27 ОКТЯБРЯ. ТАКОГО И СТАРОЖИЛЫ НЕ ПОМНЯТ. В самом крупном штате страны — Калифорнии Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 26%; за неё готовы проголосовать 54% электората, за Дональда Трампа – 28%.

28 ОКТЯБРЯ 2016. НОВОЕ ИНТЕРВЬЮ АЛАНА ЛИХТМАНА ПОРОЖДАЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ. В сегодняшнем утреннем интервью The Washington Post Лихтман заявил, что победа будет за Трампом

В пятницу директор ФБР Джеймс Коми направил лидерам Конгресса письмо о том, что новые данные, полученные его ведомством, говорят о необходимости дальнейшего рассмотрения «дела Клинтон» об использовании ею личного сервера для работы с электронной почтой. Речь идёт о периоде, когда Клинтон была Государственным секретарем США. Эти новые материалы были обнаружены в компьютере помощницы Клинтон Хумы Абедин и её бывшего мужа политика Энтони Вейнера. Многие обозреватели видят в этом письме Республиканца Коми его стремление повлиять на ход борьбы за Белый дом. Пока сложно сказать, в какой мере этот новый скандал повлияет на в целом уже сложившуюся картину установок электората, но одно ясно – произошедшее будет агрессивно использовано в избирательной кампании Дональда Трампа. Утренние телесообщения – в основном начале нового расследования электронной почты Клинтон. Зашел в ближайший магазин – на первых страницах газет – та же тема.

Пол Кругман полагает, что ФБР пытается раскачать выборы. Похоже, что это так.

Профессор Лихтман, историк и политолог, известный тем, что верно предсказал исход голосования во всех избирательных кампаниях, начиная с 1984 года, изменил свой прогноз результатов текущих выборов. В 2014 году он предсказал победу победу Хиллари Клинтон в 2016 году, в сентябре этого года он пересмотрел свой прогноз и заявил, что у Дональда Трампа появились значительные шансы на победу. Наконец, в новом интервью Лихтман заявил, что победа будет за Трампом: «Демократы не смогут сохранить за собой Белый дом». Он и раньше говорил, что шансы Демократов на победу не столь велики, чтобы уверенно прогнозировать исход борьбы, но сейчас появился «фактор» Либертарианского кандидата Гэри Джонсона (он может собрать 5% голосов электората), и это повышает вероятность победы Трампа.

Можно говорить о следующих стратегиях поведения Клинтон. Первая — назову её «карты на стол», т.е потребовать от директора ФБР Джеймс Коми детали того, что он нашел в компьютере Энтони Вейнера. Вторая – подтолкнуть своих сторонников к тому, чтобы они стали критиковать Республиканские СМИ за акцентирование в преддверии выборов темы «email» в ущерб рассмотрению более серьезных вопросов. Третья стратегия — «пусть всё идет, как шло», через два-три дня всё само закончится. Сейчас Клинтон лидирует с отрывом в 5-6% и может позволить себе потерять пару пунктов. Наконец, четвертая стратегия – достать из своего шкафа ещё одного скелета, т.е. взорвать свою антитрамповскую информационную бомбу. Я не раз заключал свои посты призывом: «Запасайтесь попкорном». Повторю его еще раз, возможно – последний. Запасайтесь попкорном!

30 ОКТЯБРЯ 2016. НЕДЕЛЯ НЕ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЛЕГКОЙ ДЛЯ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН. Возобновление ФБР «дела» об использовании Хиллари Клинтон частного сервера для работы с электронной почтой, могущей содержать секретную информацию, нарушило сложившийся в последние недели ход событий. Все случившееся в прессе уже назвали «октябрьском сюрпризом» (October surprise). Быстрый анализ серии «октябрьских сюрпризов», преподнесенных кандидатам в президенты в заключительные недели президентской гонки, показывает, что они быстро утихают и лишь на 2-3% меняют распределение электоральных установок. Объясняется это просто: скандал не успевает разрастись и заметно повлиять на электоральные предпочтения, которые сложились и окрепли значительно раньше.

Статистика сегодняшнего дня: по оценкам Н.Сильвера, вероятность победы Х.Клинтон – 78,8%. Прогнозируется, что она победит на выборах с отрывом в 5,2% (49,4% : 44, 2%) Индех RCP-average равен 4,3% (47,6% : 43,3%).

31 ОКТЯБРЯ 2016. Хочется дождаться вечера, чтобы посмотреть, как «Октябрьский сюрприз» директора ФБР Джеймсa Коми изменил положение в гонке Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Пока можно сказать, что Клинтон он радости не принёс.

26 сентября, в день первых дебатов вероятность избрания Клинтон на пост президента США равнялась 54,8%. Её победа сразу позволила ей уйти в «отрыв» от своего конкурента. 19 октября, когда состоялись третьи теледебаты, вероятность её победы – по модели Н. Сильвера – достигла 87,3%.

26-27 октября началась финальная фаза принятия избирателями решения о том, за кого они будут голосовать, и уровень поддержки Клинтон стал снижаться. Но после пятничного письма (28 октября) директора ФБР Джеймса Коми лидерам Конгресса, в котором говорилось о том, что новые данные, полученные его ведомством, указывают на необходимость дальнейшего рассмотрения «дела Клинтон» об использовании ею личного сервера для работы с электронной почтой, рейтинг Демократического кандидата в президенты стал заметно падать. К концу сегодняшнего дня вероятность победы Клинтон уменьшилась до 75%. Это означает, что шансы Клинтон и Трампа соотносятся как 3 к 1

Проведённый после письма Коми опрос показывает, что две трети (65%) американцев рассматривают использование Хиллари Клинтон на посту Госсекретаря личного сервера для служебной переписки в качестве серьёзной проблемы, но при этом отсутствие данных о содержании этой переписки позволяет многим видеть в действиях Республиканца Кони ярко выраженные политические мотивы. Возможно, поэтому 63% Демократов отметили, что эта история не повлияла на их отношение к Клинтон. Однако 50% независимых избирателей и 84% Республиканцев заявили, что новая информация о работе Клинтон с официальной почтой усилила существовавшее и ранее настороженное отношение к Демократическому кандидату.

1 НОЯБРЯ 2016. ДИРЕКТОР ФБР НАРУШИЛ ТРАДИЦИЮ. Своим письмом директор ФБР Коми нарушил давнее правило свой организации: в течении 60 дней до выборов не публиковать материалы, которые могут повлиять на мнение избирателей.

Заголовок сегодняшнего поста о выборах на портале Politico утверждает: «Трамп снова полюбил опросы». Пока они показывали лидерство Клинтон, он называл их «фальшивками», «фальсификацией». Теперь результаты опросов устраивают его, соответственно нет претензий к их технологии.

Преимущество Клинтон – 3,8%. Показатель RCP-average – критичнее; он равен 2,2%. Ожидается, что за Клинтон отдадут свои голоса 47,5% избирателей, за Трампа – 45,3%. В пяти опросах, проведенных с 22 по 31 октября, Хиллари лидирует с отрывом в 1-7%, в опросе LA Times/USC Tracking она отстает от Трампа на 4%.

2 НОЯБРЯ 2016. THE HUFFINGTON POST: «БЕЗ ПАНИКИ!» Вчерашний вечерний пост Натали Джексон, ведущего эксперта The Huffington Post, — одна из немногих попыток анализа электоральной статистики, описывающей события после письма Директора ФБР Коми. Джексон отмечает, что, по данным ABC News/Washington Post national tracking poll, за 8 дней преимущество Хиллари Клинтон изменилось с 50:38 до 46:45. Но, по её мнению, такого серьёзного изменения в динамике электората не могло произойти за столько короткое время. В частности, ничего подобного не зафиксировали другие опросы, более того, его не обнаружил IBD/TIPP tracking poll, который постоянно выводил в лидеры Дональда Трампа. The HuffPost presidential forecast и сейчас оценивает шансы Клинтон на победу в 98%, что заметно отличается от оценки шансов на победу, следующих из модели Н.Сильвера – 71%.

Что происходит с электоратами Хиллари Клинтон и Дональда Трампа после письма в Конгресс директора ФБР Коми? Как отразился «Октябрьский сюрприз» в установках электората? Прогностическая модель Сильвера ещё 29 октября с вероятностью в 81% предсказывала победу Клинтон, а сейчас – вечером 2 ноября – этот показатель опустился до 67,7%.

Д.Хопкинс, обращаясь к результатам своих исследований, отмечает, высокую устойчивость, стабильность электоральных предпочтений. 37% тех, кто готов был голосовать за Клинтон в январе-феврале этого года, заявляют то же самое и в опросе от 14-24 октября. Среди сторонников Трампа этот показатель равен 31%. И около 13% тех, кто в начале года не определился в своём выборе, не сделали его и к концу октября. Другими словами, около 81% респондентов, наблюдая за всеми перипетиями президентской гонки, сохранили свой выбор, сделанный в начале года.

3 НОЯБРЯ 2016. Комментарии хода гонки затруднены в эти дни тем, что общенациональные опросы указывают на разные тенденции; отчасти это определяется тем, что опросы, проведённые с разницей в один-два дня, фиксируют разное состояние электоральных представлений. В качестве положительного для Клинтон факта Сильвер отмечает, что она ведет в 7 из 8 «живых» телефонных интервью и в 22 из 23 опросов, в которых использовались иные методы сбора информации.

3 НОЯБРЯ 2016. ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ. Что даёт статистика? Согласно модели Н.Сильвера, вероятность победы Хиллари Клинтон – 66,5%, вчера в это время этот показатель равнялся 67,7%. Снижение есть, но не критическое. И как всегда, по результатам опроса LA Times/USC Tracking – Трамп впереди на 5%.

4 НОЯБРЯ 2016. МОМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ? Вырисовывается общее мнение, точнее – ожидание: победит Хиллари Клинтон. Со вчерашнего вечера (3 ноября) в прогнозе Н.Сильвера прекратил падение показатель вероятности победы Клинтон, он застыл на отметке 67%-68%. Прогнозируется, что в электоральной коллегии будет 297 представителя Демократической партии (для избрания президентом необходимо 270 голосов выборщиков).

The New York Times оценивает вероятность победы Клинтов в 84%.

The HuffPost президентский опрос оценивает в 98% шансы Клинтон на победу в общенациональных выборах. Это означает, что, если нечто умопомрачительное не случится, то она будет избрана. Модель прогнозирует, что Клинтон будет иметь 302 голоса выборщиков в штатах, в которых она выигрывает с вероятностью в 90% и более; в том числе: Мичиган, Виргиния, Пенсильвания, Висконсин, Колорадо, Флорида и Нью-Гемпшир. Без Флориды и Нью-Гемпшира Клинтон набирает 269 голосов выборщиков, но с вероятностью в 90% она побеждает в Северной Каролине, а это – 15 голосов. Итак, в сумме – более необходимых 270.

Новый опрос HuffPost/YouGov survey показывает, что более половины американцев (53%) полагает, что выбор президентом Дональда Трампа причинит боль стране, около трети (30%) – поможет стране, и 17% — ничего особого не произойдет. Одновременно, 44% американцев полагает, что боль стране принесет избрание Хиллари Клинтон, 29% видят пользу в её избрании и 28% — затрудняются определить эффект от её избрания на пост президента.

6 НОЯБРЯ 2016 Г. ПОЗИЦИЯ КЛИНТОН — ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛА У ОБАМЫ В 2008 И 2012 ГОДАХ. Статистика HuffPost Pollster, отражающая ход борьбы за Белый дом в последние два месяца президентских кампаний в 2008, 2012 и 2016 годах, позволяет утверждать что, в течение этого периода Хиллари Клинтон увереннее и чаще лидировала в общенациональных опросах, чем Барак Обама. Клинтон была впереди Трампа в 93% опросов, проведённых в течение двух месяцев перед Днём голосования, Трамп опережал её в 3% опросов, и ещё в 3% фиксировался баланс в поддержке этих политиков электоратом. В 2008 году Обама опережал Джона Маккейна в 83% опросов, а в 2012 был впереди Митта Ромни в 62% опросов.

В опросе ABC News / Washington Post, проведённом 3-5 ноября, Клинтон опережает Трампа на 5% (48%:43%) К тому же избиратели полагают, что она более, чем Трамп, готова к тому, чтобы занять пост главнокомандующего (здесь соотношение голосов 55:36) и в целом лучше Трампа готова к осуществлению функций президента (58:32).

Во второй половине дня (6 ноября) директор ФБР направил новое письмо в Конгресс, в котором заявил, что, благодаря круглосуточной работе сотрудников ФБР, выяснилось, что в недавно обнаруженной электронной почте Хиллари Клинтон нет признаков преступного проступка. Таким образом, его ведомство остается верным заявлению, сделанному в июле, и не возобновляет нового дела об использовании Клинтон в её бытность Государственным секретарем частного сервера для работы со служебными документами.

Заголовок вечернего материала The Washington Post утверждает: «Директор ФБР Коми не будет снова рекомендовать обвинения Клинтон за электронную почту».

7 НОЯБРЯ 2016. Прогноз от Сильвера: вероятность победы Хиллари Клинтон 70,9%, количество выборщиков от Демократической партии – 301,6, итоги голосования за Клинтон и Трампа – 48,6%:45,0%. Индекс RCP-average за 31 октября – 7 ноября исчислен по результатам 13 опросов. В одиннадцати случаях побеждает Клинтон с отрывом в 1-7%, в одном опросе – равенство в поддержке кандидатов – 50%:50%. И, как всегда, по данным LA Times/USC Tracking, впереди Трамп, причем, весьма убедительно – 48%:43%. Итог: за Клинтон – 47,2%, за Трампа – 44,2%. Индекс RCP-average – 3%.

8 НОЯБРЯ 2016 Г. ФИНАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ОТ НЕЙТА СИЛЬВЕРА. По Сильверу, вероятность победы Хиллари Клинтон – 71-71%, и прогнозируемое число выборщиков от Демократической партии – 302.

