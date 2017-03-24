Марш мира квакеров Сан-Франциско-Москва, 1961 год

В 1960-61 годы американские квакеры совершили пеший марш мира Сан-Франциско-Москва. Они прошли 10 тысяч километров. Худший приём им оказали во Франции, поместив сначала в тюрьму, а затем выдвоврив из страны. Лучший приём квакеры встретили в Москве, где им даже разрешили провести марш по Красной Площади.

Квакеры — одно из самых миролюбивых течений в протестантизме. Многое их связывает и с Россией: например, квакеры были одними из главных агентов Красного Креста, спасавших россиян во время Великого Голода в Поволжье в 1921-23 годах.

В декабре 1960 года после молебна в Сан-Франциско 10 квакеров, объединившиеся в «Комитет ненасильственных действий» (CNVA), пошли пешком сначала через США, а затем через Европу, пропагандируя по пути мир и отказ от ядерного оружия. Первой их страной пребывания вне пределов Америки стала Англия. В Лондоне на их молебен собрались более 6 тыс. человек. К этому времени группа CNVA выросла до 15 человек.

Из Англии квакеры отплыли во Францию. Там они были сразу же посажены в тюрьму на неделю, а затем депортированы обратно в Англию. В эти годы Франция вела войну с Алжиром, и местные власти расценивали призывы к миру как враждебную пропаганду. Пришлось квакерам высаживаться на континент во второй раз — теперь в Бельгии Там они не встретили никаких препятствий со стороны властей, и продолжили пеший путь в сторону в ФРГ.

В Западной Германии к маршу мира квакеров отнеслись подозрительно. Его участникам запретили любую политическую пропаганду и прохождение мимо американских военных баз. В августе 1961 года в ГДР их встретили тоже настороженно, но разрешили распространить среди местных протестантов 15 тысяч листовок, содержавших призывы к миру.

Квакеры вступили в Польшу. С того момента, как они вышли из Англии, это была первая страна, где им оказали радушный приём. «Мы были поражены теплотой этих скромных, бедных людей», — вспоминал квакер Дэвид Рич.

Квакеры ещё весной написали письмо лично руководителю СССР Никите Хрущёву. Он ответил им, что с радостью встретит их марш мира в Советском Союзе. И вот в 15 сентября 1961 года квакеры вступили на землю Белоруссии. По мере похода число участников марша увеличилось до 31 человека. Теперь им приходилось проходить пешком по 60-65 км в день, чтобы успеть прибыть в Москву до затяжных осенних дождей. Несколько американцев от непривычной русской пищи (грубого хлеба, сала, печёного в золе картофеля, кислого молока) заболели дизентерией, их пришлось доставлять из Минска в Москву на самолёте.

3 октября 1961 года квакеры вступили на Красную Площадь в Москве. Краткая выдержка из «Истории Москвы» 1967 года издания:

«Советская столица была конечным пунктом пешего марша мира большой группы американских борцов за мир осенью 1961 г. от Сан-Франциско до Москвы. Этот марш проходил через семь стран: США, Англию, Бельгию, ФРГ, ГДР, Польшу и Советский Союз. Протяженность этого беспримерного похода составила 10 тыс. км. 3 октября 1961 г. в Москве на Красной площади представители советской общественности торжественно встретили 31 участника похода».

(Кстати, больше нигде в советской и российской печати никаких подробностей этого похода квакеров из Сан-Франциско в Москву не упоминалось)

Квакеры встретились с женой Хрущёва, Ниной Кухарчук, и через неё передали просьбу её мужу прекратить ядерные испытания и затем начать постепенное сокращение ЯО. Американские верующие провели несколько встреч с рабочими на московских заводах, и везде их ожидал очень тёплый приём. Советские власти разрешили им распространить 100 тысяч листовок с призывами за мир. Один из американских репортёров писал, что среди семи стран мира только в СССР квакеры встретили интеллектуальную свободу и искреннее желание мира на Земле.

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