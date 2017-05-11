План Изборского клуба по разделу Восточной Европы между Германией и Россией

Союз России и Германии позволит последней присоединить потерянные в ходе ВМВ территории: Судеты, Силезию, Восточную Пруссию. Польша, Венгрия и Румыния отрывают от Украины Буковину, Галицию и Волынь. Литву на двоих делят Германия и Польша. Россия получает обратно Прибалтику, Новороссию и Приднестровье, а также устанавливает протекторат над Белоруссией. Германия выдаёт России деньги на новую индустриализацию. Таким рисует новый мир Восточной Европы «Изборский клуб».

«Как нам обустроить весь мир?» «Мягкая сила» Кремля зиждется в том числе на наработках консервативного «Изборского клуба». Его глава Александр Проханов — завсегдатай на федеральных каналах, а видный член ИК Сергей Глазьев — помощник президента РФ. Свою деятельность ИК ведёт не только на территории России, но и в зарубежье. Его члены не так давно гордились, что президентом Молдавии стал их коллега по «Изборскому клубу» Додон, отделения ИК работают в Прибалтике, в планах — присутствие и в Европе.

В первом номере одноимённого журнала за 2017 года свою концепцию «обустройства» Восточной Европы дал как раз председатель Прибалтийского отделения Изборского клуба Александр Гапоненко. Он также — доктор экономических наук, директор Института европейских исследований, почетный профессор Балтийской международной академии. Статья Гапоненко называется «Восточная Европа как поле сражения России с англосаксами» (pdf журнала).

Статья отражает давнюю мечту российских евразийцев и «новых правых» о тесном союзе Германии и России, противостоящем миру англосаксов (Британии и США). Номос Земли против Номоса Моря. Мы публикуем статью в сокращении.

«В случае дальнейшего развития этнического конфликта на Украине Польша начнёт принудительный возврат имущества бывших собственников в Галиции и на Волыни, а потом проведёт их колонизацию на вполне законных экономических основаниях. Прямо о возврате этих территорий польское правительство заявлять первое время не будет. Скорее всего, пассионарные «западенцы» в ответ на экономическую колонизацию этих земель начнут силовые действия против польских переселенцев. Это даст возможность Варшаве ввести войска для остановки насилия в Галиции и Волыни. Вряд ли эти войска будут скоро выведены и конфликт перейдёт в полномасштабные военные действия между Польшей и Украиной.

(Карта расселения румын на территории Молдавии и Украины в 1940 году)

Помимо Польши к ослабленной Украине могут предъявить претензии Румыния и Венгрия. Уже сейчас Ассамблея румын Буковины обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием наделить территорию компактного проживания румын в Черновицкой области статусом территориальной автономии. Такая возможность появилась у национальных меньшинств после наделения П.Порошенко правом автономии крымских татар.

Будапешт и Бухарест активно выдают паспорта членам своих диаспор на Украине. В случае ослабления центральной власти на Украине не исключена возможность ввода румынских войск в Бессарабию и Северную Буковину и венгерских — в Подкарпатскую Русь «для обеспечения безопасности» своих диаспор. Вывод этих войск обратно будет весьма проблематичен.

Однако главную роль в развитии событий в Восточной Европе будет играть не Польша, а Германия. В Германии давно существуют десятки организаций депортированных после войны немцев и их наследников. Они готовы предъявить материальные и территориальные претензии к Польше, Чехии, Словакии, Литве (на Клайпедский край) и к России (на Калининградскую область), а также материальные требования к Латвии и Эстонии за депортации остзейцев. Правительство Меркель пока эффективно блокирует эти требования, но это правительство вряд ли долго продержится после кризиса с беженцами — в Германии налицо движение в сторону возрастания влияния правых, националистических партий. Следует ожидать резкого усиления в Германии реваншистских настроений и возрастания интереса немцев к некогда принадлежавшим им ранее территориям.

Не исключено, что под влиянием именно этих настроений по решению июньского (2016 г.) саммита НАТО в Варшаве именно в Литве размещается батальон немецких войск. Для балансировки влияния немцев англосаксы разместят свои батальоны в Эстонии (Великобритания), Латвии (Канада) и Польше (США). В случае принятия Варшавой практических шагов по возврату себе Волыни и Галиции Германия может потребовать вернуть ей Померанию, Силезию, Восточную Пруссию и Судеты.

Прямая военная конфронтация между Германией и Польшей вряд ли возможна, но политические отношения между странами заметно ухудшатся. В этих условиях весь послевоенный баланс сил в Восточной Европе будет нарушен. В качестве рычага давления на Чехию и Словакию в своих территориальных претензиях будущее правительство Германии может использовать Венгрию, также заинтересованную в приращении своих территорий за счёт Украины (Подкарпатская Русь). В сложившихся условиях Венгрия попытается вернуть себе земли, на которых проживают венгры в Румынии (Северная Трансильвания) и в южной Словакии.

Претензии Германии в Восточной Европе ограничены тем, что она до сих пор имеет статус державы, проигравшей во Второй мировой войне и серьёзно ограничена в самостоятельности действий. Её политическую активность в Восточной Европе сдерживают США, Великобритания и Россия. Роль Великобритании в этом регионе будет снижаться в связи с её выходом из Европейского союза и ослаблением возможностей давления через Брюссель на Германию. США ослабляют своё военное присутствие в Европе, и в частности в Германии, в связи с экономическими проблемами и необходимостью сконцентрироваться на Юго-Восточной Азии, в которой возрастает роль КНР.

Для сохранения своего влияния в Европе англосаксы начали вести линию на хаотизацию Германии и связанных с ней стран путём направления в них потока мигрантов из Северной Африки. Судя по тому, как, заручившись согласием СССР, ФРГ легко объединилась с ГДР, роль России в этом треугольнике сил является определяющей. Вполне возможна ситуация, когда Россия не будет возражать против требований официального Берлина к Варшаве вернуть Померанию, Силезию и польскую часть Восточной Пруссии. В обмен на это Германией и Россией будет дано согласие полякам на возврат от Украины восточных кресов.

Не исключено, что Берлин и Варшава договорятся между собой также о разделе Литвы: Польше будет возвращён Виленский край, Германии — Мемельский край. Вильнюс будет вынужден перед объединённой германо-польской угрозой проводить дружественную по отношению к России политику. Взамен согласия на пересмотр восточных границ Германии за счёт Польши и восточных границ Польши за счёт Украины и Литвы Россия может получить право на присоединение к себе населённых русскими украинских и молдавских территорий — «Новороссии» и Приднестровья. Тогда влияние «западенцев» в Киеве ослабнет, а оставшаяся часть Украины — Малороссия превратится в дружественное России государство. Эта Малороссия уже не будет включать в свой состав Волынь и Галицию.

Перед Молдавией после всех возможных изменений также встанет выбор: превратиться в дружественное России самостоятельное государство или быть присоединённой к Румынии на правах провинции. До требования немцами территориальных компенсаций от Латвии и Эстонии дело вряд ли дойдёт, но требования компенсаций утраченного имущество вполне могут быть предъявлены. Россия совместно с Германией в этих условиях смогут решить вопрос о прекращении дискриминации в этих странах русского населения.

В случае достижения договорённости о территориальном переустройстве Восточной Европы с Россией Германия избавляется от политического контроля со стороны США и возвращает себе статус великой державы. Для неё это даже более важный выигрыш, чем территориальные приобретения и материальные компенсации. Основным полем действий Германии тогда может стать Европейский союз, в котором останутся подконтрольные ей восточноевропейские страны — Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. Разрешение этнических конфликтов в этих странах станет проблемой Германии.

Россия в случае договорённости с Германией получает контроль над странами Прибалтики, «Новороссией», Молдавией и нейтральной Малороссией. Она усиливает также своё влияние на Белоруссию, которую избавляет от угрозы майданов и свержения власти. Россия полностью избавляется от давления англосаксов через восточноевропейские страны. В экономическом плане Россия получает за избавление от статуса проигравшей в войне экономическую поддержку со стороны Германии в проводимой в настоящее время реиндустриализации. Таким образом создаётся внешний пояс безопасности для России».

(Даже со скидкой на фантазии российских консерваторов, такие планы, как у «Изборского клуба», лишь способствуют ещё более тесному союзу стран Центральной и Восточной Европы в НАТО и ЕС, которые являются гарантами их существования. А США — позволяют обосновать появление на этих территориях полноценных военных баз)

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