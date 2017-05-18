В Новом Дивном Мире преуспеют лесбиянки, проиграют — мужчины-интроверты

В будущем мире роботизации и автоматизации будут представлены два типа трудовой занятости: условно российский и западный. Российская — охрана, преодоление законов и гаражная экономика (товары плохого качества, требующего доработки и ремонта). Западная — работа, связанная с непосредственными контактами между людьми — в ней преуспеют женщины-экстраверты с бисексуальными наклонностями; больше всех проиграют угрюмые, рукастые мужчины-интроверты, прежде составлявшие основу массового общества.

Доктор технических наук Сергей Цирель в журнале TЕRRА ECONOMICUS, №1, 2017, в статье «Экономика ближайшего будущего» рассматривает, как изменится социально-гендерная структура нового западного общества. Предполагается, что общество разделится на несколько страт, связанных со способностями людей к высокоинтеллектуальному труду или к контактам между людьми, в том числе телесным. Мы публикуем эту статью в сокращении.

«При дальнейшей роботизации производства и сферы услуг число занятых ещё более сократится, а требования к каждому работнику, наоборот, значительно возрастут. В первую очередь от работника потребуется сочетание дисциплинированности и творчества, в массовом масштабе распространенное лишь в западных странах.

В весьма сложном положении, особенно в социальном плане (как легко видеть по происходящим политическим процессам), окажутся США и другие западные страны. Но тем не менее, реальный экономический урон, который они понесут, будет не столь велик, несмотря на весьма неблагоприятную возрастную структуру населения и различные социально-политические проблемы. Западные страны накопили наибольший опыт эффективного и некриминального обеспечения занятости населения вне материального производства и простейших форм услуг.

Хотя список новых занятий может быть достаточно велик, но основное значение, по-видимому, будут иметь две уже наблюдаемые в настоящее время формы занятости, которые назовем российской и западной. Эти названия весьма условны, первую форму можно было бы также назвать сырьевой, а вторую – японской или даже традиционной, но всё же будем придерживаться именно выбранных наименований.

Охранять, портить и ремонтировать

Российская форма искусственного создания занятости в значительной мере складывается из деятельности, мешающей обычной жизни, и ещё более масштабной деятельности по преодолению этих помех. Два основных контура – во-первых, воровство и порча материальных ценностей — и охрана ценностей, домов, офисов и т.д.; во-вторых, создание сложных и неудобных правил — и деятельность по выполнению и обходу правил.

Работа охранника превратилась в одно из главных занятий российских мужчин, а значительная часть российского бизнеса – это карманные фирмы при разных ведомствах, которые создают ненужные материальные и нематериальные объекты, которые требуют эти ведомства. Но вся эта вредная, портящая жизнь людей деятельность на самом деле важна и даже полезна для российской экономики. Главные её функции состоят в передаче значительной части сырьевых доходов от узкого круга лиц, напрямую связанных с извлечением и экспортом сырья, широким народным массам, а также в мультипликации сырьевых до- ходов с помощью расширения внутреннего спроса и развития неторгуемого сектора товаров и услуг.

Кроме того, лишние затраты на различные товары и услуги стимулируют более интенсивную работу людей самых разных профессий. Это имеет явное сходство с кейнсианским разбрасыванием денег с самолета, но источником средств выступает не печатный станок, а сырьевой экспорт. Так что в отличие от чисто кейнсианского механизма (хотя и в России перераспределение в значительной степени идет через госбюджет) подобная деятельность, пока нефть стоила дорого, не вредила финансовой системе и не угрожала чрезмерной инфляцией или снижением доходов населения. Сегодня это, с одной стороны, превращаются в дорогостоящую обузу для российской экономики и российского бюджета в частности, а, с другой стороны, в условиях снижения реальных доходов и угасания патриотического подъёма, становятся ещё более необходимыми для поддержания социальной стабильности, как в высших эшелонах власти, так и среди населения страны.

К перечисленным занятиям надо добавить расширившуюся в последнее время «гаражную экономику», отличительными особенностями которой являются отсутствие официальных структур, неуплата налогов и часто сомнительные пути добывания сырья и оборудования. Хотя круг её занятий чрезвычайно широк, но если всё же попытаться обозначить его одним предложением, то самой подходящей фразой будет: «производство и сбыт различных суррогатов».

Кроме того, источником занятости и стимулом для развития гаражной и полугаражной экономики является низкое качество многих российских товаров (как изготовленных в России, так и закупленных у самых дешёвых экспортеров) и необходимость в ремонте множества автономных и встроенных технических систем. В результате, как ни странно, плохая организация труда и общества в целом, низкое качество продукции играют, скорее, положительную роль.

Телесная работа

Второй вариант, который выше был назван западным, это уже наблюдающееся, хотя и не столь масштабное, расширение занятости, обязательной частью которой является личный и даже интимный контакт между людьми, в том числе телесный. Той занятости, которая по своей сути плохо поддается или вовсе не поддается замене человека роботом. Например, доля только медицинской помощи в экономике США с 1960 по 2014 год выросла с 5 до 17,5% ВВП. В настоящий момент этот список объединяет очень разные профессии – от почтенных занятий профессионалов (врачей, профессоров, юристов) до презренной проституции. Однако границы почтенных и непочтенных занятий из этого списка размываются – порноактрисы (вроде Саши Грей) становятся вполне уважаемыми членами общества, а профессора мелких провинциальных вузов превращаются в низкооплачиваемый пролетариат (или даже прекариат без гарантий длительной занятости и других мер защиты труда).

В отличие от основных видов российской формы искусственной занятости, практически вся подобная деятельности (вежливо её можно назвать расширенной сферой «сare work», по-хамски – занятиями гейши) действительно удовлетворяет потребности человека, от жизненно необходимых до весьма экзотических, а не усложняет получение тех же самых товаров и услуг, которые не требуют такой армии работников в лучше организованных обществах.

Возможности участия в подобных занятиях у женщин заметно выше, чем у мужчин, а у экстравертов – выше, чем у интровертов, особенно стеснительных, неразговорчивых и неловких в общении. В оправдание могу лишь сказать, что и многие другие исследова- тели отмечают, что количество рабочих мест быстрее всего сокращается в традицион- но мужских профессиях, а традиционно женские профессии держатся гораздо лучше (см. например: статья Экономика будущего, 2015). Еще походя заметим, что неразговорчивые и неловкие в общении интроверты яв- ляются не только плохими производителями личных услуг, но и худшими потребите- лями, несмотря на реальную нужду во многих видах подобных услуг.

Гендерные и сексуальные различия — в основе профессий будущего

При описании предполагаемой структуры общества ближайшего будущего, кроме прогнозов о роли автоматизации и робототехники потребуются дискуссионные утверждения о гендерных различиях. Первое утверждение – это тезис о меньшей дисперсии интеллектуальных способностей (прежде всего IQ) женщин, чем мужчин, при приблизительно равных значениях средних показателей, и соответственно, их меньшей доле среди самых глупых и самых умных. Впервые подобные утверждения были высказаны ещё Дарвином. Существует обширная литература, которая либо утверждает, что выявленные тогда различия дисперсии были преувеличены, являются недостоверными, либо не могут быть распространены на современный период из-за того, что были проведены в период явно выраженного неравенства женщин и мужчин.

Действительно, современные измерения показывают, что в развитых странах с наивысшим уровнем гендерного равноправия различия дисперсии сократились, хотя всё же не свелись к нулю и не потеряли значимости; при этом ещё выяснилось, что существуют расовые различия – например, у монголоидов гендерные различия дисперсии умственных способностей много меньше, чем у белой расы, и т.д. Другим основанием подобных утверждений служит более высокая доля мужчин, как среди нарушителей общественного порядка, преступников, умственно отсталых, самоубийц и др., так и среди великих учёных, самых богатых людей, новаторов в культуре и политике и др. Хотя различия уровней преступности и количества самоубийств также несколько сократились с убыванием гендерного неравенства, но явно не имеют тенденции к полному исчезновению.

Второе утверждение, появившееся относительно недавно, также не являющееся полностью общепринятым, но и не вызывающее столь бурных споров – это разный уровень бисексуальности среди женщин и мужчин. Если среди мужчин геи и даже явные бисексуалы весьма заметны, но составляют относительно небольшой процент, то среди женщин наблюдается иное распределение. Согласно наиболее распространённым современным представлениям, значительной части вполне гетеросексуальных женщин свойственна лёгкая степень бисексуальности. При современной свободе сексуальных нравов она легко превращается из дружеских объятий и поцелуев в наличие некоторого лесбийского опыта у значительной доли женщин.

Три сословия будущего мира

В самом идеализированном виде, который никогда и нигде не будет достигнут, конфигурация социально-гендерной структуры будущего западного общества сложится из трёх групп-слоёв. Эти слои описываются почти как аскриптивные сословия феодального общества, но на самом деле, даже во времена наиболее выраженного проявления подобной конфигурации общества, все три слоя не будут иметь резких границ, и зачастую друзья и близкие родственники сохранят тесное общение между собой, принадлежа к разным слоям.

Самый верхний слой (условно 10%) будет состоять из политиков, менеджеров высшего звена, финансистов, программистов, инженеров и учёных. Это будет преимущественно (условно на две трети) мужское сообщество, в котором частично сохранятся гендерные роли, свойственные современному времени и даже традиционным временам.

Второй слой, наиболее многочисленный (условно половина работоспособного населения), – это будут люди, имеющие хотя и не постоянную, но нормально оплачиваемую работу, обеспечивающую безбедное существование за собственный счёт и за счёт непросроченных кредитов.

Среди этого слоя будут преобладать две группы. Во-первых, люди, занятые в более или менее компьютеризированных системах (и находящиеся под угрозой сокращения из-за дальнейшей автоматизации процессов) и, во-вторых, те, кто заняты в упоминавшейся выше расширенной сфере «сare work».

Первая группа как целое вряд ли будет иметь какие-то гендерные особенности, скорее её особенность станет заключаться в постоянном омоложении, сокращении в первую очередь работников самого старшего возраста, наименее готовых к быстрым изменениям технологий и своих рабочих обязанностей.

Во второй и, по-видимому, большей, группе будут резко преобладать женщины, в первую очередь женщины–экстраверты. Условно примем, что в сумме обеих групп доля женщин будет составлять от 60% до двух третей. Естественно, большая часть из них не сможет найти себе мужей (или партнёров для длительных отношений) с сопоставимыми доходами и социальным статусом. Мужчины из верхнего слоя будут оккупированы либо женщинами своего же слоя, либо молодыми красотками, а мужчины из нижнего слоя, о котором речь пойдёт ниже, вряд ли будут высоко цениться.

Поэтому значительная часть женщин будет образовывать лесбийские и квазилесбийские союзы, не исключающие временных и даже длительных отношений с «недостойными» в социальном отношении мужчинами или краткосрочных и бесперспективных отношений с мужчинами из высшего слоя.

Самый нижний, третий слой (с учетом предшествующих оценок, на него должно приходиться около 40% трудоспособного населения) будет состоять в основном из мужчин, интравертов, и особенно, мужчин-интравертов. Образцовый мужчина из массовых сословий XIX–XX веков – молчаливый интраверт с золотыми руками, физически сильный, выносливый и трудолюбивый, верный своей семье и профессии, в странах Первого мира окажется столь же и даже более ненужным типом, чем говорливый бездельник и мот.

Такие люди не будут голодать и бедствовать, получая различные индивидуальные или всеобщие пособия, но будут иметь низкий социальный статус и доходы, заметно меньшие медианных. На их долю выпадут непочётные занятия вроде особо грязных и неприятных профессий (типа работы в моргах или сортирования отходов для дальнейшей переработки), которые еще не сумели автоматизировать и передать роботам, нелегальных занятий проституцией и стриптизом, содержание за счёт половых партнеров, а также откровенно преступная деятельность (воровство, уличное мошенничество, наркоторговля и др.).

Очевидным образом этот слой будет включать непропорционально большое количество потомков недавних иммигрантов с иным цветом кожи, зачастую другой религией (прежде всего мусульманской), более низким уровнем образования, а также представителей традиционных социальных низов и разрушающегося рабочего класса. Таким образом, формируется значительный слой населения, с преобладанием мужчин из бедных сословий, не имеющих ни внятных занятий, ни перспектив в будущем».

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