«Императора Павла I подменили чухонцем»

25.05.2017

 

павел-3

Русского императора Павла I до сих пор даже в официальной историографии принято рисовать душевнобольным или сумасбродом. Этот образ сложился ещё во времена его правления: высшему дворянству, против которого повёл борьбу Павел, было выгодно оправдывать дворцовый переворот и убийство императора «спасением Отечества от дурака». А вот в простом народе, наоборот, сложился образ Павла I как справедливого царя.

Скверная репутация Павла Петровича стала формироваться ещё до его вступления на престол. О том, что это были за слухи в статье «Образ Павла I в городском фольклоре» рассказывает историк Полина Колзева (журнал «Труда исторического факультета Санкт-Петербургского университета», №11, 2012).

Наличие негативных отзывов о Павле в екатерининском окружении нисколько не удивляет. Существует версия, что сама Екатерина II распространяла слухи о незаконнорожденности сына, чтобы не допустить его к престолу.

Обстоятельства рождения цесаревича Павла стали поводом для сплетен. При дворе поговаривали, что отцом его был вовсе не император Пётр III, а красавец-камергер Сергей Васильевич Салтыков. Об этом писал, например, в своих «Секретных записках о России» Шарль Франсуа Масон, 10 лет проживший в России и служивший при дворе.

Согласно другой версии, матерью Павла была сама Елизавета Петровна. Причиной появления такого слуха послужил тот факт, что Елизавета забрала новорожденного младенца у Екатерины, ограничив их общение. Зато императрица Елизавета навещала младенца два раза в сутки, иногда вставала с постели ночью и приходила смотреть будущего императора. В народе же распространение получил слух, что ребёнок родился мертвым, и его тогда заменили родившимся в тот же день в деревне Котлы под Ораниенбаумом «чухонским младенцем».

Всё началось с подменённого Петра I

Не только о Павле I ходили подобные слухи. Столетием ранее в народе поговаривали, что император Пётр I вовсе и не сын царя Алексея Михайловича, а отпрыск немца Лефорта. Будто бы государь Алексей Михайлович пригрозил своей царице Наталье: «Если не родишь мне сына, учиню тебе озлобление». Поэтому когда у царицы родилась дочь, её втайне подменили на новорожденного сына Лефорта, дабы избежать царского гнева. Этим и объясняли странную любовь Петра I к иностранцам. Существовал более «правдоподобный», по мнению рассказчиков, слух, что во время поездки за границу царь Пётр был пленён, а на Русь вместо него приехал и царствовал немец. Или еврей. Или даже Антихрист.

павел-1

Вероятно, таким способом народное сознание пыталось объяснить и осмыслить нестандартное поведение царей Петра и Павла. Возможно, слухи о подмене царских отпрысков связаны с отголосками феномена самозванчества, только с обратным механизмом действия. В данном случае, поведение царей настолько не вписывалось в традиционные рамки народных представлений, что родилась мысль о подмене царей чуждыми, порочными, несоответствующими высокой роли кандидатами. В этом можно разглядеть искреннюю веру в мудрость, святость и «правильность» царя, характерную для народного сознания России на протяжении долгого времени.

Анекдоты о самодуре

Анекдоты о Павле I были особенно распространены. Анекдоты затронули не одну венценосную особу, таким образом, сам факт существования анекдотов о Павле не является уникальным, но этих историях Павел выставлен в весьма неприглядном свете, как тиран и самодур.

Многие анекдотические истории говорят об импульсивности суждений и поступков императора. Эти поступки вызывают недоумение у окружающих, не укладываются в стандартные рамки поведения, что и даёт сомнительный повод называть государя сумасшедшим. Есть, например, история о том, как Павел, увидев, что слуга тащит вслед за изнеженным щеголем-офицером его шубу и шпагу, приказал поменяться им местами: слугу сделал офицером и дворянином, а бывшего хозяина приставил к нему в качестве денщика. У русского аристократа, избалованного в екатерининскую эпоху, подобный анекдот вызывал ужас, а вот простолюдину нравился и казался забавным.

Этот с точки зрения дворянина конца XVIII века, нелепый и пугающий анекдот великолепно отражает причину конфликта между Павлом I и двором. Император, долгое время не имевший доступа к государственному управлению, ретиво взялся за дело: стремился вникать во всё и все контролировать, как его великий прадед Пётр I. К сожалению, Павел Петрович не учёл, что времена изменились, а его методы управления не соответствовали своему времени.

Причин, способствующих появлению и популяризации анекдотов о Павле, несколько. Во-первых, сама мода того времени и условия придворной жизни требовали побаловать публику занимательными комичными историями. То есть существовала благоприятная среда их восприятия и трансляции. Во-вторых, важной причиной стало стремление оправдать необходимость дворцового переворота 11 марта 1801 года и убийство императора. Для этого требовалось создать в общественном сознании негативный образ последнего. Кроме того, поведение, идеалы «северного Гамлета» так сильно противоречили привычному для дворян укладу жизни, сложившемуся в 34-летний период правления Екатерины II, что они спешили навесить на Павла ярлык сумасшествия.

Почему император настроил против себя высший свет

В распространении слухов о Павле Петровиче высший свет гнался за модой. В мемуарах князя Адама Чарторыйского, близкого ко двору, говорится, что «среди придворной молодежи считалось признаком хорошего тона критиковать и высмеивать действия Павла, составлять на его счёт эпиграммы и вообще допускать такие вольности, которые при этом говорились почти во всеуслышание».

павел-2

(Английская карикатура на Павла I, 1801 год :»Три приказа из Санкт-Петербурга». На одном свитке написано «Приказ», на другом  — «Противоположный приказ», на короне надпись — «Бардак»)

Помимо комичных эпиграмм в высшем свете циркулировали слухи-пугала о намерениях императора заключить супругу в монастырь, а сыновей в крепость. Об этом граф Пален сообщил князю Ливену, жена которого зафиксировала информацию в мемуарах. Подобные слухи создавали атмосферу напряжённости и тревожности при дворе, усиливали неприязнь по отношению к императору, формировали в общественном мнении идею переворота, оказывая тем самым давление на цесаревича Александра. Итогом стало цареубийство 11 марта 1801 года.

Заметной волны самозванчества смерть императора Павла I не вызвала. Однако если верить молве, когда в Шлиссельбургскую крепость привезли декабриста Г.Батенькова, кто-то из солдат будто бы воскликнул, не живой ли это император Павел. После этого в народе появился слух, что государь жив и заключен в Шлиссельбургской крепости. Среди простых людей также распространился слух, что императора Павла удушили «генералы да господа» за его справедливость и сочувствие к народу. Однако это свидетельствует не столько о любви народа к убитому императору, сколько о недоверии и нелюбви к аристократии.

Мнимое сумасшествие Суворова и Павла I — их способ выживания

Но чудачество и сумасбродное поведение могло быть маской, игрой на публику, средством выжить среди многочисленных интриг. Такую тактику поведения избрал для себя полководец А.В.Суворов. Некоторые его поступки явно не вписывались в нормы поведения. Так, Шарль Масон в своих записках сообщает о том, как Суворов «прыгает по апартаментам дворца на одной ножке, бегает и скачет по улицам в сопровождении толпы детей, которым кидает яблоки, чтобы заставить их драться, и кричит самому себе: Я — Суворов! Я — Суворов».

Однако Лев Николаевич Энгельгардт вспоминал, что граф Суворов «перед всеми показывал себя странным оригиналом, чтобы не иметь завистников; когда с кем надобно было объясниться наедине, то сказывали, что он говорил с убедительным красноречием; суждения его были основательны, а предприятия чрезвычайно дальновидны, да и то опыт доказывал… Но как скоро был втроём, то и принимал на себя блажь».

суворов-2

(Суворов в домашнем платье. С рисунка начала XIX века (из собрания П.Я.Дашкова)

В том же ключе можно истолковать и поведение императора Павла I. Эта тема затронула в книге А.Россомахина и Д.Хрусталева «Вызов императора Павла, или первый миф XIX столетия». Авторы детально исследовали вызов на поединок, который русский император бросил всем монархам Европы. То, что воспринималось современниками и потомками как признак сумасшествия, неожиданно предстает как тонкая игра «русского Гамлета», оборвавшаяся в результате дворцового переворота. Авторы уверены, что Павел Петрович не только знал о своей репутации безумца на троне, но и театрально старался её обыграть. Но игра эта не была понята современниками, предпочитавшими видеть в русском императоре всего лишь безумца.

Таким образом, в отношении императора Павла I общественное мнение пошло по пути наименьшего сопротивления. Многочисленные слухи, передаваясь из уст в уста, деформировались, превращались затем в анекдоты и легенды, преувеличивающие недостатки императора Павла I. Попадая на благодатную почву замкнутого дворянского сообщества, опасающегося за свою судьбу и положение, слухи, в конце концов, стали одним из средств формирования негативного образа императора Павла I в общественном сознании. В результате сложился устойчивый стереотип, для которого характерно преувеличение влияния психического здоровья императора на его государственную деятельность».

+++

Ещё в Блоге Толкователя о высшем свете России XVIII века:

Карл Маркс: Англия сделала Россию в XVIII веке державой

Карл Маркс в 1856 году, работая в библиотеке Британского музея, натолкнулся на коллекцию документов, посвященных отношениям между Англией и Россией в XVIII веке и доказывавших, что британские политики способствовали созданию и усилению Российской империи. Англии нужен был жандарм на Балтике, и они отвели эту роль России. Россия «кинула» Англию, когда отказалась воевать за неё против мятежных США. Этот «кидок» определил политику Англии в отношении России в XIX веке.

англия-1

***

«Офирия»: русский масонский идеал «новой России»

Восстание Пугачёва и Французская революция вынудили русских масонов срочно придумывать оригинальные, российские проекты Утопий. В них главным реформатором выступает просвещённый монарх («единственный европеец») и окружение прогрессоров. Такова основа Утопий Левшина, Львова и Щербатова. С тех пор и до наших дней такое масонское визионерство – основа российской власти.

масон-2

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

 

Tags: , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор выборы вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография