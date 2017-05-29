95,5% молодёжи в российских мегаполисах — интернет-зависимы

29.05.2017

стрит-фейсбук

Исследования социологов показывают, что в развитых странах интернет-зависимы в среднем 96,2% молодёжи, проживающих в крупных городах. Россия находится в том же тренде: эта цифра у нас — 95,5%. Немного снизить зависимость помогает только постоянный брак и дети, но не существенно. Повышает зависимость — сожительство без регистрации брака. Среди абсолютно зависимых преобладают женщины.

Пропагандируемая консервативными кругами России борьба с интернетом не приведёт к победе «скреп»: сеть стала необходимым и — часто — единственным условием для молодёжи ощущать свою жизнь «нормальной». За эту «норму» они будут серьёзно биться. О том, насколько сильно интернет вошёл в жизнь молодёжи, рассказывается в исследовании социологов Светланы Варламовой, Екатерины Гончаровой и Ирины Соколовой «Интернет-зависимость молодёжи мегаполисов» (журнал «Мониторинг общественного мнения»,март-апрель 2015). Социологи опросили 762 российских и 551 иностранных пользователя сети, проживавших в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Все они имели аккаунт в соцсетях (для россиян — Вконтакте, Фейсбук; для иностранцев — Фейсбук, reddit, 4chan и др. Опрашивались люди как из развитых страна (Норвегия, США, Германия и т.д.), так и Второго мира (Россия, Китай, Мексика и т.д.)

Абсолютной интернет-зависимостью признавалось проведении в сети свыше 10 часов в день, сильной — 6-10 часов, слабой или отсутствием зависимости — менее 3 часов в день. Средняя зависимость — между 3 и 6 часами. Также исследователями были предложены и другие критерии определения зависимости (к примеру, максимальный промежуток времени без интернета, в течение которого молодой человек мог вести нормальное существование; при слабой зависимости такой промежуток — от недели до месяца).

Оказалось, что в целом во всех исследуемых странах доминирует промежуточный тип интернет-зависимости (средний) — (96,2%), все остальные типы зависимости незначительны. Так, сильная интернет- зависимость выявлена у 2,7% пользователей, число абсолютно и слабо зависимых примерно одинаково (0,6% и 0,4%, соответственно), и практически отсутствуют независимые от интернета (0,1%).

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Если в целом в мире сильная степень зависимости от сети пока не велика, то в отдельных группах стран она превышает среднемировой показатель 0,6%. Самые высокие показатели зафиксированы в группе 1 ( самые обеспеченные страны; Норвегия) — 11,1%; группе 5 (Япония, Великобритания, Шотландия, Италия, Испания) — 6,4%. Кроме того, в Австралии зафиксирован наибольший процент абсолютно зависимых пользователей (3,1%). Независимых от интернета пользователей практически нет не только в мегаполисах мира в целом, но и в отдельных группах стран. Максимальное количество независимых пользователей — в Ирландии, Финляндии, Франции, Германии — 0,6%.

Примечательно, что структура интернет-зависимой российской молодежи идентична общемировой. Большинство составляют среднезависимые интернет-пользователи (95,5%), сильнозависимые (2,7%) и абсолютно зависимые (0,6%). Однако количество слабозависимых и независимых россиян больше мирового уровня (1% слабозависимых против 0,4% в мире и 0,3% против 0,1%, соответственно).

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Взаимосвязь семейного статуса и зависимости от сети не выявлена. В целом же распространение интернет-культуры в мире происходит быстрее изменений структуры и функций семьи. Но есть одна видимая тенденция: рост интернет-зависимости происходит одновременно с увеличением среди пользователей доли молодых людей, формально числящих себя в отношениях с партнёром, но совместно с ним не проживающих, что, безусловно, не способствует росту непосредственной межличностной коммуникации. Среди абсолютно зависимой молодежи условного «брака» (сожительства) придерживаются 71%, а среди слабозависимых — только 20%.

Наличие детей можно интерпретировать как сдерживающий или стимулирующий фактор интернет-зависимости и констатировать, что по 3% средне- и сильнозависимых пользователей имеют детей. Для россиян детность является фактором, понижающим зависимость от сети —абсолютно и сильнозависимые россияне бездетны, среди сильнозависимых — родителей 3,5%, а среди слабозависимых — 14,3%.

В целом соотношение количества онлайн и офлайн друзей у молодёжи по всему миру практически одинаково, но количество имеющих больше друзей в реальной жизни уменьшается по мере усиления интернет-зависимости.

Работа — значимый фактор: при её отсутствии интернет- зависимость усиливается. Однако абсолютное большинство людей без интернет-зависимости по всему миру — безработные. Вероятно, зависимость не затронула их благодаря активной жизненной позиции, общению (85% знакомств в реальности) и желанию проводить свободное время не только в интернете, а занимаясь спортом и совершая прогулки.

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У российских пользователей интернета обратная зависимость между привязанностью к сети и занятостью: 100% абсолютно зависимых не имеют работы.

Состояние здоровья/физиологические особенности также влияют на формирование интернет-зависимости, причём чем больше пользователь акцентирует внимание на своём здоровье, тем сильнее он погружается в сеть. Так, среди среднезависимых с такими особенностями 8,6% людей, а среди сильнозависимых –19%.

Интересно также, что большинство абсолютно зависимых — женщины (61,2%). Из них 73,5% имеют постоянного партнёра, но не проживают с ним.

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17% россиян демонстрируют промискуинное поведение

Сексуальная свобода присуща современным россиянам больше, чем европейцам. 24% россиян имеют больше трех партнёров за год, 17,5% — более 10 партнёров для одноразового секса, 50% соглашаются с утверждением, что «секс без любви — это нормально». 16,7% выборки демонстрируют промикуинное поведение (5 и более сексуальных партнеров в год), что близко к аналогичным показателям европейских стран. Процент лиц с пограничным расстройством личности среди людей, попадающих под критерий неограниченного сексуального поведения, не превышает таковой в общей популяции (2%).

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Основа благополучия – правильная семья

Американские, а вслед за ними и английские учёные высказали предположение, что более счастливые подростки вырастают и становятся более богатыми взрослыми. Исследователи не открыли чего-то нового: и до них многие западные социологи указывали: чтобы стать успешным, надо родиться в успешной семье.

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