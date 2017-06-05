Владимир Динзе, 1928 год: Как будет выглядеть 2000 год

В 1928 году в №36 журнала «Вокруг света» Владимир Динзе опубликовал прогноз о мире в 2000 году. Он точно описывает прообраз нынешнего интернета. В его прогнозах главное место в энергетике будущего занимает солнечная и ветровая энергия. Домашнее хозяйство будет механизировано. Транспорт станет подземным. В городах будут экологически чистые, бесшумные фабрики, а люди станут жить в пригородах, и там же многие — работать на дому.

Владимир Фёдорович Динзе родился в 1886 году Казани в русско-немецкой семье. Его отец был богатым купцом. В 1905 году он окончил гимназию и в тот же год поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Симпатизировал «легальным марксистам» (меньшевикам), за что имел проблемы с полицией. После окончания университета увлёкся кантиантством и социальной педагогикой.

Динзе с воодушевлением принял Февральскую революцию 1917 года: в Петрограде он организовал народную милицию; был председателем одного из отделов Центрального комитета социально-политического просвещения при Военном министерстве; участвовал в издании газеты «Призыв» чьей целью было «бороться с пораженческим хулиганством и отстаивать необходимую государственность».

При советской власти Динзе занимался популяризацией науки: сотрудничал в издательстве «Прибой», в ленинградском журнале «Вокруг света», был членом редакционного совета издательства «Academia». В 1924 и 1929 годах Динзе арестовывали как меньшевика, но отпускали. Новый арест последовал 3 февраля 1938 года. Особой тройкой УНКВД Ленинградской области он был приговорён к смертной казни и 22 октября 1938 года расстрелян. Перед последним арестом он занимал должность заведующего кафедрой иностранных языков в Автодорожном институте в Ленинграде.

Мы публикуем в небольшом сокращении статью Владимира Динзе «В 2000 году», написанную им в 1928 году.

«Этот 2000-й год не за горами. Всего только несколько десятков лет отделяет нас от этого года.

Энергия будущего

Грядущий век, по всей вероятности, будет веком электричества и бурного использования новых источников силы. В настоящее время мы ещё на пороге этого развития, но всё говорит за то, что уже в ближайшие годы значительно уменьшится значение угля, как источника энергии, хотя тот же уголь может свободно найти себе широкое применение в другой области хозяйственной жизни.

Каковы же будут новые источники энергии, достаточно мощные для растущих потребностей человечества? Энергию начнут извлекать из падающей воды, её станут извлекать из воздуха и ветра, будут находить в земной глубине, в морской волне и солнечном свете.

Домашнее хозяйство

Чем же удивит нас даже недалекое будущее в узкой области домашнего хозяйства, которое точно так же будет задето и видоизменено, конечно, новыми источниками силы? Прежде всего сведётся к минимуму сама домашняя работа. «Священный огонь» домашнего очага окончательно и бесповоротно исчезнет. Не придётся ни щепать лучину для растопки, ни разбивать на куски уголь. На железнодорожных вокзалах или в портах уже не будут выситься угольные горы, так как «чёрный бриллиант» ещё на месте станет перерабатываться либо в газ, либо в масло; он может быть превращён также в электричество или теплоту, чтобы найти себе разностороннее применение в таком преобразованном виде.

Да и самый дом завоёван будет всё тем же электричеством. От погреба до чердака, всюду будут стоять электрические печи, газовые и тепловые аппараты, обслуживаемые дальними станциями. Эти огромные центральные станции с избытком обеспечат город светом и теплом, пользуясь водой, ветром, воздухом и другими, ещё неведомыми нам видами энергии. Огромные же здания обзаведутся, возможно, собственными силовыми установками.

Теперь всякому понятно, что наш дом, наше домашнее хозяйство, по сравнению с фабрикой или заводом, безнадежно устарели, находятся ещё на примитивной ступени развития. Во всех областях жизни видны огромные достижения и явно отстало одно только домашнее хозяйство, которое продолжает требовать самого широкого и длительного применения человеческой силы. Вот этому отсталому виду хозяйства и положен будет конец. Домашней хозяйке уже не придётся больше вертеть мясорубку или кофейную мельницу, чистить картофель, выбивать из ковров пыль, стирать и гладить бельё, начищать обувь. Маленький двигатель и удобная машина заменят собой нашу женскую прислугу, эту горемычную домашнюю работницу.

Конечно, домашнее хозяйство нуждается ещё в небьющемся стекле, которое шло бы на выработку всевозможной кухонной и чайной посуды. И такое твёрдое стекло уже в 1926 году появилось в Америке, которая задумалась и над производством ещё особого гибкого стекла.

Домашнее хозяйство безусловно достигнет значительного упрощения, которое позволит матери уделить больше времени воспитанию своих детей их физическому развитию и уходу. Да и самое жилище, наше станет более гигиеничным, чем теперь, не говоря уж о том, что человеку в большей мере предоставлены будут разнообразные спортивные залы и площадки, солнечные вышки, бассейны для плавания и т. д.

(Здесь и ниже — иллюстрации из повести Динзе «2000 год», «Вокруг света», №36, 1928)

Искусственное освещение сравняется с дневным светом. Если солнечный свет ценен теми своими ультрафиолетовыми лучами, которые так благотворно влияют на наше тело, то в настоящее время и в искусственное освещение включены те же ультрафиолетовые лучи.

Значительные изменения произойдут ещё в ближайшие десятилетия и с электрическими лампочками накаливания. Наши теперешние лампочки являются пожирателями тока: только 10% доставляемой им энергии превращается в свет, остальная уходит почти целиком в теплоту. А потому в недалёком будущем должен появиться «холодный» свет или, во всяком случае, такой, который будет поглощать значительно меньше теплоты. Возможность такого света лучше всего доказывается самой природой. Ведь микроскопические животные, вызывающие свечение моря, а также ивановские червячки, светятся в ночную пору совершенно не излучая из себя никакой теплоты.

В настоящее время общепризнано, что обычные стёкла на наших окнах вредны для живущих за ними людей. Ведь эти стёкла являются непреодолимой преградой для ультрафиолетовых лучей, оказывающих на человеческое тело столь изумительное оздоравливающее влияние. Обычные же стёкла в наших окнах пропускают через себя одну только часть солнечного света: если видимый, белый свет проходит через обычное стекло, то ультрафиолетовый им отражается. В противоположность стеклу кварц пропускает через себя и ультрафиолетовый свет, а потому, если в наши окна начнут вставлять горный кристалл, состоящий из кварца, то наши комнаты доступны будут и ультрафиолетовым лучам и в то же время получат достаточную защиту от холода и других климатических воздействий, ибо кварц — плохой проводник тепла

Как будет выглядеть промышленность?

Внешний облик их точно так же резко изменится под влиянием новых источников силы. Ни одна фабричная труба уже не будет дымить даже в тех местах, где раньше сосредоточивалась тяжёлая промышленность. Настал век, который обходится без огня. Всё стало чистым и красивым. Сады и лужайки начнут радовать наш взор там, где раньше носились дым и копоть. И всем этим люди обязаны будут электричеству и химии.

В белых кителях стоят рабочие у своих станков в светлых чистых фабриках; паровые котлы и угольные топки отойдут уже в область прошлого. Исчезнут теперешние гигантские машины, в связи с переходом к другим методам работы, когда начнут пускаться вход бесшумные электрические машины. Появятся законы, которые запретят в промышленности пользование огнём, ибо электрическая сила и химическая обработка будут свободно гнуть железо, лить сталь и плавить чугун.

Какими станут наши города?

Если раньше, в средние века, центром города являлись церкви, то теперь таким центром служит чистая и свободная от пыли промышленность. Рабочие в самое короткое время будут приезжать на работу, пользуясь подземными железными дорогами или же собственными автомобилями. Все механические средства сообщения уйдут под землю, ибо для гигантски разросшегося движения улицы окажутся уже слишком узкими. Города будут изрезаны сетью огромных туннелей. Лошади и извозчичьи пролётки навсегда исчезнут из поля нашего зрения.

Городское уличное движение сделается куда проще и спокойнее, чем в наши дни. Дребезжание трамвая, рёв автомобилей и вообще весь ужасающий городской гвалт, делающий людей нервными и больными,— всё это исчезнет. Всякая доставка дров и угля на грузовиках прекратится, ибо отеплительные центральные станции и электрическая энергия будут в изобилии снабжать теплом и светом каждую квартиру. Пневматические пылесосные машины будут разъезжать по улицам и забирать пыль.

Точно также придёт конец и нашим почтальонам. Воздушная городская почта, по особым трубам, соединится с каждым домом. Все письма и пакеты с центральных станций мгновенно долетят до своего назначения. Возможно, что и путём радио-электрического письма на расстоянии человеку удастся значительно у простить свои письменные сообщения-Люди перестанут жить и в узких, тесных улицах, затемняемых высокими зданиями. В жизнь будет проводиться совершенно новая распланировка городов, чтобы успешно справляться со всё более растущим движением; огромные города с многомиллионным населением разобьются на значительно меньшие единицы с населением в несколько сот тысяч человек.

Уже теперь большой город идёт к особой специализации, разделяясь на фабричный городок, торговый, административный и т.д., а вокруг него— жилые пригороды для городского населения и снабжающие город продовольствием крестьянские хозяйства (например, огородники). Дома будут строиться в соответствии с потребностями как человека, так и разнообразных средств и путей сообщения. Ритмическое разделение труда будет ещё заметнее и в обыденной жизни, чтобы с меньшей затратой сил достигать наибольших результатов.

Современный же город устроен настолько беспорядочно, что заставляет человека зря расточать много сил и не даёт возможности как следует восстановить их после напряженного рабочего дня.

Сколько времени зачастую уходит у рабочего и служащего на одни поездки к месту работы и обратно. В Америке резко бросается в глаза ещё одно неудобство. Там увлекаются небоскрёбами, т.е. переходят от горизонтального расширения города к вертикальному; однако и небоскрёбы не могут разрешить вопроса о правильном размещении людских масс, создавая одновременно новые затруднения. Сдавленные небоскрёбами нормальные, по своей ширине улицы превращаются в какие-то подземные каналы, недоступные для света и воздуха и лишающие работающих здесь людей основных условий правильной жизни. А что делается на этих улицах, когда их заливает людской поток в часы начала и окончания занятий?! Немудрено, что американцам только с большим трудом удаётся регулировать уличное движение в своих многомиллионных городах.

Европа может, конечно, многое заимствовать у Америки в деле городского строительства, но возведение высоких зданий должно идти рука об руку с ростом города вширь, чтобы удачно справляться со всё увеличивающимся движением. В этом случае будет обеспечено в городе достаточно места для устройства центральных вокзалов, аэродромов и больших автогаражей. Да и само население может гигиенически устроиться только при достаточных размерах города, чтобы не быть вечно оглушённым уличным шумом и получать достаточно света и воздуха.

Все пути сообщения будут отличаться не только своей быстротой, но ещё доступностью и удобством. Конечно, не будет недостатка и в небоскрёбах, но все высокие здания будут не только иметь большие окна и широкие балконы, но и окружены также садами или лужайками; спортивные площадки устроены будут не только рядом с домами, но и на крышах, которые дадут также место для воздушных и солнечных ванн. Вместительные залы будут предоставляться для различных собраний или семейных праздников, а нижние этажи отведены будут под гаражи. Возможно, что и подземные дороги будут останавливаться у нижних этажей огромных домов, откуда живущие в них люди могут разом подниматься на лифтах к своим частным квартирам.

Связь и информация будущего

Дальновидение помогло человеку знакомиться с мировыми событиями не только в общественных местах, но и в своей квартире. Особые электрические станции быстро дают возможность увидеть любую часть света, точнее, каждый его уголок. И директору какой-нибудь фабрики уже не нужно будет садиться в поезд или автомобиль, чтобы сговариваться с кем-нибудь по важному делу. Ему достаточно будет одного телефона, чтобы вполне отчётливо увидеть на матовой пластинке нужного ему человека и вычитать у него с лица то, что не передаётся одними словами. Любящая пара, разделённая, быть может, целым океаном или материком, будет с помощью аппаратов дальновиденья приветствовать друг друга каждое утро. Банки начнут обмениваться своими векселями и чеками путем беспроволочной передачи изображений.

А что касается газет, то нехватка или дороговизна дерева заставит отказаться от печатания газетных листов. Словом, издатели точно так же пользуются электрическими установками для дальновидения, которыми они и снабжают своих подписчиков. Небольшой столик покрыт сверху молочного цвета пластинкой, на которой появляются световые буквы, составляющие передовые статьи, фельетоны, хронику и т.д. Среди текста могут быть разбросаны и кинорисунки.

Кино на расстоянии в 2000 году уже ни в ком не вызывает какого-либо удивления. Давно перестали поражаться и голосами киноактёров, так как первый говорящий фильм удался по-настоящему ещё 1924 году; равным образом с полотна исчезли и серые однотонные картины. Теперь пользуются уже цветной кинематографией, которая вдобавок пластически передает разнообразные изображения.

Среди всех технических достижений последних лет наибольшие успехи выпали на долю радиоволн. В недалеком будущем можно будет с их помощью передавать не только звуковые и световые изображения, но и токи сильного напряжения. В будущем окажутся совершенно бесполезными все кабельные сети для распределения электрической энергии. Осуществление этих технических предсказаний, конечно, перевернёт весь строй нашей теперешней техники. Люди установят в разнообразных помещениях и своих домах такие аппараты, которые будут пускаться в ход с помощью передаваемых электрических волн. Самолёты, автомобили, локомотивы, подводные лодки и корабли могут пользоваться беспроволочно передаваемой им энергией, послушно управляясь установленными в них электромоторами. Так преобразится весь технический облик человеческой жизни.

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