Главной проблемой Москвы 58,5% горожан называют избыточное число мигрантов

Теракты в Европе и России, ставшие обыденностью, вновь подняли о границе толерантного отношения к мигрантам. Большинство российских СМИ акцентировали внимание на этой проблеме на Западе, игнорируя тот факт, что в России она стоит не менее остро. Исследования социологов показывают, что в Московском регионе (центре притяжения приезжих в России) для подавляющего числа жителей агломерации наиболее значимой проблемой является избыточное число мигрантов, Такова оценка большинства — 58,5%. На втором месте проблем — коррупция (42,2%). На третьем — снова ситуация, связанная с миграцией: страх перед агрессией терроризма (41,6% опрошенных).

О главных страхах и проблемах москвичей рассказывается в исследовании сотрудника РАНХиГС Александры Червинской (статья «К вопросу о структуре и влиянии самоидентификации русского населения на его взаимоотношения с мигрантами (на примере Москвы)», журнал «Власть», №4, 2015).

Москвич-православный-россиянин-русский

«Среди негативных процессов и явлений, создающих реальную угрозу безопасности России, по мнению населения Московского региона, наиболее значимым обстоятельством является избыточное число мигрантов, что сразу выводит проблему миграции на государственный уровень. Такова оценка большинства (58,5%) опрошенных. По своей актуальности эта угроза оказалась для москвичей даже более важной, чем проникающая во все уровни государственной власти и ставшая уже частью социального организма коррупция (42,2%). Вровень с последней идет и уже прямая агрессия в виде международного терроризма (41,6%).

Проблема избыточной численности мигрантов отодвинула на задний план психологические, социальные и экономические страхи, такие как бедность (16,1%) и экономический кризис (10%).

Острота восприятия данной проблемы жителями региона определённым образом зависит от некоторых социально-демографических характеристик. Так, респонденты, не исповедующие какую-либо религию, заметно чаще предъявляют «чёрную метку» миграционной угрозы (55,1% среди верующих и 78,6% среди атеистов). Эта проблема также вызывает большее беспокойство у людей со средним уровнем доходов (64,1%) нежели у респондентов с высоким с низким достатком (49,4% и 41,1% соответственно). Для последних более значима проблема коррупции, которая представляется им главной угрозой для целостности России. Что касается состоятельных граждан, то, очевидно, они имеют возможность нивелировать дискомфорт, вызванный трудовой миграцией в регион, а возможно, именно ей и обязаны своим материальным благополучием.

(Интересно, насколько расходится в оценке главных угроз России простые москвичи и т.н. «экспертное сообщество, которое также участвовало в исследовании. Экспертами в данном случае были политики, чиновники, сотрудники СМИ и т.п. Экспертократия считает, что главные угрозы — это «внешнеполитические факторы, культурный упадок, межэтнические конфликты, демографические проблемы, внутренние политические проблемы». Наибольшую опасность для них «представляет приход к власти, к управлению основными процессами развития страны людей, у которых стёрта или полностью отсутствует гражданская, национальная, общественно-историческая, этническая самоидентификация».)

Анализ проблем, связанных с миграционными процессами в Москве и Московской области, с взаимоотношениями населяющих их этносов, был предварён выяснением очертаний идентичности коренных жителей региона в том виде, в каком она осознается русским населением Московского региона.

Доминирующим фактором самоидентификации для населения Московского региона является конкретный город проживания респондентов, задающим идентичность (24%; москвич или нет). Второй фактор (19,5%) — их вероисповедание. Почти так же часто (18,1%) жители в качестве первостепенного признака указывают свое российское гражданство. Следующим по эффективности признаком служит собственно этническая принадлежность — 17,4% опрошенных указали важность своей национальности для самоопределения.

Таким образом, «русскость» для русского населения Московского региона оказывается не главным признаком самоопределения.

(Можно выстроить такую самоидентификацию жителя Московского региона, по степени убывания: москвич-православный-россиянин-русский.)

Во мнениях экспертов о первостепенном признаке идентичности русских, проживающих в Москве и области, наиболее ярко представлены две позиции. Первая выделяет в качестве доминанты социально-профессиональную идентичность. В соответствии с данной позицией основным обстоятельством в осознании собственной идентичности русских, населяющих столичный регион, служит их трудовая деятельность, а как следствие — социальный статус, доход и благосостояние.

Сторонники второй точки зрения полагают, что определяющей идентичностью русских столичного региона является национальная идентичность, проявляющаяся не только в собственно национальном или этническом, но также в лингвистическом и общекультурном аспектах.

Главные ценности москвичей

Что касается ценностей, формирующих сознание русского населения Московского региона, то 50,4% жителей Московского региона из числа русских признают закон и порядок высшей ценностью. Вторую по значимости ценность — мир — разделяют 43,6% опрошенных. Третья позиция принадлежит терпимости — 39,3% населения. Права человека и личная свобода занимают 4-ю строку в списке ценностей — 30,1% опрошенных.

Ценности следующего блока: равенство (23,7%), экономическая мощь страны (23,4%), солидарность (21,8%). Примечательно, что, декларируя общую терпимость на уровне 39,3%, респонденты в 2-3 раза реже готовы проявлять её в конкретном выражении — как уважение к различным культурам и религиям (14,4% и 10,1% соответственно).

Демократия представляет ценность лишь для 13% жителей Московской агломерации.

Таким образом, проанализировав систему ценностей этнической сущности русского человека, можно сделать вывод, что такие ценности, как уважение к различным культурам, демократия и уважение к различным религиям, являются незначительными для русского населения Московского региона.

(Иллюстрации: Форум переселенческих организаций)

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