Первый секретарь России в США Свиньин: «Деньги — Бог в Америке»

16.06.2017

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Павел Свиньин стал секретарём консульства в Филадельфии в 1811 году. За несколько лет он объездил все США, о чём написал несколько травелогов. В Америке он восторгался их промышленностью, механизацией, университетами, наконец, — либеральными свободами. Из отрицательных сторон жизни в США он отмечал их жажду наживы, говоря, что «Деньги есть Бог их». Записки Свиньина об Америке были с восторгом приняты во время правления Александра I, но при Николае I их перестали допечатывать, чтобы «не развращать молодёжь».

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. Через некоторое время страны обменялись посланниками. Одним из российских дипломатов, приехавших в США в начале XIX века, был Павел Петрович Свиньин (1787-1839), служивший в 1811-1813 годах секретарём российского генерального консула в Филадельфии Николая Яковлевича Козлова.

Помимо дипломатической деятельности Свиньин был основателем и редактором журнала «Отечественные записки», талантливым литератором и художником. Он состоял во многих культурно-просветительских объединениях: Обществе любителей Российской словесности (1816), Императорском Московском обществе сельского хозяйства (1824). В 1827 году он был избран «почётным вольным общником» Академии художеств, а в 1833 году — академиком Императорской Российской академии.

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(Павел Свиньин)

О том, что нашёл хорошего и плохого в Америке, пишет доктор экономических наук Ольга Левшина в статье «Образ Америки в травелогах Павла Петровича Свиньина» («Известия Российского государственного педагогического университета им. Герцена», 2008).

Павел Петрович Свиньин много путешествовал по американским городам, знакомился с природными условиями, промышленностью, учреждениями науки и культуры США. При этом он подробно описывал всё то, что казалось ему интересным, в своём дневнике. Итогом путешествия Свиньина по Америке стали две книги: «Взгляд на республику Соединенных Американских областей» и «Опыт живописного путешествия по Северной Америке», главы которых первоначально были опубликованы в журнале «Сын Отечества». Это были первые книги, написанные российским писателем об Америке.

Кроме того, он подготовил несколько альбомов, выполненных акварелью (ныне хранятся в Государственном Русском музее, музее Метрополитен в Нью-Йорке). В них запечатлены обычаи американцев, природа, технические новшества, архитектура американских городов. Завершить издание всех сочинений об Америке Свиньин не успел. В частности, осталась неопубликованной рукопись «Путешествие по Пенсильвании», в которой наряду с описанием природы и населения этого штата содержались заметки о Франклине и американской революции.

В 1811 году Свиньину было поручено найти агентов или вице-консулов, которые бы представляли интересы России в главных портах США. Исполняя это поручение, Свиньин отправился из Филадельфии в поездку по городам, расположенным на восточном побережье страны. В письмах к генеральному консулу Николаю Козлову он постоянно упоминает о том уважении, с которым к нему относятся американцы и которое возрастает, когда они узнают, что он — русский. «Поистине, Новая Англия славится своим гостеприимством и приветливостью к иностранцам, кое оказывано мне было в самых лестных для меня видах. Например, первое здоровье питое за обедами, где я находился, было здоровье государя императора Александра и успехи нашему оружию. И что всего приятнее было для меня, что это было не одно учтивство хозяев, но общее желание всех присутствующих» , — писал Свиньин Н.Козлову.

Чем восторгался Свиньин в Америке

Свиньин с интересом относился к американской промышленности и восхищался уровнем её развития: «Поистине, можно сказать, что нет земли, где бы механические машины доведены были до большего совершенства. Малолюдство, и потому дороговизна рук, заставили прибегнуть к наукам и здесь почти всё делается машинами. Машина пилит камень, куёт гвозди, делает кирпичи».

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(П.П. Свиньин. Вид на Нью-Йорк)

Величайшим изобретением он считал пароход (стимбот) и даже ходатайствовал за начало их выпуска в России и использования в сообщении между Петербургом и Кронштадтом. Однако ходатайство Свиньина принято не было. Его опередил Джон Куинси Адаме, добившийся для Роберта Фултона привилегии на строительство изобретенного им парохода в России.

(В 1815 году Фултон скончался, так и не построив в России ни одного судна. В России начались самостоятельные работы по созданию парохода. Первый пароход в России был построен в 1815 году в Петербурге владельцем механико-литейного завода Карлом Бердом.)

Свиньин с интересом изучал жизнь американцев, посещал больницы, школы, крупные научно-образовательные центры: Гарвардский, Принстонский, Колумбийский университеты. В Филадельфии он познакомился с деятельностью Американского Философского общества, президентом которого в то время был Томас Джефферсон.

Свиньин отмечал высокий уровень развития книгопечатания в США. Среди американских писателей он больше всего ценил Бенджамина Франклина, чьи произведения были хорошо известны в России с конца XVIII века.

Среди различных видов искусства, по мнению Свиньина, в Америке наиболее развиты живопись и архитектура. Особенно поразил его воображение восьмиэтажный «Кофе-отель» в Бостоне. Остальные же искусства находятся в зачаточном состоянии, делает вывод Свиньин: «Избави, Боже, от концерта аматеров, особливо от здешняго. Нет порядочного инструмента — а уж как поют — беда ушам! Странно поверить, что здесь на лучших балах пищат только две скрипки и стучит барабан — и по ним как-то скачут американцы. Кроме котильона ничего более здесь не танцуют. Отцы и матери против вальса -почитая его неблагопристойным для девушки».

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(П.П. Свиньин. Американский пейзаж)

Ещё менее лестной оценки Свиньина удостоился американский театр: «Ничто не может быть хуже, беднее здешних представлений».

Однако не в области изящных искусств, полагает Свиньин, следует искать достижения американской цивилизации. Выдающийся вклад американцев в развитие человечества состоит в изобретении и реализации на практике принципов либеральной демократии.

Множество замечаний Свиньина касается американских женщин. На страницах дневника дипломат отмечает, что молодые девушки в Америке пользуются гораздо большей свободой, чем в России, поэтому они не торопятся выходить замуж. Замужние же женщины, напротив, занимаются исключительно хозяйством и практически не показываются в обществе. В целом американские женщины Свиньину не понравились: «Я много встречал прекрасных женщин. Они весьма стройны, только в лицах нет никакой приятности, и видевши одну американку можешь сказать, что видел всех».

В начале XIX века Свиньин издал в Филадельфии книгу очерков о Москве и Петербурге на английском языке, снабжённую выполненными им иллюстрациями. В предисловии к ней Свиньин писал: «Нет двух стран более сходных между собою, как Россия и Соединенные области. Ещё прошло почти не более ста лет, как в глуши непроницаемых лесов, обитаемых медведями и волками, возникли великолепные города: Санкт-Петербург, Филадельфия, Новый Йорк». Таким образом, российский дипломат первым отметил принципиальное сходство между Россией и США. Копию этой книги он отправил лично президенту Джеймсу Мэдисону. Книга Свиньина неоднократно переиздавалась в Америке.

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(П.П. Свиньин. Богослужение в африканской методистской церкви)

Что не понравилось Свиньину в Америке

В то же время в своем дневнике он отмечал и негативные черты характера американцев, к которым относил чрезмерную сосредоточенность на деньгах и стремлении из всего извлечь выгоду. «Я успел узнать, что здесь нет никаких приятностей европейской жизни, нет никаких собраний. Всякий занимается одной коммерциею — таланты им чужды. Богатство нации состоит в кораблях и долларах, запертых в сундуках. Американцы чрезвычайные спекуляторы, даже в самых мелочах. Деньги есть Бог их. Можно ли поверить, что народ, который слывёт народом твёрдым, справедливым, предпочитает их каждую минуту. Например, в торговых делах, побожиться, поклясться над Евангелием во лжи, ему есть вещь ничтожная», — отмечал Свиньин.

Почему в России замалчивали книги Свиньина об Америке

Американские травелоги Свиньина оказали сильное влияние на российскую молодёжь. Любопытная история произошла в 1829 году, когда в редакцию «Северной пчелы» поступило письмо, в котором сообщалось: «Несколько молодых людей, испытавших превратности счастья, желали бы поселиться в Америке. Мысль конечно очень дерзкая, но при всём том она хорошо обдумана; и мы, имея довольно способов к отправлению в те страны, с помощию духа предприимчивости и трудолюбия почти не сомневаемся, что время увенчает наш проект». Письмо заканчивалось просьбой напечатать в журнале статью о способах поселения в США.

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(П.П. Свиньин. Переправа через реку Саскуэханн)

Это письмо встревожило сначала редактора журнала, а затем и шефа жандармов Бенкендорфа, который отправил в Смоленскую губернию чиновника особых поручений с предписанием выяснить, кто является автором письма. Оказалось, что письмо было написано двумя юношами: Константином Гречниковым семнадцати лет и его приятелем восемнадцатилетним Николаем Пыпкиным. Впоследствии они признались, что желание переселиться в Америку появилось у них под влиянием книг Свиньина, с которым они вели переписку.

(Впрямую запретить книги Свиньина о США власти не могли — они были официально изданы при Александре I, но при Николае I шеф охранки Бекендорф негласно приказал больше не делать допечатки этих произведений.)

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