Как голландцы отвоевали у моря свою страну

Треть территории современной Голландии отвоёвана у моря. Первые работы по сооружению холмов и дамб начались ещё в 300 г. до н. э. Они продолжились в римское время, в раннее Средневековье. Защитные сооружения становились всё сложнее и дороже: например, в XVI веку в Нидерландах не осталось ни одного камня, и гранит пришлось завозить из Норвегии. А в XVII веке на дамбы обрушилось страшное бедствие: нашествие червя-древоточца, почти уничтожившего деревянные дамбы. Последним же испытанием для дамб Голландии стал их подрыв немцами в 1944-45 годах, когда было затоплено почти 4 тыс. кв. км.

Около 1/3 территории Нидерландов лежит ниже нулевой отметки. Но не только эти земли были бы залиты, не будь плотин. Жертвой моря стали бы дюны и некоторые участки низменностей; всего было бы затоплено и смыто около 50% площади страны, где сосредоточено в настоящее время 3/4 всего населения — более 10 млн. человек. Как голландцам удалось отвоевать у моря такие обширные территории? Об этом рассказывается в книге Леонида Бондарева «Суша отвоёванная у моря» (издательство «Мысль», 1979 год).

Терпы

Холмы-убежища возвышаются на 9-12 м. На них расположены многочисленные населенные пункты. В Нидерландах такие холмы называют терпами («терп» по-фризски означает «деревня»), а на немецком побережье Северного моря — варфтами. Наиболее старые терпы имеют возраст более 2000 лет, их стали насыпать ещё со времен римского владычества. В Вемелдинге, в западной части страны, есть терп высотой в 16 м. Его склоны террасированы — на уступах можно разместить стада скота.

(Распространение терпов на побережье Северного моря)

Крупные терпы создавались в течение длительного времени в несколько приёмов. Раскопки у Эзинге (северо-восточная часть Нидерландов) показали следующее. В 300 г. до н. э. обнесенное частоколом первоначальное поселение — два прямоугольных жилища со стенами из хвороста, обмазанными глиной, и амбар на сваях — располагалось прямо на поверхности марша (марш — низменный берег, который подвергается затоплению время высоких приливов и штормовых нагонов воды). Затем был устроен холм из торфянистого дёрна высотой 1,2 м и 35 м в поперечнике, на котором нашли приют четыре фермы. Эти жилища были перестроены около 50 г. до н. э., когда терп поднялся до 2,1 м, а его ширина увеличилась до 100 м. Наконец, в римское время высота искусственного холма достигла 3,4 м, а диаметр — 150 м. В III в. н. э. селение было уничтожено пожаром, но впоследствии восстановлено. Затем, в 800-950 годы и в XII веке, терп надстраивался и расширялся; он был обитаем до XIII века.

(Археологические исследования показали, что не только местные племена, но и пришлые римляне насыпали искусственные холмы. Близ Утрехта раскопан римский терп высотой около 6 м над уровнем марша. Найденные таблички с римкими надписями позволили установить, что терп был обитаем с 42 по 260 годы.)

(Территория Нидерландов в римское время (I в. до н.э. — III в. н.э.): 1 — дюны; 2 — крупные озёра; 3 — крупные болотные массивы; 4 — современная граница Нидерландов)

В начале XIX века выяснилось, что насыпной грунт терпов — своеобразный культурный слой, богатый органическим веществом, — содержит много фосфатов и представляет собой великолепное удобрение. Крестьяне стали срывать холмы и разбрасывать землю на полях для подкормки трав. Неразумность такой практики обнаружилась очень скоро — во время штормового нагона воды в 1825 года, когда было затоплено 2/3 страны. Но богатая черная земля терпов (terpaarde) ценилась столь высоко, что разрушение островов спасения продолжалось во всё возрастающих масштабах. Холмы срывали до заборов стоявших на них ферм, до церковных стен. Один терп мог принести доход в 40-50 тыс. франков. После 1830-х годов многие терпы продавались целиком: Они рассеивались на окрестных полях, на отвоеванных у моря польдерах, загружались в лодки и в трюмы судов, которые развозили плодородную землю в другие части Нидерландов.

Разрушение достигло апогея в последней четверти XIX столетия. Из 1250 некогда заселённых искусственных холмов более 600 совершенно исчезли с лица земли, и от них не осталось никаких следов. Другие были срыты частично — их неправильная форма и крутые склоны — не первоначальный облик, а результат позднейшего вмешательства человека. Больше всего пострадали терпы Фрисландии, в меньшей степени — провинции Гронинген.

Безудержная волна уничтожения терпов, порожденная алчностью, была в конце концов остановлена. Причин несколько. Во-первых, терпы до сих пор все ещё не перестали играть роль островов спасения, для которой они и предназначались. Далее, при их истреблении безвозвратно утрачивался ценнейший археологический материал. В настоящее время в Нидерландах работает Общество по изучению терпов.

Резонными были также и возражения гигиенистов. Основания терпов лежат ниже уровня окружающих их полей и лугов. После полного изъятия земли возникали западины, которые заполнялись грунтовыми водами и становились рассадниками комаров.

Терпы вновь стали разрушать во время второй мировой войны. В «Голландских письмах» М. Шагинян пишет: «Немцы, в последнюю войну грабившие все оккупированные ими страны, вывозили из Голландии вагонами — знаете что? Почву. Почву, ювелирно возделанную, творчески созданную столетиями почву, дающую (цифры 1948 года) с одного гектара 4260 кг урожая пшеницы, в то время как Англия в этом же году дала 2820 кг, Франция 1910, а Америка-1110».

Первые дамбы

В Нидерландах первые дамбы возникли вдоль речных русел. Их предшественниками были римские дороги. Территория нынешних Нидерландов — холодной, болотистой, сырой и туманной страны имела важное стратегическое значение. Расположенные там римские гарнизоны прикрывали с северо-востока от германских племен богатую провинцию Галлию. Укрепления были связаны судоходством по Рейну и Маасу, и по этим же долинам проходили дороги, которые, избегая болот, тянулись по песчаным отмелям вдоль рек. Полотно дороги надстраивалось, поднималось, и получалось, что в одно и то же время строятся и дорога, и дамба. Прошло некоторое время, и проницательный римский военачальник Друск уже стал возводить на Рейне специальные насыпи для защиты от разливов.

(Разные типы дамб в Нидерландах, сменяющие друг друга во времени: 1 — торфяные кирпичи; 2 — утрамбованная земля; 3 — камень; 4 — прокладка из камыша или морских водорослей; 5 — глина; 6 — песок)

Что касается побережья Северного моря, то там самые первые дамбы были построены на южном берегу эстуария Шельды и на острове Толен у Весткерке и Схерпениссе. Они датируются VII веком. Около 1000 года были построены дамбы на правом берегу эстуария Мааса к западу от современного Роттердама; прежде заболоченный район осваивается. Появляются первые польдеры — так называют в Нидерландах участки низменной земли, отвоеванные у моря, озера или реки и защищенные от них дамбами.

В Фрисландии еще в середине X века не было плотин. Однако уже в то время существовали их предшественники — диквегены (dijkwegen) — поднятые тропы, ведущие от одного терпа к другому или соединявшие фермы на низких берегах.

На рубеже X-XI веков набеги викингов прекращаются, к тому же ослабевает морская трансгрессия. Обитатели Нидерландов, избавленные от бешеных атак людей и природы, начинают осваивать марши. Каждодневный опыт показывает им, что диквегены, утоптанные ногами людей и лошадиными копытами, сдерживают проникновение соленых морских вод на обрабатываемые земли и пастбища при приливах и ветровых нагонах воды. Постепенно в населённых местностях диквегены развиваются в систему защитных сооружений. Там, где они пересекали небольшие естественные русла или дренажные канавы, ставились предшественники шлюзов — простые деревянные щиты, которые можно было опустить при морских наводнениях и избежать засоления используемых земель. Когда нагон морской воды прекращался, щиты поднимали и сбрасывали скопившуюся пресную воду. В X веке щиты заменяются створками, похожими на открывающиеся в сторону моря ворота. Они действовали автоматически: приливная волна смыкала створки, а во время отлива створки распахивались.

Человек не мог не обратить внимание на подсказку природы — естественные дамбы — дюны, которые протягиваются почти вдоль всего внешнего побережья Фландрии и Голландии и представляют собой естественную плотину, преграду на пути морских волн. Выделяют две генерации дюн — древние и современные. Формирование первых относят к атлантическому времени (5-2-е тысячелетия до н. э.). Они располагаются вдоль внутреннего края полосы молодых дюн, то примыкая к нему вплотную, то удаляясь на некоторое расстояние. Максимальная высота холмов не превышает 4 м. Молодые дюны возникли в историческое время. Их высота доходит до 60 м — для низинной Голландии это настоящие горы. В некоторых местах они надвинуты на древние дюны.

(Осушение бухты Долларт)

Дамбы в полосе дюн начали сооружать около 1000 года в тех местах, где прерывались естественные песчаные гряды, защищавшие материк от набегов морских волн. Один из таких прорывов образован руслом Старого Рейна. Бреши были заполнены, болота вдоль внутреннего края пояса дюн осушены и превращены в пашню и пастбища.

Привлекают внимание и ватты — земли у внешнего края дюн, которые освобождаются от воды при отливе. Ослабление подъема уровня моря после 950 года позволило начать их освоение. Обвалованные и освоенные участки у внешнего края дюн голландцы называют коогами (koog); их появление относится к 1100-1200 годам.

В XIII веке в Северной Голландии вместо простых насыпей из утрамбованной земли появляется новый тип дамб — «дамбы из грязи» (slikkerdijk). Их внешняя часть обкладывалась «кирпичами», вырезанными из торфянистого дерна, или комьями вязкой глины, затем на склон набрасывали слой морских водорослей, назначение которых было воспрепятствовать быстрому размыву. Водоросли имели хорошее сцепление со склоном, прилипали к нему, но постепенно сгнивали, и тогда покрытие из них приходилось обновлять. При отсутствии водорослей внешнюю часть дамбы покрывали вязанками камыша, укладывая их вдоль склона. Такая облицовка была еще менее долговечной, чем из водорослей, — её меняли через 5-6 лет.

К исходу XIII века практически все нидерландские берега были ограждены валами, насыпанными человеком. Дамбы опоясывают острова, лежащие у эстуариев Шельды и Мааса, сопровождают берега крупных рек. Наиболее сложная система плотин сформировалась в Северной Голландии, в так называемой Водяной стране (Waterland). Своему названию она обязана множеству существовавших тогда озер, соединённых протоками друг с другом и с морем. Положение осложнялось тем, что подъём уровня моря при штормах и при аномальных приливах затруднял сток внутренних вод и озера выходили из берегов. Во время больших наводнений опасность в этом лабиринте угрожала повсюду. Извне морские волны часто вторгались через Зьепп, где прерывалась полоса дюн. Но постепенно здесь везде на границе воды и суши выросли плотины.

Начиная с XV века при строительстве дамб широко используется дерево. Эластичная подушка из водорослей на внешнем склоне защищается частоколом. Сначала его ставят вертикально, но очень скоро практика показала, что гораздо успешнее противостоят волнам наклонно вбитые сваи.

(Осушение земель в Нидерландах. Земли, осушенные: 1 — в 1200-1600; 2 — в 1600-1900; 3 — в 1900-1970; 4 — земли, которые могут быть осушены к 1980; 5 — дамбы; 6 — горизонталь +1 м. Эту линию условно можно считать границей освоенных земель в том случае, если бы человек не противостоял морю)

Позднее стали сооружаться плотины с каркасом из здоровенных бревен. Громадные сваи связывались друг с другом толстыми дубовыми поперечными досками. В основании внешней части Весткаппельской плотины таких параллельных рядов свай насчитывалось одиннадцать! Нижняя часть больших плотин складывалась из камней. Строя дамбы, голландцы целиком очистили свою страну от валунов — нигде на поверхности не увидеть ни одного камня. Гранитные глыбы привозились даже из Норвегии! Использовался и кирпич. Верхушка насыпалась из глины, внутри которой укладывались прокладки из хвороста. Ширина в основании составляла 50-100 м, а средняя высота — 8-10 м. Обращённый к морю склон делался пологим и защищался рядами свай от набегающих волн. Это были настоящие крепости из земли, камня и дерева.

Постепенно технология строительства становилась более дешёвой. Плотины стали возводить из песка с фашинной «арматурой» (из хвороста), камни укладывали лишь в основании.

«Летние», «зимние», «спящие» — такая своеобразная терминология сложилась по отношению к нидерландским плотинам. Летними называют новые плотины, строительство которых ещё окончательно не завершено. Они выполняют свое назначение летом, но не дают гарантированной защиты от жестоких зимних бурь, когда штормовые волны иногда перехлестывают через гребень и временно заливают и засоляют земли, используемые как пастбища. Зимние дамбы — самые высокие, крепкие, надёжные, выдержавшие не одно тяжелое испытание, защищающие города и плодородные обрабатываемые земли. И наконец, спящими, уснувшими называют те старые дамбы, которые по мере отвоевания земель у моря оказались далеко от берега внутри страны. Это ветераны, выполнившие свой долг. Часто шлюзы этих дамб разобраны и дороги ведут через проломы. А иногда их разбирают для строительства новых дамб.

Золотой век и нашествие червя-древоточца

XV век называют золотым веком Нидерландов. Стихия успокаивается. Штормы пошли на убыль. Повреждённые плотины приведены в порядок, укреплены, надстроены и расширены. Осушаются озера, прорываются каналы, устраиваются шлюзы. Тысячи мельниц перекачивают воду. На осушенных пространствах создаются ухоженные поля.

Голландцы соперничают с англичанами, французами, португальцами, испанцами. Голландские капитаны бороздят все моря. Они открывают Австралию (одно время материк назывался Новой Голландией), Новую Зеландию, обосновываются на мысе Доброй Надежды, скупают пряности в Ост-Индии, торгуют с Японией и Китаем, закладывают в устье Гудзона город Новый Амстердам, ставший впоследствии Нью-Йорком. А в 1667 году голландцы поднялись по Темзе и сожгли пригороды Лондона.

Торговый флот Нидерландов насчитывал 34 тыс. судов и был равен объединённому флоту всех других народов. Морская торговля приносит неисчислимые доходы. В Амстердам, Утрехт, Лейден, Гарлем, Гаагу

Опрятные голландские города отгорожены от неспокойного моря настоящими крепостями, громадинами из земли и дерева. Специальная служба неусыпно следит за состоянием плотин, защитные валы с каждым годом становятся крепче и надёжнее.

Но недолог был золотой век. Соперничество Нидерландов с Англией и Францией становится всё более напряжённым и переходит в длительные, изнурительные войны, истощающие страну.

(Основание будущего Нью-Йорка голландцами)

Для ведения войн нужны были деньги. Неудержимо растут налоги — их были десятки. Облагалась продажа дома (4,5% стоимости), содержание прислуги, учеников и вся недвижимость — дом и двор, печь, мельница, переправа, земля, лес. Брались налоги на чай и кофе — только присяга в том, что эти напитки совершенно не потреблялись в доме, освобождала от обложения. Налог на соль был вдвое больше стоимости самой соли. Взималась церковная десятина и налоги на вино, пиво, водку, мыло, уголь, повозки, табак, убой скота, помол, наследство. Был налог на весы, причем особо облагалось взвешивание масла и сыра. Хозяин коровы должен был раскошеливаться 5 раз — за саму корову, за масло, сыр, пастбище и шкуру. Большие налоги на плотины и польдеры отбивали охоту осваивать новые земли, и во второй половине XVII — начале XVIII века строительство плотин приходит в упадок.

А тут ещё новая беда, которая пришла неожиданно.

В 1731 году в Зеландии и Западной Фрисландии появляется и необычайно быстро размножается древоточец тередо (Teredo limmoria или Т. navalis), завезённый судами, возвратившимися из дальних плаваний. Древоточец этот — двустворчатый моллюск, раковина которого в процессе эволюции переформировалась в своеобразное сверло с раздвинутыми створками и зазубренными гребнями и бугорками.

(Червь-древоточец)

Уже через одну-две недели после появления на свет тередо прикрепляется к дереву и начинает пробуравливать в нем ходы, делая 8-12 сверлильных движений в минуту. Он решаетпри этом две задачи — создаёт убежище для своего мягкого тела и получает пищу. Желудок корабельного червя всегда набит опилками. Он питается также планктонными организмами, которых засасывает через сифон. Тередо избегают друг друга — их ходы в древесине самым причудливым образом меняют направление, но никогда не пересекаются. Поверхность ходов покрыта известковистыми выделениями.

Морской древоточец издавна был опасным врагом парусных судов, теперь же он набросился на деревянные части нидерландских дамб. В один прекрасный день голландцы с ужасом увидели, как ломаются и крошатся изъеденные сваи и море начинает размывать откосы плотин, лишенные защитного покрытия.

Новость быстро облетела Европу. Гибель Нидерландов близка! Вред в самом деле был очень велик. Уже в 1732 году червями были совершенно уничтожены сваи Вестфризензейской дамбы на протяжении 50 км, а на соседнем участке в 20 км повреждения также были весьма значительными. Тогда для защиты от червей бревна стали сплошь покрывать гвоздями с широкими шляпками и железными пластинами, а в некоторых местах использовали привезенную за тысячи километров твёрдую тропическую древесину. Сваи из красного и чёрного дерева! Для борьбы с морским червем применяли препараты мышьяка.

Но в конце концов стало ясно, что неизбежно придется отказаться от привычных традиций возведения плотин. Их внешние откосы от подножия до гребня одеваются камнем. При строительстве шлюзов стали использовать кирпич. Реконструкция стоила очень дорого — более 5,5 млн. гульденов — громадная сумма для того времени. Зато угроза плотинам миновала — позднее тередо упоминается очень редко. Но и червь приспосабливается: в 1931 году он был обнаружен поселившимся в фашинах из хвороста одной из наполовину построенных дамб в районе Зёйдерзе, причем успел нанести ощутимый вред — пришлось переделывать выполненную работу. Вместо прокладок из хвороста стали применять соломенные маты.

Нацисты: последнее испытание

Последнее испытание нидерландским защитным сооружениям пришлось на годы Второй Мировой войны. В мае 1940 года Нидерланды были оккупированы фашистской Германией. В 1944 и в начале 1945 года фашисты, опасаясь высадки десанта союзников, взорвали дамбы и затопили большие площади земель вдоль больших рек и морского побережья.

Под водой оказалась широкая полоса по Рейну — от устья до германо-нидерландской границы, многие низины в Фрисландии. Почти целиком скрылись под водой острова Волхерен, Толен, Схаувен. Всего было затоплено более 3,6 тыс. кв. км — примерно столько же, сколько было осушено голландцами к концу XIX столетия в результате многовекового упорного труда. Затопление земель совершалось буквально до последних дней войны. Так, дамба, защищавшая Вирингермер, первый польдер, освоенный после перекрытия Зёйдерзе, была взорвана 17 апреля 1945 года. С военной точки зрения эта акция была совершенно бессмысленной, ибо советские войска уже штурмовали Берлинский укрепленный район, а союзники перешли Рейн.

Генерал Зейс-Инкварт, отдавший варварский приказ о взрыве дамб, был впоследствии судим в Нюрнберге как военный преступник и приговорен к смертной казни через повешение.

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