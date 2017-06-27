Советские колхозники без пенсий

Советские крестьяне, составлявшие в сталинское время большинство населения, были лишены пенсий. Пенсии колхозникам начали платить только в середине 1960-х, но и эти выплаты были в разы меньше, чем у горожан — всего 12-20 рублей в месяц. До 1971 года мужчины в колхозах уходили на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Социальное равенство крестьян и горожан было достигнуто в России только в начале 1990-х.

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Де-юре в 1930-е колхозники получили второе издание крепостного права: они были прикреплены к земле, несли трудовые и денежные повинности, в том числе не связанные с работой на земле — например, обязанность как минимум 6 дней в году отработать на строительстве и ремонте дорог. Продолжением этого поражения в правах было отсутствие пенсий у колхозников. Открытие газовых и нефтяных полей в Западной Сибири в конце 1960-х привело к либерализации политических и социальных отношений в деревне: у государства теперь появлялся новый источник финансирования. О том, как вводилась пенсионная система в колхозах, рассказывается в монографии доктора исторических наук из Вологды Татьяны Димони «Социальное обеспечение колхозников Европейского Севера России во второй половине ХХ века». Мы публикуем часть этой работы.

«До середины 1960-х единой системы государственного пенсионного обеспечения колхозников не существовало. Несмотря на то, что в Конституции СССР 1936 года было закреплено право всех граждан страны на материальное обеспечение в случае старости или нетрудоспособности, до 1964 года эта функция в отношении колхозников возлагалась на сельхозартели. Примерный Устав сельхозартели 1935 года (ст. 11) обязывал правление колхоза по решению общего собрания членов артели создавать социальный фонд для оказания помощи инвалидам, старикам, колхозникам, временно утратившим трудоспособность, нуждающимся семьям военнослужащих, для содержания детских садов, яслей и сирот. Фонд должен был создаваться из полученного колхозом урожая и продуктов животноводства в размерах не свыше 2% от всей валовой продукции колхоза. Колхоз, по возможности, выделял в фонд помощи продукцию и денежные средства.

Пенсия, выплачиваемая колхозом, обычно состояла из натуральных выплат. Например, в Мяксинском районе Вологодской области в 1952 году престарелым членам колхозов ежемесячно выдавали 10-12 кг зерна и обеспечивали дровами. Тем не менее пенсионное обеспечение не носило обязательного характера.

Изучение работы по ликвидации и предупреждению нищенства в начале 1950-х, проведённое районными отделами соцобеспечения Вологодской области, показало, что престарелые и больные люди, часто одинокие (как правило, в возрасте старше 70 лет — самой старшей «нищенствующей» было 103 года) были вынуждены «собирать куски». В каждом районе области таких насчитывалось от десятка до полусотни человек.

Часть колхозников имела право на государственную пенсию — до 1964 года она назначалась председателям колхозов, механизаторам, специалистам, инвалидам Великой Отечественной войны. Численность таких колхозников была невелика. В Вологодской области в 1963 году насчитывалось только 8,5 тыс. пенсионеров-колхозников, что составляло не более 10% от общей численности престарелых членов сельхозартелей.

По данным бюджетных обследований семей колхозников Вологодской области в годовом денежном доходе семьи размеры пенсии составляли в 1955 году 31 руб., в 1960 — 39 руб., что не превышало 4-6% в бюджете колхозного двора.

Единая система государственного пенсионного обеспечения колхозников была введена законом Верховного Совета СССР от 15 июля 1964 года «О пенсиях и пособиях членам колхозов» (для рабочих и служащих государственные пенсии были установлены в 1956 году). Законом определялось, что пенсия назначалась по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Пенсию по старости получали колхозники, достигшие пенсионного возраста (мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет) и имевшие определенный трудовой стаж (мужчины — не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет). Минимальный размер пенсии по старости составлял 12 руб. в месяц, максимальный — 102 руб. в месяц.

Минимальные пенсии по инвалидности, установленные законодательством 1964 году, составляли для инвалидов I группы 15 руб., II группы — 12 руб. в месяц. Минимальные размеры пенсий по случаю потери кормильца имели размеры от 9 до 15 руб. в месяц в зависимости от количества оставшихся нетрудоспособных членов семьи.

Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов, введённый в действие с 1 января 1965 года, имел большой общественный резонанс и обсуждался во всех сельхозартелях. В правлениях многих колхозов вывешивались списки колхозников, имевших право на пенсию, проходило их обсуждение на собраниях, списки утверждались правлениями колхозов.

Для выплаты пенсий и пособий в 1964 году в стране был образован Централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников, куда отчислялись доли доходов колхозов (2,5% суммы валового дохода за 1964 год и 4% за 1965 год) и производились ежегодные ассигнования из Государственного бюджета СССР.

В 1970-е колхозное пенсионное законодательство эволюционировало в сторону сближения с пенсионной системой, установленной для рабочих и служащих. Пенсионный возраст для получения пенсии по старости снижался для колхозников-мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет. В 1971 году размер минимальной пенсии по старости для колхозников был повышен до 20 руб. в месяц (у рабочих и служащих её размер тогда же составлял 45 руб.). Максимальный размер пенсии колхозников, как и рабочих и служащих, равнялся 120 руб. в месяц. Повышались также минимальные размеры пенсий по инвалидности: инвалидам I группы — до 30-35 руб., II группы — до 20-25 руб., инвалидам III группы — до 16 руб. в месяц.

В 1971 году впервые в законодательстве появилась ещё одна специфическая особенность «колхозной пенсии». Теперь членам колхозов и их семьям пенсии (кроме минимальных) назначались в полном размере, по нормам, установленным для рабочих и служащих, только в том случае, если хозяйство, в состав которого входил пенсионер, не имело приусадебного участка либо размер участка не превышал 0,15 га. В остальных случаях пенсия должна была составлять 85% установленного размера. Это правило распространялось на все надбавки к пенсии и ещё раз было прописано в законодательстве о пенсиях в 1977 году. Пенсионерам, проживавшим в домах для престарелых и инвалидов, выплачивалось 10% назначенной пенсии (но не менее 5 руб. в месяц).

Размеры пенсий колхозникам вновь были повышены в 1980-е. С 1 января 1980 года повышались минимальные размеры пенсий членам колхозов: по старости — до 28 руб. в месяц (с 1981 года минимальный размер пенсии для рабочих и служащих составлял 50 руб.), по I группе инвалидности — до 45 руб., II группе — 28 руб. в месяц. Повышался и минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца. Теперь он составлял от 20 до 45 руб. в месяц. С 1 ноября 1985 года минимальный размер пенсий по старости для колхозников был повышен до 40 руб. в месяц.

В 1992 г. вступил в силу Закон РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», который окончательно уравнял пенсии крестьян и горожан.

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Рассмотрим на примерах, как реализовывалась система пенсионного обеспечения колхозников на Европейском Севере России во второй половине ХХ века.

Средний размер пенсии, начисляемой членам колхозов, первоначально не превосходил установленного минимума. В 1965 году он составлял в Архангельской области 12,6 руб., в Вологодской области — 12,2 руб., Карельской АССР — 12 руб. и в Коми АССР — 12,5 руб.

Заметная особенность величин колхозных пенсий — их дискриминационный характер по сравнению с размерами пенсионного обеспечения рабочих и служащих региона. В 1965 году средний размер пенсий колхозников Вологодской области был в 2,7 раза меньше, чем у рабочих и служащих той же области.

Благодаря опережающему росту пенсий колхозников в 1970-е различия в пенсионном обеспечении сократились, но оставались значительными. Так, в Архангельской области средний размер месячной пенсии колхозника составлял в 1965 году 35% пенсии рабочего и служащего, в Вологодской — 37%, в 1985 году — соответственно 61 и 64%, а к началу 1990-х — 81 и 83%. Уменьшилась и доля колхозников, получавших минимальные пенсии. Если в 1965 году 90% пенсионеров по старости в РСФСР получали минимальные пенсии, то к концу 1970-х — середине 1980-х их доля снизилась: в Вологодской области в 1979 году минимальную пенсию по старости получали 58% пенсионеров-колхозников, в 1984 году — 36%».

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