Старая Ладога: первый «русский» город викингов

29.06.2017

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Археологические раскопки Старой Ладоги позволили сложить из прежних мозаичных представлений о зарождении «Руси» целостную картину. Ещё в VIII веке основали это городище скандинавы, вокруг же простирались финские поселения. Старая Ладога стала одной из главных колонизационных факторий «Руси» через которую шли рабы и торговля товарами со Среднего Востока и Византии. Жили в Ладоге и купцы-мусульмане. Славянское присутствие возросло лишь с IX века.

Первые сумбурные археологические исследования в Старой Ладоге начались ещё 1708 году с конца XIX века они приобрели научный характер, а с 1972 года здесь работает постоянная Староладожская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН, которую ныне возглавляет известный специалист профессор А.А.Кирпичников. О том, что показали столь длительные археологические раскопки, рассказывается в статье историка Леонтия Войтовича «Викинги в Центрально-Восточной Европе: загадки Ладоги и Плиснеска» («Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология», 2011, вып. 3).

Регион был заселён финскими племенами. Викинги проникли сюда из моря через Неву и Ладожское озеро ещё в VII веке (к его началу относится женское захоронение в Риеккала в северной части Ладожского озера и находка фибулы за 17 км ниже Ладожского озера по течению Волхова). Земляное городище Ладоги возникло как городище викингов не позже 753 года. Гавань располагалась в устье р. Ладожки. Само скандинавское название Альдейгюборг происходит от финского топонима Алоде-йоки (Alode-joki) — «нижняя река», так местные финны назвали реку Ладожку. Славянское название Ладоги происходит уже от скандинавского.

Скандинавы в Ладоге строили так называемые большие дома (до 92 кв. м), которые состояли из сеней и главного строения с очагом посередине, этот тип строений сохранился здесь до конца X века. Рядом с ними были квадратные (4 х 4 м) деревянные финские дома с печами в углу. Следы активной ремесленной деятельности с использованием явно скандинавских технологий также подтверждают доминанту пришлых скандинавов. Одна из таких известных находок — кузница с кузнечной мастерской начала 750-х, где изготовляли ножи, гвозди, наконечники стрел и дротиков. В мастерской найдены разнообразные кузнечные и столярные инструменты. По Е.А. Рябинину, мастерская принадлежала выходцам с острова Готланд и была уничтожена около 760 года, скорее всего, любшанами. Позже на её месте построен новый деревянный дом (просуществовал примерно до 840 года), в котором найдены куфические монеты 783 и 786 годов чеканки.

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(Примерно так выглядели финские квадратные дома площадью 16 кв. м)

Уже в VIII веке Ладога была важным центром международной торговли. В Ладоге и её околицах найдено шесть кладов куфических арабских серебряных монет, в том числе самый древний клад в Восточной Европе (786 год). В 2002 году во время раскопок части купеческого заезжего дома в слоях второй половины X века, рядом с 2500 зелёными бусинками (явно какой-то торговой партией), найдена вставка перстня-печати из горного хрусталя с арабской надписью «Помощь моя лишь у Аллаха, на него я полагаюсь и к нему обращаюсь», что дает основания допускать присутствие в городе мусульманских купцов.

В конце VIII — начале IX века Ладога была важным транзитным пунктом на Волжско-Балтийском пути, через который проходили основные потоки арабского серебра на Готланд и Бирку, откуда они распространялись по балтийскому побережью (17 находок кладов с монетами до 833 года).

Первая славянская находка (кривичское серебряное височное кольцо) относится к 750-м годам, однако она лежала рядом с головкой Одина и двумя десятками кузнечно-ювелирных и столярных инструментов явно скандинавского происхождения.

И всё же славяне проникли сюда немножко раньше. Ближайшее славянское поселение было на горбе противоположного берега Волхова на Любши (2 км ниже по течению Волхова). Любшанское финское городище (возможно, с капищем, существовавшим здесь) было уничтожено где-то в конце VII века или начале VIII века и возродилось уже с дерево-земляно-каменными укреплениями, что уникально для Восточной и Северной Европы (подобные крепостцы в это время были только в славянских районах Подунавья. Судя по женским подвескам, население городища было смешанным славяно-финским.

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(Поющий Один из Старой Ладоги, 750-е годы)

Первая встреча скандинавских и славянских колонистов вылилась в столкновение около 760 года, когда горела Ладога. Если первое Любшанское поселение могло быть уничтоженным во время столкновений славянских колонистов с финнами, то первое Ладожское поселение было разрушено в результате противостояния викингов и славян. Дальше обе стороны продолжали сосуществовать. С 780-х годов следы славян фиксируют и в Земляном и Мысовом городищах, однако суммарно в Ладоге финские и славянские материалы до конца VIII века не превышают 10% (такие находки, как одиночное височное кольцо или огниво, в массиве сугубо скандинавских материалов не дают оснований для иных выводов).

Лишь с IX века славянское присутствие стремительно возросло. В то же время на Земляном городище количество зданий уменьшились, как и количество скандинавских украшений. Однако скандинавский элемент доминировал и в этом периоде. В урочище Плакун (на правом берегу Волхова напротив Мысового и Земляного городищ) в течение 850-925 годов (датировано по дендрохронологии, выполненной Н.Черных) функционировало отдельное скандинавске кладбище, где были и женские захоронения. Захоронения скандинавских женщин выделяют по парным чешуеобразным застёжкам-фибулам. Судя по материалам захоронений, они принадлежали рядовым поселенцам.

Не только Ладога, но и её околицы заполнены скандинавскими памятниками ІХ-Х века. На Земляном городище затем активно функционировало ремесленное производство, в частности изготовление по арабской технологии низкотемпературного стекла-бус, которое выменивали у финских охотников на меха, продаваемые затем арабам за дирхемы. Интересно появление в керамике Ладоги фризских кувшинов второй половины ІХ века и костяных фризских гребеней. Тогда же появляются среди скандинавских захоронений камерные. Преобладание славянского населения в самой Ладоге начинается с Х века.

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(Подвеси-амулеты скандинавского происхождения)

Археологи обнаружили на стыке горизонтов Е2-Е13 тотальный пожар Ладоги около 8б5 года, что, по мнению многих исследователей, повышает доверие не только к самим событиям, освещённым в древнейших летописях, но и к традиционным датам. Можно утверждать, что Ладога середины VIII — начала Х веков была значительным полиэтничным центром с доминантой скандинавских элементов».

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