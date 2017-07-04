Молодёжь России за — комфорт и бизнес, против — политики и морали

В 2000-е основополагающей жизненной ценностью молодежи являлось материальное благополучие (80%), стремление помогать людям и приносить пользу окружающим актуально только для 4-5%. Пойти на правонарушения или аморальные поступки в целях приобретения материальных благ готовы 50% респондентов. На первом месте среди профессий, о которых мечтают — бизнес, на одном из последних — наука. Интересовались политикой только 22%, стыдятся истории 59%. Эти данные социологов контрастируют с жизненными ценностями молодёжи 1970-х, где на первом месте был альтруизм.

Каковы сегодня жизненные ценности молодости? За период с 1991 по 2014 годы в журнале «Социологические исследования» были опубликованы 122 статьи, в той или иной степени затрагивавшие тему социальных ценностей и ценностных ориентаций. Жизненные ценности за это время претерпели значительные изменения в сторону резкого ослабления взглядов альтруистической направленности и увеличения материально-прагматического компонента. Эти данные комментирует в статье «Ценностные ориентации молодёжи 1990-х — начала 2010-х» социолог, сотрудник кафедры социологии Военного университета МО Евгений Алакаев (журнал «Теория и практика общественного развития», №4, 2017).

Молодёжи конца 1990-х сегодня около 40 лет, конца нулевых — около 30 лет. Именно эти люди в2020-е придут на смену нынешним управленцам и специалистам, чьи взгляды сформировались ещё в советское время. Из представленных ниже данных видно, что у этих людей почти нет идеологических установок, они предельно далеки от советских принципов.

Поколение материализма

«В 1999 году основной жизненной целью 80% молодёжи считали обеспечение материального благополучия, при этом 40% из них в качестве идеального образа жизни видели возможность «жить беззаботно, развлекаться», «делать всегда то, что хочется» (71%), «быть очень хорошо материально обеспеченным» (59%). 50-60% молодёжи связывали мотивацию трудовой деятельности исключительно с деньгами и стремлением заработать их любыми средствами, в том числе противоправными.

Данные же 1970-х свидетельствуют, что тогда представление молодёжи о счастье было иным: 35,6% опрошенных видели его в возможности приносить людям пользу, 44,8% — в удовлетворённости своей работой.

Исследования красноярских социологов показывают, что по сравнению с данными 1988 года в массовом сознании студентов в 2004 году резко усилились прагматические тенденции, прежде всего ориентация на материальное благополучие, при ослаблении созидательно-альтруистической ориентации. Так, если в 1988 году 42% респондентов полагали, что жить необходимо для того, чтобы приносить «наибольшую пользу окружающим», то в 2004-м значимость этой цели у студентов снижается в 10 раз — до 4,1%. Доля указавших «стремление помогать людям» уменьшилась более чем в 6 раз — с 32% в 1988-м до 5% в 2004-м. Ценность «уважение окружающих», занимавшая второе место в предпочтениях опрошенных в 1988 году (57,4%), в 2004 году представляется актуальной в качестве жизненной цели лишь для 17,2% опрошенных.

В 2006 году молодёжь допустимыми считает такие действия, как уклонение от налогов — 31,6%, воинской службы — 33,3%, присвоение найденных вещей — 47,2%. По мнению опрошенных в ходе исследования 2007 года, достижению жизненного успеха в большей степени могут способствовать «связи, знакомства» (68%), «хорошее материальное положение» (58,8%). В то же время немаловажными являются «качественное образование» (52,8%), «востребованная специальность» (25,2%), «положение семьи» (28,4%).

Результаты опроса 2009 года иллюстрируют, что большинство молодых людей (55%) считает, что их успех в жизни во многом зависит от умения вовремя закрывать глаза на собственные принципы и соглашаться с тезисом, что «современный мир жесток, и, чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать через моральные принципы и нормы». При этом 45% респондентов не считают зазорным использование сексуальных связей в корыстных целях, уклонение от налогов и дачу взяток.

К 2012 году успех в жизни с трудовыми ценностями связывает только каждый четвертый респондент, с профессиональными — каждый шестой. Среди факторов, обеспечивающих достижение успеха в жизни, по-прежнему приоритетными являются связи и знакомства с нужными людьми (в 1999 году их роль отметили 30%, в 2012 году — 42%).

Профессии, о которых мечтают

В 1999 году при выборе подростками жизненных занятий доминируют такие, как «бизнесмен», «коммерсант»; среди престижных «профессий» называются «новый русский» и «крутой». В исследовании 1970-х в качестве преобладающей зафиксирована ориентация молодежи на интересный, содержательный труд. Этот мотив стоял на первом месте у 53,7% опрошенных. Ориентация на высокий заработок была свойственна лишь 12,3% опрошенных. На гуманистический мотив — возможность «приносить людям пользу» — в 1970-е указали 60% респондентов. Среди наиболее престижных профессий преобладали инженер — 35%; врач — 22%; военный -18%; учитель — 15%. В 1999 году ни один из школьников не отнёс к категории престижных профессии учителя и инженера.

В 2003 году привлекательные для студентов виды профессиональной занятости распределились так: предприниматели, имеющие собственное дело, — 70%; менеджеры или сотрудники частных фирм — 16%; государственные служащие — 10%; учёные, педагоги, писатели — 2%; домохозяйки — 2%.

Данные 2009 года показывают, что «основать свое дело» стремились 17,2% молодых людей, «работать по специальности в государственных структурах» — 16,6%. Совсем небольшая часть респондентов связывала трудовую деятельность с научно-исследовательской сферой — 2,2%. Молодежь не стремилась в науку прежде всего из-за низкого уровня зарплаты.

Семейные отношения

Ситуация в сфере семейных ценностей несколько более радужная. В 1999 году их в качестве приоритета выбрали 65% опрошенных; в 2002 — уже 72%; 2007 — 78%, то есть в целом создание семьи и воспитание детей остаются на первом месте для молодых людей. Осознание ценности семьи выражается в фиксации отрицательного отношения к одиночеству в жизненном сценарии у 66,2% юношей и девушек.

Исследование 2007 года показало, что в процессе социализации и воспитания вне конкуренции остается влияние родителей, прежде всего матери (58% опрошенных) и в меньшей степени отца (44%). По данным опроса 2008 года молодёжь считает, что государство и власть должны заботиться о стариках не меньше, чем о детях (72,4%). Это, видимо, вызвано низким уровнем социального обеспечения граждан.

Отношение к политике

Политические ценности отражались в исследованиях с 2003 года. Они частично подтвердили мнение о политической пассивности постсоветской молодежи, о том, что её мало волновали проблемы политики и гражданственности. Так, в 2003 году только 45% опрошенных осознавали себя гражданами России, знали свои конституционные права и обязанности. 27-31% респондентов не задумывались о будущем страны, предпочитая заниматься личными делами, хотя гражданство хотели сохранить. Желание поменять гражданство, если это окажется выгодным и полезным, выразили 24-28% молодых людей. Интересовались политикой, принимали участие в выборах 22% опрошенных.

В личных и групповых интервью студенты обычно заявляли о своей аполитичности, недоверии к политике и политиканству, разочаровании в демократических идеалах. При этом с начала 2000-х стали отчетливо проявляться патриотические ценностные ориентации, особенно в отношении к отечественной истории. В целом же относительно недавнюю историю СССР, которая творилась руками отцов и дедов, 59% сыновей и внуков оценивают негативно.

(Иллюстрации — сообщество «Надписи на стенах»)

+++

Ещё в Блоге Толкователя о жизненных ценностях российской молодёжи:

Среди российской молодёжи 5% либералов, но больше половины приветствуют радикализм

Молодёжь России крайне атомизирована. Приверженцами тех или иных политических идей являются лишь 30% (из них 5% — либералы). Молодёжь предпочитает приспосабливаться, но большинство её не осуждает радикальных методов борьбы, вплоть до создания боевых дружин (29%).

***

Пропаганда в интернете доказала свою эффективность

Алтайские социологи опросили студентов технического вуза — пользователей интернета, как они воспринимают информацию о событиях на Украине. 90% опрошенных положительно оценивают деятельность Путина. Большинство из них новости узнают из соцсетей, а из информационных сайтов — только 17%. Новостям из телевизора доверяют 5%.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112