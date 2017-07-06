История болезни великого князя Николая Константиновича: педофилия, нудизм и собаки

06.07.2017

князь-0

Великий князь Николай Константинович Романов был изгоем в царской семье. К этому привели клептомания князя, а затем бесконечные романы с девочками-подростками и мальчиками. Двор выслал великого князя в Туркестан, но и там продолжал позорить царскую семью: ко всем перечисленным бедам прибавилась жизнь в собачьей стае. Затем три года Николай Константинович провёл в Крыму, где видные психиатры поставили ему неизлечимый диагноз: «нравственное безумие».

Великий князь по рождению и неугомонный бунтарь по характеру, неоднократно приветствовавший Февральскую революцию и Временное правительство, Николай Константинович Романов, возможно, одна из наиболее противоречивых фигур своего времени. В мемуарах родственников и на страницах официальных изданий его имя практически не встречается. Он стал «августейшим больным», о котором его родственники, включая царя Николая II, предпочитали забыть, чтобы не наводить позор на семью. О том, что привело великого князя к «нравственному безумию», пишет историк Анна Лаврёнова в статье «Августейший больной», жандармы и психиатры: «Крымские каникулы» великого князя Николая Константиновича (1901-1904 годы)» (журнал «Новый исторический вестник», №1(51)«.

Помешанный на девочках и мальчиках

Итогом бурной молодости и роковой страсти юного аристократа к американской танцовщице Фанни Лир стала скандальная история варварского похищения бриллиантов с оклада иконы, принадлежавшей матери Николая Константиновича, великой княгине Александре Иосифовне. В ходе расследования выяснилось, что все улики неопровержимо указывают на виновность любимого сына Николы, но тот отпирался и старался свалить вину на адъютанта. Шокированное семейство, дабы избежать скандала, назначило врачебное освидетельствование, выводы которого, впрочем, были предрешены заранее: «какой бы ни был его результат, объявить его для публики больным душевным недугом и запереть».

После этого до конца своих дней великий князь сделался изгоем и большую часть жизни прожил в Туркестане, увлечённо занимаясь орошением пустыни.

О «крымских каникулах» великого князя, проведенных в Балаклаве, написано мало, а между тем эти три года, проведенные под пристальным жандармским надзором, позволяют наиболее точно судить о нравственности и психологии «августейшего больного». Тем более что именно там, в Крыму поставили диагноз великому князю видные психиатры.

князь-2

(В.К. Николай Константинович с матерью Великой Княгиней Александрой Иосифовной и сестрой Верой, 1870 год)

Большинство исследователей склонны видеть основную причину злоключений великого князя в его тайном, противозаконном венчании с 15-летней гимназисткой Валерией Хмельницкой, однако документы позволяют предположить, что история с венчанием стала лишь последней каплей.

Сама по себе попытка завязать отношения с «неподходящей персоной» была для великого князя далеко не нова.

Первой его спутницей жизни после злополучной истории с бриллиантами стала А.А.Демидова, урожденная Абаза, с 1874 по 1877 годы «как кошмар, как привидение» преследовавшая опального члена императорской фамилии, которого надзирающие лица безуспешно пытались скрыть от неё в Ореанде, Умани и Тыврово. Старания их были напрасны: энергичная Демидова то и дело находила возможность поселиться вблизи возлюбленного. Так, в 1876 году она тайком пробралась к великому князю, который на протяжении 10-ти дней прятал её в своей гардеробной.

В 1878 году в Оренбурге, где великого князя в очередной раз пытались спрятать от настойчивой любовницы, тот снова шокировал общественность, женившись на 17-летней дочери местного полицмейстера, Надежде Александровне Дрейер. В браке с великим князем Дрейер родила двоих сыновей — Артемия (1878) и Александра (1887). В 1899 году Николай II пожаловал ей потомственное дворянство и фамилию Искандер. Так Н.А. Искандер, урожденная Дрейер, стала единственной признанной супругой «августейшего больного».

В 1883 году, уже в Туркестане, великий князь снова ударился во все тяжкие: совратил несовершеннолетнюю дочь полковника Берхмана и, предполагая на ней жениться, захотел удалить от себя Надежду Александровну. Чтобы скрыть свою связь, он собирался обвенчать Берхман с есаулом казачьей артиллерии и пьяницей Мансуровым, но её отец воспротивился этому и пожаловался военному губернатору, так что с идеей женитьбы Николаю Константиновичу пришлось распрощаться.

князь-гл

Впоследствии, живя в степи, он вступил в любовную связь с 16-летней казачкой Дарьей Часовитиной, которую купил у отца — казака Елисея Часовитина — за 100 руб. Это, однако, не помешало ему устраивать оргии с сартянками и иметь половые отношения как с ними, так и с мальчиками.

Но к началу 1900-х масса отягчающих обстоятельств приблизилась к критической.

Психиатры Павел Розенбах, приват-доцент Императорской военно-медицинской академии, и Владимир Хардин, директор Творковской психиатрической лечебницы, посланные обследовать его состояние летом 1900 года, были поражены условиями жизни, всей обстановкой и привычками великого князя.

Проживая в роскошном дворце, Николай Константинович занимал всего одну комнату с низким потолком, проводил в ней большую часть дня в окружении полдюжины собак, тут же справлявших естественные надобности. Постель великого князя была устроена на полу; ложась спать, он раздевался донага и окружал себя собаками. Ежедневно к нему являлся брадобрей, который брил ему не только лицо и голову, но и все тело. В постели великий князь оставался по полдня, там завтракал, а одевался лишь к обеду, после чего отправлялся на прогулку.

Жизнь в Крыму

29 июня 1901 года «августейший больной» прибыл в Балаклаву. Ему шёл 52-й год.

Распорядок дня со времен Туркестана не сильно переменился: великий князь до самого обеда оставался в «постели» на полу, окружённый собаками, читал газеты и гонялся с пинцетом за отдельными волосками, которые пропустил брадобрей, а днём катался в экипаже. К требованиям гигиены, диеты и общепринятым приличиям великий князь относился отрицательно. Если летом он ежедневно принимал ванны морской воды, то с наступлением зимы неделями пренебрегал гигиеническими процедурами. В тёплое время года великий князь ходил по дому босиком и совершенно голый, накинув на плечи кусок кумача в форме плаща и не стесняясь в таком виде выходить на балкон на потеху зевакам.

князь-1

(Великий князь Николай Константинович с женой Надеждой Александровной)

Великий князь атаковал окружающих настойчивыми просьбами привести ему «красную даму». Дошло до того, что великий князь стал добиваться привода какой-либо «девочки» или «мальчика», что-нибудь попроще — «в платочке», лишь бы помоложе. Причём он советовал обращаться не к девушкам, а к их матерям, и ставить непременным условием своего сближения взятие у матери и дочери подписки в том, что они «никаких к Великому князю претензий не имеют». Не ограничиваясь просьбой о «девочках», «августейший больной» настойчиво добивался, чтобы ему разыскали «мальчика», но отнюдь не юношу, а подростка лет 12-ти.

Диагноз: нравственное безумие

Регулярные медицинские осмотры засвидетельствовали неплохое физическое состояние великого князя при явном наличии душевной болезни, которую доктор Бильвайс диагностировал так: «Folie morale» — «нравственное безумие».

Сходный диагноз — «Moral insanity», «нравственное помешательство» — поставил перед высылкой великого князя из Туркестана и профессор Иван Мержеевский, один из основоположников русской психиатрии. Согласился с этим диагнозом и приват-доцент Розенбах, вторично приглашённый к великому князю, уже в Балаклаву.

По мнению Мержеевского и Розенбаха, «нравственное помешательство» могло или явиться следствием перенесенного великим князем в юности сифилиса, или иметь наследственное происхождение, поскольку у его матери, великой княгини Александры Иосифовны, нервные расстройства доходили до галлюцинаций.

17 декабря 1901 года в Балаклаву приехал 43-летний приват-доцент Московского университета Владимир Сербский. «На основании всех собранных мною данных, а также личного наблюдения я должен всецело присоединиться к заключению докторов Розенбаха и Хардина, что Великий князь Николай Константинович страдает психическим расстройством в форме дегенеративного психоза с притуплением нравственного чувства», — написал Сербский.

2365179

Надежда Александровна с Николаем Константиновичем и его братом Константином (поэт К. Р.)

В мае 1904 года великий князь наконец покинул ненавистную Балаклаву: его перевезли в Ставрополь. Такой переменой в своей судьбе он, скорее всего, был обязан сестре Ольге, греческой королеве, посетившей Балаклаву в июне 1903 года, и её последующим ходатайствам перед Николаем II. Спустя ещё почти три года, 15 апреля 1906 года, Николай II позволил великому князю вернуться в Ташкент.

До гибели российской монархии оставалось менее 11-ти лет. Николай Константинович Романов переживет её почти на год».

(У Надежды Александровны и Николая Константиновича было два сына — Артемий и Александр Искандер. Младший погиб во время гражданской войны, а старший умер в эмиграции. Ещё на родине он стал отцом девочки Натальи, взявшей фамилию отчима — Андросова. Долгие годы внучка великого князя выступала в парке Горького с захватывающим трюком — мотогонки по вертикальной стене и была нетитулованной королевой богемной Москвы, подругой и любовницей Нагибина, Галича, Евтушенко, Вознесенского)

+++

Ещё в Блоге Толкователя о Романовых:

Как Великий князь Александр Михайлович стал сталинским империалистом

Великий князь Александр Михайлович (внук Николая I) прославился как флотоводец и куратор авиации во время Первой мировой. В эмиграции он постепенно склонился к поддержке большевиков и Сталина, т.к. они удовлетворяли главному принципу Романовых – империализму и расширению территорий.

князь-3 (1)

***

Глеб Боткин – первый создатель неоязыческой религии

Сын лейб-медика Евгения Боткина, погибшего вместе с последним русским царём, Глеб Боткин в конце 1930-х стал первым, кто зарегистрировал в США неоязыческую религию. Он же был импрессарио самозванки «царевны Анастасии». Глеб Боткин прославился и как художник, изображавший двор последних Романовых в виде животных.

боткин-6

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

 

Tags: , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Архивы

Теги

1930-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Российская империя Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор вэлфер демократия евросоциализм картография коллаборационизм мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир футурология эсхатология этнография