Почему в казахском Жанаозене произошла эпидемия психических расстройств

Казахский город Жанаозен стал знаменит на весь мир, когда там в 2011 году спецслужбы расстреляли демонстрантов. Спустя четыре года в городе началась эпидемия «конверсионных расстройств», в основном поражавшая молодых девушек. Спусковым крючком явилась вакцинация от кори. Высокий уровень травматического стресса, синдром жертвы, вторичная выгода от травматизации и изоляция пришлых создали благоприятный фон для вспышки массового помешательства.

В городе Жанаозен, расположенном на Каспии, добывается 8% всей казахстанской нефти. Изначально это было вахтовое поселение, предназначенное для кратковременного проживания работников нефтяной промышленности. Несмотря на суровый климат и некомфортные условия проживания, благодаря относительно высоким заработкам и лёгкости натурализации иностранцев город стал центром миграции этнических казахов, проживающих в других странах бывшего Советского Союза. Жёсткое деление на своих и чужих, «нефтяников» и «прочих» создавало предпосылки для внутригородского конфликта. На фоне этих проблем развернулись трагические события декабря 2011 года, когда забастовка нефтяников закончилась кровавым побоищем.

А чуть позднее в Жанаозене началась эпидемия психоза. О том, что психические расстройства могут быть «заразны», Блог Толкователя уже писал — «Как в 2005 году женщин в Чечне поразила эпидемия психоза«. Подобные эпидемии случались и в других странах Второго мира — в Мексике, Индии, ЮАР и т.д. О том, что стало причиной психоза в казахском городе, объясняется в статье большого коллектива авторов » Эпидемия конверсионных расстройств в Жанаозене (западный Казахстан): история развития, диагнозы и прогнозы» (журнал «Историческая психология и социология истории», №1, 2016). Значительная часть авторского коллектива принимала участие в купировании этой эпидемии.

Как начиналась эпидемия

«В середине февраля 2015 года нефтяной городок вновь оказался в центре внимания. 16 февраля в городскую больницу были госпитализированы 20 девушек с судорогами неясной этиологии. В течение последующих трёх дней заболели еще 60 подростков. Размытый диагноз «поствакцинальной реакции» вызвал растерянность и панику у населения городка, маленькая больница оказалась переполнена пациентами и их многочисленными родственниками.

Количество заболевших продолжало увеличиваться, 195 человек были госпитализированы, ещё более сотни находились на амбулаторном лечении.

В городке, где до сих пор нет специалистов в области психического здоровья, странные симптомы, появившиеся сразу после вакцинации, всколыхнули панические слухи, которые вскоре стали приобретать агрессивный оттенок. Врачи города были деморализованы давлением родственников и многочисленных сочувствующих и, чтобы переложить ответственность на внешний фактор, стали поддерживать циркулирующее среди горожан мнение об «испорченной» вакцине. Волна слухов о том, зачем и кому нужна была эта странная болезнь, захлестнула город. Чаще всего выдвигались предположения о происках зарубежных спецслужб, крайней коррумпированности местных чиновников из Минздрава, которые не погнушались нажиться на здоровье детей и подменили качественную («русскую») вакцину некачественной («китайской»).

Высказывалось мнение о замысле стерилизовать население Жанаозена, чтобы таким жестоким образом решить вопрос с чрезвычайно высоким уровнем рождаемости в городе. Во всех случаях ядром оставалось стойкое убеждение в том, что главной причиной событий является токсическое действие коревой вакцины. Ссылки на исследования ВОЗ игнорировались, потому что при неформальном общении и врачи, и некоторые чиновники низшего звена намекали на плохо проведённую экспертизу.

Крайне эмоционально напряженная ситуация в городе актуализировала усвоенные алгоритмы поведения активных жертв. Многие дети демонстрацией симптомов выторговывали у родителей дорогие подарки (сотовые телефоны, планшеты, украшения и пр.), а родители, со своей стороны, использовали симптоматику детей для получения дополнительных социальных льгот.

Большинство заболевших девочек были из семей оралманов и других «прочих», обслуживавших нефтяную промышленность, но не работающих в ней. Описанная выше когнитивная схема и идеализация страны предыдущего проживания вызывали желание лечиться именно в последней, при этом все расходы на проезд и лечение должен был взять на себя основной «виновник» происходящего — городская и областная власть.

Б44 в формате МКБ-10

В апреле 2015 года для оценки ситуации в городе и оказания экспертной поддержки в содружестве с казахстанскими психологами и врачами наша группа вновь выехала в Мангистаускую область. Перед поездкой, по ознакомлении со всеми доступными материалами, в том числе записанными на телефон видеороликами на YouTube, не оставалось сомнений в том, что в Жанаозене произошла вспышка массового диссоциативного (конверсионного) расстройства. Записанные на сотовый телефон видео заболевших демонстрировали классические признаки диссоциативных конвульсий (Б44 в формате МКБ-10), которые в предыдущей номенклатуре психических расстройств носили название истерических припадков.

Массовое конверсионное расстройство, известное в старых учебниках психиатрии как массовая истерия, часто наблюдается в периоды социально-психологических и политических кризисов. С 1974 по 2004 год в мире было зафиксировано более 70 случаев массового конверсионного расстройства. Более того, существуют исследования массовых психогенных расстройств у детей именно после вакцинации. Неслучайно специалисты департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации предупреждают о необходимой подготовке лечебных учреждений к подобным явлениям.

(Добавим, что в 1970-х события в Индии и в Мексике развивались ещё более драматично: вакцинация, истерия и слухи о стерилизации детей (якобы в рамках борьбы против демографического взрыва) обернулись массовыми погромами и человеческими жертвами. В Казахстане худшие сценарии удалось предотвратить)

Последняя капля в расстройстве

Л.Китаев-Смык, цитируя выдающихся российских психиатров А.Сперанского и В.Гиндикина, излагает популярную гипотезу «повторного удара». Согласно этой гипотезе, для развития невротической симптоматики необходимо и достаточно двух факторов: чрезмерного по силе кумулятивного (совокупного) стресса и «повторного удара» — события, которое само по себе не способно послужить причиной расстройства, но оказывается последней каплей, окончательно ломающей предварительно истощенные адаптационные ресурсы.

Заражение диссоциативными симптомами происходит по механизму циркулярной реакции и сопровождается страхом перед неизвестным заболеванием. Наиболее уязвимой группой признаются девушки и молодые женщины с определённой конституциональной предрасположенностью. До настоящего времени неврологи и врачи общей практики называют диссоциативные расстройства функциональными, подчёркивая, с одной стороны, преходящий и обратимый характер даже самой тяжелой симптоматики (например, ступора или истерической мнимой смерти), с другой — «неорганическую», как бы «ненастоящую» природу болезни. Эта «функциональность» почти неизбежно приводит к снисходительному, обидно стигматизирующему отношению к заболевшим, которые даже докторами порой воспринимаются немногим более серьёзно, чем откровенные симулянты.

Тем не менее последние нейропсихологические исследования, проведённые при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии и других инновационных технологий, продемонстрировали наличие чёткого нейробиологического субстрата диссоциативных симптомов.

Манипуляция окружением

Заметим, что дефицит внутреннего контроля может быть защитным механизмом, который развивается в ответ на чрезмерное по силе стрессовое воздействие и, как и всякий защитный механизм, подкрепляется вторичной выгодой — получением внешнего контроля, в частности контроля над близким окружением. Проще говоря, симптоматика может держаться столько времени, сколько будет поощряться возможность манипулирования другими людьми при помощи признаков своего расстройства.

Таким образом, диссоциативное расстройство: 1) вызывается наложением «последней капли» на хронический кумулятивный дистресс; 2) быстрее всего развивается у девочек и молодых женщин, имеющих конституциональную предрасположенность; 3) развивается по механизму эмоционального заражения; 4) сопровождается зафиксированными нейробиологическими изменениями.

Проблема чужих

К моменту приезда в Жанаозен экспертной группы врачи-психиатры области и специалисты, приехавшие из Алматы, разобрались в природе странной эпидемии и разработали пошаговый алгоритм вмешательства. Почему Жанаозен? Связана ли болезнь детей с проведенной вакцинацией? Связана ли болезнь детей с событиями 2011 года?

Суровый климат, удалённость от «элитных» регионов Казахстана, сравнительная лёгкость получения казахстанского гражданства и привлекательность больших заработков, связанная с добычей нефти, сделали город привлекательным для оралманов — этнических казахов, оказавшихся в других странах. Особенности когнитивных карт адайцев (коренных казахов Прикспия), отношение к «пришлым», а также разросшийся внутригородской конфликт привели к тому, что «пришлые», а также «прочие» оказались в относительной изоляции от денежного потока, направленного в область и город после трагических событий 2011 года.

Феномен относительной персональной депривации (или «зависти» в обыденном лексиконе), способствует росту чувства неполноценности — одному из наиболее мощных внутренних отрицательных стрессоров. Описанный в социальной психологии «эффект зеркала» состоит в том, что люди склонны оценивать уровень доходов и качество собственной жизни в сравнении с соседями по региону, по цеху, по дому. Например, шофёр нефтяной компании в Жанаозене сравнивает своё положение не с шофером такой же компании в Татарстане или на российском Севере, а с заработком более квалифицированного соседа-нефтяника или даже менеджера компании.

Поскольку все жители города так или иначе были травмированы событиями 2011 года, большая группа горожан, чья травмированность не была ни признана, ни поощрена, оказалась в ситуации незавершённого гештальта, что, в свою очередь, усиливало и без того высокое эмоциональное напряжение. Отметим, что в посёлке, отстоящем на несколько сотен метров, но принадлежащем другому району, случаев осложнения после проведения вакцинации не было.

Массовая вакцинация не предполагает предварительного разъяснения и информированного согласия, поэтому может восприниматься как насильственное действие, совершаемое без осознанного участия подростка. Лишение возможности выбора, собственного контроля над совершаемыми действиями вполне могло стать той самой последней каплей, которая привела к первым диссоциативным судорогам у девочек. Остальные механизмы распространения эпидемии классические: панические слухи о вакцине, эмоциональное заражение от уже заболевших детей, появление признаков расстройства даже у тех подростков, которые не были вакцинированы.

В целом же объяснение причин массовых диссоциативных расстройств в Жанаозене предполагает положительные ответы на оба вопроса: да, болезнь детей была связана с событиями 2011 года и была «запущена» проведенной вакцинацией.

Что делать?

К моменту приезда московской группы в Мангистаускую область квалифицированными психиатрами и психологами из Алматы под руководством Ж.Жолдасовой была разработана программа комплексной помощи пациенткам с диссоциативными расстройствами. Реабилитация проводилась на базе курортной зоны Кендерли, отстроенной специально для работников нефтяной промышленности и расположенной на берегу Каспийского моря неподалеку от Жанаозена. Индивидуальная работа с пациентками осуществлялась на дому, под присмотром психологов. Новых случаев заражения уже не было, заболевшие, правда, не всегда успешно, учились контролировать свои «приступы», основная часть родителей заболевших девочек вскоре осознала связь между излишним вниманием к персоне дочери и симптомами странной болезни. Некоторые отцы и матери стали активными помощниками в терапевтическом процессе.

Тем не менее несколько детей, отправленных в другую республику вместе с требовательными родственниками, были диагностированы как лица, страдающие «токсической энцефалопатией». Страшный диагноз оказал на лечившихся там детей и их родителей парадоксально успокаивающее воздействие — виновник был найден, болезнь подтверждена, многочисленные процедуры создали необходимый положительный плацебо-эффект.

Проблема заключалась в том, что выставленный «хорошими специалистами» другой страны страшный диагноз мгновенно распространился среди выздоравливающих, обесценив все прошлые достижения медиков. Проведенная ВОЗ экспертиза вакцины не принималась массовым сознанием, в Жанаозене появились кликуши-учительницы, агрессивно требовавшие наказать виновных, формулирующие катастрофические прогнозы и собирающие вокруг себя толпы сочувствующих. Желающих уехать на лечение в другое государство становилось всё больше. Остановить очередное поветрие удалось с помощью достаточно суровых мер, включая гласную критическую экспертизу выставленных в зарубежной клинике диагнозов, проведённую специалистами Минздрава, в результате которой «токсический» диагноз был изменен.

Удалось также загасить панические и агрессивные слухи, грозящие массовыми беспорядками».

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