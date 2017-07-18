Каков был национальный состав русской буржуазии в начале ХХ века

В среде крупной буржуазии России в начале ХХ века русские составляли только 34%. На втором месте были немцы (25%), при том, что их среди подданных было лишь 2 млн. человек. Третье место занимали евреи (14%). Российские власти зачастую предоставляли иностранным бизнесменам лучшие условия, чем своим подданным. Например, ради армян, переселившихся из Османской империи, власти сгоняли с земли казаков на Северном Кавказе.

Историк Марина Махлай проделала огромную работу по национальной стратификации российских бизнесменов конца XIX — начала ХХ века. Она выделила группу крупных дельцов из примерно 4500 человек — членов правлений и советов акционерно-паевых компаний. Также в исследуемую группу вошли члены выборных Московского биржевого общества. Выбор Москвы не случаен, именно она, а не Петербург, была центром российской буржуазии. Так, в 1906 году тех торговцев, промышленников и банкиров, кто имел годовой доход свыше 50.000 руб., по материалам податной инспекции числилось в обеих столицах империи 549 человек. Владельцев крупных состояний было больше в Москве — 313 человек, тогда как в Петербурге сверхбогатых было всего 236 человек.

Результаты исследования Марина Махлай опубликовала в статье «Деловая элита России второй половины XIX — начала XX века: о критериях отбора и этническом составе» («Вестник Удмуртского университета», выпуск 1, 2007).

«Итак, произведенные расчёты позволяют выделить в качестве основных составляющих этнических групп российской предпринимательской элиты следующие: 1) русскую (34-35%); 2) немецкую, в составе российских подданных (25%); 3) еврейскую (14%); 4) иностранную, вне зависимости от страны подданства (11,5-11%); 5) польскую (10%); 6) армянскую (1,5-2%); 7) французскую, в составе российских подданных (1-1,5%); 8) украинскую (1-1,5%); 9) греческую (1%); 10) татарскую (0,5%).

Косвенно представленный этнический портрет деловой элиты России второй половины XIX — начала XX века подтверждается данными по первогильдейскому купечеству Москвы, этого «котла» национальной буржуазии, зафиксированными в «Справочных книгах о лицах, получивших на 1878 год купеческие свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям в Москве». В 1870-е в 1-й гильдии московского купечества было до 70% русских, около 20% выходцев из европейских стран и приблизительно 10% представителей национальных меньшинств (евреи, армяне и др.).

В начале ХХ века ситуация изменилась, так как был принят закон 1898 года о необязательности вхождения в состав купечества для получения права на патент на занятия промысловой и торговой деятельностью. По тем же «Справочным книгам» начала ХХ века в составе купцов 1-й гильдии Москвы было до 65% евреев, 30% русских, 5% выходцев из европейских стран. Одна из причин такого изменения пропорций состоит в том, что многие русские предприниматели к этому моменту либо уже числились не купцами, а почётными гражданами или дворянами, либо не сочли нужным платить гильдейский сбор. С другой стороны, многие иудеи записывались в купечество только для того, чтобы получить так называемую «паспортную льготу», позволявшую им беспрепятственно покидать черту оседлости и передвигаться по империи.

Как известно, евреев, принявших православие, либо перешедших в любую другую конфессию данные ограничения также не касались. Тем не менее в Центрально-промышленном районе среди предпринимателей преобладали этнические русские. Они же составляли и подавляющее большинство в деловой элите этого экономического региона. В составе выборных Московского биржевого общества в канун Первой мировой войны 5/6 являлись русскими (православными или старообрядцами), а остальные — выходцами из европейских стран. К тому же среди выборных не было ни одного купца-еврея.

После русских второе место среди москвичей занимали «московские немцы» (российские подданные), затем шли поляки, татары, подданные Германии и только на шестом месте были евреи. Обстоятельством, дополнительно воздействовавшим на этнический состав одной из самых влиятельных представительских организаций делового мира страны, было и то, что в состав выборных Московского биржевого общества входили не только предприниматели Москвы и Московской губернии. Среди выборных были и представители ещё десяти великорусских губерний, входивших в Центрально-промышленный район. Больше всего в этой группе было богородских (г. Богородск Владимирской губернии) и иваново-вознесенских купцов (в основном это были старообрядцы).

В Петербурге, Прибалтике, Царстве Польском значительная часть предпринимателей была по происхождению либо немцами, российскими подданными, либо подданными других стран. В стране проживало почти 2 млн. этнических немцев. Часть из них искони жила в Польше, Прибалтике, часть приехала по призыву Екатерины II и Александра I, часть массово эмигрировала в Россию в середине XIX века зачастую именно для занятий предпринимательской деятельностью. Последние играли особую роль в судьбах предпринимательской Москвы. Во второй половине XIX — начале XX века позиции московских немцев заметно укрепились. Лидерами в немецкой группе были совладельцы двух фирм: торговых домов «Вогау и К» (К.Арно, Г.Вогау, Р.Герман, М. и Г.Марк) и «Л.Кноп», а также владельцы кондитерского гиганта «Товарищества Эйнем» (Т.фон Эйнем и Ю.Гейс). Пополнили список московских миллионеров и выходцы из Западной Европы, часть которых обрусела и приняла русское подданство в начале ХХ века — немцы Винтерфельд, Симон и др.

Польские и прибалтийские немцы всегда составляли привилегированную часть общества данных территорий. Неудивительно, что они же и составили в польских и прибалтийских губерниях весомую часть предпринимательской элиты. Много руссланддойче было и среди крупных предпринимателей Петербурга.

Армянская предпринимательская группа сформировалась не столько за счёт армян, проживавших на армянских землях, которые вошли в состав Российской империи в первой половине XIX века, сколько за счёт тех, кто переселился из Крыма и Турции ещё в XVIII веке. Для переселенцев было отторгнуто 68.000 десятин земли у казаков южных округов, каждый новый земледелец получил по 30 десятин земли (в то время как казаки получали максимально по 18), освобождение на 10 лет от всех налогов, безвозмездно скот, сельскохозяйственный инвентарь, строительный лес. Именно из среды нахичеванских армян вышли те, кто сумел вложить деньги в новый прибыльный бизнес — добычу, транспортирование и переработку бакинской нефти. Самым видным деятелем подобного рода был А.Манташев, владелец 25-миллионного состояния. Разбогател он совершенно случайно и очень быстро. Все было просто: приобретенные им нефтеносные участки оказались весьма перспективными и принесли А.И. Манташеву баснословные деньги».

+++

Ещё в Блоге Толкователя о предпринимательстве в царской России:

Сколько денег за границу уводилось из Москвы в 1913 году

Нынешний насос по перекачке валюты из России за рубеж изобретён не Гайдаром и не Путиным. 100 лет назад страна была таким же сырьевым придатком с такой же схемой «хозяйства». Так, балансы только московских банков за 1913 показывают, что в Лондон было уведено 283 млн. рублей, а во Францию 272 млн.

***

Российские помещики в конце XIX века променяли землю на ренту

После освобождения крестьян в 1861-м в сельское хозяйство перестало быть для помещиков привлекательной отраслью. Они предпочитали сдавать землю крестьянам или вообще продавать её, а жить на ренту от вложений в гособлигации или недвижимость. С 1860-х по 1905-й цена сельхоз земли выросла на 615% — на неё был устойчивый спрос со стороны всё увеличивавшейся массы крестьян. Отсутствие инвестиций в сельское хозяйство в это время обрекло Россию на отсталость, а само оно имело смысл только при полурабовладении.

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112