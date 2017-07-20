ЧК, Трибунал и ДЖОН: как в детской коммуне в 1960-е само возникло репрессивное общество

20.07.2017

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В 1959 году в Ленинграде была создана «Коммуна юных фрунзенцев». Она базировалась на принципах Оттепели: открытости, взаимовыручке, идеалах социализма 1920-х. Детям в коммуне было предоставлено самоуправление. Однако в ней быстро попытались захватить власть «самые лучшие и сильные». Основным инструментом воздействия на коллег они сделали тайное общество ДЖОН (имён шести его руководителей никто не знал), а затем и вовсе выстроили модель репрессивного общества с ЧК и Трибуналом. Педагоги и родители в страхе свернули эксперимент.

Кто виноват в создании тоталитаризма в русском/советском обществе? Сам социум. Один из экспериментов показал, как это происходит. Социальный антрополог Дарья Димке в большой статье «Советские детские игры: между утопией и реальностью» (журнал «Антропологический форум», №6, 2012) рассказывает о судьбе «Коммуны юных фрунзенцев». Базой для её исследования послужили интервью с членами этой коммуны спустя сорок с лишним лет — в начале нулевых. Мы приводим самые важные выдержки из этой статьи.

«Коммуна юных фрунзенцев» — объединение пионеров-активистов и вожатых Фрунзенского района, которое появилось в Ленинграде в 1959 году. Объединение основал педагог-экспериментатор И.П.Иванов. Он разработал воспитательную технологию, которая впоследствии, как набор символов, ритуалов и практик, получила название «коммунарской педагогики». Смысл коммуны он формулировал так: «Реальный мир узурпирован взрослыми, и всё, что остается детям, — суррогат реальности в виде игры. Старая система воспитания, отделяющая мир детей от мира взрослых, не позволяющая жить детям «настоящей жизнью», — часть несправедливого мироустройства, которое нужно изменить».

ДЖОН Суровая Рука

В Коммуне существовало несколько типов игр. Самыми любопытными из них были игры во внутренние формы контроля, причём их придумали не организаторы Коммуны и члены Ревкома (т.е. взрослые), а сами коммунары.

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Так, быстро возникло «тайное общество» внутри Коммуны под названием «ДЖОН Суровая Рука». Создатели «ДЖОНа» расшифровывали своё название в духе времени по первым буквам лозунга «Даёшь Жизнь Образцовую, Новую». Идея объединения возникла потому, что дисциплина в Коммуне стала расшатываться. Коммуне, по мнению коммунаров, потребовались новые формы контроля:

«Во всякой организации, чтоб она нормально существовала, должны быть элементы контроля. Выступать с палкой? Кого-то контролировать? Народу же много. Всё-таки должен быть какой-то централизованный порядок. Система должна работать. Если она работает, то всё должно выполняться. Я не помню, кому пришла в голову эта идея — создать тайную организацию, которая будет заниматься контролем. И создали такую организацию — пять нас было или шесть — назвали «ДЖОН Суровая Рука» (интервью одного из участников).

Ни к замыслу, ни к его осуществлению руководители Коммуны не имели отношения.

В объединение входили шесть человек. Они должны были внимательно наблюдать за остальными членами Коммуны (включая и взрослых) и подмечать поступки, недостойные коммунара. Вечером они тайно собирались, делились друг с другом результатами дневных наблюдений. Далее «Джоны» сочиняли воззвания к членам Коммуны, которые утром расклеивали по интернату. Воззвания были посвящены исключительно нарушениям и состояли из кратких текстов и карикатур к ним.

Кроме воззваний «Джоны» сочиняли записки отдельным провинившимся коммунарам. В записках указывался проступок, в котором коммунар должен был публично сознаться на вечернем «огоньке». На тот случай, если коммунар думал, что он сможет утаить свою вину, «Джон» в первом публичном воззвании предупреждал: «Если же память откажет ему, Джон и его друзья расскажут всё, что надо, публично и доходчиво. Ликбез не будет слепым и глухим, и скоро вы это поймете!».

(Очень похоже на публичные самооговоры во время Культурной Революции в Китае)

ДЖОН выходит наружу

После летнего сбора некоторые коммунары попытались перенести «Джона» в школу: «У Джона появились десятки союзников. Записки многочисленных «Джонов» наводнили школы. Учителя находили их на столах, в портфелях, в классных журналах и даже в карманах». Директора школ начали звонить Ф.Я.Шапиро (один из организаторов Коммуны) с требованием прекратить «тайную организацию».

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Некоторые коммунары сами начали чувствовать неоднозначность этой игры. «Джон» стал вызывать недовольство: «Понимаете, это значит, что среди нас в палате был «нолик», и он пошёл и настукал таинственному «Джону». Даже фамилии сказал (что меня больше всего разозлило). И мы не знали этого человека! Если бы я не боялась слишком сильно высказаться, я бы назвала его стукачом» (одно из интервью).

ЧК и Трибунал

В Коммуне существовал ещё один специфический тип игр. Сущность их состояла в том, что дети, играя, осваивали идеологизированные формы деятельности взрослых: их ритуалы совпадали с ритуалами взрослых, устройство их организации копировало устройство взрослой организации, а их игры моделировали не придуманный, а реальный мир. К таким играм можно отнести коммунарскую игру «ЧК Коммуны».

В рамках этой игры коммунары осваивали советские юридические принципы. В задачи «ЧК» должен был входить как «контроль за выполнением решений совета и общего сбора коммуны», так и «контроль за выполнением требований к коммунару».

Коммунарской игрой, которая строилась по модели, взятой из «взрослого» общества, был и «Трибунал». Он собирался для того, чтобы разобрать проступок провинившегося коммунара. Идея «Трибунала» принадлежала самим коммунарам: «Тенденция наводить порядок возникала в основном снизу, из нас самих. Мы решили наводить порядок. Ужасные вещи! Слово «трибунал» придумали. Мы — молодое поколение — как-то слишком всерьез принимали (одно из интервью).

Дети воссоздали СССР

В сущности, игры, подобные «ЧК» и «Трибуналу», — это модификация игры в «страну-мечту», только «страна-мечта» в данном случае воссоздала элементы реального советского государства. Отсюда и разнообразные суды, документы, приказы, рапорты. Так, коммунары на первом летнем сборе Коммуны (1961 год) каждое утро сдавали «рапорта».

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Дарья Димке резюмирует:

«Такие игры были плодом собственного творчества коммунаров, а не заимствовались из одобренных РОНО сборников методических материалов. Именно этой самостоятельности боялись родители коммунаров, а потом и родители школьников. Что касается таких игр, как «Джон Суровая Рука», «ЧК» или «Трибунал», то рассказывать о них информанты избегают. Воспоминания, связанные с ними, явно им неприятны. Эти воспоминания зачастую вытеснены из памяти».

(Иллюстрации — архив «Коммуны юных фрунзенцев»)

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