Шизофрения от порчи и пришельцев: что думают россияне о психических болезнях

22% жителей Белгородской области считают что врачи-психиатры часто сознательно причиняют вред своим пациентам, а 43% респондентов полагают опасным иметь дело с психиатром, так как «он даже здорового человека может признать психически больным». Даже такой грубый предрассудок, что психиатры заражаются психическими заболеваниями от своих пациентов, находил поддержку у 22% исследуемых. 38% опрошенного населения считает, что причиной психических заболеваний может быть «ворожба» и «порча», наказание за грехи (19%). 35% опрошенных полагают, что за психически больных порой принимают людей, которые на самом деле контактируют с инопланетянами.

Россияне по-прежнему испытывают страх перед психиатрией. В его основе не только память о репрессивных практиках психиатров в советское время, но и новые мотивы, связанные с нарастающей архаикой и мракобесием. Исследователи Руженков и Москвитина из Тверской медицинского госуниверситета опросили 513 жителей Белгородской области (360 мужчин и 153 женщины, средний возраст 38,4 года) о том, что они думают о психиатрии и психических заболеваниях. 52 человека (10%) респондентов обращались за помощью к врачу-психиатру (сами или по поводу психического расстройства у родственников), поэтому сравнение проводилось в двух группах: имеющих опыт общения с психиатрами и психиатрической службой (1-я группа) и без такого опыта (2-я группа). Результаты они описали в статье «Представление о психических расстройствах и отношение к психиатрии населения средней полосы России (на материале Белгородской области)» (журнал «Вестник новых медицинских технологий», №1, 2010).

Выяснилось, что 19,2% опрошенного населения считает, что психические расстройства это признак талантливого человека, 29,9% респондентов утверждают, что они являются результатом пробуждения особых способностей человека, а 28,5% полагает, что это результат безволия, слабого характера (одинаково, как в группе обращавшихся, так и не обращавшихся за помощью).

В общей сложности 33,3% респондентов полагают, что психически больные во многом сами виноваты в своем заболевании. В первой группе такого мнения придерживается 48,1%, а во второй — 31,7%. В то же время 42,7% респондентов полагают, что психическими больными общество считает людей с неординарными взглядами, не укладывающимися в обыденную норму. В первой группе такого мнения придерживается 36,5%, а во второй — 43,4%. Почти треть (30%) респондентов полагают, что психические болезни во многом ещё не разгаданные наукой явления (36,5% в первой, во второй группе — 29,3%).

У 16,5% респондентов встречается точка зрения, что иногда за психически больных принимают людей, которые на самом деле контактируют с инопланетянами. В первой группе так считают 23% опрошенных, а во второй — 15,8%. Почти треть (31,6%) населения допускает мысль, что психические заболевания являются результатом ворожбы, порчи, или сглаза: одинаково в первой (38,5%) и во второй — 30,8% группах. В 12,7% случаев выявлена близкая к антипсихиатрической точка зрения, согласно которой «не существует психических заболеваний, есть люди, которые не желают соблюдать общественные нормы». В первой группе такого мнения придерживается 23%, а во второй — 11,5%.

На психические расстройства, как на способ адаптации человека в больном обществе указали 19,1% респондентов.10,2% полагают, что психические болезни придуманы для борьбы с инакомыслящими людьми.

Что касается вопроса, кто должен лечить лиц с психическими расстройствами, то 16,2% респондентов полагают, что не врач-психиатр, а священник, так как психические болезни являются наказанием за грехи (24,3%) В первой группе такого мнения придерживается 36,5%, а во второй — 23%. Показательно, что 14,8% опрошенных полагают, что помощь при психических расстройствах могут оказать экстрасенсы (в первой и второй группах: соответственно 21,2% и 14,1% опрошенных), а также знахари — 32,5% (44,2% в первой группе и 31,2% во второй).

Есть и третья причина такого высокого уровня недоверия россиян к психиатрам (кроме вышеупомянутых памяти о психических репрессиях, а также архаики и мракобесия). О неё пишет ещё в одной научной работе психиатр Михаил Решетников из Восточно-Европейского института психоанализа — «Психическое здоровье населения: современные тенденции и старые проблемы» («Национально психологический журнал», №1, 2015). Он полагает, что России наблюдается большой дефицит психиатров на фоне большого числа россиян, которым требуется такая помощь.

Решетников приводит цифры: потенциальное число россиян, которые нуждаются в психиатрической или психологической помощи — 7-15% от всей популяции (он берёт среднюю цифру — 10%). Далее он пишет:

«В России один врач приходится на 230 человек. Ситуация в области психического здоровья более удручающая. При пересчете на всё население России по той же методике получается 2,7 специалистов (психиатров, психотерапевтов и клинических психологов) на 10 тыс. населения, то есть, 1 специалист в области психического здоровья — на 3500 человек (в Росси всего 40 тыс. психиатров). Однако, как уже неоднократно обосновывалось, ни один психиатр, психотерапевт или психолог не может квалифицированно вести одновременно более 10 пациентов. То есть, (если исходить из 10% нуждающихся) на квалифицированную психиатрическую, психотерапевтическую или психологическую помощь реально могут рассчитывать не более 3% психически больных россиян. Остальные 97% с высокой степенью вероятности будут реализовать свои никем не корректируемые психопатологические тенденции в семье, в быту, в профессиональной деятельности и в криминальных ситуациях».

(Иллюстрации — рисунки больных шизофренией)

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