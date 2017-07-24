Роберт Хайнлайн в 1960 году: «В Москве живёт всего 750 тысяч человек»

В 1960 году известный американский писатель-фантаст Хайнлайн вместе с женой посетили СССР. В 1980 году в статье «Интурист «изнутри» он делился впечатлениями об этой поездке. Хайнлайн был уверен, что Советы скрывают истинную численность населения СССР и Москвы. Писатель ссылался на свои наблюдения: улицы Москвы пустынны, на Москве-реке почти нет транспорта. Хайнлайн «вычислил», что истинное население Москвы — всего 500-750 тысяч. Его «расчёты» поддержал и друг фантаста, отставной адмирал ВМФ США.

Роберт Хайнлайн редкий среди западных писателей-фантастов человек, с самого начала своей творческой деятельности придерживавшийся крайне правых взглядов. Он родился и воспитывался в т.н. «библейском поясе» на юге США. Получил строгое пуританское и религиозное образование, которое позднее сильно сказывалось на его творчестве. Далее была Военно-морская академия, служба на военном флоте. Из-за туберкулёза он был вынужден покинуть флот в 1934 году. Свой первый фантастический рассказ он написал в 1939 году.

Середина 1930-х — время увлечения Хайнлайном троцкизмом. Но, как многие американские троцкисты, в 1950-е он начинает постепенно сдвигаться в стана неоконсерваторов. Дошло до того, что Хайнлайн даже стал публично поддерживать деятельность сенатора Маккарти по ловле и люстрации левых. Кстати, Хайнлан изобретатель термина «шестая колонна», которым сегодня оперируют неопатриоты и евразийцы Дугина. В одноимённом романе американец этим термином описывал нашествие азиатов (японцев и китайцев) на Евразию, в том числе и на Россию.

С 1950-х Хайнлайн — страстный путешественник. В общей сложности он посетил более 80 стран мира. Одно из его путешествий, вместе с женой, было в СССР — в 1960 году. Позже, в 1980 году в статье «Интурист» изнутри» он описал эту поездку. Хайнлайна поразила бедность в СССР, дороговизна еды и вещей, закрытость страны. Он также в этой статье подверг сомнению численность населения СССР. Мы приводим этот отрывок из статьи Хайнлайна, в которой он демонстрирует конспирологическое сознание, свойственное американским правым.

«Много дней мы бродили по Москве — ездили на машине, на такси, когда хотели отделаться от «Интуриста», в метро, на автобусе, ходили пешком. Всё это время моя жена, хорошо зная русский язык, заводила знакомства с гидами «Интуриста», шофёрами, людьми на улицах, горничными — словом, с самыми разными людьми. Русские — восхитительные люди, она всегда рады поговоришь с гостями на английском, если знают язык (а многие знают), или на русском, если нет.

Она смогла задавать личные вопросы, но такие, на которые люди во всём мире с удовольствием отвечают, потому что сама откровенно отвечала на вопросы о нас и высказывала живой интерес к собеседнику, причём совершенно искренний. Но в любом разговоре она всегда выясняла следующее: сколько человеку лет; женат ли он; сколько у него детей; сколько у него братьев и сестёр, какого они возраста; сколько у него племянников и племянниц.

В один прекрасный день мы уселись в парке на скамейке спиной к Кремлю и лицом к Москве-реке. Поблизости никого не было, так что место отлично подходило для разговора — направленный микрофон, если бы нас подслушивали, пришлось бы расположить на другом берегу реки, пока мы сидели спиной к Кремлю.

— Сколько людей в этом городе, если заглянуть в путеводитель? — спросил я.

— Более пяти миллионов.

— Взгляни на эту реку. Видишь, какое на ней движение? (одинокая шаланда) Помнишь Рейн? (Три года назад мы плавали на пароходике по Рейну. Движение было настолько плотным, что на реке пришлось установить светофоры, совсем как на Панамском канале.) Джинни, здесь и близко не может быть пять миллионов человек. Скорее всего Копенгаген, не больше, Питтсбург. Нью-Орлеан. Возможно, Сан-Франциско. (Это города, которые я хорошо знаю, я исходил их пешком и объездил на разном транспорте. В 1960 году в каждом из них жило 600-800 тысяч человек.) И всё же нам пытаются сказать, что этот город больше Филадельфии, больше Лос-Анджелеса, больше Чикаго. Чушь.

(Я жил во всех этих трёх городах. В большом городе чувствуется, что он большой, будь то Иокогама или Нью-Йорк.) Три четверти миллиона, но никак не пять.

— Знаю, — согласилась она.

— Откуда?

(Пожалуй, я должен упомянуть, что миссис Хайнлайн глубоко изучала русскую историю, историю революции, историю Третьего Интернационала, или Коминтерна, и настолько сильна в марксистском диалектическом материализме, что может вступить в теоретический спор с членом КПСС)

— Они утверждают, — ответила она, — что после войны население страны составляло около 200 миллионов, а в Москве жило 4 миллиона. Теперь, по их словам, в Союзе прибавилось ещё 25 миллионов, а в Москве — миллион. Это ложь. И если только люди не плодятся, как тараканы, повсюду за пределами Москвы, то население страны после войны уменьшилось, а не увеличилось. Я не нашла ни единой семьи, где больше трёх детей. В среднем в семье меньше двух детей. К тому же люди поздно женятся и выходят замуж. Роберт, в стране нет даже простого воспроизводства населения.

Она посмотрела на пустую реку.

— По моим оценкам, Москва не крупнее Копенгагена.

Мы останавливались во многих других городах — Алма-Ате, Ташкенте, Самарканде, Минске, Вильнюсе, Киеве, Риге, Ленинграде и других — и везде она продолжала мягкие расспросы, но так и не нашла оснований изменить прежнее мнение. Даже в мусульманских странах Туркестана рождаемость оказалась низкой, так следовало из ответов.

Как русские получили возможность утверждать, что Москва в семь раз больше, чем на самом деле? Может такое быть, что я прав, а весь мир ошибается? Всемирный Альманах даёт те же цифры, что и русские, все информационные агентства вроде бы не возражают против данных о населении страны — как могла настолько Большая Ложь остаться незамеченной?

Примерно год назад мне подвернулась возможность обсудить это со своим старым сослуживцем, теперь отставным адмиралом. Я спросил его, сколько человек живет в Москве.

— Ладно. — Он закрыл глаза и несколько минут молчал. — Семьсот пятьдесят тысяч, не более. (В точку!)

— Мистер Ноль-Ноль-Семь, — сказал я, — ты что, специально изучал Россию? Или мне не следует спрашивать?

— Вовсе нет. У меня на службе и так забот выше головы, только России мне ещё не хватало. Я просто решил задачу методом логистики, как нас учили в военном училище. Но мне пришлось сперва мысленно представить карту города. Шоссе, реки, железные дороги, размеры сортировочных станций и прочее. Сам знаешь. Этот город обладает такой транспортной сетью, что крупнее он быть просто не может. Если в него набить более трех четвертей миллиона, они начнут голодать. Они не могут пойти на риск и увеличить население, пока не удвоят число дорог и размеры сортировочных станций. За ночь такое не сделаешь. Кое-что можно подвезти по реке, но водных путей нет там, где потребность в них больше всего.

Вот вам и результат. Или мы все трое сумасшедшие, хотя и получили один и тот же ответ на числовую задачку, решенную тремя разными, но логическими методами… или кремлевская фабрика лжи уже многие годы выдает свою самую большую и фантастичную «Pravdu», не получая ни единого вопроса.

Судите сами — и Пентагон, и Государственный департамент совершенно точно знают, насколько велика Москва, и Кремль знает, что они это знают. Мы четыре года снимали их высоко летающими U-2; можно поспорить, что Москву несколько раз тщательно фотографировали. Наши космические Небесные Глаза теперь настолько зоркие, что уже почти могут прочесть номер вашей машины; наше верховное руководство давно решило московскую логическую задачку — и каждому экономисту известно, что единственный параметр, строго ограничивающий верхний предел размера города, это число тонн пищи, которое можно я него доставить в течение недели. Почти во всех больших городах запасов всего на день-два, не пройдет и недели, как начнутся голод и паника.

А Москва даже не морской порт, а речной, к тому же не из лучших. И большую часть пищи в неё должны доставлять по суше поездами или грузовиками.

Быть может, с 1960 года ситуация с транспортом и улучшилась, но в 1960 году необходимого количества транспорта попросту не имелось, А раз я не могу поверить в пять миллионов 1960 года, то не верю и в семь миллионов в 1979.

Есть у меня одна безумная теория. Возможно, наш Государственный департамент не видит выгоды называть их по этому поводу лжецами. Вот уже несколько администраций проявили чрезвычайную осторожность, лишь бы не задеть их чувства. На мой взгляд, они совершили ошибку. Но я не президент и не государственный секретарь; моё мнение неважно и может оказаться ошибочным.

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