НАТО в Европе к 2014 году разоружилось перед Россией

Нынешние 28 членов НАТО имеют в Европе на 40% меньшую численность личного состава, на 35% меньше сухопутных войск, на 30% меньше военно-морских сил и на 40% меньше боевой авиации, чем 16 стран-членов в начале 1990-х. Если бы не война на Украине, силы НАТО сокращались бы и дальше. Но в 2014-м Россия вынудила Альянс снова наращивать численность вооружённых сил, однако и сегодня армейские соединения США в Европе насчитывают всего 29-30 тысяч человек. При возможном вторжении России на Украину НАТО потребуется минимум 14-18 суток для переброски войск на Правобережье, за это время российские войска выйдут к Днепру.

О том, какие силы НАТО в Европе противостоят в Европе пишет военный эксперт Алексей Кривопалов в статье » Военные возможности России на фоне украинского кризиса» (журнал «Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право», №5, 2016). Мы публикуем отрывок из неё, в котором рассказывается о трансформации численности войск НАТО:

С началом гражданской войны на Украине Альянс принял ряд мер с целью сдерживания возможной российской агрессии в Восточной Европе, страны которой, за исключением, пожалуй, Польши, не располагают сколь-нибудь серьезными вооруженными силами.

Нынешние 28 членов НАТО имеют в Европе на 40% меньшую численность личного состава, на 35% меньше сухопутных войск, на 30% меньше военно-морских сил и на 40% меньше боевой авиации, чем 16 стран-членов в начале 1990-х. Американские войска на континенте за этот же период уменьшились втрое, а по таким параметрам, как сухопутные войска, — в десятки раз. В общей сложности силы НАТО отстают от потолков изначального договора об обычных вооруженных силах в Европе по личному составу на 42%, по бронетехнике и артиллерии на 25%, по боевым вертолётам и самолетам на 45%.

Для сравнения, к 1989 году, на исходе Холодной войны, США держали на европейском театре военных действий пять армейских дивизий общей численностью 213 тысяч человек, а также 2100 боевых самолетов, рассредоточенных на 40 авиабазах. Последовавший вскоре крах Советского Союза сделал возможным значительное сокращение численности вооруженных сил США в Европе. Последовательный демонтаж некогда грозной американской экспедиционной армии продолжался двадцать лет. К 2013 году из Европы были выведены последние американские танки. Если говорить о военно-воздушных силах, то по сравнению с максимумом, достигнутым на пике Холодной войны, численность личного состава американской авиации в Европе сократилась на 90%, а численность личного состава флота — на 75%.

По плану к 2015 году у США должно было остаться в Европе 30 тысяч человек личного состава на семи базах. В последние годы вооружённые силы и военные объекты США в Европе всё больше выступали в роли резерва и перевалочного пункта для затянувшейся войны на Ближнем Востоке.

К началу 2014 года, когда разразился украинский кризис, американское военное присутствие в Европе сократилось до 24 тысяч человек. Количество боеготовых соединений сухопутных войск уменьшилось всего лишь до двух бригадных боевых групп. При этом все армейские, корпусные и дивизионные штабы оказались расформированы.

(Война на Украине вновь заставила США наращивать численность своих войск в Европе)

Принятый на саммите «План действий по оперативному реагированию» (Readiness Action Plan) предусматривал в феврале 2015 года увеличение сил «первоочередного задействования» (NATO Response Force) блока НАТО с 13 тысяч до 30 тысяч человек. В июле 2015 года контингент был увеличен до 40 тысяч военнослужащих. В их составе на ротационной основе также предполагалось создать межвидовое формирование экстренного реагирования (Very High Readiness Joint Task Force). Данное соединение включало пять батальонных тактических групп общей численностью до 5000 человек со сроком готовности основных подразделений двое суток, а остальных — до семи суток.

В июле 2016 года в Варшаве состоялась очередная сессия Совета НАТО. Участники саммита приняли решение продолжить выполнение «Плана действий по повышению боевой готовности ОВС НАТО». При этом было определено, что с 2017 года в Прибалтике и Польше на ротационной основе будут дислоцироваться четыре усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до 1 тысячи военнослужащих каждая. Ответственность за комплектование и боевую подготовку развертываемых частей возложена: в Польше — на США, в Латвии — на Канаду, в Литве — на Германию, в Эстонии — на Великобританию. Для руководства данными группами намечено развернуть многонациональный пункт управления на базе штаба одной из дивизий вооруженных сил Польши.

Дополнительно на основе одной из механизированных бригад сухопутных войск Румынии планируется сформировать к 2018 году многонациональное соединение численностью 4500-5000 человек, подчинённое штабу дивизии «Юго-Восток». В его состав войдут также подразделения вооружённых сил Болгарии и Польши. Кроме того, в шести странах Восточной Европы с февраля 2017 года на ротационной основе будут размещаться подразделения американской бронетанковой бригады (всего до 5000 человек со штабом в Польше), а на территории Бельгии, Германии и Нидерландов планируется заскладировать вооружение и военную технику для ещё одной бригады сухопутных войск США.

В 2016 году американский контингент в Европе несколько вырос по сравнению с докризисным 2013 годом, но едва ли это увеличение повлекло за собой роковое для России изменение в соотношении сил на западном стратегическом направлении. Американцы располагают силами численностью 29-30 тысяч человек, из которых 24 тысячи несут службу на постоянной, а 4 тысячи — на ротационной основе. Основная масса этих людей служит не в боевых, а во вспомогательных частях и войсках обеспечения.

Да, Россия сегодня не собирается и не готова (технически) нападать на Украину:

«25 марта 2015 года глава Управления военной разведки Франции генерал К.Гомар в выступлении перед Национальным собранием сообщил, что, по данным его ведомства, Россия никогда не планировала вторжения на Украину. «Мы действительно установили, — подчеркнул генерал, — что русские не размещали ни командных пунктов, ни органов тыла, в том числе полевых госпиталей, которые позволили бы совершить военное вторжение, при этом подразделения второго эшелона ни разу не двигались с места».

Однако, если гипотетически такое вторжение России на территорию Украины состоится, НАТО на это нечем будет ответить:

«Шансы межвидового формирования экстренного развертывания предотвратить выдвижение российских войск на Днепр и занятие ими восточных областей Украины невелики. Лёгкое соединение, состоящее из интернациональных контингентов, с одной стороны, ещё не достигло необходимого уровня боеготовности, с другой — для того чтобы попасть в угрожаемый район, ему потребуется американская военно-транспортная авиация, поскольку ВВС западноевропейских держав просто не в состоянии навести необходимый воздушный мост своими силами.

(Сколько страны тратят в процентах от бюджета на образование (зелёный кружок) и армию (красный кружок)

Наиболее вероятными конечными пунктами гипотетического воздушного моста США представляются аэродромы Киева либо Днепропетровска, поскольку аэропорт Харькова находится в опасной близости от российской границы. По расчётам аналитиков RAND Corporation, для развёртывания экспедиционной страйкер-бригады в полном составе необходимо 684 рейса тяжелых военно-транспортных самолетов С-17.

При этом для аэродромов Грузии и Эстонии, которые аналитики RAND рассматривают в качестве возможных пунктов такого развёртывания, максимальное число одновременно разгружаемых военно-транспортных самолетов С-17 не превышает шести штук. Если предположить, что Киевский аэроузел имеет не меньшую или даже несколько большую пропускную способность, развёртывание на нём экспедиционной страйкер-бригады может потребовать от 14 до 18 дней даже при условии круглосуточной разгрузки приземляющихся самолётов.

Двухнедельный запас времени позволит российской армии выйти на линию Днепра, тогда как американские войска в лучшем случае успеют прикрыть столицу Украины.

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